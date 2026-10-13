90'+8' Finisce qui. Inter-Club Brugge termina 3-4.22:57

90'+7' Ultimi secondi a disposizione dell'Inter.22:56

90'+6' Lemarechal abbatte Bonny e viene ammonito dal direttore di gara.22:55

90'+6' DIAKHON! Destro a giro dell'attaccante franco-senegalese e altra parata importante di Martinez in tuffo alla propria sinistra.22:55

90'+5' GRAN PARATA DI MARTINEZ! Forbs serve Vermant al limite dell'area interista, l'attaccante calcia col sinistro all'angolino ma il portiere spagnolo ci arriva con la punta delle dita.22:54

90'+4' OCCASIONE BRUGGE! Vermant non trova la porta in spaccata in area piccola. Assist di Seys.22:54

90'+3' GOL! INTER-Club Brugge 3-4! Rete di Bonny. Stankovic apre a sinistra per Bonny che porta palla, rientra sul destro dopo l'ingresso in area e batte Sommer con un destro potente sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Ange-Yoan Bonny22:53

90'+2' Forbs ruba palla a Bastoni, entra in area dalla destra e crossa basso trovando la respinta di Martinez.22:51

90'+1' Si aprono ulteriori spazi per la squadra di Leko che potrebbe approfittare della stanchezza psicofisica affiorata tra i giocatori dell'Inter.22:50

90' Sette minuti di recupero.22:48

88' Sostituzione Inter: fuori Piotr Zielinski, dentro Aleksandar Stankovic.22:48

87' GOL! Inter-CLUB BRUGGE 2-4! Rete di Vermant. Spence perde palla, Forbs lancia Vermant nello spazio che batte Martinez con un tocco morbido.22:47

87' LAUTARO! Cross dalla sinistra di Bonny, Lautaro ci mette la punta ma Sommer è in traiettoria!22:46

86' DIOUF! Lautaro serve il francese col tacco, il suo sinistro basso a incrociare non è abbastanza angolato e viene controllato da Sommer.22:45

85' Cross basso di Diakhon dalla sinistra, la palla attraversa l'area piccola ma nessuno è pronto alla deviazione, poi l'Inter recupera palla.22:44

84' Club Brugge che ora prova a gestire il possesso nel campo avversario per evitare altre fiammate dell'Inter.22:43

83' Sostituzione Club Brugge: esce Jan Virgili, entra Mamadou Diakhon.22:41

83' Sostituzione Club Brugge: fuori Nicolò Tresoldi, dentro Romeo Vermant.22:41

81' GOL! INTER-Club Brugge 2-3! Rete di Lautaro Martinez. Destro di Sucic da centro area su assist di Bonny, Sommer respinge in tuffo ma non può nulla sul tap-in di Lautaro col sinistro.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez22:44

79' Inter che sembra non avere più energie per andare a riprendere il risultato, si moltiplicano invece quelle degli ospiti, vicinissimi all'impresa.22:38

78' Sostituzione Inter: esce anche Federico Dimarco, entra Djed Spence.22:37

78' Sostituzione Inter: fuori Nicolò Barella, dentro Ange-Yoan Bonny.22:36

77' Prova a reagire l'Inter, chiamata all'ennesima rimonta di questo inizio di stagione.22:36

74' GOL! Inter-CLUB BRUGGE 1-3! Rete di Tresoldi. Forbs centra Martinez col sinistro da dentro l'area, Tresoldi è freddo col tap-in di destro. Tripletta per l'attaccante ospite.



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Tresoldi22:34

74' SPRECA ESPOSITO! Pio si gira bene in area ma calcia debolmente col destro!22:33

72' Sostituzione Club Brugge: fuori Kyriani Sabbe, dentro Hugo Siquet.22:34

72' Corpo a corpo tra Lee ed Esposito, il direttore di gara ammonisce il giocatore ospite.22:32

72' MIRACOLO DI MARTINEZ! Palla persa malamente da Barella, Potts viene mandato in area da Vanaken e centra lo specchio col destro, respinto con un grande intervento dal portiere nerazzurro. Poi Forbs calcia alto sulla ribattuta.22:33

70' Simulazione di Virgili e giallo per lui.22:29

70' PALO DI VIRGILI! Destro basso dello spagnolo e palla che si infrange sulla base del palo alla destra di Martinez!22:29

70' Sabbe crossa basso dalla destra, Tresoldi prova il tacco sul primo palo ma colpisce Akanji.22:28

68' Pio Esposito subito protagonista con una sponda per Dimarco, subendo anche fallo.22:27

67' Sostituzione Inter: esce anche Marcus Thuram, entra Francesco Pio Esposito.22:26

67' Sostituzione Inter: fuori Hakan Calhanoglu, dentro Petar Sucic.22:26

66' OCCASIONE BRUGGE! Sommer pesca Virgili sulla sinistra, lo spagnolo salta Bisseck e calcia secco col destro da dentro l'area, respinto da Akanji.22:25

65' Reazione rabbiosa dell'Inter che non riesce però a trovare lo spazio per calciare da dentro l'area avversaria.22:24

63' GOL! Inter-CLUB BRUGGE 1-2! Rete di Tresoldi. Forbs brucia Dimarco in velocità e serve Tresoldi sull'uscita sciagiurata di Martinez dalla propria area. Tutto facile per l'attaccante belga che segna a porta vuota il 2-1!



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Tresoldi22:23

62' Thuram controlla bene un pallone difficile sulla trequarti avversaria, poi però non riesce a sfondare il muro di maglie avversarie. L'azione finisce con un fallo in attacco di Lautaro.22:21

61' Sostituzione Club Brugge: esce anche Hugo Vetlesen, al suo posto dentro Félix Lemaréchal.22:20

61' Sostituzione Club Brugge: fuori Jorne Spileers, dentro Han-Beom Lee.22:20

61' OCCASIONE INTER! Cross di Barella dalla destra, Dimarco ci prova col piattone al volo sul secondo palo, non inquadrando lo specchio.22:20

60' Si riparte con le due squadre in dieci, fuori Dimarco e Spileers.22:19

58' Gioco fermo per uno scontro al limite dell'area belga tra Dimarco e Spileers. Il difensore ospite non sembra in grado di proseguire.22:17

56' SOMMER SALVA TUTTO! Rimpallo al limite dell'area belga, Lautaro si ritrova a tu per tu con Sommer ma non riesce a batterlo col destro basso! Mezzo miracolo del portiere svizzero col piede sinistro!22:16

54' Akanji svetta di testa sul secondo palo, Sommer blocca a due mani.22:13

54' Bastoni ha spazio ed entra in area dalla sinistra, prova un tiro-cross che viene respinto in calcio d'angolo.22:13

52' Belgi momentaneamente in dieci con Mechele sanguinante a bordo campo. Si riparte.22:11

51' Gioco fermo. Mechele è a terra in area interista dopo un colpo subito al volto in un precedente contatto con Diouf.22:10

50' Percussione centrale di Diouf che ribalta il fronte di gioco e serve Thuram. Il numero 9 nerazzurro si porta la palla sul destro ma non inquadra lo specchio dal limite.22:09

48' Possesso palla prolungato dell'Inter che sta cercando di far uscire gli avversari dalla propria metà campo.22:07

46' Si ricomincia!22:04

Prima frazione ricca di emozioni al Meazza con l'Inter che preme in avvio di match ma non riesce a sbloccare il risultato, poi sale in cattedra Tresoldi che prima centra una traversa clamorosa da centro area, poi spiazza Martinez con un rigore perfetto, concesso per fallo di Calhanoglu su Forbs. La reazione dell'Inter è però veemente e sfocia prima in una traversa di Calhanoglu e poi nel pareggio di Lautaro, servito in area da un colpo di tacco di Dimarco.21:55

45'+2' Fine primo tempo. Inter-Club Brugge è 1-1 all'intervallo. Rete di Tresoldi su rigore al 30' e pareggio di Lautaro al 44'.21:49

45'+2' Dimarco ci prova a giro, respinto dalla barriera, poi Calhanoglu col destro violento, anch'esso respinto. Ci prova poi anche Diouf col sinistro ma l'esito è lo stesso.21:48

45'+1' Punizione per l'Inter in posizione centrale a 25 metri dalla porta di Sommer. Sul pallone Calhanoglu e Dimarco.21:47

44' GOL! INTER-Club Brugge 1-1! Rete di Lautaro Martinez. Grande uscita bassa di Pepo Martinez che fa partire il contropiede nerazzurro, Thuram libera Dimarco al cross basso dalla sinistra di tacco, Lautaro controlla in area e infila Sommer col destro ravvicinato.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez21:55

43' ANCORA INTER! Bastoni colpisce di testa sul corner di Dimarco, Sommer blocca la palla a terra sulla linea di porta!21:44

42' OCCASIONE INTER! Velo di Thuram a liberare Lautaro in area, il destro del capitano nerazzurro viene respinto da Spileers, poi il suo esterno sinistro viene deviato in corner.21:43

40' Thuram respinge il corner Seys in fallo laterale, poi l'Inter riesce ad alleggerire la pressione degli ospiti che ora hanno ripreso campo ed energie.21:42

40' Palla persa da Bisseck, Forbs arriva al tiro col mancino ma viene murato in corner da Dimarco e Bastoni.21:40

39' Akanji entra in ritardo su Tresoldi e viene ammonito dal direttore di gara.21:40

38' Lancio verticale di Bastoni, troppo alto per Lautaro e rimessa dal fondo per i belgi.21:39

37' Fuorigioco confermato anche dalla sala VAR.21:38

36' GOL ANNULLATO! Punizione di Calhanoglu dalla destra, Lautaro anticipa tutti di testa ma si alza la bandierina dell'assistente.21:37

34' VIRGILI! Inter ancora sbilanciata, ne approfitta Virgili che punta Bisseck sulla sinistra e cerca il destro a giro dal limite, sfiorando il palo alla sinistra di Martinez.21:35

33' Insiste l'Inter che manda Dimarco al cross dalla sinistra, Lautaro prova la torsione di testa ma non inquadra lo specchio.21:34

33' TRAVERSA INTER! Reazione rabbiosa dell'Inter, una respinta corta della difesa ospite finisce tra i piedi di Calhanoglu che fa partire un destro violento, fermato solo dal legno a Sommer immobile.21:34

30' GOL! Inter-CLUB BRUGGE 0-1! Rete di Tresoldi su rigore. Penalty perfetto dell'italo-tedesco che apre il piatto destro e manda la palla all'incrocio, spiazzando Martinez.



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Tresoldi21:36

29' Arriva anche il giallo per Calhanoglu.21:32

29' RIGORE PER IL BRUGGE! RIpartenza micidiale degli ospiti con Forbs che brucia Calhanoglu e viene sbilanciato dal turco in area. Per Saggi non ci sono dubbi, è rigore.21:30

28' OCCASIONE INTER! Lancio in profondità per Zielinski che si presenta in area ma esita quel tanto che basta per favorire il rientro del diretto avversario!21:29

27' Manata di Spileers al volto di Lautaro, il direttore di gara estrae il giallo per il numero 58 ospite.21:28

26' TRAVERSA BRUGGE! Schema su corner degli ospiti, la difesa nerazzurra non riesce a liberare l'area, Tresoldi calcia col destro centrando in pieno il legno a Martinez battuto!21:27

25' Altro ingresso in area dalla destra degli ospiti, Bisseck chiude in corner il cross di Sabbe.21:26

23' Si aprono gli spazi per l'Inter, Dimarco porta palla sulla sinistra e si accentra, servizio per Lautaro che calcia però male col sinistro dalla distanza. Palla fuori sotto lo sguardo di Sommer.21:24

21' OCCASIONE BRUGGE! Ingresso in area dalla destra di Forbs, un rimpallo fa arrivare il pallone a Vanaken che ci prova di prima intenzione ma sbatte contro il muro interista! Decisivo Bisseck a metterci il corpo sul destro del capitano ospite.21:23

18' I belgi non riescono a uscire dopo il corner dell'Inter, Barella tocca al centro per Dimarco che, con tanto spazio a disposizione, calcia però ampiamente fuori col mancino.21:19

17' Diouf entra in area dalla sinistra e crossa basso a rimorchio per Lautaro, il cui sinistro di prima dal cuore dell'area viene deviato provvidenzialmente in corner da Mechele.21:18

15' Sembra essersi un po' esaurita la spinta dell'Inter che nel primo quarto d'ora aveva costretto per larghi tratti gli avversari all'interno della propria metà campo.21:16

13' Virgili prova l'ingresso in area dalla sinistra, viene fermato prima da Bisseck e poi dall'assistente che segnala il fuorigioco dello spagnolo.21:14

11' Calhanoglu tocca per Lautaro al limite dell'area, il capitano nerazzurro si gira sul destro e calcia dal limite, senza però impensierire Sommer che blocca centralmente.21:12

