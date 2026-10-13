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Galatasaray-Barcellona: 1-4 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio RAMS Park di Istanbul
13 Ottobre 2026 ore 21:00
Galatasaray
1
Barcellona
4
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 28' 1-0 Aleksey Batrakov
  2. 43' 1-1 João Cancelo
  3. 50' 1-2 Fermín López
  4. 53' 1-3 Anthony Gordon
  5. 65' 1-4 Karim Adeyemi
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Galatasaray 1, Barcellona 4.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Galatasaray 1, Barcellona 4.22:53

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  4. 88'

    Fallo di Marc Bernal (Barcellona).22:48

  5. 88'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  6. 86'

    Roland Sallai (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:46

  7. 86'

    Gabriel Jesus (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46

  9. 86'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:46

  10. 85'

    Tiro respinto. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area.22:44

  11. 84'

    Fallo di Gavi (Barcellona).22:44

  12. 84'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  13. 84'

    Tiro respinto. Rodri (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Gavi.22:43

  15. 83'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).22:43

  16. 83'

    Tiro parato. Gabriel Jesus (Barcellona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal.22:43

  17. 82'

    Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:42

  18. 82'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:42

  19. 82'

    Sostituzione, Barcellona. Gavi sostituisce Fermín López.22:42

  21. 81'

    Fermín López (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  22. 81'

    Fallo di Lesley Ugochukwu (Galatasaray).22:41

  23. 81'

    Sostituzione, Galatasaray. Renato Nhaga sostituisce Lucas Torreira per infortunio.22:40

  24. 80'

    Gara riprende.22:40

  25. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.22:39

  27. 78'

    Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.22:38

  28. 76'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di João Cancelo.22:36

  29. 76'

    Gabriel Jesus (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  30. 76'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).22:35

  31. 74'

    Fuorigioco. Fermín López(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Karim Adeyemi e' colto in fuorigioco.22:34

  33. 74'

    Tiro parato. Lesley Ugochukwu (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leroy Sané.22:34

  34. 73'

    Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Pedri.22:33

  35. 73'

    Sostituzione, Barcellona. Jules Koundé sostituisce Eric García.22:33

  36. 73'

    Fuorigioco. Rafael Leão(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Gabriel Sara e' colto in fuorigioco.22:33

  37. 72'

    Fallo di Karim Adeyemi (Barcellona).22:32

  39. 72'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  40. 70'

    Joan García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  41. 70'

    Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).22:30

  42. 69'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:28

  43. 68'

    Karim Adeyemi (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  45. 68'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:28

  46. 68'

    Fallo di Eric García (Barcellona).22:27

  47. 68'

    Rafael Leão (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  48. 67'

    Sostituzione, Galatasaray. Roland Sallai sostituisce Baris Alper Yilmaz.22:27

  49. 65'

    Gol! Galatasaray 1, Barcellona 4. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta.22:25

  51. 64'

    Rafael Leão (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:24

  52. 64'

    Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  53. 64'

    Fallo di Rafael Leão (Galatasaray).22:24

  54. 63'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Fermín López.22:22

  55. 62'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).22:22

  57. 62'

    Tiro respinto. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Eric García.22:22

  58. 59'

    Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un colpo di testa da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eren Elmali.22:19

  59. 59'

    Sostituzione, Barcellona. Karim Adeyemi sostituisce Anthony Gordon.22:18

  60. 58'

    Sostituzione, Barcellona. Gabriel Jesus sostituisce Dani Olmo.22:18

  61. 58'

    Sostituzione, Galatasaray. Leroy Sané sostituisce Yunus Akgün.22:18

  63. 58'

    Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Aleksey Batrakov.22:17

  64. 58'

    Sostituzione, Galatasaray. Lesley Ugochukwu sostituisce Mario Lemina.22:17

  65. 57'

    Fallo di Gerard Martín (Barcellona).22:17

  66. 57'

    Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  67. 55'

    Fallo di mano di Dani Olmo (Barcellona).22:14

  69. 53'

    Gol! Galatasaray 1, Barcellona 3. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal.22:13

  70. 52'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Fermín López.22:12

  71. 50'

    Gol! Galatasaray 1, Barcellona 2. Fermín López (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal da calcio d'angolo.22:10

  72. 49'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).22:09

  73. 48'

    Fuorigioco. João Cancelo(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Anthony Gordon e' colto in fuorigioco.22:08

  75. 48'

    Fuorigioco. Lucas Torreira(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.22:08

  76. 47'

    Fuorigioco. Fermín López(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.22:07

  77. 47'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).22:07

  78. 47'

    Rafael Leão (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  79. 47'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lamine Yamal.22:06

  81. Inizia il Secondo tempo Galatasaray 1, Barcellona 1.22:05

  82. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Galatasaray 1, Barcellona 1.21:49

  83. 45'+3'

    Fuorigioco. Dani Olmo(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Anthony Gordon e' colto in fuorigioco.21:48

  84. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).21:48

  85. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:48

  87. 45'+2'

    Tiro parato. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lamine Yamal.21:48

  88. 45'+1'

    Rodri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47

  89. 45'+1'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:47

  90. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47

  91. 45'+1'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Cancelo.21:46

  93. 45'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dani Olmo.21:45

  94. 44'

    Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  95. 44'

    Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).21:45

  96. 43'

    Gol! Galatasaray 1, Barcellona 1. João Cancelo (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dani Olmo.21:43

  97. 40'

    Fuorigioco. Pedri(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Anthony Gordon e' colto in fuorigioco.21:40

  99. 39'

    Fuorigioco. Yunus Akgün(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:40

  100. 39'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).21:39

  101. 37'

    Tiro parato. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rafael Leão con cross.21:38

  102. 36'

    Decisione VAR: no gol Galatasaray 1-0 Barcellona.21:37

  103. 34'

    Fuorigioco. Victor Osimhen(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.21:34

  105. 34'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:34

  106. 34'

    Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area. Assist di Aleksey Batrakov con cross.21:34

  107. 33'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Eric García (Barcellona).21:33

  108. 30'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30

  109. 30'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).21:30

  111. 28'

    Gol! Galatasaray 1, Barcellona 0. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rafael Leão in seguito a un contropiede.21:28

  112. 25'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:26

  113. 25'

    Tiro parato. João Cancelo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anthony Gordon.21:25

  114. 24'

    Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lamine Yamal con cross.21:24

  115. 20'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).21:21

  117. 20'

    Eren Elmali (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21

  118. 18'

    Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dani Olmo.21:18

  119. 16'

    Fuorigioco. Davinson Sánchez(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:17

  120. 16'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedri.21:17

  121. 16'

    Gara riprende.21:16

  123. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, (Barcellona).21:16

  124. 14'

    Fuorigioco. Baris Alper Yilmaz(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:15

  125. 12'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pedri.21:13

  126. 12'

    Rodri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  127. 12'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:13

  129. 10'

    Fuorigioco. Rodri(Barcellona) prova il lancio lungo, ma João Cancelo e' colto in fuorigioco.21:10

  130. 9'

    Fuorigioco. Yunus Akgün(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:10

  131. 8'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).21:09

  132. 8'

    Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  133. 6'

    Fuorigioco. Lamine Yamal(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Dani Olmo e' colto in fuorigioco.21:07

  135. 3'

    Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  136. 3'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:03

  137. 2'

    Fallo di Anthony Gordon (Barcellona).21:03

  138. 2'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  139. Inizia il Primo tempo.21:01

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  143. Dove si gioca la partita:

    Stadio: RAMS Park
    Città: Istanbul
    Capienza: 52600 spettatori19:55

Formazioni Galatasaray - Barcellona

Galatasaray
Barcellona
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (D)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (99) MARIO LEMINA (C)
  • (83) ALEKSEY BATRAKOV (C)
  • (11) YUNUS AKGÜN (C)
  • (27) RAFAEL LEÃO (C)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (7) ROLAND SALLAI (A)
  • (10) LEROY SANÉ (A)
  • (18) LESLEY UGOCHUKWU (C)
  • (3) EL CHADAILLE BITSHIABU (D)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (24) JANKAT YILMAZ (P)
  • (21) DENIZ GÜL (A)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (70) ENES BÜYÜK (P)
  • (73) BERAT LUS (A)
  • (74) RENATO NHAGA (C)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
TITOLARI BARCELLONA
  • (1) JOAN GARCÍA (P)
  • (2) JOÃO CANCELO (D)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (24) ERIC GARCÍA (D)
  • (8) PEDRI (C)
  • (7) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (16) RODRI (C)
  • (17) ANTHONY GORDON (A)
  • (10) LAMINE YAMAL (A)
  • (20) DANI OLMO (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (23) JULES KOUNDÉ (D)
  • (14) KARIM ADEYEMI (A)
  • (13) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (3) ALEJANDRO BALDE (D)
  • (4) BRIAN FARIÑAS (C)
  • (6) GAVI (C)
  • (9) GABRIEL JESUS (A)
  • (25) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (12) XAVI ESPART (D)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (29) HAMZA ABDELKARIM (A)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
PREPARTITA

Galatasaray - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Barcellona sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Marco Guida

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati45
Fuorigioco10
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino7.5

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4
19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1

Attualmente il Galatasaray si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Barcellona si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Galatasaray ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; il Barcellona ha segnato 9 gol e ne ha subiti 2.

Galatasaray e Barcellona si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Galatasaray ha vinto 1 volta, il Barcellona ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Galatasaray-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Galatasaray e Barcellona si sono affrontati 10 volte finora, con la squadra turca che ha vinto solo uno di questi incontri (3N 6P): un 2-1 casalingo in UEFA Champions League nel novembre 1994.
  • Il Barcellona ha vinto le ultime quattro trasferte contro squadre turche nelle competizioni europee; le ultime tre sono state tutte contro il Galatasaray (1-0 nel marzo 2002, 2-0 nel settembre 2002 e 2-1 nel marzo 2022).
  • Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 22 partite contro squadre spagnole nelle competizioni europee (3-2 contro il Real Madrid nell'aprile 2013), pareggiandone sei e perdendone 15, rimanendo senza vittorie nelle ultime nove (2N 7P).
  • Il Barcellona ha segnato 80 gol in 27 partite di UEFA Champions League sotto la guida di Hansi Flick, con una media di 2.96 a partita. Si tratta della media gol più alta per qualsiasi club con 20 o più partite sotto la guida di uno specifico allenatore nella competizione (dal 1992-93).
  • Il Galatasaray ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe in UEFA Champions League (1N 1P), incluse le ultime due. I turchi potrebbero vincere tre gare interne di fila nella competizione per la prima volta dal 2001 (quando arrivarono a una serie di cinque).
  • Il Barcellona è una delle sole tre squadre, insieme a PSV e Villarreal, ad aver partecipato alle ultime due edizioni di UEFA Champions League (2025/26 e 2026/27) senza mai mantenere la porta inviolata in questo periodo (zero clean sheet in 13 partite per la squadra di Flick).
  • Victor Osimhen ha segnato sette gol in 10 presenze in UEFA Champions League con il Galatasaray e 13 in 17 partite complessive nelle principali competizioni europee. Solo Hakan Sükür (27 in 67 presenze) e Metin Oktay (16 in 20 presenze) hanno segnato di più per il club nelle principali competizioni europee finora.
  • Raphinha ha segnato 21 gol in 34 presenze in UEFA Champions League con il Barcellona. Se dovesse andare a segno in questa partita, supererebbe Neymar (21 gol in 40 partite) diventando il quarto miglior marcatore del club nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League a pari merito con Rivaldo (22 gol in 43 partite).
  • Leroy Sané del Galatasaray non segna da 23 presenze in UEFA Champions League, dall'ultima rete realizzata nel 9-2 contro la Dinamo Zagabria nel settembre 2024 con la maglia del Bayern Monaco. Nelle sue ultime sei presenze nella competizione ha effettuato solo due tiri, nessuno dei quali nello specchio.
  • Tra i giocatori con 900 o più minuti giocati nella competizione dall'inizio della scorsa stagione, Lamine Yamal del Barcellona guida la classifica di UEFA Champions League per assist per 90 minuti (0.56), Expected Assist (0.43) e dribbling riusciti (cinque).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GalatasarayBarcellona
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati15
Gol totali subiti31
Media gol subiti per partita3.01.0
Percentuale possesso palla61.871.6
Numero totale di passaggi579794
Numero totale di passaggi riusciti519746
Tiri nello specchio della porta39
Percentuale di tiri in porta33.347.4
Numero totale di cross2312
Numero medio di cross riusciti44
Duelli per partita vinti3954
Duelli per partita persi4251
Corner subiti11
Corner guadagnati44
Numero di punizioni a favore1312
Numero di punizioni concesse1110
Tackle totali1217
Percentuale di successo nei tackle58.382.4
Fuorigiochi totali02
Numero totale di cartellini gialli31
Numero totale di cartellini rossi00

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