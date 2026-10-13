Incontro terminato, Galatasaray 1, Barcellona 4.
Rompiamo il silenzio
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Incontro terminato, Galatasaray 1, Barcellona 4.
Secondo tempo terminato, Galatasaray 1, Barcellona 4.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Fallo di Marc Bernal (Barcellona).22:48
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Roland Sallai (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:46
Gabriel Jesus (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:46
Tiro respinto. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area.22:44
Fallo di Gavi (Barcellona).22:44
Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Tiro respinto. Rodri (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Gavi.22:43
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).22:43
Tiro parato. Gabriel Jesus (Barcellona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal.22:43
Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:42
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:42
Sostituzione, Barcellona. Gavi sostituisce Fermín López.22:42
Fermín López (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Fallo di Lesley Ugochukwu (Galatasaray).22:41
Sostituzione, Galatasaray. Renato Nhaga sostituisce Lucas Torreira per infortunio.22:40
Gara riprende.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.22:39
Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.22:38
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di João Cancelo.22:36
Gabriel Jesus (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).22:35
Fuorigioco. Fermín López(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Karim Adeyemi e' colto in fuorigioco.22:34
Tiro parato. Lesley Ugochukwu (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leroy Sané.22:34
Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Pedri.22:33
Sostituzione, Barcellona. Jules Koundé sostituisce Eric García.22:33
Fuorigioco. Rafael Leão(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Gabriel Sara e' colto in fuorigioco.22:33
Fallo di Karim Adeyemi (Barcellona).22:32
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Joan García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).22:30
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:28
Karim Adeyemi (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:28
Fallo di Eric García (Barcellona).22:27
Rafael Leão (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Sostituzione, Galatasaray. Roland Sallai sostituisce Baris Alper Yilmaz.22:27
Gol! Galatasaray 1, Barcellona 4. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta.22:25
Rafael Leão (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:24
Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Rafael Leão (Galatasaray).22:24
Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Fermín López.22:22
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).22:22
Tiro respinto. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Eric García.22:22
Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un colpo di testa da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eren Elmali.22:19
Sostituzione, Barcellona. Karim Adeyemi sostituisce Anthony Gordon.22:18
Sostituzione, Barcellona. Gabriel Jesus sostituisce Dani Olmo.22:18
Sostituzione, Galatasaray. Leroy Sané sostituisce Yunus Akgün.22:18
Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Aleksey Batrakov.22:17
Sostituzione, Galatasaray. Lesley Ugochukwu sostituisce Mario Lemina.22:17
Fallo di Gerard Martín (Barcellona).22:17
Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di mano di Dani Olmo (Barcellona).22:14
Gol! Galatasaray 1, Barcellona 3. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal.22:13
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Fermín López.22:12
Gol! Galatasaray 1, Barcellona 2. Fermín López (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).22:09
Fuorigioco. João Cancelo(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Anthony Gordon e' colto in fuorigioco.22:08
Fuorigioco. Lucas Torreira(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.22:08
Fuorigioco. Fermín López(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.22:07
Fallo di Fermín López (Barcellona).22:07
Rafael Leão (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lamine Yamal.22:06
Inizia il Secondo tempo Galatasaray 1, Barcellona 1.22:05
Primo tempo terminato, Galatasaray 1, Barcellona 1.21:49
Fuorigioco. Dani Olmo(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Anthony Gordon e' colto in fuorigioco.21:48
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).21:48
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:48
Tiro parato. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal.21:48
Rodri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47
Tiro parato. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Cancelo.21:46
Tiro parato. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dani Olmo.21:45
Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).21:45
Gol! Galatasaray 1, Barcellona 1. João Cancelo (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dani Olmo.21:43
Fuorigioco. Pedri(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Anthony Gordon e' colto in fuorigioco.21:40
Fuorigioco. Yunus Akgün(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:40
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).21:39
Tiro parato. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rafael Leão con cross.21:38
Decisione VAR: no gol Galatasaray 1-0 Barcellona.21:37
Fuorigioco. Victor Osimhen(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.21:34
GOL CANCELLATO DAL VAR: Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:34
Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area. Assist di Aleksey Batrakov con cross.21:34
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Eric García (Barcellona).21:33
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).21:30
Gol! Galatasaray 1, Barcellona 0. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rafael Leão in seguito a un contropiede.21:28
Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:26
Tiro parato. João Cancelo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anthony Gordon.21:25
Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lamine Yamal con cross.21:24
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:21
Eren Elmali (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21
Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dani Olmo.21:18
Fuorigioco. Davinson Sánchez(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:17
Tiro parato. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedri.21:17
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, (Barcellona).21:16
Fuorigioco. Baris Alper Yilmaz(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:15
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pedri.21:13
Rodri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:13
Fuorigioco. Rodri(Barcellona) prova il lancio lungo, ma João Cancelo e' colto in fuorigioco.21:10
Fuorigioco. Yunus Akgün(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:10
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:09
Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fuorigioco. Lamine Yamal(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Dani Olmo e' colto in fuorigioco.21:07
Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:03
Fallo di Anthony Gordon (Barcellona).21:03
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: RAMS Park
Città: Istanbul
Capienza: 52600 spettatori19:55
Galatasaray - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Barcellona sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Marco Guida
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|45
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|7.5
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|04-09-2026
|Serie A
|Genoa-Como 1-4
|19-09-2026
|Serie A
|Bologna-Torino 1-1
Attualmente il Galatasaray si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Barcellona si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Galatasaray ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; il Barcellona ha segnato 9 gol e ne ha subiti 2.
Galatasaray e Barcellona si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Galatasaray ha vinto 1 volta, il Barcellona ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Galatasaray-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Galatasaray
|Barcellona
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|5
|Gol totali subiti
|3
|1
|Media gol subiti per partita
|3.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|61.8
|71.6
|Numero totale di passaggi
|579
|794
|Numero totale di passaggi riusciti
|519
|746
|Tiri nello specchio della porta
|3
|9
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|47.4
|Numero totale di cross
|23
|12
|Numero medio di cross riusciti
|4
|4
|Duelli per partita vinti
|39
|54
|Duelli per partita persi
|42
|51
|Corner subiti
|1
|1
|Corner guadagnati
|4
|4
|Numero di punizioni a favore
|13
|12
|Numero di punizioni concesse
|11
|10
|Tackle totali
|12
|17
|Percentuale di successo nei tackle
|58.3
|82.4
|Fuorigiochi totali
|0
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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