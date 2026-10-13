Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Arsenal - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Lille sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente l'Arsenal si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lille si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Arsenal ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Lille ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.

Arsenal e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

Arsenal-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Arsenal ha affrontato 10 diverse squadre francesi nelle competizioni europee, ma questo sarà il primo incontro in assoluto contro il Lille.

L'Arsenal non vince da tre partite di Champions League contro squadre francesi (1N 2P), sebbene tutte e tre siano state disputate contro il Paris Saint-Germain nelle fasi a eliminazione diretta delle ultime due stagioni. Il Paris Saint-Germain è infatti l'unica squadra ad aver battuto i Gunners nei tempi regolamentari nelle loro ultime 26 gare nella competizione (19V 5N 2P).

Il Lille ha perso ciascuna delle ultime sette partite di Champions League contro squadre inglesi; l'ultima volta che ha evitato la sconfitta è stata contro il Manchester United nel novembre 2005 (1-0). Sei di queste sette sconfitte sono arrivate con un solo gol di scarto.

L'Arsenal è imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe di Champions League contro squadre francesi nella fase a gironi/campionato (5V 2N); l'Auxerre, nell'ottobre 2002, è stata l'ultima a vincere all'Emirates Stadium (2-1). I Gunners hanno vinto tutte e tre le partite di questo tipo sotto la guida di Mikel Arteta, segnando 11 gol e subendone zero.

Tra le squadre che hanno partecipato a entrambe le ultime due edizioni della Champions League (dall'inizio della stagione 2025/26), l'Arsenal è primo per media di gol subiti (0.44), expected goals contro (0.86) e tiri nello specchio subiti (2.9) a partita, oltre ad avere la più alta percentuale di gare con la porta inviolata (63% - 10/16).

Il Lille non mantiene la porta inviolata da 12 trasferte di Champions League (22 gol subiti), dalla vittoria per 2-0 sul campo del BATE Borisov nel novembre 2012.

Il gol vittoria dell'Arsenal contro il Napoli nella prima giornata, realizzato da Martin Ødegaard, è arrivato al termine della sequenza di passaggi più lunga che ha portato a una rete nel primo turno di questa Champions League (29 passaggi).

Oltre a segnare il gol vittoria contro il Napoli (1-0), Martin Ødegaard dell'Arsenal ha effettuato più passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria di qualsiasi altro giocatore nella prima giornata di questa Champions League (31).

Olivier Giroud del Lille potrebbe affrontare la sua ex squadra, l'Arsenal, in questa partita; ad oggi, solo due giocatori hanno segnato sia a favore che contro i Gunners in Champions League (Tomás Rosicky ed Eduardo da Silva), un traguardo che Giroud potrebbe eguagliare in questa sfida.

Declan Rice vanta la più alta percentuale di passaggi riusciti sotto pressione ad alta intensità tra tutti i giocatori in questa Champions League (100% - min. 20 tentati), avendo completato tutti i 32 passaggi effettuati nella prima giornata contro il Napoli.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: