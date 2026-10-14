Incontro terminato, Bodø / Glimt 1, Borussia Dortmund 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Bodø / Glimt 1, Borussia Dortmund 0.
Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 1, Borussia Dortmund 0.22:49
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:48
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:48
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).22:48
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:47
Tiro parato. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:46
Tiro respinto. Waldemar Anton (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area.22:42
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:41
Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).22:40
Ola Brynhildsen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Tiro parato. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Felix Nmecha.22:39
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:38
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ola Brynhildsen sostituisce Jens Petter Hauge.22:33
Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Maximilian Beier.22:33
Tiro parato. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ramy Bensebaini con cross.22:30
Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).22:25
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:24
Tiro respinto. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Felix Nmecha.22:24
Tentativo fallito. Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andreas Helmersen.22:20
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:18
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:17
Tiro parato. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Joane Gadou.22:17
Sostituzione, Borussia Dortmund. Julian Ryerson sostituisce Samuele Inácio.22:15
Sostituzione, Borussia Dortmund. Serhou Guirassy sostituisce Fábio Silva.22:15
Sostituzione, Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri sostituisce Konstantinos Karetsas.22:15
Sostituzione, Borussia Dortmund. Felix Nmecha sostituisce Joey Veerman.22:15
Tentativo fallito. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Konstantinos Karetsas.22:14
Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:12
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:11
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tentativo fallito. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joey Veerman.22:11
Gol! Bodø / Glimt 1, Borussia Dortmund 0. Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sondre Auklend con cross.22:07
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).22:04
Tiro respinto. Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:04
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:03
Tiro respinto. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andreas Helmersen.22:03
Tentativo fallito. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Fredrik Bjørkan con cross da calcio d'angolo.22:01
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:01
Tiro parato. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.22:01
Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 0, Borussia Dortmund 0.22:01
Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Borussia Dortmund 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Gregor Kobel(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.21:43
Fuorigioco. Joane Gadou(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.21:42
Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.21:41
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:38
Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).21:36
Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:31
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sondre Fet.21:29
Fábio Silva (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:25
Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).21:25
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Samuele Inácio (Borussia Dortmund).21:21
Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).21:20
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Samuele Inácio (Borussia Dortmund).21:19
Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Patrick Berg.21:18
Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).21:16
Joane Gadou (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:13
Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Joane Gadou (Borussia Dortmund).21:13
Tiro parato. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:10
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:09
Tiro respinto. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jens Petter Hauge.21:09
Fuorigioco. Fredrik Bjørkan(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.21:06
Fallo di Joey Veerman (Borussia Dortmund).21:06
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tentativo fallito. Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:05
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).21:03
Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:02
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Dove si gioca la partita:
Stadio: Aspmyra Stadion
Città: Bodø/Glimt
Capienza: 7800 spettatori20:00
Bodø/Glimt - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Borussia Dortmund sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente il Bodø/Glimt si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Borussia Dortmund si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Bodø/Glimt ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; il Borussia Dortmund ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.
Bodø/Glimt e Borussia Dortmund è la prima che si affrontano in campionato.
Bodø/Glimt-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bodø/Glimt
|Borussia Dortmund
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|3
|Gol totali subiti
|5
|2
|Media gol subiti per partita
|5.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|34.4
|52.0
|Numero totale di passaggi
|356
|515
|Numero totale di passaggi riusciti
|285
|461
|Tiri nello specchio della porta
|0
|6
|Percentuale di tiri in porta
|0.0
|54.5
|Numero totale di cross
|9
|16
|Numero medio di cross riusciti
|1
|3
|Duelli per partita vinti
|36
|43
|Duelli per partita persi
|45
|61
|Corner subiti
|6
|7
|Corner guadagnati
|3
|9
|Numero di punizioni a favore
|4
|10
|Numero di punizioni concesse
|8
|15
|Tackle totali
|21
|19
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|68.4
|Fuorigiochi totali
|1
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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