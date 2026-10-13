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Lipsia-PSV Eindhoven: 1-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Red Bull Arena di Lipsia
13 Ottobre 2026 ore 21:00
Lipsia
1
PSV Eindhoven
0
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 75' 1-0 Brajan Gruda
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, RB Lipsia 1, PSV Eindhoven 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, RB Lipsia 1, PSV Eindhoven 0.22:54

  3. 90'+5'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).22:54

  4. 90'+4'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da David Raum (RB Lipsia).22:54

  5. 90'+4'

    Tiro respinto. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area. Assist di Ayoni Santos con cross.22:54

  6. 90'+3'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53

  7. 90'+3'

    Fallo di Willi Orbán (RB Lipsia).22:53

  9. 90'+2'

    Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Perisic con cross da calcio d'angolo.22:52

  10. 90'+2'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (RB Lipsia).22:51

  11. 90'+1'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da David Raum (RB Lipsia).22:51

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  13. 90'

    Fuorigioco. Sergiño Dest(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Armando Obispo e' colto in fuorigioco.22:49

  15. 88'

    Tentativo fallito. Ayoni Santos (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:48

  16. 87'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).22:47

  17. 86'

    Sostituzione, RB Lipsia. Lukas Klostermann sostituisce Ezechiel Banzuzi.22:45

  18. 86'

    Sostituzione, RB Lipsia. Nicolas Seiwald sostituisce Ridle Baku.22:45

  19. 85'

    Armando Obispo (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:45

  21. 85'

    Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).22:45

  22. 85'

    Rocco Reitz (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45

  23. 84'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Mikkel Hansen sostituisce Sven Mijnans.22:44

  24. 84'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ayoni Santos sostituisce Ruben van Bommel.22:43

  25. 81'

    Fuorigioco. Ruben van Bommel(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Armando Obispo e' colto in fuorigioco.22:41

  27. 81'

    Antonio Nusa (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.22:41

  28. 81'

    Gara riprende.22:41

  29. 81'

    Decisione VAR: cambio cartellino.22:41

  30. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, (RB Lipsia). Viene consultato il VAR.22:41

  31. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Antonio Nusa (RB Lipsia) per infortunio.22:40

  33. 80'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  34. 80'

    Fallo di Antonio Nusa (RB Lipsia).22:40

  35. 79'

    Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:39

  36. 79'

    Ridle Baku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  37. 78'

    Kodai Sano (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  39. 78'

    Fallo di Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).22:38

  40. 77'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Yarek Gasiorowski sostituisce Filip Kostic.22:36

  41. 77'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Lutsharel Geertruida.22:36

  42. 76'

    Sostituzione, RB Lipsia. Rocco Reitz sostituisce Brajan Gruda.22:36

  43. 75'

    Gol! RB Lipsia 1, PSV Eindhoven 0. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo.22:35

  45. 74'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).22:34

  46. 74'

    Tentativo fallito. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tidiam Gomis in seguito a un contropiede.22:33

  47. 73'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ridle Baku (RB Lipsia).22:33

  48. 72'

    Sven Mijnans (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  49. 72'

    Fallo di Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).22:32

  51. 71'

    Fuorigioco. Matej Kovár(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Guus Til e' colto in fuorigioco.22:31

  52. 69'

    Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).22:29

  53. 69'

    Neil El Aynaoui (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  54. 67'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Kodai Sano (PSV Eindhoven).22:27

  55. 67'

    Tiro respinto. Christopher Nkunku (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area. Assist di Brajan Gruda.22:27

  57. 66'

    Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Neil El Aynaoui.22:26

  58. 64'

    Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).22:23

  59. 64'

    Willi Orbán (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  60. 62'

    Filip Kostic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  61. 62'

    Fallo di Tidiam Gomis (RB Lipsia).22:22

  63. 61'

    Sostituzione, RB Lipsia. Tidiam Gomis sostituisce Rômulo.22:21

  64. 61'

    Tiro parato. Willi Orbán (RB Lipsia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:20

  65. 61'

    Tiro parato. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:20

  66. 61'

    Tiro respinto. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Neil El Aynaoui.22:20

  67. 60'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Filip Kostic (PSV Eindhoven).22:20

  69. 57'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).22:17

  70. 57'

    Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ivan Perisic.22:17

  71. 55'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).22:15

  72. 55'

    Tiro parato. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brajan Gruda.22:14

  73. 53'

    Tiro parato. Filip Kostic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Perisic.22:13

  75. 52'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  76. 52'

    Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:12

  77. 51'

    Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ruben van Bommel.22:11

  78. 48'

    Gara riprende.22:08

  79. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Matej Kovár (PSV Eindhoven) per infortunio.22:08

  81. 47'

    Tiro parato. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rômulo.22:07

  82. 47'

    Ivan Perisic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  83. 47'

    Fallo di David Raum (RB Lipsia).22:06

  84. Inizia il Secondo tempo RB Lipsia 0, PSV Eindhoven 0.22:05

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, RB Lipsia 0, PSV Eindhoven 0.21:48

  87. 45'+2'

    Tentativo fallito. Neil El Aynaoui (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Brajan Gruda.21:48

  88. 45'+1'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:47

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  90. 44'

    Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum con cross in seguito a un calcio da fermo.21:45

  91. 43'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:44

  93. 43'

    Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).21:44

  94. 43'

    Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44

  95. 43'

    Tiro respinto. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area. Assist di Antonio Nusa con cross.21:43

  96. 40'

    Tentativo fallito. Rômulo (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ezechiel Banzuzi.21:41

  97. 39'

    Tentativo fallito. Willi Orbán (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.21:40

  99. 39'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Filip Kostic (PSV Eindhoven).21:39

  100. 39'

    Tiro parato. Brajan Gruda (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maarten Vandevoordt.21:39

  101. 38'

    Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  102. 38'

    Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).21:38

  103. 37'

    Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:38

  105. 37'

    Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38

  106. 35'

    Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).21:36

  107. 35'

    Willi Orbán (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  108. 32'

    Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  109. 32'

    Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).21:32

  111. 31'

    Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).21:31

  112. 31'

    Christopher Nkunku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  113. 29'

    Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:30

  114. 29'

    Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  115. 29'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).21:29

  117. 29'

    Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sven Mijnans.21:29

  118. 25'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ridle Baku (RB Lipsia).21:26

  119. 24'

    Tentativo fallito. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:25

  120. 23'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).21:24

  121. 23'

    Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivan Perisic con cross da calcio d'angolo.21:24

  123. 23'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).21:23

  124. 22'

    Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).21:22

  125. 22'

    Willi Orbán (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  126. 21'

    Tentativo fallito. Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Ridle Baku con cross.21:22

  127. 20'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ridle Baku (RB Lipsia).21:21

  129. 19'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).21:20

  130. 19'

    Rigore parato! Ivan Perisic (PSV Eindhoven) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.21:19

  131. 16'

    Decisione VAR: rigore PSV Eindhoven.21:17

  132. 15'

    Rigore concesso da Ridle Baku (RB Lipsia) per un fallo di mano in area.21:16

  133. 13'

    Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  135. 13'

    Fallo di Brajan Gruda (RB Lipsia).21:13

  136. 11'

    Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).21:12

  137. 11'

    Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  138. 11'

    Fuorigioco. Guus Til(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Mauro Júnior e' colto in fuorigioco.21:11

  139. 9'

    Tiro parato. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans.21:09

  141. 7'

    Fallo di Kodai Sano (PSV Eindhoven).21:08

  142. 7'

    Ridle Baku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  143. 7'

    Tiro parato. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ruben van Bommel.21:08

  144. 7'

    Tiro respinto. Rômulo (RB Lipsia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.21:08

  145. 6'

    Fuorigioco. Matej Kovár(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ruben van Bommel e' colto in fuorigioco.21:06

  147. 4'

    Tiro parato. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:05

  148. 3'

    Fuorigioco. Mauro Júnior(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Sven Mijnans e' colto in fuorigioco.21:03

  149. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  150. Fallo di Ezechiel Banzuzi (RB Lipsia).21:02

  151. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  153. Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).21:02

  154. Inizia il Primo tempo.21:01

  155. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  157. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Red Bull Arena
    Città: Lipsia
    Capienza: 42558 spettatori19:49

Formazioni Lipsia - PSV Eindhoven

Lipsia
PSV Eindhoven
TITOLARI LIPSIA
  • (26) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
  • (4) WILLI ORBÁN (D)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (17) RIDLE BAKU (D)
  • (23) CASTELLO LUKEBA (D)
  • (10) BRAJAN GRUDA (C)
  • (6) EZECHIEL BANZUZI (C)
  • (21) NEIL EL AYNAOUI (C)
  • (7) ANTONIO NUSA (C)
  • (28) CHRISTOPHER NKUNKU (C)
  • (40) RÔMULO (A)
PANCHINA LIPSIA
  • (3) MAXIME ESTÈVE (D)
  • (13) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (20) ROCCO REITZ (C)
  • (11) JOHAN BAKAYOKO (A)
  • (16) LUKAS KLOSTERMANN (D)
  • (39) BENJAMIN HENRICHS (D)
  • (27) TIDIAM GOMIS (A)
  • (30) ANDRIJA MAKSIMOVIC (C)
  • (35) MAX FINKGRÄFE (D)
  • (2) ABDOUL KONÉ (D)
ALLENATORE LIPSIA
  • Martín Demichelis
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (18) FILIP KOSTIC (D)
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (2) LUTSHAREL GEERTRUIDA (D)
  • (8) SERGIÑO DEST (D)
  • (5) IVAN PERISIC (C)
  • (20) GUUS TIL (C)
  • (17) MAURO JÚNIOR (C)
  • (24) KODAI SANO (C)
  • (7) RUBEN VAN BOMMEL (C)
  • (21) SVEN MIJNANS (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (23) MIKKEL HANSEN (A)
  • (31) NOAH FERNANDEZ (C)
  • (42) SHURYJANO CORNECION (C)
  • (37) AMIR BOUHAMDI (A)
  • (35) AYONI SANTOS (C)
  • (51) TIJN SMOLENAARS (P)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (27) DENNIS MAN (A)
  • (1) NICK OLIJ (P)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
PREPARTITA

Lipsia - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.
Arbitro di Lipsia - PSV Eindhoven sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente il Lipsia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il PSV Eindhoven si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Lipsia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; il PSV Eindhoven ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Lipsia e PSV Eindhoven è la prima che si affrontano in campionato.

Lipsia-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quella contro il PSV sarà la prima partita europea del Lipsia contro una squadra olandese, mentre il PSV ha vinto solo tre delle 20 sfide contro formazioni tedesche in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (4N, 13P).
  • Il PSV non ha mai vinto in trasferta contro un'avversaria tedesca in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con un bilancio di tre pareggi e sette sconfitte in 10 partite. Gli olandesi sono però riusciti a evitare la sconfitta nella loro trasferta più recente, pareggiando 1-1 contro il Bayer Leverkusen nella fase campionato della scorsa stagione.
  • Il Lipsia ha perso otto delle ultime nove partite di UEFA Champions League (1V). Tra le squadre che hanno partecipato a più edizioni dall'inizio della stagione 2024/25, solo lo Slovan Bratislava (100%) ha una percentuale di sconfitte più alta rispetto alla formazione tedesca (89%).
  • Il PSV non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 17 partite di UEFA Champions League (36 gol subiti in totale). Se dovesse subire gol in questa sfida, eguaglierebbe la sua striscia più lunga senza clean sheet nella competizione: 18 gare tra novembre 1997 e ottobre 2000.
  • Il Lipsia ha vinto otto delle ultime 10 partite di UEFA Champions League contro squadre al di fuori dei cinque maggiori campionati europei (2P), sebbene entrambe le sconfitte siano arrivate nelle ultime tre sfide (1V): 1-3 contro il Celtic e 0-1 contro lo Sturm Graz nell'edizione 2024/25.
  • Tra le squadre con almeno due partite giocate in UEFA Champions League dall'inizio di quest'anno, il PSV ha la media di Expected Goals (xG) a partita più bassa della competizione (0.46 – 3 partite, 1.38 in totale).
  • Il PSV (176 – 5°) e il Lipsia (169 – 9°) si sono classificati tra le prime 10 squadre per pressioni ad alta intensità nella metà campo avversaria nella prima giornata di UEFA Champions League di questa stagione.
  • Andrija Maksimovic ha segnato nella sua prima partita di UEFA Champions League con il Lipsia, diventando il marcatore più giovane del club nella competizione (19 anni e 97 giorni). Nessun giocatore ha mai segnato nelle sue prime due presenze in Champions League con questa squadra tedesca.
  • Ivan Perisic del PSV è il giocatore di movimento con l'età più elevata ad essere partito titolare in una partita di UEFA Champions League in questa stagione (37 anni e 220 giorni contro lo Shakhtar Donetsk nella prima giornata). Nella storia del club olandese in Coppa dei Campioni/Champions League, solo un giocatore ha disputato un match da titolare con un'età superiore a quella attuale di Perisic (Jan Heintze, 39 anni nel 2002).
  • Christopher Nkunku ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime cinque gare da titolare in UEFA Champions League con il Lipsia (3 reti e 2 assist). Dopo l'assist fornito nella prima giornata contro il Como, Nkunku guida ora tutti i giocatori del Lipsia nella competizione per coinvolgimento in gol (16 – 11 gol, 5 assist), davanti a Emil Forsberg (15).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LipsiaPSV Eindhoven
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati11
Gol totali subiti41
Media gol subiti per partita4.01.0
Percentuale possesso palla49.553.6
Numero totale di passaggi498439
Numero totale di passaggi riusciti444380
Tiri nello specchio della porta42
Percentuale di tiri in porta33.333.3
Numero totale di cross1715
Numero medio di cross riusciti31
Duelli per partita vinti3853
Duelli per partita persi5347
Corner subiti13
Corner guadagnati53
Numero di punizioni a favore814
Numero di punizioni concesse1014
Tackle totali1324
Percentuale di successo nei tackle76.950.0
Fuorigiochi totali11
Numero totale di cartellini gialli33
Numero totale di cartellini rossi00

Lipsia - PSV Eindhoven Live

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