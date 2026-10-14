Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - Borussia Dortmund sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente il Bodø/Glimt si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Borussia Dortmund si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bodø/Glimt ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; il Borussia Dortmund ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

Bodø/Glimt e Borussia Dortmund è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Bodø/Glimt e Borussia Dortmund risale alla scorsa stagione di UEFA Champions League, terminato con un pareggio per 1-1, nel dicembre 2025, in Germania.

Il Bodø/Glimt non ha mai vinto nei quattro precedenti (2N, 2P) disputati contro una squadra tedesca nelle competizioni europee. L'unica sfida casalinga dei norvegesi contro un'avversaria tedesca risale al settembre 1999: una sconfitta per 0-5, contro il Werder Brema, in Coppa UEFA.

Il Bodø/Glimt ha perso la gara d'esordio in UEFA Champions League per 0-5 contro il Bayern Monaco, nonostante il risultato fosse fermo sullo 0-0 all'intervallo. Si tratta della sconfitta più pesante nella competizione in una partita terminata senza reti a fine primo tempo, dal 5-0 subito dal Malmö, contro l'Atlético Madrid, nell'ottobre 2014.

Il Borussia Dortmund ha perso le ultime tre trasferte di UEFA Champions League; in caso di sconfitta, i tedeschi eguaglierebbero la loro striscia negativa record di quattro ko esterni consecutivi in Coppa dei Campioni/Champions League, registrata tra il 1956 e il 1958 e tra il 2019 e il 2020.

Il Bodø/Glimt ha perso le ultime due partite di UEFA Champions League con cinque gol di scarto (0-5 contro Sporting CP e Bayern Monaco). L'ultima squadra a subire tre ko di fila con un margine di almeno cinque reti in Coppa dei Campioni/Champions League è stata il Rabat Ajax, nel settembre 1986.

Tra le squadre che hanno partecipato alle ultime due edizioni di UEFA Champions League (2025/26 e 2026/27), il Borussia Dortmund è quella che vanta la percentuale realizzativa più alta della competizione (19.5% - 25 gol con 128 tiri).

Il Borussia Dortmund ha completato l'89.3% dei passaggi sotto pressione ad alta intensità contro il Villarreal nella prima giornata: è la seconda percentuale più alta tra le squadre del primo turno di questa UEFA Champions League, dietro soltanto a quella del Bayern Monaco (89.5%).

Dall'inizio della scorsa stagione, il centrocampista del Borussia Dortmund, Joey Veerman, è il giocatore che ha registrato la media più alta di 'line-breaking passes' per 90 minuti in UEFA Champions League: 20.3, considerando almeno 500 minuti giocati.

Nove dei dieci giocatori di movimento schierati titolari dal Bodø/Glimt contro il Bayern Monaco erano norvegesi: si tratta del numero più alto di calciatori di movimento della stessa nazionalità impiegati da una squadra tra quelle della prima giornata di questa UEFA Champions League.

Tra i giocatori con almeno 500 minuti giocati dall'inizio della scorsa stagione, Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, è il difensore della UEFA Champions League con il maggior numero di 'line-breaking passes' per 90 minuti (19.9) e più passaggi lunghi riusciti per 90' (10.5).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: