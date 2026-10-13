Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

GOL CANCELLATO DAL VAR: Kaheem Parris (Sabah) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:03

PREPARTITA

Sabah - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Baku Olympic Stadium di Baku.

Arbitro di Sabah - Slavia Praga sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente il Sabah si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Slavia Praga si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sabah ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; lo Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

Sabah e Slavia Praga è la prima che si affrontano in campionato.

Sabah-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra una squadra dell'Azerbaigian (Sabah) e una della Repubblica Ceca (Slavia Praga).

Il Sabah giocherà la sua prima partita casalinga in una competizione europea maggiore; finora ha vinto tutte le quattro gare interne disputate nella stagione 2026/27, tutte nelle qualificazioni alla UEFA Champions League.

Lo Slavia Praga non vince da 20 partite in UEFA Champions League (7N 13P); si tratta della striscia senza vittorie più lunga nella competizione dal record di 23 gare registrato dai rumeni dello Steaua Bucarest nel dicembre 2013.

Il Sabah è stato sconfitto con quattro gol di scarto al suo debutto in UEFA Champions League nella prima giornata contro il Manchester United. Il totale di expected goals subiti è stato di 3.71, con sole due squadre che hanno fatto peggio nel turno inaugurale: Slovan Bratislava (4.57) e Napoli (4.05).

Lo Slavia Praga è ancora alla ricerca della sua prima vittoria esterna in UEFA Champions League (4N 6P). Solo tre squadre hanno disputato più partite in trasferta nella competizione senza mai vincere: AEK Atene (15), APOEL Nicosia (14) e Young Boys (13).

Le squadre dell'Azerbaigian hanno subito una media di 2.8 gol a partita in UEFA Champions League; si tratta della seconda media più alta per nazione, dietro solo alle formazioni ungheresi (3.1).

Lo Slavia Praga ha subito tre o più gol in ognuna delle ultime quattro partite di UEFA Champions League; solo due squadre hanno registrato una serie di cinque gare consecutive nella competizione: Slovan Bratislava (sei, serie in corso) e Malmö (sei nell'ottobre 2021).

Danijel Sturm ha segnato una doppietta nella sua prima partita di UEFA Champions League con lo Slavia Praga contro il Lens. Con una sola presenza nella competizione, è già il miglior marcatore del club a pari merito (due gol), insieme a Zdenek Senkerik (quattro presenze), Tomás Soucek (sei presenze) e Youssoupha Mbodji (sette presenze).

Ivan Lepinjica del Sabah ha recuperato il possesso 10 volte al suo debutto in UEFA Champions League contro il Manchester United; solo il centrocampista del Paris SG Vitinha ha fatto meglio nella prima giornata di questa stagione (11).

Oltre alla doppietta segnata nella prima giornata, Danijel Sturm è stato il giocatore dello Slavia Praga che ha creato più occasioni contro il Lens (quattro). È l'unico giocatore dal 2003/04 a oggi ad aver segnato due o più gol e creato quattro o più occasioni al suo debutto in UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: