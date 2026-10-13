Incontro terminato, Viking 3, Bayern Monaco 3.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Viking 3, Bayern Monaco 3.
Secondo tempo terminato, Viking 3, Bayern Monaco 3.22:55
Tentativo fallito. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Hiroki Ito.22:54
Tiro respinto. Hiroki Ito (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.22:54
Konrad Laimer (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Viljar Vevatne (Viking).22:53
Tiro parato. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Simen Kvia-Egeskog.22:51
Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Gianni Stensness (Viking).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Gol! Viking 3, Bayern Monaco 3. Herman Haugen (Viking) in seguito a una mischia dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zlatko Tripic con cross.22:48
Fallo di Hiroki Ito (Bayern Monaco).22:47
Herman Haugen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tentativo fallito. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:45
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Tom Bischof (Bayern Monaco).22:45
Sostituzione, Viking. Tobias Moi sostituisce Erik Botheim.22:43
Sostituzione, Viking. Viljar Vevatne sostituisce Henrik Heggheim.22:43
Sostituzione, Viking. Simen Kvia-Egeskog sostituisce Joe Bell.22:43
Hiroki Ito (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Gianni Stensness (Viking).22:43
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:42
Sostituzione, Bayern Monaco. Hiroki Ito sostituisce Ismael Saibari.22:41
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:39
Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Joe Bell (Viking).22:38
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Peter Christiansen (Viking).22:37
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).22:37
Tentativo fallito. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:36
Tentativo fallito. Erik Botheim (Viking) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.22:36
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:35
Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:35
Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35
Sostituzione, Bayern Monaco. Josip Stanisic sostituisce Luis Díaz.22:34
Secondo cartellino giallo per Michael Olise (Bayern Monaco).22:31
Michael Olise (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:31
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:31
Henrik Heggheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Sostituzione, Viking. Herman Haugen sostituisce Henrik Bjørdal.22:29
Gol! Viking 2, Bayern Monaco 3. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Konrad Laimer.22:29
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Falchener (Viking).22:28
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Jesper Daland (Viking).22:28
Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Peter Christiansen (Viking).22:27
Ismael Saibari (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:26
Jesper Daland (Viking) e' ammonito.22:25
Fallo di Ismael Saibari (Bayern Monaco).22:25
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Heggheim (Viking).22:24
Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Michael Olise.22:22
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gianni Stensness (Viking).22:22
Tiro respinto. Ismael Saibari (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Harry Kane.22:22
Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:20
Erik Botheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Fuorigioco. Tom Bischof(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.22:19
Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Henrik Bjørdal (Viking).22:18
Gol! Viking 2, Bayern Monaco 2. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joshua Kimmich con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Harry Kane22:18
Sostituzione, Viking. Jesper Daland sostituisce Kristoffer Haugen.22:17
Tiro respinto. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:17
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Heggheim (Viking).22:17
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Heggheim (Viking).22:16
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Falchener (Viking).22:15
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.22:15
Tiro parato. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise.22:15
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Arild Østbø (Viking).22:15
Tiro respinto. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Harry Kane.22:14
Gol! Viking 2, Bayern Monaco 1. Harry Kane (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Harry Kane22:12
Kristoffer Haugen (Viking) e' ammonito per fallo.22:11
Decisione VAR: rigore Bayern Monaco.22:10
Konrad Laimer (Bayern Monaco) e' ammonito.22:10
Rigore per Bayern Monaco. Konrad Laimer e'stato atterrato in area di rigore.22:09
Rigore concesso da Kristoffer Haugen (Viking) per un fallo in area.22:09
Tiro respinto. Ismael Saibari (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Tom Bischof con cross.22:08
Inizia il Secondo tempo Viking 2, Bayern Monaco 0.22:03
Sostituzione, Bayern Monaco. Ismael Saibari sostituisce Lennart Karl.22:03
Sostituzione, Bayern Monaco. Dayot Upamecano sostituisce Jonathan Tah.22:03
Sostituzione, Bayern Monaco. Alphonso Davies sostituisce Nathaniel Brown.22:03
Primo tempo terminato, Viking 2, Bayern Monaco 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Kim Min-Jae (Bayern Monaco).21:44
Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:41
Gol! Viking 2, Bayern Monaco 0. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Erik Botheim in seguito a un contropiede.21:38
Tiro parato. Henrik Heggheim (Viking) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristoffer Haugen con cross.21:35
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:35
Erik Botheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise con cross.21:35
Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harry Kane.21:34
Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich.21:33
Konrad Laimer (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Kristoffer Haugen (Viking).21:32
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:31
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fuorigioco. Joshua Kimmich(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.21:29
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Fallo di Zlatko Tripic (Viking).21:23
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Haugen (Viking).21:22
Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich con cross.21:18
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gianni Stensness (Viking).21:18
Tiro respinto. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area.21:18
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gianni Stensness (Viking).21:16
Tiro respinto. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.21:16
Tiro respinto. Jonathan Tah (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.21:16
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Heggheim (Viking).21:16
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Arild Østbø (Viking).21:14
Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nathaniel Brown.21:14
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Arild Østbø (Viking).21:10
Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato sotto la traversa in alto a destra.21:10
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Fallo di Erik Botheim (Viking).21:10
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:08
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Konrad Laimer.21:06
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Konrad Laimer.21:06
Tom Bischof (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05
Fallo di Kristoffer Askildsen (Viking).21:05
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Falchener (Viking).21:03
Tiro respinto. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise.21:03
Gol! Viking 1, Bayern Monaco 0. Gianni Stensness (Viking) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Lyse Arena
Città: Stavanger
Capienza: 15900 spettatori19:55
Viking - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Lyse Arena di Stavanger.
Arbitro di Viking - Bayern Monaco sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente il Viking si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Bayern Monaco si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Viking ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6; il Bayern Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.
Viking e Bayern Monaco è la prima che si affrontano in campionato.
Viking-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Viking
|Bayern Monaco
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|5
|Gol totali subiti
|3
|0
|Media gol subiti per partita
|3.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|38.1
|65.6
|Numero totale di passaggi
|385
|699
|Numero totale di passaggi riusciti
|274
|648
|Tiri nello specchio della porta
|3
|12
|Percentuale di tiri in porta
|75.0
|70.6
|Numero totale di cross
|12
|15
|Numero medio di cross riusciti
|4
|3
|Duelli per partita vinti
|49
|45
|Duelli per partita persi
|45
|36
|Corner subiti
|4
|3
|Corner guadagnati
|5
|6
|Numero di punizioni a favore
|13
|8
|Numero di punizioni concesse
|13
|5
|Tackle totali
|19
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|68.4
|46.2
|Fuorigiochi totali
|0
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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