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Lens-Sporting Lisbona: 0-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens
13 Ottobre 2026 ore 18:45
Lens
0
Sporting Lisbona
2
Partita finita
Arbitro: Igor Pajac
  1. 22' 0-1 Luis Suárez
  2. 74' 0-2 Issa Doumbia
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Lens 0, Sporting Lisbona 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Lens 0, Sporting Lisbona 2.20:39

  3. 90'+3'

    Ruben Aguilar (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  4. 90'+3'

    Fallo di Fotis Ioannidis (Sporting Lisbona).20:39

  5. 90'+2'

    Tiro parato. Ismaëlo Ganiou (Lens) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:38

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:36

  7. 90'

    Fuorigioco. Michal Skóras(Lens) prova il lancio lungo, ma Florian Thauvin e' colto in fuorigioco.20:35

  9. 89'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:35

  10. 88'

    Tentativo fallito. Silas Andersen (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Iván Fresneda con cross.20:34

  11. 87'

    Tiro respinto. Yacine Titraoui (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mezian Mesloub.20:33

  12. 86'

    Fallo di Mezian Mesloub (Lens).20:32

  13. 86'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  15. 85'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Pedro Lima sostituisce Issa Doumbia.20:31

  16. 85'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Luis Suárez.20:31

  17. 83'

    Tentativo fallito. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Yacine Titraoui.20:29

  18. 81'

    Florian Thauvin (Lens) e' ammonito.20:26

  19. 81'

    Fallo di Yacine Titraoui (Lens).20:26

  21. 81'

    Issa Doumbia (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:26

  22. 80'

    Sostituzione, Lens. Yacine Titraoui sostituisce Amadou Haidara.20:26

  23. 80'

    Fallo di Michaël Cuisance (Lens).20:26

  24. 80'

    Silas Andersen (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  25. 78'

    Michal Skóras (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  27. 78'

    Fallo di Jesse Derry (Sporting Lisbona).20:24

  28. 74'

    Gol! Lens 0, Sporting Lisbona 2. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Silas Andersen con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:20

  29. 73'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Jesse Derry sostituisce Nestory Irankunda.20:19

  30. 73'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Silas Andersen sostituisce João Simões.20:19

  31. 73'

    Tentativo fallito. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maxi Araújo.20:19

  33. 71'

    Michaël Cuisance (Lens) e' ammonito per fallo.20:16

  34. 71'

    Fallo di Michaël Cuisance (Lens).20:16

  35. 71'

    Luís Guilherme (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16

  36. 70'

    Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michal Skóras con cross.20:16

  37. 68'

    Sostituzione, Lens. Mezian Mesloub sostituisce Junior Kadile.20:14

  39. 68'

    Sostituzione, Lens. Michal Skóras sostituisce Saud Abdulhamid.20:13

  40. 66'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Luís Guilherme sostituisce Geny Catamo.20:12

  41. 65'

    Tentativo fallito. Michaël Cuisance (Lens) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Florian Thauvin con cross da calcio d'angolo.20:11

  42. 65'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:11

  43. 65'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:10

  45. 62'

    Tiro parato. Odsonne Édouard (Lens) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Thauvin con passaggio filtrante.20:07

  46. 61'

    Tiro parato. João Simões (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Geny Catamo.20:07

  47. 59'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Kaique (Sporting Lisbona).20:05

  48. 59'

    Tiro parato. Amadou Haidara (Lens) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Saud Abdulhamid.20:05

  49. 59'

    Saud Abdulhamid (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  51. 59'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:04

  52. 58'

    Sostituzione, Lens. Odsonne Édouard sostituisce Franjo Ivanovic.20:03

  53. 58'

    Sostituzione, Lens. Ruben Aguilar sostituisce Samson Baidoo.20:03

  54. 57'

    Ismaëlo Ganiou (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  55. 57'

    Fallo di Issa Doumbia (Sporting Lisbona).20:03

  57. 55'

    Florian Thauvin (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  58. 55'

    Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).20:01

  59. 55'

    Tiro parato. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nestory Irankunda.20:01

  60. 53'

    Tiro respinto. Junior Kadile (Lens) un tiro di destro da fuori area.19:58

  61. 52'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).19:58

  63. 50'

    Amadou Haidara (Lens) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

  64. 50'

    Fallo di Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).19:56

  65. 50'

    Saud Abdulhamid (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  66. 50'

    Fallo di Nestory Irankunda (Sporting Lisbona).19:55

  67. 50'

    Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maxi Araújo.19:55

  69. 49'

