Incontro terminato, Sabah 2, Slavia Praga 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Sabah 2, Slavia Praga 0.
Secondo tempo terminato, Sabah 2, Slavia Praga 0.20:39
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Oskar Kubiak (Slavia Praga).20:39
Tiro respinto. Abdulla Xaybulayev (Sabah) un tiro di destro da fuori area.20:38
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).20:37
Tiro parato. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joy-Lance Mickels.20:37
Tiro parato. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danijel Sturm.20:36
Tentativo fallito. Orphé Mbina (Sabah) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Umarali Rakhmonaliev.20:35
Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Sabah) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).20:34
Tiro parato. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ivan Lepinjica.20:34
Tiro respinto. Orphé Mbina (Sabah) un tiro di sinistro da centro area.20:34
Gol! Sabah 2, Slavia Praga 0. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di sinistro dalla lunga distanza palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Orphé Mbina.20:32
Tiro parato. Mubarak Suleiman (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Emmanuel Ayaosi.20:30
Sostituzione, Sabah. Abdulla Xaybulayev sostituisce Veljko Simic.20:30
Fallo di mano di Danijel Sturm (Slavia Praga).20:29
Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).20:26
Umarali Rakhmonaliev (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Wiktor Nowak.20:26
Tentativo fallito. Mubarak Suleiman (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mojmír Chytil.20:25
Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).20:24
Christian Nwachukwu (Sabah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24
Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).20:23
Orphé Mbina (Sabah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23
Oskar Kubiak (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.20:21
Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).20:21
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:21
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Rahman Dasdamirov (Sabah).20:20
Sostituzione, Slavia Praga. Oskar Kubiak sostituisce Ange N'Guessan.20:19
Akim Zedadka (Sabah) e' ammonito per fallo.20:18
Danijel Sturm (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18
Fallo di Akim Zedadka (Sabah).20:18
Tiro parato. Christian Nwachukwu (Sabah) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:18
Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Tomás Chory.20:17
Sostituzione, Slavia Praga. Samuel Isife sostituisce Tomás Vlcek.20:17
Sostituzione, Sabah. Christian Nwachukwu sostituisce Du Queiroz.20:17
Sostituzione, Sabah. Orphé Mbina sostituisce Kaheem Parris.20:17
Sostituzione, Sabah. Rahman Dasdamirov sostituisce Steve Solvet.20:16
Tiro parato. Tomás Chory (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Moses con cross.20:16
Tentativo fallito. Wiktor Nowak (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Vlcek.20:15
Tiro respinto. Wiktor Nowak (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area. Assist di Danijel Sturm.20:14
Tentativo fallito. Veljko Simic (Sabah) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Du Queiroz.20:13
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.20:11
Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).20:11
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Steve Solvet (Sabah) e' ammonito per fallo.20:10
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10
Fallo di Steve Solvet (Sabah).20:10
Tentativo fallito. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di David Moses.20:08
Tomás Chory (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:07
Fallo di Ivan Lepinjica (Sabah).20:07
Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Danijel Sturm in seguito a un calcio da fermo.20:07
Sostituzione, Slavia Praga. Wiktor Nowak sostituisce Michal Sadílek.20:06
Sostituzione, Slavia Praga. Mubarak Suleiman sostituisce Tomás Holes.20:06
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05
Fallo di Akim Zedadka (Sabah).20:05
Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.20:05
Tiro parato. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ange N'Guessan.20:05
Tiro respinto. Ange N'Guessan (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area. Assist di Michal Sadílek con cross.20:04
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Akim Zedadka (Sabah).20:04
Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).20:02
Joy-Lance Mickels (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fuorigioco. Jakub Markovic(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.20:00
Tiro parato. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emmanuel Ayaosi.20:00
Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Danijel Sturm.19:59
Fuorigioco. Tymoteusz Puchacz(Sabah) prova il lancio lungo, ma Veljko Simic e' colto in fuorigioco.19:57
