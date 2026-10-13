Le scelte di Inigo Perez: Gerard Moreno e Mikautadze in attacco, Ayoze Perez in panchina. Papa Gueye e Comesana in mediana, Renato Veiga e Pau Navarro i centrali in difesa. Out Pepé e Buchanan.20:16

Le scelte di Allegri: in avanti Hojlund supportato da Giovane e De Bruyne, Neres e Lang in panchina. McTominay dal primo minuto, Gilmour preferito a Lobotka, in difesa confermato Badiashile.20:17

Il Villarreal rimonta ed è avanti 2-1 a fine primo tempo. Napoli in vantaggio dopo otto minuti con una rete di Rrahmani. Mikautadze approfitta di un errore difensivo e va in gol al 23', Mourino firma il 2-1 al 26' con un tiro da fuori area.21:51

PREPARTITA

Villarreal - Napoli è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Arbitro di Villarreal - Napoli sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente il Villarreal si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Napoli si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Villarreal ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; il Napoli ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Villarreal e Napoli si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Villarreal non ha mai vinto, il Napoli ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Villarreal-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Villarreal e Napoli si sono affrontate sei volte in precedenza, per un bilancio in perfetta parità, con due vittorie a testa; due pareggi completano il parziale.

Nonostante sia imbattuto contro il Napoli nei quattro precedenti (2V, 2N) in UEFA Europa League, il Villarreal ha perso entrambe le sfide di UEFA Champions League contro i partenopei (due sconfitte per 0-2 nella fase a gironi del torneo 2011/12).

Il Napoli non vince da otto partite (2N, 6P) contro squadre spagnole in UEFA Champions League, ovvero dal doppio successo contro il Villarreal nell'edizione 2011/12. Inoltre, le sole due vittorie dei partenopei contro avversarie spagnole in Coppa dei Campioni/Champions League sono arrivate proprio contro il Villarreal (12 partite - 2V, 3N, 7P).

Il Napoli potrebbe vincere tre partite consecutive contro la stessa avversaria per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo avere già battuto il Villarreal nei due incontri precedenti.

In caso di sconfitta, il Villarreal diventerebbe la prima squadra spagnola a subire otto ko di fila in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. La serie attuale di sette è la più lunga per un club spagnolo, al pari della striscia negativa registrata dallo stesso Villarreal tra il 2009 e il 2011.

Il Napoli ha registrato un valore di Expected Goals di appena 0.22 nella sconfitta subita contro l'Arsenal: è il dato più basso considerando tutte le squadre impegnate nella prima giornata di questa UEFA Champions League. Inoltre, i partenopei hanno collezionato soltanto otto tocchi nell'area avversaria: solo il Bodø/Glimt ha fatto peggio (sette contro il Bayern Monaco) nel primo turno stagionale.

L'undici titolare schierato dal Napoli contro l'Arsenal nella prima giornata aveva un'età media di 29 anni e 71 giorni: la più alta tra quella di tutte le squadre in questa UEFA Champions League.

Santiago Mouriño, del Villarreal, vanta una media di 8.2 duelli vinti per 90 minuti nella sua carriera in UEFA Champions League. Dal suo debutto nel settembre 2025, si tratta della media più alta per qualsiasi difensore nella competizione (minimo 500' giocati).

Rasmus Højlund, del Napoli, ha segnato sette gol nelle prime otto partite giocate in UEFA Champions League, andando, però, poi a bersaglio soltanto in una delle sei sfide successive. In trasferta, l'attaccante è rimasto a secco di reti nelle ultime quattro gare, dopo avere realizzato tre marcature nelle prime due.

Dall'inizio della scorsa stagione, Tajon Buchanan, del Villarreal, è il giocatore che ha registrato la media migliore di pressioni ad alta intensità per 90' in UEFA Champions League: 62.4 (minimo 500 minuti giocati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: