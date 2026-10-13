Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Lens - Sporting Lisbona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens.

Arbitro di Lens - Sporting Lisbona sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente il Lens si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Sporting Lisbona si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; lo Sporting Lisbona ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.

Lens e Sporting Lisbona è la prima che si affrontano in campionato.

Lens-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti del Lens contro una squadra portoghese risalgono alla Coppa UEFA 2002/03, quando furono eliminati dal Porto nei sedicesimi di finale (sconfitta 0-3 in trasferta, vittoria 1-0 in casa).

Lo Sporting ha vinto tutte e tre le partite di Champions League contro squadre francesi dall'inizio della stagione 2024/25: 2-0 contro il Lille, 2-1 contro il Marsiglia e 2-1 contro il Paris SG. Tutte e tre le vittorie sono però arrivate in casa.

Questa sarà la prima trasferta dello Sporting contro un'avversaria francese dall'ottobre 2022, quando perse 1-4 contro il Marsiglia in Champions League. Complessivamente, la squadra portoghese ha vinto solo una delle precedenti otto trasferte europee contro formazioni francesi (2N 5P).

Il Lens ha vinto la gara d'esordio nella Champions League 2026/27 (3-2 contro lo Slavia Praga), dopo aver vinto l'ultima partita della precedente partecipazione nel 2023/24 (2-1 contro il Siviglia). La squadra francese punta ora a vincere tre partite consecutive in Champions League per la prima volta.

Dopo aver vinto la gara d'esordio contro il Galatasaray (3-1), lo Sporting punta a vincere le prime due partite di una stagione di Champions League per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel 2022/23.

Per età media, il Lens ha schierato il terzo undici titolare più giovane della prima giornata di questa Champions League (24 anni e 214 giorni), dietro solo a Shakhtar Donetsk (23 anni e 364 giorni) e Slavia Praga (24 anni e 143 giorni). Si tratta del più giovane undici titolare mai schierato dal club in una partita di Champions League.

Luis Suárez potrebbe diventare il miglior marcatore dello Sporting in Champions League; il colombiano è attualmente a quota sei gol, a pari merito con Viktor Gyökeres, Liedson e Trincao. Dal suo arrivo al club, Suárez ha registrato il maggior numero di gol (sei) e di partecipazioni a gol (otto) per lo Sporting nella competizione.

Il sedicenne Mezian Mesloub ha creato quattro occasioni su azione al suo debutto in Champions League con il Lens nell'ultimo turno (contro lo Slavia Praga); si tratta del dato più alto per qualsiasi giocatore impiegato per meno di 45 minuti in tutte le partite della prima giornata di questa stagione.

Dall'inizio della scorsa stagione, il difensore dello Sporting Gonçalo Inácio ha effettuato più passaggi che rompono la linea avversaria dalla propria metà campo (152) di qualsiasi altro giocatore in Champions League.

Il difensore del Lens Kyllian Antonio ha vinto 10 dei 12 duelli contro lo Slavia Praga nella prima giornata, registrando la più alta percentuale di duelli vinti nella prima partita di questa Champions League (83% - minimo 10 duelli totali).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: