Stella Rossa - Manchester City è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Manchester City sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Alper Ulusoy.

Stella Rossa-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Stella Rossa ha perso l'unico precedente europeo contro il Man City nella prima giornata di questa Champions League; mentre in generale ha perso le ultime tre gare contro squadre inglesi nel torneo.

Le squadre inglesi hanno vinto tre delle ultime quattro trasferte nelle principali competizioni europee contro la Stella Rossa: il Bolton nel 2007 (Coppa UEFA), l'Arsenal nel 2017 (Europa League) e gli Spurs nel 2019 (Champions League). L'eccezione è stata il Liverpool, che ha perso 2-0 nel novembre 2018 nella fase a gironi della Champions League.

La Stella Rossa ha perso l'ultima partita casalinga di Champions League per 2-1 contro l'RB Lipsia. La squadra serba non perde due gare interne di fila nelle principali competizioni europee da novembre 2019 (4-0 contro il Tottenham e 6-0 contro il Bayern Monaco).

Il Manchester City ha vinto tutte le partite in questa Champions League. L'unica squadra inglese ad aver vinto tutte e sei le gare del girone in una singola edizione del torneo è stata il Liverpool nel 2021-22. Il City ha vinto le ultime sette sfide nella competizione (di cui due nel 2022-23) e in caso di successo contro la Stella Rossa stabilirebbe il record di vittorie consecutive per una squadra inglese nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

La Stella Rossa ha subito 49 gol in 17 gare di Champions League, una media di 2,9 a partita. La squadra che ha impiegto meno incontri a concedere 50 gol nel torneo è stato il Malmö FF (18 match). In confronto, gli ultimi 49 gol subiti dal Man City nella competizione sono arrivati in 60 sfide.

Il Manchester City cercherà di vincere le tre trasferte della fase a gironi di Champions League per la seconda volta, dopo il 2013/14. Le ultime due squadre inglesi ad esserci riuscite hanno poi raggiunto la finale: il Chelsea nel 2020-21 (vincitore) e il Liverpool nel 2021-22.

La Stella Rossa è sicura di terminare all’ultimo posto in questa Champions League per la terza volta su tre partecipazioni alla fase a gironi (anche nel 2018-19 e nel 2019-20). È la squadra, insieme a Maribor, KRC Genk e Malmö FF, che ha preso più volte parte alla fase a gironi del torneo terminando sempre all’ultimo posto.

Il Manchester City è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite di Champions League (13V, 5P), vincendo le ultime sette. Se dovesse rimanere imbattuto in questa partita, sarebbe la seconda serie più lunga di gare senza sconfitte nella competizione, insieme all'Ajax (19 tra il 1994 e il 1996) e il Bayern Monaco (due serie di 19 tra il 2001 e il 2002 e il 2019 e il 2021). Il record è di 25 sfide stabilito dal Manchester United tra il 2007 e il 2009.

Il Manchester City è la squadra che con i propri passaggi ha superato la linea difensiva avversaria più volte in questa Champions League (73); da questa situazione è anche la formazione che ha realizzato più gol nel torneo (14).

Rodri è il giocatore che ha effettuato più passaggi in questa Champions (100), ed è anche quello che ne ha completati di più nella metà campo avversaria (64).

Dove vedere Stella Rossa-Manchester City di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Manchester City si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 dicembre.

Stella Rossa-Manchester City è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

