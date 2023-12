DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lipsia - Young boys? La gara tra Lipsia e Young boys si giocherà mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Lipsia - Young boys? L'arbitro del match sarà Manfredas Lukjancukas Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lipsia - Young boys sarà Stuart Attwell Dove si gioca Lipsia - Young boys? La partita si gioca a Leipzig In che stadio si gioca Lipsia - Young boys? Stadio Red Bull Arena Chi trasmette la partita Lipsia - Young boys? La partita tra Lipsia e Young boys verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky Sport Arena e Sky Qual è il risultato di Lipsia - Young Boys? Al 45° minuto del primo tempo il risultato di Lipsia - Young Boys è 0-0

PREPARTITA

Lipsia - Young Boys è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Arbitro di Lipsia - Young Boys sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Lipsia-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente per il Lipsia contro avversarie svizzere è stata la vittoria esterna per 3-1 contro lo Young Boys nella prima giornata della UEFA Champions League in corso.

Lo Young Boys ha vinto solo una delle cinque gare in trasferta disputate in Germania nelle maggiori competizioni europee (2N, 2P); proprio la più recente, nel febbraio 2021 in UEFA Europa League contro il Bayer Leverkusen (2-0).

Il Lipsia ha vinto otto delle ultime 13 partite casalinghe disputate nella fase a gironi di UEFA Champions League (2N, 3P); sette di queste otto vittorie hanno visto entrambe le squadre trovare la rete, inclusa l'unica vittoria interna in questa edizione arrivata contro la Stella Rossa (3-1).

Lo Young Boys non ha vinto nessuna delle prime otto trasferte in Champions League (2N, 6P), in generale, solo sette squadre hanno giocato più partite fuori casa senza vincere nel torneo. Inoltre, nel caso di mancato successo in questa sfida salirebbe a quota nove, solo due formazioni hanno disputato più trasferte senza alcuna vittoria nella competizione: AEK Atene (15) e APOEL Nicosia (14).

Il Lipsia ha ottenuto il successo nella 6ª giornata della fase a gironi di Champions League in ciascuna delle ultime tre edizioni, vincendo ogni volta con un allenatore diverso: 3-2 contro il Manchester United nel 2020/21 (Nagelsmann), 2-1 contro il Manchester City nel 2021/22 (Beierlorzer) e 4-0 contro lo Shakhtar Donetsk nel 2022/23 (Rose).

Con nove punti, cinque di vantaggio sullo Young Boys attualmente terzo in classifica, il Lipsia si è già qualificato per gli ottavi di finale della Champions League 2023/24. Entrambe le sconfitte in questa edizione sono arrivate contro i campioni in carica del Manchester City – in generale, le ultime tre gare perse dalla squadra tedesca nella fase a gironi di questa competizione sono state contro i detentori della Coppa dalle Grandi Orecchie (una anche contro il Real Madrid nel 2022/23).

Lo Young Boys si è già assicurato il terzo posto nel Gruppo G e garantendosi la qualificazione all’Europa League in corso. La squadra svizzera non ha vinto nessuna delle otto gare esterne giocate finora in Champions League (2N, 6P).

Meschack Elia ha creato 10 occasioni da rete in questa edizione della Champions League: solamente Kevin Mbabu (13 nel 2018/19) ha fatto meglio di lui con la maglia dello Young Boys in una singola fase a gironi nella competizione. Inoltre nessun giocatore proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo ne ha mai messe a referto di più in questa fase della competizione (dal 2003/04 in poi – 10 anche Junior Kabananga con la maglia dell’Astana nel 2015/16).

Xavi Simons ha segnato due gol e fornito due assist con il Lipsia nelle ultime tre presenze in Champions League. L'ultimo giocatore olandese di età inferiore ai 21 anni a segnare o fornire un assist in quattro partite consecutive nella competizione è stato Arjen Robben nel 2004, con le maglie di PSV e Chelsea.

Loïs Openda ha segnato quattro gol in cinque presenze con il Lipsia in questa Champions League: solo Christopher Nkunku (sette nel 2021/22) ha realizzato più reti in una singola edizione della competizione.

