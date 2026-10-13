Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

GOL CANCELLATO DAL VAR: Johnny Cardoso (Atletico Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:45

PREPARTITA

Atletico Madrid - Manchester United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Manchester United sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente l'Atletico Madrid si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Manchester United si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Atletico Madrid ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Manchester United ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Atletico Madrid e Manchester United si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atletico Madrid ha vinto 1 volta, il Manchester United non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Atletico Madrid-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atlético Madrid ha vinto solo due delle ultime 15 partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee (3N, 10P), sebbene non abbia mai perso contro il Manchester United (2V, 2N).

Il Manchester United è ancora alla ricerca della prima vittoria contro l'Atlético Madrid (2N, 2P); l'unica squadra che ha affrontato più di quattro volte nelle principali competizioni europee senza mai vincere è il Siviglia (cinque: 2N, 3P).

In 132 partite nella competizione, il tecnico dell'Atlético Madrid Diego Simeone ha affrontato in precedenza un solo allenatore inglese in UEFA Champions League, eliminando il Leicester City di Craig Shakespeare nei quarti di finale dell'edizione 2016/17 (vittoria per 1-0 in casa e pareggio per 1-1 in trasferta).

Cinque delle ultime sette partite dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League sono state contro avversarie inglesi; i Colchoneros hanno vinto solo una di queste cinque sfide, restando senza vittorie nelle ultime quattro (1N, 3P), inclusa la sconfitta contro il Liverpool nella prima giornata di questa stagione (1-2).

Il Manchester United punta a iniziare una stagione di UEFA Champions League con due vittorie per la terza volta dal ritiro di Alex Ferguson, dopo esserci riuscito nel 2017/18 con José Mourinho e nel 2020/21 con Ole Gunnar Solskjær.

Dall'inizio del 2024, l'Atlético Madrid ha mantenuto la porta inviolata solo una volta in 15 partite casalinghe di UEFA Champions League (1-0 contro il Real Madrid nel marzo 2025). Prima del 2024, l'Atlético aveva mantenuto la porta inviolata in 31 delle 49 partite casalinghe sotto la guida di Diego Simeone nella competizione (63%).

Bruno Fernandes ha preso parte a 16 gol in 20 presenze in UEFA Champions League con il Manchester United (sette gol, nove assist). Se il portoghese dovesse fornire un assist in questa partita, diventerebbe il secondo giocatore più rapido a raggiungere 10 o più assist per i Red Devils nella competizione, dopo Juan Sebastián Verón (17 partite).

Julián Alvarez ha segnato 17 gol in 26 presenze in UEFA Champions League con l'Atlético Madrid, inclusi 10 in 13 partite casalinghe. Tra i giocatori con almeno due gol per il club in Coppa dei Campioni/Champions League, il rapporto gol a partita di Alvarez è il secondo migliore nella storia del club (0.65), dietro solo a Vavá (0.8).

Benjamin Sesko ha segnato cinque gol nelle sue ultime sette gare da titolare in UEFA Champions League, andando a segno anche nella sua prima partita nella competizione con il Manchester United nel turno precedente. Sesko ha trovato la rete anche nella sua unica precedente partita al Riyadh Air Metropolitano, sbloccando il risultato per il RB Lipsia in questa competizione nel settembre 2024.

Dall'inizio della scorsa stagione, i due giocatori con più cartellini gialli in UEFA Champions League militano entrambi nell'Atlético Madrid: Marc Pubill e Morten Hjulmand (cinque ciascuno).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: