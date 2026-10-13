Tris in rimonta del Villarreal, Napoli sconfitto. Rrahmani sblocca il risultato dopo otto minuti, Mikautadze al 23' segna la rete del pareggio. Mourino porta avanti gli spagnoli al 26' con un tiro da fuori area, Oluwasey al minuto 86 chiude i conti.
Nel prossimo turno di Champions League il Villarreal affronterà fuori casa il Liverpool, il Napoli ospiterà il Bodo Glimt.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di Villarreal-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Champions League!22:56
Cardona pescato in posizione irregolare, interrotto il possesso del Villarreal. 22:50
90'
L'arbitro Siebert assegna tre minuti di recupero.22:48
86'
GOL! VILLARREAL-Napoli 3-1! Rete di Oluwasey. Passaggio verticale di Saliba, tocca Ayoze Perez, Oluwasey arriva da dietro e dall'interno dell'area supera Milnkovic-Savic con un tiro sotto la traversa.22:46
85'
Ammonito DI LORENZO per gioco scorretto su Oluwasey.22:43
Sostituzione NAPOLI: entra Lang esce Giovane.22:17
59'
Pronte le prime mosse dalla panchina per il Napoli, tre cambi. 22:17
56'
Guizzo in area di Moleiro, Badiashile anticipa Gerard Moreno. 22:14
55'
Ammonito GIOVANE per gioco scorretto su Mourino.22:13
53'
Giovane non trova spazio sulla sinistra, nulla di fatto per il Napoli. 22:10
50'
Ripartenza del Villarreal, conclusione a giro imprecisa di Moleiro.22:08
49'
Saliba in area calcia scivolando, pallone lontano dalla porta. 22:06
47'
Imbucata di Gilmour, Luiz Junior con una tempestiva uscita bassa anticipa Hojlund. 22:05
46'
Inizio secondo tempo di VILLARREAL-NAPOLI!22:02
Il Villarreal rimonta ed è avanti 2-1 a fine primo tempo. Napoli in vantaggio dopo otto minuti con una rete di Rrahmani. Mikautadze approfitta di un errore difensivo e va in gol al 23', Mourino firma il 2-1 al 26' con un tiro da fuori area.21:51
45'+3'
Fine primo tempo: VILLARREAL-NAPOLI 2-1! In gol Rrahmani, Mikautadze e Mourino. 21:48
45'+1'
L'arbitro Siebert ha concesso due minuti di recupero. 21:47
44'
Hojlund per De Bruyne, conclusione fuori misura del belga. 21:45
43'
Possesso gestito dal Villarreal, il Napoli non concede varchi. 21:44
40'
Problema per Rafa Marin, sanitari in campo per le cure del caso. 21:40
38'
Traversone di Giovane, leggermente troppo alto per McTominay. 21:38
35'
Politano converge, il pallone si impenna dopo una deviazione: corner per il Napoli. 21:36
34'
Chance di testa per McTominay, ma c'è una segnalazione di fuorigioco. 21:35
33'
Ammonito MIKAUTADZE per gioco scorretto su De Bruyne.21:33
32'
Politano dalla bandierina, Rrahmani non riesce a domare la sfera. 21:33
29'
Il Villarreal resta in attacco anche dopo la rete del 2-1.21:29
26'
GOL! VILLARREAL-Napoli 2-1! Rete di Mourino. Suggerimento di Gerard Moreno, Mourino da fuori area trafigge Milinkovic-Savic con un tiro angolato.21:28
26'
Di Lorenzo in area, in precario equilibrio, conclude di sinistro in modo impreciso. 21:26
23'
GOL! VILLARREAL-Napoli 1-1! Rete di Mikautadze. Retropassaggio corto di Politano, Mikautadze si avventa sul pallone, evita Milinkovic-Savic e insacca a porta sguarnita. 21:25
22'
PALO NAPOLI! Cross di Politano, svetta Hojlund, incrocio dei pali.21:30
19'
Bordata di Renato Veiga da fuori area, il pallone lievita oltre la traversa.21:19
18'
Napoli pericoloso, McTominay da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. 21:18
16'
Corner dalla destra, Gerard Moreno stacca di testa ma non trova la porta.21:16
14'
Romero avanza e calcia con il mancino, tiro deviato in corner. 21:14
12'
Insiste il Villarreal con una conclusione da fuori area di Gueye, pallone largo. 21:13
11'
OCCASIONE VILLARREAL! Reazione degli spagnoli, opportunità per Mikautadze: tiro da centro area, decisiva la deviazione di Badiashile.21:12
8'
GOL! Villarreal-NAPOLI 0-1! Rete di Rrahmani. Azione nata da uno sviluppo di un calcio d'angolo, Luiz Junior si salva con l'aiuto della traversa sul primo tentativo di Rrahmani ma non può nulla sul tap-in del difensore da pochi passi dalla porta.
Formazione NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Rafa Marin, Rrahmani, Biadiashile - Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo - Giovane, De Bruyne - Hojlund.20:13
Formazione VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior - Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero - Saliba, Comesana, Pape Gueye, Moleiro - Mikautadze, Gerard Moreno.20:58
Manca poco all'inizio di Villarreal-Napoli. Entrambe le squadre a caccia dei primi punti in Champions.20:08
Benvenuti alla diretta della partita della 2^ giornata della fase a girone della Champions League, si affrontano Villarreal e Napoli.20:08
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio de la Cerámica Città: Villarreal Capienza: 23500 spettatori20:08
Formazioni Villarreal - Napoli
Villarreal
Napoli
TITOLARI VILLARREAL
(1) LUIZ JÚNIOR (P)
(6) PAU NAVARRO (D)
(20) CARLOS ROMERO (D)
(15) SANTIAGO MOURIÑO (D)
(12) RENATO VEIGA (D)
(14) SANTI COMESAÑA (C)
(18) PAPE GUEYE (C)
(24) NATHAN SALIBA (C)
(10) ALBERTO MOLEIRO (C)
(7) GERARD MORENO (A)
(9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
PANCHINA VILLARREAL
(27) NIZAR (A)
(16) CARLOS MACIÁ (C)
(5) ALASSANE DIATTA (C)
(28) JOSELILLO GAITÁN (A)
(13) RUBÉN GÓMEZ (P)
(21) TANI OLUWASEYI (A)
(11) ILIAS AKHOMACH (A)
(3) ALEX FREEMAN (D)
(23) SERGI CARDONA (D)
(2) LOGAN COSTA (D)
(8) JUAN FOYTH (D)
(22) AYOZE PÉREZ (A)
ALLENATORE VILLARREAL
Iñigo Pérez
TITOLARI NAPOLI
(32) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
(13) AMIR RRAHMANI (D)
(16) RAFA MARÍN (D)
(5) BENOÎT BADIASHILE (D)
(22) GIOVANNI DI LORENZO (C)
(21) MATTEO POLITANO (C)
(6) BILLY GILMOUR (C)
(8) SCOTT MCTOMINAY (C)
(23) GIOVANE (A)
(11) KEVIN DE BRUYNE (A)
(19) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA NAPOLI
(7) DAVID NERES (A)
(14) NIKITA CONTINI (P)
(70) NOA LANG (A)
(31) SAM BEUKEMA (D)
(20) LORENZO LUCCA (A)
(1) ALEX MERET (P)
(68) STANISLAV LOBOTKA (C)
(37) LEONARDO SPINAZZOLA (D)
ALLENATORE NAPOLI
Massimiliano Allegri
PREPARTITA
Villarreal - Napoli è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal. Arbitro di Villarreal - Napoli sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente il Villarreal si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Napoli si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Villarreal ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; il Napoli ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.
Villarreal e Napoli si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Villarreal non ha mai vinto, il Napoli ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Villarreal-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Villarreal e Napoli si sono affrontate sei volte in precedenza, per un bilancio in perfetta parità, con due vittorie a testa; due pareggi completano il parziale.
Nonostante sia imbattuto contro il Napoli nei quattro precedenti (2V, 2N) in UEFA Europa League, il Villarreal ha perso entrambe le sfide di UEFA Champions League contro i partenopei (due sconfitte per 0-2 nella fase a gironi del torneo 2011/12).
Il Napoli non vince da otto partite (2N, 6P) contro squadre spagnole in UEFA Champions League, ovvero dal doppio successo contro il Villarreal nell'edizione 2011/12. Inoltre, le sole due vittorie dei partenopei contro avversarie spagnole in Coppa dei Campioni/Champions League sono arrivate proprio contro il Villarreal (12 partite - 2V, 3N, 7P).
Il Napoli potrebbe vincere tre partite consecutive contro la stessa avversaria per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo avere già battuto il Villarreal nei due incontri precedenti.
In caso di sconfitta, il Villarreal diventerebbe la prima squadra spagnola a subire otto ko di fila in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. La serie attuale di sette è la più lunga per un club spagnolo, al pari della striscia negativa registrata dallo stesso Villarreal tra il 2009 e il 2011.
Il Napoli ha registrato un valore di Expected Goals di appena 0.22 nella sconfitta subita contro l'Arsenal: è il dato più basso considerando tutte le squadre impegnate nella prima giornata di questa UEFA Champions League. Inoltre, i partenopei hanno collezionato soltanto otto tocchi nell'area avversaria: solo il Bodø/Glimt ha fatto peggio (sette contro il Bayern Monaco) nel primo turno stagionale.
L'undici titolare schierato dal Napoli contro l'Arsenal nella prima giornata aveva un'età media di 29 anni e 71 giorni: la più alta tra quella di tutte le squadre in questa UEFA Champions League.
Santiago Mouriño, del Villarreal, vanta una media di 8.2 duelli vinti per 90 minuti nella sua carriera in UEFA Champions League. Dal suo debutto nel settembre 2025, si tratta della media più alta per qualsiasi difensore nella competizione (minimo 500' giocati).
Rasmus Højlund, del Napoli, ha segnato sette gol nelle prime otto partite giocate in UEFA Champions League, andando, però, poi a bersaglio soltanto in una delle sei sfide successive. In trasferta, l'attaccante è rimasto a secco di reti nelle ultime quattro gare, dopo avere realizzato tre marcature nelle prime due.
Dall'inizio della scorsa stagione, Tajon Buchanan, del Villarreal, è il giocatore che ha registrato la media migliore di pressioni ad alta intensità per 90' in UEFA Champions League: 62.4 (minimo 500 minuti giocati).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: