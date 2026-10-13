Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

GOL CANCELLATO DAL VAR: Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:34

PREPARTITA

Galatasaray - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Barcellona sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 45 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4 19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1

Attualmente il Galatasaray si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Barcellona si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Galatasaray ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; il Barcellona ha segnato 9 gol e ne ha subiti 2.

Galatasaray e Barcellona si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Galatasaray ha vinto 1 volta, il Barcellona ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Galatasaray-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Galatasaray e Barcellona si sono affrontati 10 volte finora, con la squadra turca che ha vinto solo uno di questi incontri (3N 6P): un 2-1 casalingo in UEFA Champions League nel novembre 1994.

Il Barcellona ha vinto le ultime quattro trasferte contro squadre turche nelle competizioni europee; le ultime tre sono state tutte contro il Galatasaray (1-0 nel marzo 2002, 2-0 nel settembre 2002 e 2-1 nel marzo 2022).

Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 22 partite contro squadre spagnole nelle competizioni europee (3-2 contro il Real Madrid nell'aprile 2013), pareggiandone sei e perdendone 15, rimanendo senza vittorie nelle ultime nove (2N 7P).

Il Barcellona ha segnato 80 gol in 27 partite di UEFA Champions League sotto la guida di Hansi Flick, con una media di 2.96 a partita. Si tratta della media gol più alta per qualsiasi club con 20 o più partite sotto la guida di uno specifico allenatore nella competizione (dal 1992-93).

Il Galatasaray ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe in UEFA Champions League (1N 1P), incluse le ultime due. I turchi potrebbero vincere tre gare interne di fila nella competizione per la prima volta dal 2001 (quando arrivarono a una serie di cinque).

Il Barcellona è una delle sole tre squadre, insieme a PSV e Villarreal, ad aver partecipato alle ultime due edizioni di UEFA Champions League (2025/26 e 2026/27) senza mai mantenere la porta inviolata in questo periodo (zero clean sheet in 13 partite per la squadra di Flick).

Victor Osimhen ha segnato sette gol in 10 presenze in UEFA Champions League con il Galatasaray e 13 in 17 partite complessive nelle principali competizioni europee. Solo Hakan Sükür (27 in 67 presenze) e Metin Oktay (16 in 20 presenze) hanno segnato di più per il club nelle principali competizioni europee finora.

Raphinha ha segnato 21 gol in 34 presenze in UEFA Champions League con il Barcellona. Se dovesse andare a segno in questa partita, supererebbe Neymar (21 gol in 40 partite) diventando il quarto miglior marcatore del club nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League a pari merito con Rivaldo (22 gol in 43 partite).

Leroy Sané del Galatasaray non segna da 23 presenze in UEFA Champions League, dall'ultima rete realizzata nel 9-2 contro la Dinamo Zagabria nel settembre 2024 con la maglia del Bayern Monaco. Nelle sue ultime sei presenze nella competizione ha effettuato solo due tiri, nessuno dei quali nello specchio.

Tra i giocatori con 900 o più minuti giocati nella competizione dall'inizio della scorsa stagione, Lamine Yamal del Barcellona guida la classifica di UEFA Champions League per assist per 90 minuti (0.56), Expected Assist (0.43) e dribbling riusciti (cinque).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: