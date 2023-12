PREPARTITA

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle cinque partite giocate contro il Paris Saint-Germain nelle principali competizioni europee (2N, 2P), un successo interno per 2-1 negli ottavi di finale di Champions League nel febbraio 2020.

Entrambe le vittorie del Paris Saint-Germain contro il Borussia Dortmund in competizione europee sono arrivate a Parigi – la squadra francese non ha mai vinto nelle due gare giocate in trasferta contro quella tedesca (1N, 1P).

Dalla sconfitta per 3-1 contro l'Ajax nel novembre 2021, il Borussia Dortmund ha subito un solo gol nelle ultime sette partite casalinghe di Champions League (4V, 3N). La serie attualmente aperta di quattro clean sheet casalinghi consecutivi è la più lunga nella storia dal club tedesco in Coppa dei Campioni/Champions League, mentre, in generale, contando tutte le principali competizioni europee, è la più lunga da una striscia di cinque clean sheet di fila ottenuta nella stagione 2001/02 (Champions League + Coppa UEFA).

Il Paris Saint-Germain ha perso le ultime tre trasferte di Champions League: la squadra francese non ha mai registrato quattro sconfitte di fila fuori casa né in Champions League né in tutte le principali competizioni europee.

Il Paris Saint-Germain è la squadra con la striscia aperta più lunga di gare fuori casa senza mantenere la porta inviolata tra quelle presenti in questa edizione della Champions League (15 partite). L’ultima volta che la squadra francese ha collezionato un clean sheet in trasferta risale alla vittoria per 2-0 contro l’ Istanbul Basaksehir nell'ottobre 2020 sotto la guida tecnica di Thomas Tuchel.

Il Borussia Dortmund potrebbe ottenere il primo posto in un girone di Champions League per la prima volta dal 2020/21, quando raggiunse i quarti di finale (eliminato dal Manchester City in quel caso). L’edizione 2020/21 è stata anche l'ultima in cui la squadra tedesca è riuscita a vincere ben quattro partite in una singola fase a gironi del torneo (attualmente a tre vittorie in questa stagione).

L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique non ha vinto tre delle cinque partite alla guida del Paris Saint-Germain nella fase a gironi di Champions League (2V, 1N, 2P) dopo che non aveva ottenuto il successo solo in quattro dei 18 incontri disputati nella fase a gironi della competizione alla guida della sua precedente squadra (il Barcellona – 14V, 2N, 2P).

Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain ha preso parte attivamente ad almeno un gol in tutti e quattro gli incontri giocati contro il Borussia Dortmund in Champions League (quattro reti, un assist). Solo Cristiano Ronaldo (sette) ha segnato più gol dell’attaccante francese contro la squadra tedesca nella competizione.

Jamie Bynoe-Gittens ha segnato nell’ultima presenza in Champions League, diventando l'ottavo teenager diverso a segnare con il Borussia Dortmund nella competizione – in generale, solo l’Ajax (14) e il Barcellona (11) contano più giocatori andati a segno prima di compiere 20 anni nella competizione.

Ousmane Dembélé non ha segnato o fornito assist in nessuna delle cinque gare giocate con il Paris Saint-Germain in questa edizione della Champions League; tuttavia, solo Erling Haaland (32) è stato direttamente coinvolto in più conclusioni del francese nei primi cinque turni di questo torneo (31 – 18 tiri, 13 occasioni create).

Nelle prime cinque giornate della Champions League 2023/24, Kylian Mbappé è stato il giocatore con la più alta percentuale di palloni giocati sotto pressione avversaria (90%). Infatti, l'attaccante del Paris Saint-Germain ha giocato solo 28 dei 279 palloni totali nel torneo in corso senza il pressing di un giocatore avversario.

Dove vedere Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 dicembre.

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

