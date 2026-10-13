Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Viking - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Lyse Arena di Stavanger.

Arbitro di Viking - Bayern Monaco sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Viking si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Bayern Monaco si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Viking ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6; il Bayern Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Viking e Bayern Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Viking-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà la decima volta in cui il Bayern Monaco affronterà una squadra norvegese nelle competizioni europee, dopo essere rimasto imbattuto nei nove precedenti (7V, 2N), con una media di 3.3 gol segnati a partita (30 reti in totale).

Il Viking ha perso tutte le quattro partite giocate contro squadre tedesche in questo secolo, restando a secco di reti in tre di queste. Nella gara d'esordio di questa edizione della UEFA Champions League, i norvegesi hanno perso in trasferta contro lo Stoccarda (1-3).

Sarà la prima volta in cui una squadra affronterà due diverse avversarie norvegesi nelle prime due partite di una stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo che il Bayern Monaco ha già battuto il Bodø/Glimt per 5-0 nella prima giornata del torneo in corso.

Soltanto uno dei 13 incontri tra squadre della Norvegia e della Germania in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League è stato vinto dalle formazioni norvegesi (quattro pareggi, otto vittorie dei tedeschi): il successo per 3-0 del Rosenborg contro il Borussia Dortmund, nell'ottobre 1999.

Il Viking ha perso 11 delle 13 partite (1V, 1N) giocate in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League; tra le squadre con almeno 10 sfide disputate nelle due competizioni, soltanto il Valletta (90% - 9/10) ha una percentuale di sconfitte superiore a quella della squadra norvegese (84.6%).

Il Bayern Monaco ha segnato 62 gol in 22 partite dall'ultima volta in cui un'avversaria dei tedeschi ha tenuto la porta inviolata in UEFA Champions League (ovvero dalla sconfitta per 0-3 contro il Feyenoord, nel gennaio 2025). Dall'inizio della scorsa stagione, le sole squadre contro le quali il Bayern ha realizzato meno di due gol in un match nella competizione sono state l'Arsenal (sconfitta per 1-3) e il PSG (pareggio per 1-1).

L'attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane, ha segnato 34 gol in 39 partite di UEFA Champions League dopo avere compiuto i 30 anni di età: uno in meno di quanti ne abbia realizzati Lionel Messi nella competizione dopo questa età (35 reti in 48 gare).

Henrik Bjørdal ha fornito l'assist per l'unico gol del Viking nella sconfitta contro lo Stoccarda alla prima giornata; inoltre, il classe '97 ha mandato al tiro quattro volte i compagni: almeno due in più rispetto a qualsiasi altro giocatore nelle file dei norvegesi (Joe Bell, 2).

Nella prima giornata contro il Bodø/Glimt, Michael Olise è diventato il primo giocatore del Bayern Monaco dai tempi di Franck Ribéry, nell'aprile 2012, a portare a buon fine almeno 5 dribbling (6), a creare almeno 5 occasioni su azione (6) e a subire almeno 5 falli (5) in una partita di UEFA Champions League (Ribéry contro il Marsiglia).

Dall'inizio della scorsa stagione, i due giocatori con il maggior numero di passaggi che hanno interrotto la linea difensiva avversaria in UEFA Champions League vestono la maglia del Bayern Monaco: Joshua Kimmich (37) e Michael Olise (35).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: