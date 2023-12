Rigore per Celtic. Liam Scales e'stato atterrato in area di rigore.21:31

Rigore concesso da Ramiz Zerrouki (Feyenoord) per un fallo in area.21:31

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Celtic - Feyenoord? La gara tra Celtic e Feyenoord si giocherà mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Celtic - Feyenoord? L'arbitro del match sarà Benoît Bastien Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Celtic - Feyenoord sarà Benoît Millot Dove si gioca Celtic - Feyenoord? La partita si gioca a Glasgow In che stadio si gioca Celtic - Feyenoord? Stadio Celtic Park Chi trasmette la partita Celtic - Feyenoord? La partita tra Celtic e Feyenoord verrà trasmessa da Sky Sport Calcio, Mediaset Infinity e Sky Qual è il risultato di Celtic - Feyenoord? Al 41° minuto del primo tempo il risultato di Celtic - Feyenoord è 1-0

PREPARTITA

Celtic - Feyenoord è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Feyenoord sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Celtic-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Celtic ha perso le sue due partite europee contro il Feyenoord, 2-1 nella finale di Coppa dei Campioni del 1970 e 2-0 nella prima giornata di questa stagione.

Il Feyenoord ha vinto sette delle sue 11 partite nelle principali competizioni europee contro squadre scozzesi (2N, 2P), ma non ha vinto nelle ultime tre trasferte del genere (1N, 2P), dall'1-0 in casa del St. Mirren in Coppa UEFA nel 1983.

Il Celtic non vince da 12 partite casalinghe nella competizione (3N, 9P). Nella storia della Champions League, solo Steaua Bucarest (13 tra il 1996 e il 2013) e Lille (13 tra il 2006 e il 2021) hanno registrato un periodo senza vittorie in casa più lungo.

Il Feyenoord ha perso le ultime sette trasferte di Champions League, una serie che include le stagioni 2002-03, 2017-18 e 2023-24. Nessuna squadra olandese ha mai perso otto partite esterne consecutive, con anche l'Ajax arrivato a sette nella competizione, tra aprile 2003 e novembre 2004.

Il Celtic non vince da 15 partite in Champions League (3N, 12P): nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, ci sono stati solo sette casi in cui una squadra ha avuto un periodo più lungo senza vincere tra le due competizioni.

Il Feyenoord non si può più qualificare per la fase successiva in questa Champions League, ma potrebbe vincere tre partite in una stagione nella competizione per la prima volta dal 1999-00 (ha vinto contro Celtic e Lazio in questa edizione).

Il Celtic è la squadra ad aver effettuato meno tiri in questa Champions League, sia totali (33) che da dentro l'area (22). Il solo Erling Haaland del Manchester City – il giocatore con più tiri da dentro l’area (26) – ha fatto meglio del Celtic finora.

Il 61.8% delle azioni di pressing del Feyenoord in questa Champions League sono state nella metà campo avversaria: nelle prime cinque giornate, solo Manchester City (69.2%) e Barcellona (63.4%) hanno avuto una percentuale del genere più alta.

L'allenatore del Celtic, Brendan Rodgers, ha vinto la sua prima partita casalinga di Champions League nel settembre 2014, alla guida del Liverpool contro il Ludogorets, ma non ha vinto nessuna delle successive 10 (3N, 7P). Questa è la striscia casalinga senza vittorie più lunga mai registrata da un allenatore nella storia della Champions League.

Nelle prime cinque giornate di questa Champions League, nessun giocatore ha effettuato più passaggi di Calvin Stengs del Feyenoord (10) che hanno attraversato la linea difensiva avversaria in area di rigore.

Dove vedere Celtic-Feyenoord di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Celtic-Feyenoord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 dicembre.

Celtic-Feyenoord è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

