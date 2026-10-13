Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Lipsia - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Arbitro di Lipsia - PSV Eindhoven sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente il Lipsia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il PSV Eindhoven si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Lipsia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; il PSV Eindhoven ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Lipsia e PSV Eindhoven è la prima che si affrontano in campionato.

Lipsia-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quella contro il PSV sarà la prima partita europea del Lipsia contro una squadra olandese, mentre il PSV ha vinto solo tre delle 20 sfide contro formazioni tedesche in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (4N, 13P).

Il PSV non ha mai vinto in trasferta contro un'avversaria tedesca in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con un bilancio di tre pareggi e sette sconfitte in 10 partite. Gli olandesi sono però riusciti a evitare la sconfitta nella loro trasferta più recente, pareggiando 1-1 contro il Bayer Leverkusen nella fase campionato della scorsa stagione.

Il Lipsia ha perso otto delle ultime nove partite di UEFA Champions League (1V). Tra le squadre che hanno partecipato a più edizioni dall'inizio della stagione 2024/25, solo lo Slovan Bratislava (100%) ha una percentuale di sconfitte più alta rispetto alla formazione tedesca (89%).

Il PSV non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 17 partite di UEFA Champions League (36 gol subiti in totale). Se dovesse subire gol in questa sfida, eguaglierebbe la sua striscia più lunga senza clean sheet nella competizione: 18 gare tra novembre 1997 e ottobre 2000.

Il Lipsia ha vinto otto delle ultime 10 partite di UEFA Champions League contro squadre al di fuori dei cinque maggiori campionati europei (2P), sebbene entrambe le sconfitte siano arrivate nelle ultime tre sfide (1V): 1-3 contro il Celtic e 0-1 contro lo Sturm Graz nell'edizione 2024/25.

Tra le squadre con almeno due partite giocate in UEFA Champions League dall'inizio di quest'anno, il PSV ha la media di Expected Goals (xG) a partita più bassa della competizione (0.46 – 3 partite, 1.38 in totale).

Il PSV (176 – 5°) e il Lipsia (169 – 9°) si sono classificati tra le prime 10 squadre per pressioni ad alta intensità nella metà campo avversaria nella prima giornata di UEFA Champions League di questa stagione.

Andrija Maksimovic ha segnato nella sua prima partita di UEFA Champions League con il Lipsia, diventando il marcatore più giovane del club nella competizione (19 anni e 97 giorni). Nessun giocatore ha mai segnato nelle sue prime due presenze in Champions League con questa squadra tedesca.

Ivan Perisic del PSV è il giocatore di movimento con l'età più elevata ad essere partito titolare in una partita di UEFA Champions League in questa stagione (37 anni e 220 giorni contro lo Shakhtar Donetsk nella prima giornata). Nella storia del club olandese in Coppa dei Campioni/Champions League, solo un giocatore ha disputato un match da titolare con un'età superiore a quella attuale di Perisic (Jan Heintze, 39 anni nel 2002).

Christopher Nkunku ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime cinque gare da titolare in UEFA Champions League con il Lipsia (3 reti e 2 assist). Dopo l'assist fornito nella prima giornata contro il Como, Nkunku guida ora tutti i giocatori del Lipsia nella competizione per coinvolgimento in gol (16 – 11 gol, 5 assist), davanti a Emil Forsberg (15).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: