Incontro terminato, RB Lipsia 1, PSV Eindhoven 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, RB Lipsia 1, PSV Eindhoven 0.
Secondo tempo terminato, RB Lipsia 1, PSV Eindhoven 0.22:54
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).22:54
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da David Raum (RB Lipsia).22:54
Tiro respinto. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area. Assist di Ayoni Santos con cross.22:54
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53
Fallo di Willi Orbán (RB Lipsia).22:53
Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Perisic con cross da calcio d'angolo.22:52
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (RB Lipsia).22:51
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da David Raum (RB Lipsia).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Fuorigioco. Sergiño Dest(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Armando Obispo e' colto in fuorigioco.22:49
Tentativo fallito. Ayoni Santos (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:48
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).22:47
Sostituzione, RB Lipsia. Lukas Klostermann sostituisce Ezechiel Banzuzi.22:45
Sostituzione, RB Lipsia. Nicolas Seiwald sostituisce Ridle Baku.22:45
Armando Obispo (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:45
Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).22:45
Rocco Reitz (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45
Sostituzione, PSV Eindhoven. Mikkel Hansen sostituisce Sven Mijnans.22:44
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ayoni Santos sostituisce Ruben van Bommel.22:43
Fuorigioco. Ruben van Bommel(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Armando Obispo e' colto in fuorigioco.22:41
Antonio Nusa (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.22:41
Gara riprende.22:41
Decisione VAR: cambio cartellino.22:41
Gara momentaneamente sospesa, (RB Lipsia). Viene consultato il VAR.22:41
Gara momentaneamente sospesa, Antonio Nusa (RB Lipsia) per infortunio.22:40
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Antonio Nusa (RB Lipsia).22:40
Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:39
Ridle Baku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Kodai Sano (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).22:38
Sostituzione, PSV Eindhoven. Yarek Gasiorowski sostituisce Filip Kostic.22:36
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Lutsharel Geertruida.22:36
Sostituzione, RB Lipsia. Rocco Reitz sostituisce Brajan Gruda.22:36
Gol! RB Lipsia 1, PSV Eindhoven 0. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).22:34
Tentativo fallito. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tidiam Gomis in seguito a un contropiede.22:33
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ridle Baku (RB Lipsia).22:33
Sven Mijnans (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).22:32
Fuorigioco. Matej Kovár(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Guus Til e' colto in fuorigioco.22:31
Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).22:29
Neil El Aynaoui (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Kodai Sano (PSV Eindhoven).22:27
Tiro respinto. Christopher Nkunku (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area. Assist di Brajan Gruda.22:27
Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Neil El Aynaoui.22:26
Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).22:23
Willi Orbán (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Filip Kostic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Tidiam Gomis (RB Lipsia).22:22
Sostituzione, RB Lipsia. Tidiam Gomis sostituisce Rômulo.22:21
Tiro parato. Willi Orbán (RB Lipsia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:20
Tiro parato. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:20
Tiro respinto. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Neil El Aynaoui.22:20
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Filip Kostic (PSV Eindhoven).22:20
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).22:17
Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ivan Perisic.22:17
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).22:15
Tiro parato. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brajan Gruda.22:14
Tiro parato. Filip Kostic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Perisic.22:13
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:12
Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ruben van Bommel.22:11
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Matej Kovár (PSV Eindhoven) per infortunio.22:08
Tiro parato. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rômulo.22:07
Ivan Perisic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di David Raum (RB Lipsia).22:06
Inizia il Secondo tempo RB Lipsia 0, PSV Eindhoven 0.22:05
Primo tempo terminato, RB Lipsia 0, PSV Eindhoven 0.21:48
Tentativo fallito. Neil El Aynaoui (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Brajan Gruda.21:48
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum con cross in seguito a un calcio da fermo.21:45
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:44
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).21:44
Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44
Tiro respinto. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area. Assist di Antonio Nusa con cross.21:43
Tentativo fallito. Rômulo (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ezechiel Banzuzi.21:41
Tentativo fallito. Willi Orbán (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.21:40
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Filip Kostic (PSV Eindhoven).21:39
Tiro parato. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maarten Vandevoordt.21:39
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).21:38
Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:38
Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).21:36
Willi Orbán (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).21:32
Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).21:31
Christopher Nkunku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:30
Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).21:29
Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sven Mijnans.21:29
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ridle Baku (RB Lipsia).21:26
Tentativo fallito. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:25
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).21:24
Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivan Perisic con cross da calcio d'angolo.21:24
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).21:23
Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).21:22
Willi Orbán (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Ridle Baku con cross.21:22
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ridle Baku (RB Lipsia).21:21
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).21:20
Rigore parato! Ivan Perisic (PSV Eindhoven) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.21:19
Decisione VAR: rigore PSV Eindhoven.21:17
Rigore concesso da Ridle Baku (RB Lipsia) per un fallo di mano in area.21:16
Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Brajan Gruda (RB Lipsia).21:13
Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).21:12
Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fuorigioco. Guus Til(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Mauro Júnior e' colto in fuorigioco.21:11
Tiro parato. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans.21:09
Fallo di Kodai Sano (PSV Eindhoven).21:08
Ridle Baku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tiro parato. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ruben van Bommel.21:08
Tiro respinto. Rômulo (RB Lipsia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.21:08
Fuorigioco. Matej Kovár(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ruben van Bommel e' colto in fuorigioco.21:06
Tiro parato. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:05
Fuorigioco. Mauro Júnior(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Sven Mijnans e' colto in fuorigioco.21:03
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).21:02
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Red Bull Arena
Città: Lipsia
Capienza: 42558 spettatori19:49
Lipsia - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.
Arbitro di Lipsia - PSV Eindhoven sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente il Lipsia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il PSV Eindhoven si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Lipsia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; il PSV Eindhoven ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Lipsia e PSV Eindhoven è la prima che si affrontano in campionato.
Lipsia-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lipsia
|PSV Eindhoven
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|4
|1
|Media gol subiti per partita
|4.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|49.5
|53.6
|Numero totale di passaggi
|498
|439
|Numero totale di passaggi riusciti
|444
|380
|Tiri nello specchio della porta
|4
|2
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|33.3
|Numero totale di cross
|17
|15
|Numero medio di cross riusciti
|3
|1
|Duelli per partita vinti
|38
|53
|Duelli per partita persi
|53
|47
|Corner subiti
|1
|3
|Corner guadagnati
|5
|3
|Numero di punizioni a favore
|8
|14
|Numero di punizioni concesse
|10
|14
|Tackle totali
|13
|24
|Percentuale di successo nei tackle
|76.9
|50.0
|Fuorigiochi totali
|1
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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