Gol! Anversa 1, Barcellona 1. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lamine Yamal con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:35

PREPARTITA

Royal Antwerp - Barcellona è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Bosuilstadion di Antwerp.

Arbitro di Royal Antwerp - Barcellona sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Royal Antwerp-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Anversa ha perso sei delle sette partite disputate nelle maggiori competizioni europee contro squadre spagnole (1V), inclusa la sconfitta per 5-0 nella prima giornata della UEFA Champions League di questa stagione contro il Barcellona. L’unica vittoria della formazione belga arrivò in casa proprio contro il Barcellona in una partita della Coppa delle Fiere del 1965.

Per il Barcellona questa è solo la seconda trasferta in Belgio in UEFA Champions League; nell’unica precedente, successo per 1-0 nell'ottobre 2002 contro il Club Brugge grazie a un gol di Juan Román Riquelme.

L’Anversa ha perso le prime due partite casalinghe di UEFA Champions League subendo tre gol in ciascuna partita (2-3 contro lo Shakhtar, 1-4 contro il Porto); prima squadra a subire tre reti in ognuna delle prime due partite casalinghe nella competizione da Bursaspor e MSK Zilina nel 2010-11. Nessuna squadra ha mai fatto registrare tre reti subite nelle prime tre partite casalinghe della competizione.

Qualora dovesse riuscire ad evitare la sconfitta in questa partita il Barcellona vincerebbe il proprio girone di UEFA Champions League per la 22a volta (inclusa la seconda fase a gironi) e per la prima volta dal 2019-20. Gli spagnoli detengono già il record per il maggior numero di gironi chiusi al primo posto nella storia della competizione: 21.

L’Anversa ha perso tutte e cinque le partite disputate in questa UEFA Champions League. Solo cinque squadre hanno perso tutte le prime sei partite giocate nella competizione, e nessuna dai tempi della squadra rumena dell'Otelul Galati nel 2011.

Il Barcellona ha perso la sesta giornata della fase a gironi in due delle ultime tre stagioni, tante volte quante nelle prime 27 fasi a gironi della competizione (19V, 6N, 2P). Tuttavia, nella scorsa edizione hanno vinto 4-2 in casa del Viktoria Plzen.

Il Barcellona ha perso quattro delle sei trasferte di UEFA Champions League con Xavi allenatore, una in più rispetto alle sconfitte subite nelle precedenti 21 gare esterne del torneo (10V, 8N, 3P). Xavi è l'unico allenatore del Barcellona ad aver perso più del 50% delle partite in trasferta nella competizione (67%).

Nelle prime cinque giornate della UEFA Champions League in corso, il centrocampista del Barcellona Ilkay Gündogan è il giocatore che ha effettuato più passaggi a superare la linea difensiva avversaria (13). Nessun giocatore, inoltre, ha creato più occasioni con un passaggio tra le linee rispetto al tedesco nello stesso periodo (cinque).

L'allenatore dell’Anversa Mark van Bommel non ha vinto nessuna delle 14 partite di UEFA Champions League affrontate da allenatore sulle panchine di PSV, Wolfsburg e Anversa (4N, 10P). Si tratta del maggior numero di partite registrate da un allenatore senza ottenere la prima vittoria nella storia della competizione, inoltre tre delle 10 sconfitte sono arrivate proprio contro il Barcellona, ​​squadra per cui ha giocato nella finale di UEFA Champions League vinta nel 2006.

João Cancelo ha segnato un gol, fornito un assist, creato cinque occasioni e completato sei dribbling contro il Porto nell'ultima partita di UEFA Champions League: l'ultimo giocatore del Barcellona a farlo in una partita della competizione è stato Lionel Messi contro la Juventus a ottobre 2020 (un gol, un assist, cinque occasioni create, sette dribbling completati).

Dove vedere Royal Antwerp-Barcellona di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Royal Antwerp-Barcellona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 dicembre.

Royal Antwerp-Barcellona è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

