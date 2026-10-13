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Arsenal-Lille: 3-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Emirates Stadium di Londra
13 Ottobre 2026 ore 21:00
Arsenal
3
Lille
0
Partita finita
Arbitro: Felix Zwayer
  1. 64' 1-0 Jurriën Timber
  2. 67' 2-0 Eberechi Eze
  3. 71' 3-0 Bukayo Saka
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Arsenal 3, Lilla 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Arsenal 3, Lilla 0.22:50

  3. 90'+2'

    Kai Havertz (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:49

  4. 90'+2'

    Fallo di Kai Havertz (Arsenal).22:49

  5. 90'+2'

    Berke Özer (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  7. 90'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).22:47

  9. 90'

    Olivier Giroud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  10. 90'

    Tiro respinto. Max Dowman (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Martin Ødegaard.22:47

  11. 85'

    Sostituzione, Arsenal. Max Dowman sostituisce Eberechi Eze.22:42

  12. 83'

    Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area.22:39

  13. 82'

    Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Dilane Bakwa.22:38

  15. 81'

    Maxima Goffi (Lilla) e' ammonito per fallo.22:38

  16. 81'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  17. 81'

    Fallo di Maxima Goffi (Lilla).22:38

  18. 80'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).22:37

  19. 80'

    Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  21. 79'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Maxima Goffi (Lilla).22:36

  22. 78'

    Sostituzione, Arsenal. Ben White sostituisce Jurriën Timber.22:35

  23. 78'

    Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Ayase Ueda per infortunio.22:35

  24. 78'

    Sostituzione, Lilla. Calvin Verdonk sostituisce Romain Perraud.22:35

  25. 77'

    Fuorigioco. Declan Rice(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.22:34

  27. 77'

    Tiro parato. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kai Havertz.22:34

  28. 75'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).22:32

  29. 75'

    Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  30. 74'

    Tentativo fallito. Ayase Ueda (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Osame Sahraoui.22:31

  31. 73'

    Tiro respinto. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson.22:30

  33. 72'

    Sostituzione, Lilla. Osame Sahraoui sostituisce Nabil Bentaleb.22:29

  34. 72'

    Sostituzione, Lilla. Maurits Kjærgaard sostituisce Ngal'ayel Mukau.22:29

  35. 71'

    Gol! Arsenal 3, Lilla 0. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kai Havertz.22:28

  36. 70'

    Tiro parato. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Myles Lewis-Skelly.22:27

  37. 67'

    Gol! Arsenal 2, Lilla 0. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bukayo Saka.22:23

  39. 66'

    Fallo di Ezri Konsa (Arsenal).22:22

  40. 66'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  41. 65'

    Sostituzione, Arsenal. Bukayo Saka sostituisce Noni Madueke.22:22

  42. 65'

    Sostituzione, Arsenal. Martin Ødegaard sostituisce Mikel Merino.22:22

  43. 65'

    Sostituzione, Arsenal. Kai Havertz sostituisce Viktor Gyökeres.22:22

  45. 64'

    Gol! Arsenal 1, Lilla 0. Jurriën Timber (Arsenal) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Noni Madueke.22:21

  46. 61'

    Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ezri Konsa.22:17

  47. 59'

    Tiro respinto. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:16

  48. 56'

    Fuorigioco. Myles Lewis-Skelly(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.22:13

  49. 56'

    Bruno Guimarães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  51. 56'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).22:13

  52. 55'

    Fallo di Viktor Gyökeres (Arsenal).22:12

  53. 55'

    Alexsandro (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  54. 53'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  55. 53'

    Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).22:10

  57. 52'

    Fallo di Noni Madueke (Arsenal).22:08

  58. 52'

    Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  59. 49'

    Tentativo fallito. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mikel Merino.22:06

  60. 47'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).22:04

  61. 47'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Ayase Ueda (Lilla).22:04

  63. 46'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).22:03

  64. Inizia il Secondo tempo Arsenal 0, Lilla 0.22:02

  65. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Arsenal 0, Lilla 0.21:47

  66. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Lilla).21:46

  67. 45'+1'

    Tiro parato. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:45

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  70. 45'

    Fallo di Bruno Guimarães (Arsenal).21:45

  71. 45'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  72. 44'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Benjamin André (Lilla).21:44

  73. 42'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).21:42

  75. 41'

    Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Lilla) prova il lancio lungo, ma Dilane Bakwa e' colto in fuorigioco.21:41

  76. 39'

    Bruno Guimarães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  77. 39'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:39

  78. 37'

    Fuorigioco. Eberechi Eze(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.21:37

  79. 37'

    Tiro parato. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:37

  81. 35'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:35

  82. 34'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  83. 34'

    Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).21:34

  84. 33'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:33

  85. 33'

    Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  87. 31'

    Fuorigioco. Myles Lewis-Skelly(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.21:31

  88. 29'

    Mikel Merino (Arsenal) e' ammonito per fallo.21:29

  89. 29'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:29

  90. 29'

    Ayase Ueda (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  91. 27'

    Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27

  93. 27'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:27

  94. 22'

    Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ayase Ueda e' colto in fuorigioco.21:22

  95. 22'

    Tiro respinto. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dilane Bakwa.21:22

  96. 21'

    Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jurriën Timber con cross.21:21

  97. 20'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  99. 20'

    Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).21:20

  100. 20'

    Tentativo fallito. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jurriën Timber.21:19

  101. 17'

    Fallo di Ezri Konsa (Arsenal).21:17

  102. 17'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  103. 15'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).21:15

  105. 15'

    Ayase Ueda (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  106. 15'

    Tiro respinto. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Eberechi Eze.21:15

  107. 10'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10

  108. 10'

    Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).21:10

  109. 6'