    Ismaëlo Ganiou (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  70. 49'

    Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).19:54

  71. 48'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Kyllian Antonio (Lens).19:54

  72. 47'

    Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Junior Kadile.19:53

  73. Inizia il Secondo tempo Lens 0, Sporting Lisbona 1.19:51

  75. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lens 0, Sporting Lisbona 1.19:34

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32

  77. 44'

    Tentativo fallito. Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geny Catamo in seguito a un contropiede.19:30

  78. 43'

    Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Lens) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florian Thauvin con cross.19:30

  79. 41'

    Amadou Haidara (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  81. 41'

    Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).19:27

  82. 40'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Amadou Haidara (Lens).19:26

  83. 40'

    Tiro respinto. João Simões (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area.19:26

  84. 40'

    Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Luis Suárez.19:26

  85. 39'

    Fallo di Michaël Cuisance (Lens).19:25

  87. 39'

    Issa Doumbia (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  88. 36'

    Tiro parato. Amadou Haidara (Lens) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Thauvin.19:22

  89. 34'

    Tiro parato. Florian Thauvin (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:20

  90. 34'

    Franjo Ivanovic (Lens) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Junior Kadile.19:20

  91. 32'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Robin Risser (Lens).19:18

  93. 32'

    Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergi Altimira.19:18

  94. 30'

    Gara riprende.19:17

  95. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Luis Suárez (Sporting Lisbona) per infortunio.19:16

  96. 28'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Sergi Altimira (Sporting Lisbona).19:14

  97. 28'

    Tiro respinto. Michaël Cuisance (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Florian Thauvin.19:14

  99. 27'

    Tiro respinto. Michaël Cuisance (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Florian Thauvin.19:14

  100. 22'

    Gol! Lens 0, Sporting Lisbona 1. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nestory Irankunda con cross.19:08

  101. 20'

    Fallo di Franjo Ivanovic (Lens).19:06

  102. 20'

    Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06

  103. 13'

    Tentativo fallito. Junior Kadile (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Florian Thauvin in seguito a un calcio da fermo.18:59

  105. 12'

    Saud Abdulhamid (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  106. 12'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).18:58

  107. 11'

    Fallo di Ismaëlo Ganiou (Lens).18:57

  108. 11'

    Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  109. 10'

    Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Lens) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin in seguito a un calcio da fermo.18:56

  111. 10'

    Tentativo fallito. Saud Abdulhamid (Lens) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:56

  112. 10'

    Tentativo fallito. Amadou Haidara (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin con cross in seguito a un calcio da fermo.18:56

  113. 9'

    Matthieu Udol (Lens) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55

  114. 9'

    Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).18:55

  115. 7'

    Kyllian Antonio (Lens) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54

  117. 7'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).18:54

  118. 5'

    Tiro parato. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franjo Ivanovic.18:52

  119. 4'

    Fallo di Franjo Ivanovic (Lens).18:50

  120. 4'

    Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  121. 4'

    Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.18:50

  123. Inizia il Primo tempo.18:47

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  126. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stade Félix Bollaert-Delélis
    Città: Lens
    Capienza: 41229 spettatori17:37

Formazioni Lens - Sporting Lisbona

Lens
Sporting Lisbona
TITOLARI LENS
  • (40) ROBIN RISSER (P)
  • (32) KYLLIAN ANTONIO (D)
  • (25) ISMAËLO GANIOU (D)
  • (6) SAMSON BAIDOO (D)
  • (27) MICHAËL CUISANCE (C)
  • (21) AMADOU HAIDARA (C)
  • (14) MATTHIEU UDOL (C)
  • (23) SAUD ABDULHAMID (C)
  • (10) FLORIAN THAUVIN (A)
  • (28) JUNIOR KADILE (A)
  • (29) FRANJO IVANOVIC (A)
PANCHINA LENS
  • (38) MEZIAN MESLOUB (C)
  • (16) MATHIEU GORGELIN (P)
  • (4) NIDAL CELIK (D)
  • (31) SOULEYMANE SAGNAN (D)
  • (5) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (8) YACINE TITRAOUI (C)
  • (22) MICHAL SKÓRAS (A)
  • (20) JEAN-CLAIR TODIBO (D)
  • (7) FLORIAN SOTOCA (A)
  • (11) ODSONNE ÉDOUARD (A)
  • (2) RUBEN AGUILAR (D)
  • (9) THORGAN HAZARD (C)
ALLENATORE LENS
  • Yannick Cahuzac
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (30) KAIQUE (P)
  • (72) EDUARDO QUARESMA (D)
  • (20) MAXI ARAÚJO (D)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (77) ISSA DOUMBIA (C)
  • (8) JOÃO SIMÕES (C)
  • (5) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
  • (19) NESTORY IRANKUNDA (A)
  • (10) GENY CATAMO (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (21) PEDRO LIMA (C)
  • (13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (4) SILAS ANDERSEN (C)
  • (31) LUÍS GUILHERME (A)
  • (9) RAFAEL NEL (A)
  • (28) JESSE DERRY (A)
  • (7) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (73) EDUARDO FELICÍSSIMO (C)
  • (55) IBRAHIMA BA (D)
  • (58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
  • (1) RUI SILVA (P)
  • (18) MONCEF ZEKRI (D)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Rui Manuel Gomes Borges
PREPARTITA

