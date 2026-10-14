Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Aston Villa - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.

Arbitro di Aston Villa - Fenerbahçe sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente l'Aston Villa si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Fenerbahçe si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Aston Villa ha segnato 9 gol e ne ha subiti 2; il Fenerbahçe ha segnato 1 gol e ne ha subiti 7.

Aston Villa e Fenerbahçe è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Aston Villa ha vinto tutti i tre precedenti contro il Fenerbahçe, l'ultimo dei quali risale a gennaio di quest'anno con un 1-0 esterno in UEFA Europa League.

Nelle principali competizioni europee, l'Aston Villa ha vinto il 100% delle partite disputate contro il Fenerbahçe (tre su tre); solo contro il Bologna (quattro su quattro) i Villans vantano un record di vittorie del 100% con più incontri.

L'Aston Villa ha vinto le ultime 10 partite casalinghe in Europa; solo due volte in questo secolo una squadra inglese ha registrato una striscia di vittorie interne più lunga nelle principali competizioni europee: 12 partite consecutive per il Manchester City (2022-2024) e per il Manchester United (2006-2008).

In caso di mancata vittoria, il Fenerbahçe eguaglierà la sua peggior striscia senza successi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, ovvero nove partite tra il 1959 e il 1968. La squadra turca è senza vittorie da otto gare, con un bilancio di tre pareggi e cinque sconfitte.

Dall'inizio della scorsa stagione, l'Aston Villa ha vinto più partite di qualsiasi altra squadra nelle principali competizioni europee (16 gare, 14V 0N 2P).

Per età media, solo il Napoli (29 anni e 71 giorni) ha schierato un 11 iniziale più anziano del Fenerbahçe (29 anni e 25 giorni) nella prima giornata di questa UEFA Champions League. Si è trattato inoltre dell'undici iniziale più anziano mai schierato dal club nella competizione (41 partite).

Il gol del Fenerbahçe nella prima giornata di questa UEFA Champions League contro la Roma è stato uno dei soli quattro segnati al termine di una sequenza di 20 o più passaggi (20). La sequenza è stata sia iniziata che finalizzata dallo stesso giocatore, Archie Brown.

John McGinn è diventato il miglior marcatore di sempre dell'Aston Villa nelle principali competizioni europee (12 gol), dopo aver sbloccato il risultato contro il Club Brugge nell'ultimo turno. McGinn ha segnato sette gol nelle sue ultime 10 presenze da titolare con i Villans in Europa.

Nella gara d'esordio di questa UEFA Champions League contro il Club Brugge, nessun giocatore dell'Aston Villa ha effettuato più passaggi che rompono la linea avversaria rispetto al portiere Zion Suzuki (11, a pari merito con Pau Torres).

Marco Asensio ha segnato tre gol in quattro presenze con l'Aston Villa in UEFA Champions League nella stagione 2024/25. Il centrocampista del Fenerbahçe potrebbe diventare il primo giocatore a segnare sia per l'Aston Villa che contro l'Aston Villa in Coppa dei Campioni/Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: