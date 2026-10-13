Incontro terminato, Atletico Madrid 2, Manchester United 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Atletico Madrid 2, Manchester United 0.
Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 2, Manchester United 0.22:55
Tiro respinto. Harry Maguire (Manchester United) un tiro di destro da fuori area. Assist di Diogo Dalot.22:55
Fuorigioco. Mason Mount(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Harry Maguire e' colto in fuorigioco.22:52
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Atletico Madrid).22:52
Tiro parato. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joshua Zirkzee.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Robin Le Normand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Joshua Zirkzee (Manchester United).22:49
Fallo di Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:48
Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:48
Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48
Robin Le Normand (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:47
Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:47
Matheus Cunha (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47
Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Giuliano Simeone.22:47
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:46
Lisandro Martínez (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Jonathan David (Atletico Madrid).22:41
Mason Mount (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:40
Sostituzione, Manchester United. Matheus Cunha sostituisce Bruno Fernandes.22:39
Sostituzione, Manchester United. Harry Maguire sostituisce Ayden Heaven.22:39
Gol! Atletico Madrid 2, Manchester United 0. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.22:38
Tiro parato. Jonathan David (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo.22:38
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:37
Ayden Heaven (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fuorigioco. Marcos Llorente(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Dávid Hancko e' colto in fuorigioco.22:34
Leny Yoro (Manchester United) e' stato espulso.22:33
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Leny Yoro (Manchester United).22:31
Jonathan David (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Leny Yoro (Manchester United).22:31
Sostituzione, Atletico Madrid. Morten Hjulmand sostituisce Julián Alvarez.22:30
Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Álex Baena.22:30
Bruno Fernandes (Manchester United) colpisce la traversa con un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Amad Diallo da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:29
Tiro parato. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Diogo Dalot.22:28
Sostituzione, Manchester United. Amad Diallo sostituisce Marcus Rashford.22:25
Sostituzione, Manchester United. Mason Mount sostituisce Carlos Baleba.22:25
Sostituzione, Manchester United. Joshua Zirkzee sostituisce Youri Tielemans.22:25
Tiro parato. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.22:24
Jonathan David (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Lisandro Martínez (Manchester United).22:23
Fallo di Johnny Cardoso (Atletico Madrid).22:20
Carlos Baleba (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Sostituzione, Atletico Madrid. Jonathan David sostituisce Lee Kang-In.22:20
Sostituzione, Atletico Madrid. Marc Pubill sostituisce Pablo Barrios.22:20
Tentativo fallito. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Johnny Cardoso.22:19
Lee Kang-In (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Carlos Baleba (Manchester United).22:17
Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Youri Tielemans in seguito a un contropiede.22:16
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Lisandro Martínez (Manchester United).22:14
Julián Alvarez (Atletico Madrid) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pablo Barrios.22:14
Marcus Rashford (Manchester United) e' ammonito per fallo.22:11
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Marcus Rashford (Manchester United).22:11
Fuorigioco. Carlos Baleba(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Marcus Rashford e' colto in fuorigioco.22:09
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Marcus Rashford (Manchester United).22:08
Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).22:07
Bruno Fernandes (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 1, Manchester United 0.22:05
Primo tempo terminato, Atletico Madrid 1, Manchester United 0.21:49
Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:49
Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fallo di Youri Tielemans (Manchester United).21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Decisione VAR: no gol Atletico Madrid 1-0 Manchester United.21:46
GOL CANCELLATO DAL VAR: Johnny Cardoso (Atletico Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:45
Fallo di mano di Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:45
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Pablo Barrios.21:43
Lee Kang-In (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41
Fallo di Ayden Heaven (Manchester United).21:41
Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Andrey Santos (Manchester United).21:38
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Marcus Rashford (Manchester United).21:33
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Lisandro Martínez (Manchester United).21:31
Fallo di Lee Kang-In (Atletico Madrid).21:30
Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Carlos Baleba (Manchester United).21:29
Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:28
Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Lisandro Martínez (Manchester United).21:27
Tiro parato. Carlos Baleba (Manchester United) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Fernandes con cross.21:26
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Atletico Madrid).21:26
Tiro parato. Bryan Mbeumo (Manchester United) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.21:26
Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).21:22
Bruno Fernandes (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Manchester United) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lisandro Martínez con passaggio filtrante.21:16
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:13
Tiro respinto. Bryan Mbeumo (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Youri Tielemans.21:13
Tiro respinto. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giuliano Simeone.21:09
Tiro parato. Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Baena.21:08
Marcos Llorente (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Ayden Heaven (Manchester United).21:06
Gol! Atletico Madrid 1, Manchester United 0. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álex Baena.21:03
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Riyadh Air Metropolitano
Città: Madrid
Capienza: 70460 spettatori19:57
Atletico Madrid - Manchester United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Manchester United sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente l'Atletico Madrid si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Manchester United si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Atletico Madrid ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Manchester United ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
Atletico Madrid e Manchester United si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atletico Madrid ha vinto 1 volta, il Manchester United non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Atletico Madrid-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Atletico Madrid
|Manchester United
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|4
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|54.8
|57.8
|Numero totale di passaggi
|515
|624
|Numero totale di passaggi riusciti
|438
|573
|Tiri nello specchio della porta
|4
|10
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|66.7
|Numero totale di cross
|15
|16
|Numero medio di cross riusciti
|4
|7
|Duelli per partita vinti
|46
|50
|Duelli per partita persi
|42
|45
|Corner subiti
|7
|2
|Corner guadagnati
|5
|7
|Numero di punizioni a favore
|9
|13
|Numero di punizioni concesse
|10
|12
|Tackle totali
|21
|17
|Percentuale di successo nei tackle
|42.9
|58.8
|Fuorigiochi totali
|5
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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