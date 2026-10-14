Incontro terminato, Aston Villa 6, Fenerbahce 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Aston Villa 6, Fenerbahce 0.
Secondo tempo terminato, Aston Villa 6, Fenerbahce 0.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.22:47
Gol! Aston Villa 6, Fenerbahce 0. Tammy Abraham (Aston Villa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alysson.22:46
Fallo di Bartug Elmaz (Fenerbahce).22:43
João Gomes (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Zion Suzuki (Aston Villa).22:42
Tentativo fallito. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Nathan Aké.22:42
Tiro respinto. Bartug Elmaz (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nélson Semedo.22:41
Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Archie Brown con cross.22:40
Sostituzione, Aston Villa. Leon Goretzka sostituisce Ross Barkley per infortunio.22:40
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Ross Barkley (Aston Villa).22:38
Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).22:38
Ross Barkley (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).22:36
Sostituzione, Aston Villa. Alejandro Garnacho sostituisce Ibrahim Mbaye per infortunio.22:35
Sostituzione, Aston Villa. Tammy Abraham sostituisce Nicolas Jackson.22:35
Gara riprende.22:35
Oguz Aydin (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Mbaye (Aston Villa) per infortunio.22:34
Tiro respinto. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alysson.22:33
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Fallo di João Gomes (Aston Villa).22:32
Fuorigioco. Irfan Can Kahveci(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Dorgeles Nene e' colto in fuorigioco.22:31
Sostituzione, Aston Villa. João Gomes sostituisce Johan Manzambi.22:30
Sostituzione, Aston Villa. Alysson sostituisce Boubacar Kamara.22:30
Gol! Aston Villa 5, Fenerbahce 0. Ross Barkley (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Mbaye.22:29
Sostituzione, Fenerbahce. Dorgeles Nene sostituisce Mason Greenwood.22:26
Sostituzione, Fenerbahce. Romelu Lukaku sostituisce Vedat Muriqi.22:26
Sostituzione, Fenerbahce. Bartug Elmaz sostituisce Ismail Yüksek.22:26
Gol! Aston Villa 4, Fenerbahce 0. Ross Barkley (Aston Villa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:25
Rigore concesso da Ismail Yüksek (Fenerbahce) per un fallo in area.22:24
Rigore per Aston Villa. Johan Manzambi e'stato atterrato in area di rigore.22:24
Tiro respinto. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nélson Semedo.22:23
Tentativo fallito. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Nicolas Jackson con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:22
Tiro respinto. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area.22:22
Mason Greenwood (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Ross Barkley (Aston Villa).22:21
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa).22:18
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Mbaye (Aston Villa).22:18
Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Ross Barkley (Aston Villa).22:17
Tentativo fallito. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mattéo Guendouzi in seguito a un contropiede.22:14
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).22:12
Tiro respinto. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area.22:12
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Nathan Aké (Fenerbahce).22:12
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).22:11
Tiro parato. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ross Barkley.22:11
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Nicolas Jackson (Aston Villa).22:10
Tiro respinto. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:09
Tiro parato. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Mbaye.22:08
Tiro parato. Milan Skriniar (Fenerbahce) in seguito a una mischia da centro area parato sotto la traversa. Assist di Irfan Can Kahveci con cross.22:07
Oguz Aydin (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07
Fallo di Matty Cash (Aston Villa).22:07
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).22:03
Ross Barkley (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Inizia il Secondo tempo Aston Villa 3, Fenerbahce 0.22:02
Primo tempo terminato, Aston Villa 3, Fenerbahce 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Oguz Aydin (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).21:46
Tiro respinto. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Matty Cash.21:45
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).21:44
Fuorigioco. Archie Brown(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Oguz Aydin e' colto in fuorigioco.21:43
Tiro parato. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:43
Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:42
Fallo di Mattéo Guendouzi (Fenerbahce).21:42
Johan Manzambi (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Mason Greenwood (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Fallo di Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa).21:40
Gol! Aston Villa 3, Fenerbahce 0. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ross Barkley.21:39
Tentativo fallito. Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:38
Mason Greenwood (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).21:37
Tiro parato. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ibrahim Mbaye.21:35
Oguz Aydin (Fenerbahce) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Irfan Can Kahveci.21:34
Fuorigioco. Archie Brown(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Oguz Aydin e' colto in fuorigioco.21:32
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).21:32
Gol! Aston Villa 2, Fenerbahce 0. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Boubacar Kamara.21:30
Tentativo fallito. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Johan Manzambi.21:29
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa).21:25
Tiro respinto. Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oguz Aydin.21:25
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Matty Cash (Aston Villa).21:25
Tentativo fallito. Pau Torres (Aston Villa) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.21:22
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Nathan Aké (Fenerbahce).21:22
Fuorigioco. Boubacar Kamara(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Nicolas Jackson e' colto in fuorigioco.21:20
Tiro parato. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oguz Aydin.21:18
Tiro parato. Vedat Muriqi (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oguz Aydin con passaggio filtrante.21:17
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).21:16
Tiro parato. Vedat Muriqi (Fenerbahce) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Irfan Can Kahveci con cross.21:15
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Victor Lindelöf (Aston Villa).21:14
Tiro respinto. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Irfan Can Kahveci.21:14
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di John McGinn (Aston Villa).21:14
Gol! Aston Villa 1, Fenerbahce 0. Johan Manzambi (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:12
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:12
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Nathan Aké (Fenerbahce).21:11
Fallo di mano di John McGinn (Aston Villa).21:09
Tiro respinto. Johan Manzambi (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Ibrahim Mbaye.21:08
Tiro parato. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Johan Manzambi.21:07
Ross Barkley (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06
Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).21:06
Tentativo fallito. Ross Barkley (Aston Villa) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Victor Lindelöf con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:05
Tentativo fallito. John McGinn (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Villa Park
Città: Birmingham
Capienza: 37000 spettatori19:54
Aston Villa - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Aston Villa - Fenerbahçe sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente l'Aston Villa si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Fenerbahçe si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
L'Aston Villa ha segnato 9 gol e ne ha subiti 2; il Fenerbahçe ha segnato 1 gol e ne ha subiti 7.
Aston Villa e Fenerbahçe è la prima che si affrontano in campionato.
Aston Villa-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Aston Villa
|Fenerbahçe
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|1
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|35.9
|41.6
|Numero totale di passaggi
|337
|441
|Numero totale di passaggi riusciti
|280
|368
|Tiri nello specchio della porta
|9
|5
|Percentuale di tiri in porta
|64.3
|55.6
|Numero totale di cross
|12
|5
|Numero medio di cross riusciti
|2
|1
|Duelli per partita vinti
|51
|51
|Duelli per partita persi
|53
|37
|Corner subiti
|4
|3
|Corner guadagnati
|5
|1
|Numero di punizioni a favore
|15
|18
|Numero di punizioni concesse
|14
|12
|Tackle totali
|23
|17
|Percentuale di successo nei tackle
|43.5
|58.8
|Fuorigiochi totali
|2
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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