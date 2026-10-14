Prima sfida in assoluto tra Feyenoord e Como, con la squadra di Fabregas che vuole continuare a brillare dopo la vittoria con il Lipsia mentre gli olandesi sono alla ricerca dei primi punti dopo la sconfitta per 5-1 con il Barcellona.17:59

Van Bronckhorst schiera il suo 4-3-3 che tante soddisfazioni sta dando in campionato, tridente di attacco con Hadj Moussa, Ferri e Valente, in difesa spazio ai due spagnoli Mika Mármol e Javi Lopez. A centrocampo occhi puntati su Gjivai Zechiël.18:09

Fabregas opta per un attacco leggero, con Douvikas inizialmente in panchina con Paz da probabile falso nueve. Alle sue spalle Diao, Baturina e Kaiki, a centrocampo Milla preferito a Da Cuhna. Smolcic e Valle da terzini.18:09

Como che ha resistito all'assalto del Feyenoord e ora comincia a riprendere metri.19:21

Cross di Javi Lopez, Kaiki sono si fida e manda in angolo.19:33

PREPARTITA

Feyenoord - Como è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - Como sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente il Feyenoord si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Como si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Como ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

Feyenoord e Como è la prima che si affrontano in campionato.

Feyenoord-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Feyenoord e Como si affronteranno per la prima volta in assoluto; la squadra olandese ha perso soltanto in una delle otto occasioni (5V, 2N) in cui ha ospitato un'avversaria italiana in Coppa dei Campioni/Champions League, sebbene si tratti proprio dell'ultimo precedente (0-2 contro l'Inter nel marzo 2025).

Delle ultime 48 sfide tra squadre olandesi e italiane in UEFA Champions League, solo 10 sono state vinte dalle formazioni dei Paesi Bassi (25 vittorie per le italiane e 13 pareggi).

Il Como potrebbe diventare soltanto la terza squadra italiana a vincere le prime due partite in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo la Sampdoria nel 1991/92 e il Verona nel 1985/86.

Il Feyenoord ha vinto solo il 27% delle partite disputate in UEFA Champions League dal 2000 a oggi (11 su 41), dopo avere registrato una percentuale di vittorie del 47% in Coppa dei Campioni/Champions League prima del 2000 (25 su 53).

Il Como ha completato il 90% dei passaggi nella gara vinta per 4-1 contro l'RB Lipsia nell'ultimo turno: è la percentuale più alta mai registrata da una squadra al debutto in UEFA Champions League, a partire dal 2003/04.

Il Feyenoord ha registrato solo il 28.4% di possesso palla nella prima giornata contro il Barcellona: è il secondo dato più basso tra tutte le squadre nel turno inaugurale di questa UEFA Champions League, davanti soltanto a quello dello Slovan Bratislava (27.9%). Inoltre, la squadra olandese ha completato solo due sequenze di almeno 10 passaggi su azione: meno di qualunque altra avversaria nel primo turno.

Il Como è la terza squadra per numero di dribbling portati a buon fine (14) nella prima giornata di questa UEFA Champions League, mentre sale al secondo posto per percentuale di riuscita (64% - 14 su 22), dietro soltanto all'Inter (82% - 9 su 11).

Nico Paz, del Como, ha effettuato tre 'line-breaking passes' che hanno portato a un gol nella prima giornata contro l'RB Lipsia: più di qualsiasi altro giocatore nel turno inaugurale di questa UEFA Champions League.

Mika Mármol è il giocatore del Feyenoord che ha vinto il maggior numero di duelli (8 su 13) e ha effettuato più contrasti (5) nella sfida contro il Barcellona, oltre ad avere collezionato il maggior numero di 'line-breaking passes' (16) nelle file degli olandesi allo Spotify Camp Nou.

Martin Baturina ha preso parte alla metà dei quattro gol del Como contro l'RB Lipsia nel turno precedente (2 su 4), segnando la prima marcatura e fornendo l'assist per la seconda; inoltre è stato il giocatore dei lariani che ha creato più occasioni (3) e completato più 'line-breaking passes' (4) nel match.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: