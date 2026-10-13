Incontro terminato, Lens 0, Sporting Lisbona 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Lens 0, Sporting Lisbona 2.
Secondo tempo terminato, Lens 0, Sporting Lisbona 2.20:39
Ruben Aguilar (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di Fotis Ioannidis (Sporting Lisbona).20:39
Tiro parato. Ismaëlo Ganiou (Lens) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:38
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:36
Fuorigioco. Michal Skóras(Lens) prova il lancio lungo, ma Florian Thauvin e' colto in fuorigioco.20:35
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:35
Tentativo fallito. Silas Andersen (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Iván Fresneda con cross.20:34
Tiro respinto. Yacine Titraoui (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mezian Mesloub.20:33
Fallo di Mezian Mesloub (Lens).20:32
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Sostituzione, Sporting Lisbona. Pedro Lima sostituisce Issa Doumbia.20:31
Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Luis Suárez.20:31
Tentativo fallito. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Yacine Titraoui.20:29
Florian Thauvin (Lens) e' ammonito.20:26
Fallo di Yacine Titraoui (Lens).20:26
Issa Doumbia (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:26
Sostituzione, Lens. Yacine Titraoui sostituisce Amadou Haidara.20:26
Fallo di Michaël Cuisance (Lens).20:26
Silas Andersen (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Michal Skóras (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Jesse Derry (Sporting Lisbona).20:24
Gol! Lens 0, Sporting Lisbona 2. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Silas Andersen con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:20
Sostituzione, Sporting Lisbona. Jesse Derry sostituisce Nestory Irankunda.20:19
Sostituzione, Sporting Lisbona. Silas Andersen sostituisce João Simões.20:19
Tentativo fallito. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maxi Araújo.20:19
Michaël Cuisance (Lens) e' ammonito per fallo.20:16
Fallo di Michaël Cuisance (Lens).20:16
Luís Guilherme (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16
Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michal Skóras con cross.20:16
Sostituzione, Lens. Mezian Mesloub sostituisce Junior Kadile.20:14
Sostituzione, Lens. Michal Skóras sostituisce Saud Abdulhamid.20:13
Sostituzione, Sporting Lisbona. Luís Guilherme sostituisce Geny Catamo.20:12
Tentativo fallito. Michaël Cuisance (Lens) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Florian Thauvin con cross da calcio d'angolo.20:11
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:11
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:10
Tiro parato. Odsonne Édouard (Lens) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Thauvin con passaggio filtrante.20:07
Tiro parato. João Simões (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Geny Catamo.20:07
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Kaique (Sporting Lisbona).20:05
Tiro parato. Amadou Haidara (Lens) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Saud Abdulhamid.20:05
Saud Abdulhamid (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:04
Sostituzione, Lens. Odsonne Édouard sostituisce Franjo Ivanovic.20:03
Sostituzione, Lens. Ruben Aguilar sostituisce Samson Baidoo.20:03
Ismaëlo Ganiou (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Issa Doumbia (Sporting Lisbona).20:03
Florian Thauvin (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).20:01
Tiro parato. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nestory Irankunda.20:01
Tiro respinto. Junior Kadile (Lens) un tiro di destro da fuori area.19:58
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).19:58
Amadou Haidara (Lens) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).19:56
Saud Abdulhamid (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Nestory Irankunda (Sporting Lisbona).19:55
Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maxi Araújo.19:55
Ismaëlo Ganiou (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).19:54
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Kyllian Antonio (Lens).19:54
Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Junior Kadile.19:53
Inizia il Secondo tempo Lens 0, Sporting Lisbona 1.19:51
Primo tempo terminato, Lens 0, Sporting Lisbona 1.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32
Tentativo fallito. Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geny Catamo in seguito a un contropiede.19:30
Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Lens) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florian Thauvin con cross.19:30
Amadou Haidara (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).19:27
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Amadou Haidara (Lens).19:26
Tiro respinto. João Simões (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area.19:26
Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Luis Suárez.19:26
Fallo di Michaël Cuisance (Lens).19:25
Issa Doumbia (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Tiro parato. Amadou Haidara (Lens) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Thauvin.19:22
Tiro parato. Florian Thauvin (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:20
Franjo Ivanovic (Lens) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Junior Kadile.19:20
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Robin Risser (Lens).19:18
Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergi Altimira.19:18
Gara riprende.19:17
Gara momentaneamente sospesa, Luis Suárez (Sporting Lisbona) per infortunio.19:16
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Sergi Altimira (Sporting Lisbona).19:14
Tiro respinto. Michaël Cuisance (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Florian Thauvin.19:14
Tiro respinto. Michaël Cuisance (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Florian Thauvin.19:14
Gol! Lens 0, Sporting Lisbona 1. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nestory Irankunda con cross.19:08
Fallo di Franjo Ivanovic (Lens).19:06
Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Tentativo fallito. Junior Kadile (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Florian Thauvin in seguito a un calcio da fermo.18:59
Saud Abdulhamid (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).18:58
Fallo di Ismaëlo Ganiou (Lens).18:57
Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Lens) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin in seguito a un calcio da fermo.18:56
Tentativo fallito. Saud Abdulhamid (Lens) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:56
Tentativo fallito. Amadou Haidara (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin con cross in seguito a un calcio da fermo.18:56
Matthieu Udol (Lens) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55
Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).18:55
Kyllian Antonio (Lens) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).18:54
Tiro parato. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franjo Ivanovic.18:52
Fallo di Franjo Ivanovic (Lens).18:50
Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.18:50
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stade Félix Bollaert-Delélis
Città: Lens
Capienza: 41229 spettatori17:37
Lens - Sporting Lisbona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens.
Arbitro di Lens - Sporting Lisbona sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente il Lens si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Sporting Lisbona si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; lo Sporting Lisbona ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.
Lens e Sporting Lisbona è la prima che si affrontano in campionato.
Lens-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lens
|Sporting Lisbona
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|3
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|62.7
|38.2
|Numero totale di passaggi
|441
|368
|Numero totale di passaggi riusciti
|360
|299
|Tiri nello specchio della porta
|8
|5
|Percentuale di tiri in porta
|47.1
|83.3
|Numero totale di cross
|29
|3
|Numero medio di cross riusciti
|6
|1
|Duelli per partita vinti
|49
|42
|Duelli per partita persi
|39
|39
|Corner subiti
|6
|4
|Corner guadagnati
|9
|1
|Numero di punizioni a favore
|7
|11
|Numero di punizioni concesse
|8
|13
|Tackle totali
|16
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|68.8
|53.8
|Fuorigiochi totali
|0
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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