Tiro parato. Kaheem Parris (Sabah) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Du Queiroz.19:57
Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Michal Sadílek con cross da calcio d'angolo.19:57
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Steve Solvet (Sabah).19:56
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Akim Zedadka (Sabah).19:56
Gol! Sabah 1, Slavia Praga 0. Kaheem Parris (Sabah) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Lepinjica in seguito a un contropiede.19:53
Fuorigioco. David Moses(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.19:51
Fallo di Kaheem Parris (Sabah).19:51
Ange N'Guessan (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Tymoteusz Puchacz (Sabah).19:50
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Inizia il Secondo tempo Sabah 0, Slavia Praga 0.19:49
Primo tempo terminato, Sabah 0, Slavia Praga 0.19:34
Fuorigioco. David Moses(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.19:33
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:33
Fallo di Ivan Lepinjica (Sabah).19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Du Queiroz (Sabah) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:31
Tiro respinto. Du Queiroz (Sabah) un tiro di sinistro da centro area.19:31
Fallo di Danijel Sturm (Slavia Praga).19:30
Tymoteusz Puchacz (Sabah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:30
Gara riprende.19:25
Gara momentaneamente sospesa, Akim Zedadka (Sabah) per infortunio.19:25
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).19:25
Tiro respinto. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Emmanuel Ayaosi.19:24
Tiro respinto. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area.19:24
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Joy-Lance Mickels (Sabah).19:23
Fallo di Joy-Lance Mickels (Sabah).19:22
Jakub Markovic (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Tomás Vlcek (Slavia Praga).19:21
Tiro parato. Ange N'Guessan (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Emmanuel Ayaosi.19:20
Fallo di Umarali Rakhmonaliev (Sabah).19:16
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.19:15
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Danijel Sturm (Slavia Praga).19:13
Fallo di Steve Solvet (Sabah).19:10
Tomás Chory (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Tymoteusz Puchacz (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).19:09
Fallo di Umarali Rakhmonaliev (Sabah).19:07
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Ivan Lepinjica (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di David Moses (Slavia Praga).19:07
Decisione VAR: no gol Sabah 0-0 Slavia Praga.19:03
GOL CANCELLATO DAL VAR: Kaheem Parris (Sabah) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:03
Fuorigioco. Veljko Simic(Sabah) prova il lancio lungo, ma Kaheem Parris e' colto in fuorigioco.19:03
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).19:00
Veljko Simic (Sabah) e' ammonito per fallo.18:59
Fallo di Veljko Simic (Sabah).18:59
Tomás Holes (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:59
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Umarali Rakhmonaliev (Sabah).18:58
Umarali Rakhmonaliev (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).18:55
Fallo di Aden McCarthy (Sabah).18:54
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:54
Gara riprende.18:50
Gara momentaneamente sospesa, David Zima (Slavia Praga) per infortunio.18:49
Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).18:48
Veljko Simic (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Fallo di Veljko Simic (Sabah).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Sabah - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Baku Olympic Stadium di Baku.
Arbitro di Sabah - Slavia Praga sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.
Attualmente il Sabah si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Slavia Praga si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Sabah ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; lo Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.
Sabah e Slavia Praga è la prima che si affrontano in campionato.
Sabah-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sabah
|Slavia Praga
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|4
|3
|Media gol subiti per partita
|4.0
|3.0
|Percentuale possesso palla
|42.2
|37.3
|Numero totale di passaggi
|455
|264
|Numero totale di passaggi riusciti
|391
|190
|Tiri nello specchio della porta
|0
|5
|Percentuale di tiri in porta
|0.0
|50.0
|Numero totale di cross
|10
|14
|Numero medio di cross riusciti
|2
|3
|Duelli per partita vinti
|45
|39
|Duelli per partita persi
|50
|49
|Corner subiti
|7
|9
|Corner guadagnati
|2
|6
|Numero di punizioni a favore
|10
|8
|Numero di punizioni concesse
|13
|8
|Tackle totali
|19
|16
|Percentuale di successo nei tackle
|57.9
|50.0
|Fuorigiochi totali
|0
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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