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Villarreal-Napoli: 3-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal
13 Ottobre 2026 ore 21:00
Villarreal
3
Napoli
1
Partita finita
Arbitro: Daniel Siebert
  1. 8' 0-1 Amir Rrahmani
  2. 23' 1-1 Georges Mikautadze
  3. 26' 2-1 Santiago Mouriño
  4. 86' 3-1 Tani Oluwaseyi
0'
45'
90'
90'
94'

Tris in rimonta del Villarreal, Napoli sconfitto. Rrahmani sblocca il risultato dopo otto minuti, Mikautadze al 23' segna la rete del pareggio. Mourino porta avanti gli spagnoli al 26' con un tiro da fuori area, Oluwasey al minuto 86 chiude i conti.

Nel prossimo turno di Champions League il Villarreal affronterà fuori casa il Liverpool, il Napoli ospiterà il Bodo Glimt.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Villarreal-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Champions League!22:56

  2. 90'+4'

    Fine partita! VILLARREAL-NAPOLI 3-1 (8' Rrahmani, 23' Mikautadze, 26' Mourino, 86' Oluwasey).22:52

  3. 90'+3'

    Cardona pescato in posizione irregolare, interrotto il possesso del Villarreal. 22:50

  4. 90'

    L'arbitro Siebert assegna tre minuti di recupero.22:48

  5. 86'

    GOL! VILLARREAL-Napoli 3-1! Rete di Oluwasey. Passaggio verticale di Saliba, tocca Ayoze Perez, Oluwasey arriva da dietro e dall'interno dell'area supera Milnkovic-Savic con un tiro sotto la traversa.22:46

  7. 85'

    Ammonito DI LORENZO per gioco scorretto su Oluwasey.22:43

  8. 84'

    Sostituzione VILLARREAL: entra Cardona esce Gueye.22:42

  9. 83'

    Sostituzione VILLARREAL: entra Ayoze Perez esce Comesana.22:41

  10. 83'

    Hojlund scodella in area, sfiora Lucca, Di Lorenzo non arriva sulla sfera. 22:41

  11. 82'

    Ci prova anche Lucca, Pau Navarro si oppone in scivolata. 22:39

  13. 81'

    OCCASIONE NAPOLI! Hojlund penetra in area, Luiz Junior in uscita bassa blinda lo specchio della porta. 22:39

  14. 78'

    Tiro centrale di Oluwasey, nessun problema per Milinkovic-Savic. 22:35

  15. 77'

    Luiz Junior in uscita non trattiene la sfera, ma non paga dazio. 22:34

  16. 75'

    Punizione dalla trequarti per il Napoli, c'è un fallo su Hojlund. 22:33

  17. 72'

    Sostituzione NAPOLI: entra Lucca esce Rafa Marin.22:30

  19. 72'

    Sostituzione NAPOLI: entra Lobotka esce Gilmour.22:30

  20. 71'

    Fraseggio prolungato del Napol, il Villarreal si compatta nella propria metà campo. 22:29

  21. 68'

    Sostituzione VILLAREAL: entra Foyth esce Moleiro.22:25

  22. 67'

    Ammonito SALIBA per proteste.22:25

  23. 66'

    Cambi del Villarreal ritardati per perdita di tempo, il Napoli ha giocato un paio di minuti con due uomini in più. 22:24

  25. 63'

    Sostituzione VILLARREAL: entra Freeman esce Mikautadze.22:23

  26. 63'

    Sostituzione VILLARREAL: entra Oluwaseyi esce Gerard Moreno.22:22

  27. 62'

    Ammonito DE BRUYNE per gioco scorretto su Mourino. 22:20

  28. 62'

    Cross di Di Lorenzo, Hojlund e Spinazzola non riescono a deviare verso la porta. 22:19

  29. 61'

    Sostituzione NAPOLI: entra Neres esce Politano. 22:18

  31. 60'

    Sostituzione NAPOLI: entra Spinazzola esce McTominay.22:18

  32. 60'

    Sostituzione NAPOLI: entra Lang esce Giovane.22:17

  33. 59'

    Pronte le prime mosse dalla panchina per il Napoli, tre cambi. 22:17

  34. 56'

    Guizzo in area di Moleiro, Badiashile anticipa Gerard Moreno. 22:14

  35. 55'

    Ammonito GIOVANE per gioco scorretto su Mourino.22:13

  37. 53'

    Giovane non trova spazio sulla sinistra, nulla di fatto per il Napoli. 22:10

  38. 50'

    Ripartenza del Villarreal, conclusione a giro imprecisa di Moleiro.22:08

  39. 49'

    Saliba in area calcia scivolando, pallone lontano dalla porta. 22:06

  40. 47'

    Imbucata di Gilmour, Luiz Junior con una tempestiva uscita bassa anticipa Hojlund. 22:05

  41. 46'

    Inizio secondo tempo di VILLARREAL-NAPOLI!22:02

  43. Il Villarreal rimonta ed è avanti 2-1 a fine primo tempo. Napoli in vantaggio dopo otto minuti con una rete di Rrahmani. Mikautadze approfitta di un errore difensivo e va in gol al 23', Mourino firma il 2-1 al 26' con un tiro da fuori area.21:51

  44. 45'+3'

    Fine primo tempo: VILLARREAL-NAPOLI 2-1! In gol Rrahmani, Mikautadze e Mourino. 21:48

  45. 45'+1'

    L'arbitro Siebert ha concesso due minuti di recupero. 21:47

  46. 44'

    Hojlund per De Bruyne, conclusione fuori misura del belga. 21:45

  47. 43'

    Possesso gestito dal Villarreal, il Napoli non concede varchi. 21:44

  49. 40'

    Problema per Rafa Marin, sanitari in campo per le cure del caso. 21:40

  50. 38'

    Traversone di Giovane, leggermente troppo alto per McTominay. 21:38

  51. 35'

    Politano converge, il pallone si impenna dopo una deviazione: corner per il Napoli. 21:36

  52. 34'

    Chance di testa per McTominay, ma c'è una segnalazione di fuorigioco. 21:35

  53. 33'

    Ammonito MIKAUTADZE per gioco scorretto su De Bruyne.21:33

  55. 32'

    Politano dalla bandierina, Rrahmani non riesce a domare la sfera. 21:33

  56. 29'

    Il Villarreal resta in attacco anche dopo la rete del 2-1.21:29

  57. 26'

    GOL! VILLARREAL-Napoli 2-1! Rete di Mourino. Suggerimento di Gerard Moreno, Mourino da fuori area trafigge Milinkovic-Savic con un tiro angolato.21:28

  58. 26'

    Di Lorenzo in area, in precario equilibrio, conclude di sinistro in modo impreciso. 21:26

  59. 23'

    GOL! VILLARREAL-Napoli 1-1! Rete di Mikautadze. Retropassaggio corto di Politano, Mikautadze si avventa sul pallone, evita Milinkovic-Savic e insacca a porta sguarnita. 21:25

  61. 22'

    PALO NAPOLI! Cross di Politano, svetta Hojlund, incrocio dei pali.21:30

  62. 19'

    Bordata di Renato Veiga da fuori area, il pallone lievita oltre la traversa.21:19

  63. 18'

    Napoli pericoloso, McTominay da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. 21:18

  64. 16'

    Corner dalla destra, Gerard Moreno stacca di testa ma non trova la porta.21:16

  65. 14'

    Romero avanza e calcia con il mancino, tiro deviato in corner. 21:14

  67. 12'

    Insiste il Villarreal con una conclusione da fuori area di Gueye, pallone largo. 21:13

  68. 11'

    OCCASIONE VILLARREAL! Reazione degli spagnoli, opportunità per Mikautadze: tiro da centro area, decisiva la deviazione di Badiashile.21:12

  69. 8'

    GOL! Villarreal-NAPOLI 0-1! Rete di Rrahmani. Azione nata da uno sviluppo di un calcio d'angolo, Luiz Junior si salva con l'aiuto della traversa sul primo tentativo di Rrahmani ma non può nulla sul tap-in del difensore da pochi passi dalla porta.

    Guarda la scheda del giocatore Amir Rrahmani21:10

    Amir Rrahmani
  70. 4'

    Spunto di Giovane sulla sinistra, cross rasoterra intercettato da Renato Veiga. 21:04

  71. 1'

    Inizio primo tempo di VILLARREAL-NAPOLI!21:01

  73. Le scelte di Allegri: in avanti Hojlund supportato da Giovane e De Bruyne, Neres e Lang in panchina. McTominay dal primo minuto, Gilmour preferito a Lobotka, in difesa confermato Badiashile.20:17

  74. Le scelte di Inigo Perez: Gerard Moreno e Mikautadze in attacco, Ayoze Perez in panchina. Papa Gueye e Comesana in mediana, Renato Veiga e Pau Navarro i centrali in difesa. Out Pepé e Buchanan.20:16

  75. Panchina NAPOLI: Meret, Contini, Beukema, Spinazzola, Lobotka, Neres, Lang, Lucca.20:15

  76. Panchina VILLARREAL: Nizar, Ruben Gomez, Cardona, Logan Costa, Foyth, Freeman, Akhomach, Carlos Macia, Diatta, Ayoze Perez, Gaitan.21:00

  77. Formazione NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Rafa Marin, Rrahmani, Biadiashile - Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo - Giovane, De Bruyne - Hojlund.20:13

  79. Formazione VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior - Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero - Saliba, Comesana, Pape Gueye, Moleiro - Mikautadze, Gerard Moreno.20:58

  80. Manca poco all'inizio di Villarreal-Napoli. Entrambe le squadre a caccia dei primi punti in Champions.20:08

  81. Benvenuti alla diretta della partita della 2^ giornata della fase a girone della Champions League, si affrontano Villarreal e Napoli.20:08

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio de la Cerámica
    Città: Villarreal
    Capienza: 23500 spettatori20:08

Formazioni Villarreal - Napoli

Villarreal
Napoli
TITOLARI VILLARREAL
  • (1) LUIZ JÚNIOR (P)
  • (6) PAU NAVARRO (D)
  • (20) CARLOS ROMERO (D)
  • (15) SANTIAGO MOURIÑO (D)
  • (12) RENATO VEIGA (D)
  • (14) SANTI COMESAÑA (C)
  • (18) PAPE GUEYE (C)
  • (24) NATHAN SALIBA (C)
  • (10) ALBERTO MOLEIRO (C)
  • (7) GERARD MORENO (A)
  • (9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
PANCHINA VILLARREAL
  • (27) NIZAR (A)
  • (16) CARLOS MACIÁ (C)
  • (5) ALASSANE DIATTA (C)
  • (28) JOSELILLO GAITÁN (A)
  • (13) RUBÉN GÓMEZ (P)
  • (21) TANI OLUWASEYI (A)
  • (11) ILIAS AKHOMACH (A)
  • (3) ALEX FREEMAN (D)
  • (23) SERGI CARDONA (D)
  • (2) LOGAN COSTA (D)
  • (8) JUAN FOYTH (D)
  • (22) AYOZE PÉREZ (A)
ALLENATORE VILLARREAL
  • Iñigo Pérez
TITOLARI NAPOLI
  • (32) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
  • (13) AMIR RRAHMANI (D)
  • (16) RAFA MARÍN (D)
  • (5) BENOÎT BADIASHILE (D)
  • (22) GIOVANNI DI LORENZO (C)
  • (21) MATTEO POLITANO (C)
  • (6) BILLY GILMOUR (C)
  • (8) SCOTT MCTOMINAY (C)
  • (23) GIOVANE (A)
  • (11) KEVIN DE BRUYNE (A)
  • (19) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA NAPOLI
  • (7) DAVID NERES (A)
  • (14) NIKITA CONTINI (P)
  • (70) NOA LANG (A)
  • (31) SAM BEUKEMA (D)
  • (20) LORENZO LUCCA (A)
  • (1) ALEX MERET (P)
  • (68) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (37) LEONARDO SPINAZZOLA (D)
ALLENATORE NAPOLI
  • Massimiliano Allegri
PREPARTITA

