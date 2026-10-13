Incontro terminato, Arsenal 3, Lilla 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Arsenal 3, Lilla 0.
Secondo tempo terminato, Arsenal 3, Lilla 0.22:50
Kai Havertz (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:49
Fallo di Kai Havertz (Arsenal).22:49
Berke Özer (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).22:47
Olivier Giroud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tiro respinto. Max Dowman (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Martin Ødegaard.22:47
Sostituzione, Arsenal. Max Dowman sostituisce Eberechi Eze.22:42
Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area.22:39
Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Dilane Bakwa.22:38
Maxima Goffi (Lilla) e' ammonito per fallo.22:38
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Maxima Goffi (Lilla).22:38
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).22:37
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Maxima Goffi (Lilla).22:36
Sostituzione, Arsenal. Ben White sostituisce Jurriën Timber.22:35
Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Ayase Ueda per infortunio.22:35
Sostituzione, Lilla. Calvin Verdonk sostituisce Romain Perraud.22:35
Fuorigioco. Declan Rice(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.22:34
Tiro parato. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kai Havertz.22:34
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).22:32
Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tentativo fallito. Ayase Ueda (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Osame Sahraoui.22:31
Tiro respinto. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson.22:30
Sostituzione, Lilla. Osame Sahraoui sostituisce Nabil Bentaleb.22:29
Sostituzione, Lilla. Maurits Kjærgaard sostituisce Ngal'ayel Mukau.22:29
Gol! Arsenal 3, Lilla 0. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kai Havertz.22:28
Tiro parato. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Myles Lewis-Skelly.22:27
Gol! Arsenal 2, Lilla 0. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bukayo Saka.22:23
Fallo di Ezri Konsa (Arsenal).22:22
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Sostituzione, Arsenal. Bukayo Saka sostituisce Noni Madueke.22:22
Sostituzione, Arsenal. Martin Ødegaard sostituisce Mikel Merino.22:22
Sostituzione, Arsenal. Kai Havertz sostituisce Viktor Gyökeres.22:22
Gol! Arsenal 1, Lilla 0. Jurriën Timber (Arsenal) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Noni Madueke.22:21
Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ezri Konsa.22:17
Tiro respinto. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:16
Fuorigioco. Myles Lewis-Skelly(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.22:13
Bruno Guimarães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di Benjamin André (Lilla).22:13
Fallo di Viktor Gyökeres (Arsenal).22:12
Alexsandro (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).22:10
Fallo di Noni Madueke (Arsenal).22:08
Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Tentativo fallito. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mikel Merino.22:06
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).22:04
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Ayase Ueda (Lilla).22:04
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).22:03
Inizia il Secondo tempo Arsenal 0, Lilla 0.22:02
Primo tempo terminato, Arsenal 0, Lilla 0.21:47
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Lilla).21:46
Tiro parato. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fallo di Bruno Guimarães (Arsenal).21:45
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Benjamin André (Lilla).21:44
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).21:42
Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Lilla) prova il lancio lungo, ma Dilane Bakwa e' colto in fuorigioco.21:41
Bruno Guimarães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:39
Fuorigioco. Eberechi Eze(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.21:37
Tiro parato. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:37
Tentativo fallito. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:35
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).21:34
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:33
Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fuorigioco. Myles Lewis-Skelly(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.21:31
Mikel Merino (Arsenal) e' ammonito per fallo.21:29
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:29
Ayase Ueda (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:27
Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ayase Ueda e' colto in fuorigioco.21:22
Tiro respinto. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dilane Bakwa.21:22
Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jurriën Timber con cross.21:21
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).21:20
Tentativo fallito. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jurriën Timber.21:19
Fallo di Ezri Konsa (Arsenal).21:17
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).21:15
Ayase Ueda (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tiro respinto. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Eberechi Eze.21:15
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).21:10
Tiro respinto. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hákon Haraldsson.21:06
Fallo di Benjamin André (Lilla).21:06
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fuorigioco. Benjamin André(Lilla) prova il lancio lungo, ma Hákon Haraldsson e' colto in fuorigioco.21:04
Fallo di mano di Noni Madueke (Arsenal).21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Emirates Stadium
Città: Londra
Capienza: 60704 spettatori19:57
Arsenal - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.
Arbitro di Arsenal - Lille sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente l'Arsenal si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lille si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
L'Arsenal ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Lille ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.
Arsenal e Lille è la prima che si affrontano in campionato.
Arsenal-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Arsenal
|Lille
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|0
|3
|Media gol subiti per partita
|0.0
|3.0
|Percentuale possesso palla
|57.7
|44.6
|Numero totale di passaggi
|608
|447
|Numero totale di passaggi riusciti
|559
|392
|Tiri nello specchio della porta
|8
|2
|Percentuale di tiri in porta
|42.1
|50.0
|Numero totale di cross
|19
|14
|Numero medio di cross riusciti
|5
|1
|Duelli per partita vinti
|35
|47
|Duelli per partita persi
|35
|40
|Corner subiti
|0
|5
|Corner guadagnati
|6
|5
|Numero di punizioni a favore
|12
|12
|Numero di punizioni concesse
|11
|11
|Tackle totali
|9
|17
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|52.9
|Fuorigiochi totali
|1
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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