Lens - Sporting Lisbona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens.
Arbitro di Lens - Sporting Lisbona sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente il Lens si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Sporting Lisbona si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; lo Sporting Lisbona ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.

Lens e Sporting Lisbona è la prima che si affrontano in campionato.

Lens-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti del Lens contro una squadra portoghese risalgono alla Coppa UEFA 2002/03, quando furono eliminati dal Porto nei sedicesimi di finale (sconfitta 0-3 in trasferta, vittoria 1-0 in casa).
  • Lo Sporting ha vinto tutte e tre le partite di Champions League contro squadre francesi dall'inizio della stagione 2024/25: 2-0 contro il Lille, 2-1 contro il Marsiglia e 2-1 contro il Paris SG. Tutte e tre le vittorie sono però arrivate in casa.
  • Questa sarà la prima trasferta dello Sporting contro un'avversaria francese dall'ottobre 2022, quando perse 1-4 contro il Marsiglia in Champions League. Complessivamente, la squadra portoghese ha vinto solo una delle precedenti otto trasferte europee contro formazioni francesi (2N 5P).
  • Il Lens ha vinto la gara d'esordio nella Champions League 2026/27 (3-2 contro lo Slavia Praga), dopo aver vinto l'ultima partita della precedente partecipazione nel 2023/24 (2-1 contro il Siviglia). La squadra francese punta ora a vincere tre partite consecutive in Champions League per la prima volta.
  • Dopo aver vinto la gara d'esordio contro il Galatasaray (3-1), lo Sporting punta a vincere le prime due partite di una stagione di Champions League per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel 2022/23.
  • Per età media, il Lens ha schierato il terzo undici titolare più giovane della prima giornata di questa Champions League (24 anni e 214 giorni), dietro solo a Shakhtar Donetsk (23 anni e 364 giorni) e Slavia Praga (24 anni e 143 giorni). Si tratta del più giovane undici titolare mai schierato dal club in una partita di Champions League.
  • Luis Suárez potrebbe diventare il miglior marcatore dello Sporting in Champions League; il colombiano è attualmente a quota sei gol, a pari merito con Viktor Gyökeres, Liedson e Trincao. Dal suo arrivo al club, Suárez ha registrato il maggior numero di gol (sei) e di partecipazioni a gol (otto) per lo Sporting nella competizione.
  • Il sedicenne Mezian Mesloub ha creato quattro occasioni su azione al suo debutto in Champions League con il Lens nell'ultimo turno (contro lo Slavia Praga); si tratta del dato più alto per qualsiasi giocatore impiegato per meno di 45 minuti in tutte le partite della prima giornata di questa stagione.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, il difensore dello Sporting Gonçalo Inácio ha effettuato più passaggi che rompono la linea avversaria dalla propria metà campo (152) di qualsiasi altro giocatore in Champions League.
  • Il difensore del Lens Kyllian Antonio ha vinto 10 dei 12 duelli contro lo Slavia Praga nella prima giornata, registrando la più alta percentuale di duelli vinti nella prima partita di questa Champions League (83% - minimo 10 duelli totali).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LensSporting Lisbona
Partite giocate11
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati33
Gol totali subiti21
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla62.738.2
Numero totale di passaggi441368
Numero totale di passaggi riusciti360299
Tiri nello specchio della porta85
Percentuale di tiri in porta47.183.3
Numero totale di cross293
Numero medio di cross riusciti61
Duelli per partita vinti4942
Duelli per partita persi3939
Corner subiti64
Corner guadagnati91
Numero di punizioni a favore711
Numero di punizioni concesse813
Tackle totali1613
Percentuale di successo nei tackle68.853.8
Fuorigiochi totali03
Numero totale di cartellini gialli12
Numero totale di cartellini rossi00

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