9' Thuram tocca in profondità per la sovrapposizione di Barella che non arriva. Malinteso tra i due e rimessa dal fondo per gli ospiti.21:10

8' Club Brugge che riprende in mano per qualche istante l'iniziativa, interrotta da un fallo di Bastoni su Vetlesen.21:09

7' Grande azione palla a terra dei nerazzurri sulla sinistra, chiusa però da un tocco errato di Bastoni che fa terminare il pallone a fondo campo.21:07

5' OCCASIONE INTER! Thuram viene lanciato in area in verticale da Bisseck, il francese prova la zampata di esterno in diagonale ma il pallone esce di centimetri alla sinistra di Sommer.21:06

5' Predominio della squadra di Chivu che ha preso possesso delle operazioni dopo il buon avvio degli ospiti.21:06

4' Incursione di Diouf in area dalla destra lungo la linea di fondo campo, il francese viene chiuso da Sommer in uscita bassa.21:04

3' Azione avvolgente dell'Inter che porta prima Dimarco e poi Calhanoglu al cross da dentro l'area, entrambi respinti dalla difesa ospite.21:04

2' Colpo al gomito destro per Lautaro che però si rialza prontamente e riprende il proprio posto nell'attacco interista.21:03

Possesso prolungato del Club Brugge che si presenta a ridosso dell'area nerazzurra ma perde palla, Barella la rinconquista e subisce fallo dopo una ruleta.21:02

Si comincia!21:01

E' tutto pronto a San Siro dove le due squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo.20:57

Ivan Leko sceglie invece la continuità, confermando l'undici che tre giorni fa si è imposto per 4-1 sul campo del La Louvière nella Pro League belga. Tra i pali c'è il grande ex di serata, Yann Sommer, davanti a lui la coppia centrale sarà formata da Spileers e Mechele mentre Sabbe e Seys agiranno sugli esterni. Il portoghese Carlos Forbs e lo spagnolo Virgili saranno invece gli esterni alti con Vetlesen, Potts e capitan Vanaken in mezzo al campo. Davanti l'unica punta è l'italo-tedesco Nicolò Tresoldi, sul quale sono puntati gli occhi di molti, anche del CT Mancini in prospettiva nazionale.20:58

Chivu rimescola le carte dopo la partita di campionato col Parma. Davanti a Martinez l'unico confermato è Bisseck con Akanji e Bastoni che rientrano dal 1' e prendono il posto di Pavard e Carlos Augusto. Nessun cambiamento invece sugli esterni dove ci sono ancora Diouf e Dimarco, così come in regia dove c'è ancora Calhanoglu. Barella e Zielinski agiranno da interni, panchina dunque per Sucic e Mkhitaryan. Davanti spazio alla Thu-La, col capitano nerazzurro dall'inizio, gli fa spazio Pio Esposito.20:38

FORMAZIONE UFFICIALE CLUB BRUGGE: 4-5-1 per gli uomini di Ivan Leko. Sommer - Sabbe, Spileers, Mechele, Seys - Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili - Tresoldi. A disposizione: Jackers, Vanden Driessche, Lee, Tsawa, Vemant, Dams, Robberechts, Siquet, Audoor, Diakhon, Vasovic, Lamarechal.22:18

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: 3-5-2 per i padroni di casa. J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - L. Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Esposito, Spence.20:32

Quaterna arbitrale norvegese a San Siro con Saggi a dirigere, Dale e Haukasen assistenti e Kringstad quarto ufficiale. In sala VAR ci sono invece due spagnoli: Del Cerro Grande e Soto Grado.14:43

Riparte dal Meazza la corsa europea della squadra di Chivu. Dopo la sconfitta subita al Bernabeu contro il Real, i campioni d'Italia sono chiamati al riscatto contro i campioni del Belgio in quello che è un match inedito. Nerazzurri e neroblu, nonostante le numerose partecipazioni alle coppe europee, non si sono mai affrontati in gare ufficiali prima di oggi. Anche i belgi sono a zero punti dopo la sconfitta interna con l'Aston Villa e un ulteriore passo falso potrebbe mettere a serio rischio il passaggio di turno di entrambe. Fischio d'inizio alle ore 21.14:41

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Club Brugge, gara valida per la seconda giornata del Girone Unico della Champions League 2026/27.13:52

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp