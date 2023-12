PREPARTITA

FC Porto - Shakhtar Donetsk è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Shakhtar Donetsk sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

FC Porto-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Porto è imbattuto in tutte e sette le partite disputate nelle maggiori competizioni europee contro lo Shakhtar Donetsk (4V, 3N), e ha vinto la più recente per 3-1 all'inizio di questa stagione di UEFA Champions League. La formazione ucraina è l’avversario più volte affrontato senza mai perdere nelle competizioni europee.

Lo Shakhtar Donetsk è imbattuto in tutte le ultime quattro trasferte europee contro squadre portoghesi (2V, 2N); l’ultima sconfitta risale ad una gara di UEFA Champions League chiusa per 2-1 in favore del Porto nel settembre 2011.

Il Porto ha bisogno di una vittoria o di un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023-24. I portoghesi sono stati eliminati solo in una delle ultime sei fasi a gironi, nel 2021-22, che è anche l'unica volta, nelle ultime sei fasi a gironi, in cui non hanno vinto la sesta giornata (sconfitta per 3-1 contro l'Atlético Madrid).

Lo Shakhtar Donetsk deve vincere questa partita per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2023-24. La squadra ucraina ha vinto la sesta giornata solo in una delle ultime 10 fasi a gironi della competizione (4N, 5P), nel 2017-18 contro il Manchester City.

Entrambe le sconfitte del Porto in questa UEFA Champions League sono arrivate contro il Barcellona, con tre vittorie nelle altre tre partite del girone. In questi due incontri con il Barcellona, la squadra portoghese ha incassato il 59% dei tiri totali subiti finora (35/59) e il 64% degli expected goal contro (3.18/4.95).

Dopo aver battuto Barcellona ed Anversa, rispettivamente alla quarta e quinta giornata, lo Shakhtar Donetsk potrebbe vincere tre partite di fila in UEFA Champions League per la prima volta dal 2010-11 (cinque in quel caso con Mircea Lucescu alla guida).

Dopo una serie di 13 partite senza clean sheets in UEFA Champions League, con 27 reti all’attivo, lo Shakhtar Donetsk ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite, e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta. Nelle prime tre partite di questa edizione, la media degli expected goal contro è stata di 2,1 gol, mentre nelle ultime due partite è scesa ad 1.

Il 18% dei passaggi tra le linee del Porto in questa stagione di UEFA Champions League sono stati passaggi che hanno superato la linea difensiva avversaria (49/277); la percentuale più alta rispetto a qualsiasi altra squadra nelle prime cinque giornate della competizione.

Mehdi Taremi è il giocatore del Porto che ha effettuato più tiri in porta (15) e creato più occasioni da gol (sette) in questa stagione di UEFA Champions League. L’attaccante, oltre ad essere in testa alla classifica, sempre tra i compagni di squadra, per expected goals (due) ed expected assist (uno), ha trovato la rete nella sesta giornata della scorsa stagione contro l'Atlético Madrid nella vittoria portoghese per 2-1.

Yaroslav Rakitskyi dello Shakhtar Donetsk ha collezionato 74 presenze in UEFA Champions League (57 con lo Shakhtar, 17 con lo Zenit) e potrebbe diventare il terzo giocatore ucraino a raggiungere le 75 partite nella competizione, insieme ad Andriy Shevchenko nel 2006 e Oleksandr Shovkovskiy nel 2016.