    Tiro respinto. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hákon Haraldsson.21:06

  111. 6'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).21:06

  112. 6'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  113. 4'

    Fuorigioco. Benjamin André(Lilla) prova il lancio lungo, ma Hákon Haraldsson e' colto in fuorigioco.21:04

  114. 3'

    Fallo di mano di Noni Madueke (Arsenal).21:03

  115. Inizia il Primo tempo.21:00

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

  119. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Emirates Stadium
    Città: Londra
    Capienza: 60704 spettatori19:57

Formazioni Arsenal - Lille

Arsenal
Lille
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (15) EZRI KONSA (D)
  • (41) DECLAN RICE (C)
  • (39) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (20) NONI MADUEKE (C)
  • (23) MIKEL MERINO (C)
  • (14) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (74) MAALIK HASHI (C)
  • (4) BEN WHITE (D)
  • (53) CEADACH O’NEILL (A)
  • (56) MAX DOWMAN (A)
  • (89) MARLI SALMON (D)
  • (3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
  • (8) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (30) ILLAN MESLIER (P)
  • (13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
  • (7) BUKAYO SAKA (A)
  • (29) KAI HAVERTZ (A)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (38) MAXIMA GOFFI (D)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (4) ALEXSANDRO (D)
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (18) AYASE UEDA (A)
  • (7) DILANE BAKWA (A)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (A)
PANCHINA LILLE
  • (23) TANGUY NIANZOU (D)
  • (11) OSAME SAHRAOUI (A)
  • (12) ORLANDO GILL (P)
  • (14) MAURITS KJÆRGAARD (C)
  • (28) GAËTAN PERRIN (A)
  • (24) CALVIN VERDONK (D)
  • (19) BASAR ÖNAL (A)
  • (2) LOUN SRDANOVIC (D)
  • (50) THOMAS SAJOUS (P)
  • (26) ISAAC COSSIER (D)
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
ALLENATORE LILLE
  • Davide Ancelotti
PREPARTITA

Arsenal - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.
Arbitro di Arsenal - Lille sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente l'Arsenal si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lille si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
L'Arsenal ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Lille ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.

Arsenal e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

Arsenal-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Arsenal ha affrontato 10 diverse squadre francesi nelle competizioni europee, ma questo sarà il primo incontro in assoluto contro il Lille.
  • L'Arsenal non vince da tre partite di Champions League contro squadre francesi (1N 2P), sebbene tutte e tre siano state disputate contro il Paris Saint-Germain nelle fasi a eliminazione diretta delle ultime due stagioni. Il Paris Saint-Germain è infatti l'unica squadra ad aver battuto i Gunners nei tempi regolamentari nelle loro ultime 26 gare nella competizione (19V 5N 2P).
  • Il Lille ha perso ciascuna delle ultime sette partite di Champions League contro squadre inglesi; l'ultima volta che ha evitato la sconfitta è stata contro il Manchester United nel novembre 2005 (1-0). Sei di queste sette sconfitte sono arrivate con un solo gol di scarto.
  • L'Arsenal è imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe di Champions League contro squadre francesi nella fase a gironi/campionato (5V 2N); l'Auxerre, nell'ottobre 2002, è stata l'ultima a vincere all'Emirates Stadium (2-1). I Gunners hanno vinto tutte e tre le partite di questo tipo sotto la guida di Mikel Arteta, segnando 11 gol e subendone zero.
  • Tra le squadre che hanno partecipato a entrambe le ultime due edizioni della Champions League (dall'inizio della stagione 2025/26), l'Arsenal è primo per media di gol subiti (0.44), expected goals contro (0.86) e tiri nello specchio subiti (2.9) a partita, oltre ad avere la più alta percentuale di gare con la porta inviolata (63% - 10/16).
  • Il Lille non mantiene la porta inviolata da 12 trasferte di Champions League (22 gol subiti), dalla vittoria per 2-0 sul campo del BATE Borisov nel novembre 2012.
  • Il gol vittoria dell'Arsenal contro il Napoli nella prima giornata, realizzato da Martin Ødegaard, è arrivato al termine della sequenza di passaggi più lunga che ha portato a una rete nel primo turno di questa Champions League (29 passaggi).
  • Oltre a segnare il gol vittoria contro il Napoli (1-0), Martin Ødegaard dell'Arsenal ha effettuato più passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria di qualsiasi altro giocatore nella prima giornata di questa Champions League (31).
  • Olivier Giroud del Lille potrebbe affrontare la sua ex squadra, l'Arsenal, in questa partita; ad oggi, solo due giocatori hanno segnato sia a favore che contro i Gunners in Champions League (Tomás Rosicky ed Eduardo da Silva), un traguardo che Giroud potrebbe eguagliare in questa sfida.
  • Declan Rice vanta la più alta percentuale di passaggi riusciti sotto pressione ad alta intensità tra tutti i giocatori in questa Champions League (100% - min. 20 tentati), avendo completato tutti i 32 passaggi effettuati nella prima giornata contro il Napoli.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ArsenalLille
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati12
Gol totali subiti03
Media gol subiti per partita0.03.0
Percentuale possesso palla57.744.6
Numero totale di passaggi608447
Numero totale di passaggi riusciti559392
Tiri nello specchio della porta82
Percentuale di tiri in porta42.150.0
Numero totale di cross1914
Numero medio di cross riusciti51
Duelli per partita vinti3547
Duelli per partita persi3540
Corner subiti05
Corner guadagnati65
Numero di punizioni a favore1212
Numero di punizioni concesse1111
Tackle totali917
Percentuale di successo nei tackle66.752.9
Fuorigiochi totali14
Numero totale di cartellini gialli11
Numero totale di cartellini rossi01

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