Villarreal - Napoli è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.
Arbitro di Villarreal - Napoli sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente il Villarreal si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Napoli si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Villarreal ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; il Napoli ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Villarreal e Napoli si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Villarreal non ha mai vinto, il Napoli ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Villarreal-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Villarreal e Napoli si sono affrontate sei volte in precedenza, per un bilancio in perfetta parità, con due vittorie a testa; due pareggi completano il parziale.
  • Nonostante sia imbattuto contro il Napoli nei quattro precedenti (2V, 2N) in UEFA Europa League, il Villarreal ha perso entrambe le sfide di UEFA Champions League contro i partenopei (due sconfitte per 0-2 nella fase a gironi del torneo 2011/12).
  • Il Napoli non vince da otto partite (2N, 6P) contro squadre spagnole in UEFA Champions League, ovvero dal doppio successo contro il Villarreal nell'edizione 2011/12. Inoltre, le sole due vittorie dei partenopei contro avversarie spagnole in Coppa dei Campioni/Champions League sono arrivate proprio contro il Villarreal (12 partite - 2V, 3N, 7P).
  • Il Napoli potrebbe vincere tre partite consecutive contro la stessa avversaria per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo avere già battuto il Villarreal nei due incontri precedenti.
  • In caso di sconfitta, il Villarreal diventerebbe la prima squadra spagnola a subire otto ko di fila in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. La serie attuale di sette è la più lunga per un club spagnolo, al pari della striscia negativa registrata dallo stesso Villarreal tra il 2009 e il 2011.
  • Il Napoli ha registrato un valore di Expected Goals di appena 0.22 nella sconfitta subita contro l'Arsenal: è il dato più basso considerando tutte le squadre impegnate nella prima giornata di questa UEFA Champions League. Inoltre, i partenopei hanno collezionato soltanto otto tocchi nell'area avversaria: solo il Bodø/Glimt ha fatto peggio (sette contro il Bayern Monaco) nel primo turno stagionale.
  • L'undici titolare schierato dal Napoli contro l'Arsenal nella prima giornata aveva un'età media di 29 anni e 71 giorni: la più alta tra quella di tutte le squadre in questa UEFA Champions League.
  • Santiago Mouriño, del Villarreal, vanta una media di 8.2 duelli vinti per 90 minuti nella sua carriera in UEFA Champions League. Dal suo debutto nel settembre 2025, si tratta della media più alta per qualsiasi difensore nella competizione (minimo 500' giocati).
  • Rasmus Højlund, del Napoli, ha segnato sette gol nelle prime otto partite giocate in UEFA Champions League, andando, però, poi a bersaglio soltanto in una delle sei sfide successive. In trasferta, l'attaccante è rimasto a secco di reti nelle ultime quattro gare, dopo avere realizzato tre marcature nelle prime due.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, Tajon Buchanan, del Villarreal, è il giocatore che ha registrato la media migliore di pressioni ad alta intensità per 90' in UEFA Champions League: 62.4 (minimo 500 minuti giocati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VillarrealNapoli
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati20
Gol totali subiti31
Media gol subiti per partita3.01.0
Percentuale possesso palla48.042.3
Numero totale di passaggi482446
Numero totale di passaggi riusciti414383
Tiri nello specchio della porta63
Percentuale di tiri in porta60.0100.0
Numero totale di cross99
Numero medio di cross riusciti40
Duelli per partita vinti6135
Duelli per partita persi4335
Corner subiti96
Corner guadagnati70
Numero di punizioni a favore1411
Numero di punizioni concesse1012
Tackle totali2714
Percentuale di successo nei tackle55.642.9
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli32
Numero totale di cartellini rossi00

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