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Atletico Madrid-Manchester United: 2-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid
13 Ottobre 2026 ore 21:00
Atletico Madrid
2
Manchester United
0
Partita finita
Arbitro: Glenn Nyberg
  1. 1' 1-0 Pablo Barrios
  2. 79' 2-0 Ademola Lookman
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Atletico Madrid 2, Manchester United 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 2, Manchester United 0.22:55

  3. 90'+5'

    Tiro respinto. Harry Maguire (Manchester United) un tiro di destro da fuori area. Assist di Diogo Dalot.22:55

  4. 90'+3'

    Fuorigioco. Mason Mount(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Harry Maguire e' colto in fuorigioco.22:52

  5. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Atletico Madrid).22:52

  6. 90'+3'

    Tiro parato. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joshua Zirkzee.22:52

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50

  9. 90'

    Robin Le Normand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  10. 90'

    Fallo di Joshua Zirkzee (Manchester United).22:49

  11. 89'

    Fallo di Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:48

  12. 89'

    Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  13. 89'

    Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:48

  15. 89'

    Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48

  16. 88'

    Robin Le Normand (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:47

  17. 88'

    Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:47

  18. 88'

    Matheus Cunha (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47

  19. 88'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Giuliano Simeone.22:47

  21. 87'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:46

  22. 87'

    Lisandro Martínez (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  23. 82'

    Fallo di Jonathan David (Atletico Madrid).22:41

  24. 82'

    Mason Mount (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41

  25. 81'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:40

  27. 80'

    Sostituzione, Manchester United. Matheus Cunha sostituisce Bruno Fernandes.22:39

  28. 80'

    Sostituzione, Manchester United. Harry Maguire sostituisce Ayden Heaven.22:39

  29. 79'

    Gol! Atletico Madrid 2, Manchester United 0. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.22:38

  30. 79'

    Tiro parato. Jonathan David (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo.22:38

  31. 78'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:37

  33. 78'

    Ayden Heaven (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  34. 75'

    Fuorigioco. Marcos Llorente(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Dávid Hancko e' colto in fuorigioco.22:34

  35. 74'

    Leny Yoro (Manchester United) e' stato espulso.22:33

  36. 72'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Leny Yoro (Manchester United).22:31

  37. 72'

    Jonathan David (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  39. 72'

    Fallo di Leny Yoro (Manchester United).22:31

  40. 71'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Morten Hjulmand sostituisce Julián Alvarez.22:30

  41. 71'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Álex Baena.22:30

  42. 70'

    Bruno Fernandes (Manchester United) colpisce la traversa con un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Amad Diallo da calcio d'angolo.22:29

  43. 70'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:29

  45. 69'

    Tiro parato. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Diogo Dalot.22:28

  46. 66'

    Sostituzione, Manchester United. Amad Diallo sostituisce Marcus Rashford.22:25

  47. 66'

    Sostituzione, Manchester United. Mason Mount sostituisce Carlos Baleba.22:25

  48. 66'

    Sostituzione, Manchester United. Joshua Zirkzee sostituisce Youri Tielemans.22:25

  49. 65'

    Tiro parato. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.22:24

  51. 64'

    Jonathan David (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  52. 64'

    Fallo di Lisandro Martínez (Manchester United).22:23

  53. 61'

    Fallo di Johnny Cardoso (Atletico Madrid).22:20

  54. 61'

    Carlos Baleba (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  55. 61'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Jonathan David sostituisce Lee Kang-In.22:20

  57. 60'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Marc Pubill sostituisce Pablo Barrios.22:20

  58. 60'

    Tentativo fallito. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Johnny Cardoso.22:19

  59. 58'

    Lee Kang-In (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  60. 58'

    Fallo di Carlos Baleba (Manchester United).22:17

  61. 57'

    Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Youri Tielemans in seguito a un contropiede.22:16

  63. 55'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Lisandro Martínez (Manchester United).22:14

  64. 54'

    Julián Alvarez (Atletico Madrid) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pablo Barrios.22:14

  65. 52'

    Marcus Rashford (Manchester United) e' ammonito per fallo.22:11

  66. 52'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11

  67. 52'

    Fallo di Marcus Rashford (Manchester United).22:11

  69. 50'

    Fuorigioco. Carlos Baleba(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Marcus Rashford e' colto in fuorigioco.22:09

  70. 49'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  71. 49'

    Fallo di Marcus Rashford (Manchester United).22:08

  72. 48'

    Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).22:07

  73. 48'

    Bruno Fernandes (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  75. Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 1, Manchester United 0.22:05

  76. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Atletico Madrid 1, Manchester United 0.21:49

  77. 45'+2'

    Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:49

  78. 45'+2'

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  79. 45'+2'

    Fallo di Youri Tielemans (Manchester United).21:49

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47

  82. 45'

    Decisione VAR: no gol Atletico Madrid 1-0 Manchester United.21:46

  83. 43'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Johnny Cardoso (Atletico Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:45

  84. 43'

    Fallo di mano di Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:45

  85. 42'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Pablo Barrios.21:43

  87. 40'

    Lee Kang-In (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41

  88. 40'

    Fallo di Ayden Heaven (Manchester United).21:41

  89. 36'

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  90. 36'

    Fallo di Andrey Santos (Manchester United).21:38

  91. 31'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  93. 31'

    Fallo di Marcus Rashford (Manchester United).21:33

  94. 30'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Lisandro Martínez (Manchester United).21:31

  95. 29'

    Fallo di Lee Kang-In (Atletico Madrid).21:30

  96. 29'

    Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  97. 28'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  99. 28'

    Fallo di Carlos Baleba (Manchester United).21:29

  100. 27'

    Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:28

  101. 25'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  102. 25'

    Fallo di Lisandro Martínez (Manchester United).21:27

  103. 25'

    Tiro parato. Carlos Baleba (Manchester United) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Fernandes con cross.21:26

  105. 24'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Atletico Madrid).21:26

  106. 24'

    Tiro parato. Bryan Mbeumo (Manchester United) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.21:26

  107. 20'

    Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).21:22

  108. 20'

    Bruno Fernandes (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22

  109. 15'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Manchester United) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lisandro Martínez con passaggio filtrante.21:16

  111. 12'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:13

  112. 12'

    Tiro respinto. Bryan Mbeumo (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Youri Tielemans.21:13

  113. 7'

    Tiro respinto. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giuliano Simeone.21:09

  114. 7'

    Tiro parato. Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Baena.21:08

  115. 4'

    Marcos Llorente (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  117. 4'

    Fallo di Ayden Heaven (Manchester United).21:06

  118. Gol! Atletico Madrid 1, Manchester United 0. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álex Baena.21:03

  119. Inizia il Primo tempo.21:02

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

  122. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Riyadh Air Metropolitano
    Città: Madrid
    Capienza: 70460 spettatori19:57

Formazioni Atletico Madrid - Manchester United

Atletico Madrid
Manchester United
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (22) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (D)
  • (21) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (5) JOHNNY CARDOSO (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (7) LEE KANG-IN (A)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (15) JONATHAN DAVID (A)
  • (23) MORTEN HJULMAND (C)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (11) ADEMOLA LOOKMAN (A)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (16) ARNAU ORTIZ (A)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (4) RODRIGO MENDOZA (C)
  • (46) JORGE CASTILLO (C)
  • (30) DANI MARTINEZ (D)
  • (27) JORGE DOMÍNGUEZ (D)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
TITOLARI MANCHESTER UNITED
  • (1) SENNE LAMMENS (P)
  • (26) AYDEN HEAVEN (D)
  • (2) DIOGO DALOT (D)
  • (6) LISANDRO MARTÍNEZ (D)
  • (15) LENY YORO (D)
  • (8) BRUNO FERNANDES (C)
  • (18) YOURI TIELEMANS (C)
  • (9) MARCUS RASHFORD (C)
  • (20) CARLOS BALEBA (C)
  • (17) ANDREY SANTOS (C)
  • (19) BRYAN MBEUMO (A)
PANCHINA MANCHESTER UNITED
  • (11) JOSHUA ZIRKZEE (A)
  • (41) HARRY AMASS (D)
  • (31) SHEA LACEY (A)
  • (57) DANIEL ARMER (D)
  • (39) TYLER FLETCHER (C)
  • (16) AMAD DIALLO (A)
  • (45) DERMOT MEE (P)
  • (12) KARL DARLOW (P)
  • (10) MATHEUS CUNHA (A)
  • (4) MATTHIJS DE LIGT (D)
  • (7) MASON MOUNT (C)
  • (5) HARRY MAGUIRE (D)
ALLENATORE MANCHESTER UNITED
  • Michael Carrick
PREPARTITA

Atletico Madrid - Manchester United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Manchester United sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente l'Atletico Madrid si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Manchester United si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Atletico Madrid ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Manchester United ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Atletico Madrid e Manchester United si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atletico Madrid ha vinto 1 volta, il Manchester United non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Atletico Madrid-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Atlético Madrid ha vinto solo due delle ultime 15 partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee (3N, 10P), sebbene non abbia mai perso contro il Manchester United (2V, 2N).
  • Il Manchester United è ancora alla ricerca della prima vittoria contro l'Atlético Madrid (2N, 2P); l'unica squadra che ha affrontato più di quattro volte nelle principali competizioni europee senza mai vincere è il Siviglia (cinque: 2N, 3P).
  • In 132 partite nella competizione, il tecnico dell'Atlético Madrid Diego Simeone ha affrontato in precedenza un solo allenatore inglese in UEFA Champions League, eliminando il Leicester City di Craig Shakespeare nei quarti di finale dell'edizione 2016/17 (vittoria per 1-0 in casa e pareggio per 1-1 in trasferta).
  • Cinque delle ultime sette partite dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League sono state contro avversarie inglesi; i Colchoneros hanno vinto solo una di queste cinque sfide, restando senza vittorie nelle ultime quattro (1N, 3P), inclusa la sconfitta contro il Liverpool nella prima giornata di questa stagione (1-2).
  • Il Manchester United punta a iniziare una stagione di UEFA Champions League con due vittorie per la terza volta dal ritiro di Alex Ferguson, dopo esserci riuscito nel 2017/18 con José Mourinho e nel 2020/21 con Ole Gunnar Solskjær.
  • Dall'inizio del 2024, l'Atlético Madrid ha mantenuto la porta inviolata solo una volta in 15 partite casalinghe di UEFA Champions League (1-0 contro il Real Madrid nel marzo 2025). Prima del 2024, l'Atlético aveva mantenuto la porta inviolata in 31 delle 49 partite casalinghe sotto la guida di Diego Simeone nella competizione (63%).
  • Bruno Fernandes ha preso parte a 16 gol in 20 presenze in UEFA Champions League con il Manchester United (sette gol, nove assist). Se il portoghese dovesse fornire un assist in questa partita, diventerebbe il secondo giocatore più rapido a raggiungere 10 o più assist per i Red Devils nella competizione, dopo Juan Sebastián Verón (17 partite).
  • Julián Alvarez ha segnato 17 gol in 26 presenze in UEFA Champions League con l'Atlético Madrid, inclusi 10 in 13 partite casalinghe. Tra i giocatori con almeno due gol per il club in Coppa dei Campioni/Champions League, il rapporto gol a partita di Alvarez è il secondo migliore nella storia del club (0.65), dietro solo a Vavá (0.8).
  • Benjamin Sesko ha segnato cinque gol nelle sue ultime sette gare da titolare in UEFA Champions League, andando a segno anche nella sua prima partita nella competizione con il Manchester United nel turno precedente. Sesko ha trovato la rete anche nella sua unica precedente partita al Riyadh Air Metropolitano, sbloccando il risultato per il RB Lipsia in questa competizione nel settembre 2024.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, i due giocatori con più cartellini gialli in UEFA Champions League militano entrambi nell'Atlético Madrid: Marc Pubill e Morten Hjulmand (cinque ciascuno).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Atletico MadridManchester United
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati14
Gol totali subiti20
Media gol subiti per partita2.00.0
Percentuale possesso palla54.857.8
Numero totale di passaggi515624
Numero totale di passaggi riusciti438573
Tiri nello specchio della porta410
Percentuale di tiri in porta50.066.7
Numero totale di cross1516
Numero medio di cross riusciti47
Duelli per partita vinti4650
Duelli per partita persi4245
Corner subiti72
Corner guadagnati57
Numero di punizioni a favore913
Numero di punizioni concesse1012
Tackle totali2117
Percentuale di successo nei tackle42.958.8
Fuorigiochi totali50
Numero totale di cartellini gialli11
Numero totale di cartellini rossi00

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