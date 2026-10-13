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Viking-Bayern Monaco: 3-3 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Lyse Arena di Stavanger
13 Ottobre 2026 ore 21:00
Viking
3
Bayern Monaco
3
Partita finita
Arbitro: Georgi Kabakov
  1. 2' 1-0 Gianni Stensness
  2. 38' 2-0 Peter Christiansen
  3. 54' 2-1 Harry Kane (R)
  4. 60' 2-2 Harry Kane
  5. 71' 2-3 Luis Díaz
  6. 90' 3-3 Herman Haugen
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Viking 3, Bayern Monaco 3.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Viking 3, Bayern Monaco 3.22:55

  3. 90'+7'

    Tentativo fallito. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Hiroki Ito.22:54

  4. 90'+6'

    Tiro respinto. Hiroki Ito (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.22:54

  5. 90'+6'

    Konrad Laimer (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  6. 90'+6'

    Fallo di Viljar Vevatne (Viking).22:53

  7. 90'+3'

    Tiro parato. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Simen Kvia-Egeskog.22:51

  9. 90'+2'

    Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  10. 90'+2'

    Fallo di Gianni Stensness (Viking).22:50

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  12. 90'

    Gol! Viking 3, Bayern Monaco 3. Herman Haugen (Viking) in seguito a una mischia dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zlatko Tripic con cross.22:48

  13. 89'

    Fallo di Hiroki Ito (Bayern Monaco).22:47

  15. 89'

    Herman Haugen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  16. 87'

    Tentativo fallito. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:45

  17. 87'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Tom Bischof (Bayern Monaco).22:45

  18. 85'

    Sostituzione, Viking. Tobias Moi sostituisce Erik Botheim.22:43

  19. 85'

    Sostituzione, Viking. Viljar Vevatne sostituisce Henrik Heggheim.22:43

  21. 85'

    Sostituzione, Viking. Simen Kvia-Egeskog sostituisce Joe Bell.22:43

  22. 85'

    Hiroki Ito (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  23. 85'

    Fallo di Gianni Stensness (Viking).22:43

  24. 84'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:42

  25. 83'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Hiroki Ito sostituisce Ismael Saibari.22:41

  27. 81'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:39

  28. 80'

    Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  29. 80'

    Fallo di Joe Bell (Viking).22:38

  30. 80'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  31. 80'

    Fallo di Peter Christiansen (Viking).22:37

  33. 79'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).22:37

  34. 78'

    Tentativo fallito. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:36

  35. 78'

    Tentativo fallito. Erik Botheim (Viking) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.22:36

  36. 77'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:35

  37. 77'

    Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:35

  39. 77'

    Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35

  40. 76'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Josip Stanisic sostituisce Luis Díaz.22:34

  41. 73'

    Secondo cartellino giallo per Michael Olise (Bayern Monaco).22:31

  42. 73'

    Michael Olise (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:31

  43. 73'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:31

  45. 73'

    Henrik Heggheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  46. 72'

    Sostituzione, Viking. Herman Haugen sostituisce Henrik Bjørdal.22:29

  47. 71'

    Gol! Viking 2, Bayern Monaco 3. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Konrad Laimer.22:29

  48. 70'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Falchener (Viking).22:28

  49. 70'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Jesper Daland (Viking).22:28

  51. 69'

    Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  52. 69'

    Fallo di Peter Christiansen (Viking).22:27

  53. 68'

    Ismael Saibari (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:26

  54. 67'

    Jesper Daland (Viking) e' ammonito.22:25

  55. 67'

    Fallo di Ismael Saibari (Bayern Monaco).22:25

  57. 67'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  58. 66'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Heggheim (Viking).22:24

  59. 65'

    Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Michael Olise.22:22

  60. 64'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gianni Stensness (Viking).22:22

  61. 64'

    Tiro respinto. Ismael Saibari (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Harry Kane.22:22

  63. 63'

    Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:20

  64. 63'

    Erik Botheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  65. 61'

    Fuorigioco. Tom Bischof(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.22:19

  66. 61'

    Alphonso Davies (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  67. 61'

    Fallo di Henrik Bjørdal (Viking).22:18

  69. 60'

    Gol! Viking 2, Bayern Monaco 2. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joshua Kimmich con cross da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Harry Kane22:18

  70. 59'

    Sostituzione, Viking. Jesper Daland sostituisce Kristoffer Haugen.22:17

  71. 59'

    Tiro respinto. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:17

  72. 59'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Heggheim (Viking).22:17

  73. 59'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Heggheim (Viking).22:16

  75. 57'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Falchener (Viking).22:15

  76. 57'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.22:15

  77. 57'

    Tiro parato. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise.22:15

  78. 57'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Arild Østbø (Viking).22:15

  79. 56'

    Tiro respinto. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Harry Kane.22:14

  81. 54'

    Gol! Viking 2, Bayern Monaco 1. Harry Kane (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Harry Kane22:12

  82. 53'

    Kristoffer Haugen (Viking) e' ammonito per fallo.22:11

  83. 52'

    Decisione VAR: rigore Bayern Monaco.22:10

  84. 52'

    Konrad Laimer (Bayern Monaco) e' ammonito.22:10

  85. 51'

    Rigore per Bayern Monaco. Konrad Laimer e'stato atterrato in area di rigore.22:09

  87. 51'

    Rigore concesso da Kristoffer Haugen (Viking) per un fallo in area.22:09

  88. 50'

    Tiro respinto. Ismael Saibari (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Tom Bischof con cross.22:08

  89. Inizia il Secondo tempo Viking 2, Bayern Monaco 0.22:03

  90. 45'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Ismael Saibari sostituisce Lennart Karl.22:03

  91. 45'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Dayot Upamecano sostituisce Jonathan Tah.22:03

  93. 45'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Alphonso Davies sostituisce Nathaniel Brown.22:03

  94. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Viking 2, Bayern Monaco 0.21:47

  95. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  96. 44'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Kim Min-Jae (Bayern Monaco).21:44

  97. 41'

    Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:41

  99. 38'

    Gol! Viking 2, Bayern Monaco 0. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Erik Botheim in seguito a un contropiede.21:38

  100. 35'

    Tiro parato. Henrik Heggheim (Viking) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristoffer Haugen con cross.21:35

  101. 35'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:35

  102. 35'

    Erik Botheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  103. 34'

    Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise con cross.21:35

  105. 34'

    Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harry Kane.21:34

  106. 32'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich.21:33

  107. 32'

    Konrad Laimer (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  108. 32'

    Fallo di Kristoffer Haugen (Viking).21:32

  109. 31'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:31

  111. 31'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  112. 29'

    Fuorigioco. Joshua Kimmich(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.21:29

  113. 23'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23

  114. 23'

    Fallo di Zlatko Tripic (Viking).21:23

  115. 22'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Haugen (Viking).21:22

  117. 18'

    Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich con cross.21:18

  118. 17'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gianni Stensness (Viking).21:18

  119. 17'

    Tiro respinto. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area.21:18

  120. 16'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gianni Stensness (Viking).21:16

  121. 16'

    Tiro respinto. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.21:16

  123. 16'

    Tiro respinto. Jonathan Tah (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.21:16

  124. 16'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Heggheim (Viking).21:16

  125. 14'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Arild Østbø (Viking).21:14

  126. 14'

    Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nathaniel Brown.21:14

  127. 10'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Arild Østbø (Viking).21:10

  129. 10'

    Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato sotto la traversa in alto a destra.21:10

  130. 9'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  131. 9'

    Fallo di Erik Botheim (Viking).21:10

  132. 8'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:08

  133. 8'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  135. 6'

    Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Konrad Laimer.21:06

  136. 6'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Konrad Laimer.21:06

  137. 5'

    Tom Bischof (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05

  138. 5'

    Fallo di Kristoffer Askildsen (Viking).21:05

  139. 3'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Henrik Falchener (Viking).21:03

  141. 3'

    Tiro respinto. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise.21:03

  142. 2'

    Gol! Viking 1, Bayern Monaco 0. Gianni Stensness (Viking) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zlatko Tripic con cross da calcio d'angolo.21:02

  143. Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:01

  144. Inizia il Primo tempo.21:01

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  147. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Lyse Arena
    Città: Stavanger
    Capienza: 15900 spettatori19:55

Formazioni Viking - Bayern Monaco

Viking
Bayern Monaco
TITOLARI VIKING
  • (1) ARILD ØSTBØ (P)
  • (5) HENRIK HEGGHEIM (D)
  • (28) KRISTOFFER HAUGEN (D)
  • (25) HENRIK FALCHENER (D)
  • (6) GIANNI STENSNESS (D)
  • (16) HENRIK BJØRDAL (C)
  • (8) JOE BELL (C)
  • (7) KRISTOFFER ASKILDSEN (C)
  • (10) ZLATKO TRIPIC (A)
  • (20) PETER CHRISTIANSEN (A)
  • (22) ERIK BOTHEIM (A)
PANCHINA VIKING
  • (33) JAKOB HANSEN (C)
  • (24) VETLE AUKLEND (D)
  • (19) AMIN COSIC (A)
  • (29) TOBIAS MOI (C)
  • (23) NIKLAS FUGLESTAD (A)
  • (17) ESSIEN BASSEY (D)
  • (26) SIMEN KVIA-EGESKOG (C)
  • (2) HERMAN HAUGEN (D)
  • (11) ROMANO POSTEMA (A)
  • (30) LUBOMÍR BELKO (P)
  • (27) JESPER DALAND (D)
  • (3) VILJAR VEVATNE (D)
ALLENATORE VIKING
  • Morten Jensen
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (40) JONAS URBIG (P)
  • (27) KONRAD LAIMER (D)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (3) KIM MIN-JAE (D)
  • (11) NATHANIEL BROWN (D)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (8) TOM BISCHOF (C)
  • (14) LUIS DÍAZ (C)
  • (17) MICHAEL OLISE (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (39) BARA SAPOKO NDIAYE (C)
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (38) DAVID PODAR-STIUBE (P)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (34) ISMAEL SAIBARI (C)
  • (23) SACHA BOEY (D)
  • (44) JOSIP STANISIC (D)
  • (21) HIROKI ITO (D)
  • (19) ALPHONSO DAVIES (D)
  • (2) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (7) SERGE GNABRY (A)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
PREPARTITA

