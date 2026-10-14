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Bodø/Glimt-Borussia Dortmund: 1-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt
14 Ottobre 2026 ore 21:00
Bodø/Glimt
1
Borussia Dortmund
0
Partita finita
Arbitro: Urs Schnyder
  1. 52' 1-0 Fredrik Sjøvold
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Bodø / Glimt 1, Borussia Dortmund 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 1, Borussia Dortmund 0.22:49

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:48

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:48

  5. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).22:48

  6. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:47

  7. 90'+2'

    Tiro parato. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa.22:47

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:46

  10. 87'

    Tiro respinto. Waldemar Anton (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area.22:42

  11. 86'

    Waldemar Anton (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  12. 86'

    Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:41

  13. 85'

    Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).22:40

  15. 85'

    Ola Brynhildsen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  16. 84'

    Tiro parato. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Felix Nmecha.22:39

  17. 83'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:38

  18. 78'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Ola Brynhildsen sostituisce Jens Petter Hauge.22:33

  19. 77'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Maximilian Beier.22:33

  21. 75'

    Tiro parato. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ramy Bensebaini con cross.22:30

  22. 70'

    Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  23. 70'

    Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).22:25

  24. 69'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:24

  25. 69'

    Tiro respinto. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Felix Nmecha.22:24

  27. 65'

    Tentativo fallito. Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andreas Helmersen.22:20

  28. 63'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:18

  29. 62'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:17

  30. 62'

    Tiro parato. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Joane Gadou.22:17

  31. 60'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Julian Ryerson sostituisce Samuele Inácio.22:15

  33. 60'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Serhou Guirassy sostituisce Fábio Silva.22:15

  34. 60'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri sostituisce Konstantinos Karetsas.22:15

  35. 60'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Felix Nmecha sostituisce Joey Veerman.22:15

  36. 59'

    Tentativo fallito. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Konstantinos Karetsas.22:14

  37. 57'

    Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:12

  39. 57'

    Daniel Svensson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  40. 56'

    Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:11

  41. 56'

    Daniel Svensson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  42. 55'

    Tentativo fallito. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joey Veerman.22:11

  43. 52'

    Gol! Bodø / Glimt 1, Borussia Dortmund 0. Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sondre Auklend con cross.22:07

  45. 49'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).22:04

  46. 49'

    Tiro respinto. Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:04

  47. 48'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:03

  48. 48'

    Tiro respinto. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andreas Helmersen.22:03

  49. 46'

    Tentativo fallito. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Fredrik Bjørkan con cross da calcio d'angolo.22:01

  51. 46'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:01

  52. 46'

    Tiro parato. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.22:01

  53. Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 0, Borussia Dortmund 0.22:01

  54. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Borussia Dortmund 0.21:45

  55. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  57. 43'

    Fuorigioco. Gregor Kobel(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.21:43

  58. 42'

    Fuorigioco. Joane Gadou(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.21:42

  59. 41'

    Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.21:41

  60. 38'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:38

  61. 36'

    Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).21:36

  63. 36'

    Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  64. 31'

    Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:31

  65. 31'

    Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  66. 29'

    Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sondre Fet.21:29

  67. 25'

    Fábio Silva (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:25

  69. 25'

    Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  70. 25'

    Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).21:25

  71. 22'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  72. 22'

    Fallo di Samuele Inácio (Borussia Dortmund).21:21

  73. 20'

    Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).21:20

  75. 20'

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  76. 19'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  77. 19'

    Fallo di Samuele Inácio (Borussia Dortmund).21:19

  78. 19'

    Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Patrick Berg.21:18

  79. 16'

    Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  81. 16'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).21:16

  82. 13'

    Joane Gadou (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:13

  83. 13'

    Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  84. 13'

    Fallo di Joane Gadou (Borussia Dortmund).21:13

  85. 10'

    Tiro parato. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:10

  87. 9'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:09

  88. 9'

    Tiro respinto. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jens Petter Hauge.21:09

  89. 6'

    Fuorigioco. Fredrik Bjørkan(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.21:06

  90. 6'

    Fallo di Joey Veerman (Borussia Dortmund).21:06

  91. 6'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  93. 5'

    Tentativo fallito. Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:05

  94. 3'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).21:03

  95. 2'

    Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:02

  96. 2'

    Waldemar Anton (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  97. Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:01

  99. Inizia il Primo tempo.21:00

  100. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

  102. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Aspmyra Stadion
    Città: Bodø/Glimt
    Capienza: 7800 spettatori20:00

Formazioni Bodø/Glimt - Borussia Dortmund

Bodø/Glimt
Borussia Dortmund
TITOLARI BODø/GLIMT
  • (12) NIKITA HAIKIN (P)
  • (5) HAITAM ALEESAMI (D)
  • (6) JOSTEIN GUNDERSEN (D)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (7) PATRICK BERG (C)
  • (19) SONDRE FET (C)
  • (10) JENS PETTER HAUGE (C)
  • (8) SONDRE AUKLEND (C)
  • (9) ANDREAS HELMERSEN (A)
  • (11) OLE DIDRIK BLOMBERG (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
  • (28) ASSAN SANYANG (C)
  • (32) KASPER SOLHAUG (C)
  • (2) VILLADS NIELSEN (D)
  • (22) JOEL MVUKA (C)
  • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
  • (17) OLA BRYNHILDSEN (A)
  • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
  • (14) ULRIK SALTNES (C)
ALLENATORE BODø/GLIMT
  • Kjetil Knutsen
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (5) RAMY BENSEBAINI (D)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (22) JOANE GADOU (D)
  • (25) JOEY VEERMAN (C)
  • (14) MAXIMILIAN BEIER (C)
  • (7) JOBE BELLINGHAM (C)
  • (24) DANIEL SVENSSON (C)
  • (40) SAMUELE INÁCIO (A)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (A)
  • (21) FÁBIO SILVA (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
  • (36) KAUÃ PRATES (D)
  • (20) MARCEL SABITZER (C)
  • (49) LUCA REGGIANI (D)
  • (41) MATHIS ALBERT (A)
  • (39) FILIPPO MANE (D)
  • (18) ETHAN NWANERI (C)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (26) JULIAN RYERSON (D)
  • (9) SERHOU GUIRASSY (A)
  • (33) ALEXANDER MEYER (P)
  • (30) PATRICK DREWES (P)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
  • Niko Kovac
PREPARTITA

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Borussia Dortmund sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente il Bodø/Glimt si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Borussia Dortmund si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Bodø/Glimt ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; il Borussia Dortmund ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

Bodø/Glimt e Borussia Dortmund è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente tra Bodø/Glimt e Borussia Dortmund risale alla scorsa stagione di UEFA Champions League, terminato con un pareggio per 1-1, nel dicembre 2025, in Germania.
  • Il Bodø/Glimt non ha mai vinto nei quattro precedenti (2N, 2P) disputati contro una squadra tedesca nelle competizioni europee. L'unica sfida casalinga dei norvegesi contro un'avversaria tedesca risale al settembre 1999: una sconfitta per 0-5, contro il Werder Brema, in Coppa UEFA.
  • Il Bodø/Glimt ha perso la gara d'esordio in UEFA Champions League per 0-5 contro il Bayern Monaco, nonostante il risultato fosse fermo sullo 0-0 all'intervallo. Si tratta della sconfitta più pesante nella competizione in una partita terminata senza reti a fine primo tempo, dal 5-0 subito dal Malmö, contro l'Atlético Madrid, nell'ottobre 2014.
  • Il Borussia Dortmund ha perso le ultime tre trasferte di UEFA Champions League; in caso di sconfitta, i tedeschi eguaglierebbero la loro striscia negativa record di quattro ko esterni consecutivi in Coppa dei Campioni/Champions League, registrata tra il 1956 e il 1958 e tra il 2019 e il 2020.
  • Il Bodø/Glimt ha perso le ultime due partite di UEFA Champions League con cinque gol di scarto (0-5 contro Sporting CP e Bayern Monaco). L'ultima squadra a subire tre ko di fila con un margine di almeno cinque reti in Coppa dei Campioni/Champions League è stata il Rabat Ajax, nel settembre 1986.
  • Tra le squadre che hanno partecipato alle ultime due edizioni di UEFA Champions League (2025/26 e 2026/27), il Borussia Dortmund è quella che vanta la percentuale realizzativa più alta della competizione (19.5% - 25 gol con 128 tiri).
  • Il Borussia Dortmund ha completato l'89.3% dei passaggi sotto pressione ad alta intensità contro il Villarreal nella prima giornata: è la seconda percentuale più alta tra le squadre del primo turno di questa UEFA Champions League, dietro soltanto a quella del Bayern Monaco (89.5%).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, il centrocampista del Borussia Dortmund, Joey Veerman, è il giocatore che ha registrato la media più alta di 'line-breaking passes' per 90 minuti in UEFA Champions League: 20.3, considerando almeno 500 minuti giocati.
  • Nove dei dieci giocatori di movimento schierati titolari dal Bodø/Glimt contro il Bayern Monaco erano norvegesi: si tratta del numero più alto di calciatori di movimento della stessa nazionalità impiegati da una squadra tra quelle della prima giornata di questa UEFA Champions League.
  • Tra i giocatori con almeno 500 minuti giocati dall'inizio della scorsa stagione, Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, è il difensore della UEFA Champions League con il maggior numero di 'line-breaking passes' per 90 minuti (19.9) e più passaggi lunghi riusciti per 90' (10.5).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bodø/GlimtBorussia Dortmund
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati03
Gol totali subiti52
Media gol subiti per partita5.02.0
Percentuale possesso palla34.452.0
Numero totale di passaggi356515
Numero totale di passaggi riusciti285461
Tiri nello specchio della porta06
Percentuale di tiri in porta0.054.5
Numero totale di cross916
Numero medio di cross riusciti13
Duelli per partita vinti3643
Duelli per partita persi4561
Corner subiti67
Corner guadagnati39
Numero di punizioni a favore410
Numero di punizioni concesse815
Tackle totali2119
Percentuale di successo nei tackle57.168.4
Fuorigiochi totali11
Numero totale di cartellini gialli11
Numero totale di cartellini rossi10

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