Viking - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Lyse Arena di Stavanger.
Arbitro di Viking - Bayern Monaco sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Viking si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Bayern Monaco si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Viking ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6; il Bayern Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Viking e Bayern Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Viking-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà la decima volta in cui il Bayern Monaco affronterà una squadra norvegese nelle competizioni europee, dopo essere rimasto imbattuto nei nove precedenti (7V, 2N), con una media di 3.3 gol segnati a partita (30 reti in totale).
  • Il Viking ha perso tutte le quattro partite giocate contro squadre tedesche in questo secolo, restando a secco di reti in tre di queste. Nella gara d'esordio di questa edizione della UEFA Champions League, i norvegesi hanno perso in trasferta contro lo Stoccarda (1-3).
  • Sarà la prima volta in cui una squadra affronterà due diverse avversarie norvegesi nelle prime due partite di una stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo che il Bayern Monaco ha già battuto il Bodø/Glimt per 5-0 nella prima giornata del torneo in corso.
  • Soltanto uno dei 13 incontri tra squadre della Norvegia e della Germania in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League è stato vinto dalle formazioni norvegesi (quattro pareggi, otto vittorie dei tedeschi): il successo per 3-0 del Rosenborg contro il Borussia Dortmund, nell'ottobre 1999.
  • Il Viking ha perso 11 delle 13 partite (1V, 1N) giocate in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League; tra le squadre con almeno 10 sfide disputate nelle due competizioni, soltanto il Valletta (90% - 9/10) ha una percentuale di sconfitte superiore a quella della squadra norvegese (84.6%).
  • Il Bayern Monaco ha segnato 62 gol in 22 partite dall'ultima volta in cui un'avversaria dei tedeschi ha tenuto la porta inviolata in UEFA Champions League (ovvero dalla sconfitta per 0-3 contro il Feyenoord, nel gennaio 2025). Dall'inizio della scorsa stagione, le sole squadre contro le quali il Bayern ha realizzato meno di due gol in un match nella competizione sono state l'Arsenal (sconfitta per 1-3) e il PSG (pareggio per 1-1).
  • L'attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane, ha segnato 34 gol in 39 partite di UEFA Champions League dopo avere compiuto i 30 anni di età: uno in meno di quanti ne abbia realizzati Lionel Messi nella competizione dopo questa età (35 reti in 48 gare).
  • Henrik Bjørdal ha fornito l'assist per l'unico gol del Viking nella sconfitta contro lo Stoccarda alla prima giornata; inoltre, il classe '97 ha mandato al tiro quattro volte i compagni: almeno due in più rispetto a qualsiasi altro giocatore nelle file dei norvegesi (Joe Bell, 2).
  • Nella prima giornata contro il Bodø/Glimt, Michael Olise è diventato il primo giocatore del Bayern Monaco dai tempi di Franck Ribéry, nell'aprile 2012, a portare a buon fine almeno 5 dribbling (6), a creare almeno 5 occasioni su azione (6) e a subire almeno 5 falli (5) in una partita di UEFA Champions League (Ribéry contro il Marsiglia).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, i due giocatori con il maggior numero di passaggi che hanno interrotto la linea difensiva avversaria in UEFA Champions League vestono la maglia del Bayern Monaco: Joshua Kimmich (37) e Michael Olise (35).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VikingBayern Monaco
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati15
Gol totali subiti30
Media gol subiti per partita3.00.0
Percentuale possesso palla38.165.6
Numero totale di passaggi385699
Numero totale di passaggi riusciti274648
Tiri nello specchio della porta312
Percentuale di tiri in porta75.070.6
Numero totale di cross1215
Numero medio di cross riusciti43
Duelli per partita vinti4945
Duelli per partita persi4536
Corner subiti43
Corner guadagnati56
Numero di punizioni a favore138
Numero di punizioni concesse135
Tackle totali1913
Percentuale di successo nei tackle68.446.2
Fuorigiochi totali03
Numero totale di cartellini gialli30
Numero totale di cartellini rossi00

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