Prima sconfitta in questa Champions League per il Como che perde per 3-2 sul campo del Feyenoord. Lariani che passano in vantaggio con Diao, immediato il pareggio di Zechiël, con il primo tempo che vede gli olandesi chiudere in avanti.
Nella seconda frazione dilagano i locali con le reti di Moussa e l'autogol, sempre sul tiro dell'esterno, di Sanchez. Inutile nel finale la rete di Douvikas.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Da Feyenoord - Como é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions League!20:44
90'+4'
FINISCE FEYENOORD - COMO! 3-2 il finale.20:42
90'+3'
GOL! Feyenoord - COMO 3-2! Rete di Tasos Douvikas. Lancio di Ramon, il greco si invola e battle sul suo Palo Ernst.
Ferri di potenza, ottima chiusura in scivolata di Ramon.19:03
15'
Milla non controlla in area il pallone di Kaiki, con il Como che lascia molto spazio da attaccare per i suoi centrocampisti.19:02
14'
Meglio il Feyenoord in questi ultimi minuti, con il Como costretto alla difensiva.19:00
12'
Cross di Read deviato, Smolcic anticipa tutti sul secondo palo calciando lontano.18:59
10'
Contropiede Feyenoord, Ramon costretto a stendere Ferri.18:56
8'
Cross di Valle, Diao anticipato sul secondo palo.18:55
7'
Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Targhalline debolmente a lato.18:54
6'
Ferri difende bene un pallone in area e guadagna l'angolo. Como che dovrá faticare molto con l'ariete spagnolo.18:53
4'
Como sempre efficace in pressing, ma Feyenoord che sta cercando il possesso palla.18:51
2'
Baturina sulla trequarti non azzarda il tiro ma prova il filtrante per Kaiki, intercetta la difesa olandese.18:49
1'
INIZIA FEYENOORD - COMO! Primo pallone per la squadra di Fabregas.18:48
Dirige il match l'arbitro lituano Donatas Rumšas.18:12
Fabregas opta per un attacco leggero, con Douvikas inizialmente in panchina con Paz da probabile falso nueve. Alle sue spalle Diao, Baturina e Kaiki, a centrocampo Milla preferito a Da Cuhna. Smolcic e Valle da terzini.18:09
Van Bronckhorst schiera il suo 4-3-3 che tante soddisfazioni sta dando in campionato, tridente di attacco con Hadj Moussa, Ferri e Valente, in difesa spazio ai due spagnoli Mika Mármol e Javi Lopez. A centrocampo occhi puntati su Gjivai Zechiël.18:09
La formazione del COMO (4-2-3-1): Sánchez - Smolčić, Ramón, Chalobah, Valle - Perrone, Milla - Kaiki Bruno, Baturina, Diao - Paz.18:01
Sono ufficiali le formazioni del match: FEYENOORD (4-3-3), Ernst - Read, St. Juste, Mika Mármol, Javi López - Zechiel, Vanhoutte, Targhalline - Hadj Moussa, Ferri, Valente.18:00
Prima sfida in assoluto tra Feyenoord e Como, con la squadra di Fabregas che vuole continuare a brillare dopo la vittoria con il Lipsia mentre gli olandesi sono alla ricerca dei primi punti dopo la sconfitta per 5-1 con il Barcellona.17:59
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Feyenoord-Como, sfida valevole per la seconda giornata di Champions League.17:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Feijenoord Città: Rotterdam Capienza: 47500 spettatori17:59
Formazioni Feyenoord - Como
Feyenoord
Como
TITOLARI FEYENOORD
(1) TJARK ERNST (P)
(6) JEREMIAH ST. JUSTE (D)
(35) MIKA MÁRMOL (D)
(16) JAVI LÓPEZ (D)
(26) GIVAIRO READ (D)
(34) CHARLES VANHOUTTE (C)
(8) GJIVAI ZECHIËL (C)
(28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
(10) LUCIANO VALENTE (A)
(19) NACHO FERRI (A)
(23) ANIS HADJ MOUSSA (A)
PANCHINA FEYENOORD
(57) JERAYNO SCHAKEN (C)
(32) TIJME WESSELS (D)
(36) JIVAYNO ZINHAGEL (A)
(27) GAOUSSOU DIARRA (A)
(22) TOBIAS VAN DEN ELSHOUT (C)
(24) THIJS KRAAIJEVELD (C)
(11) GONÇALO BORGES (A)
(14) SEM STEIJN (C)
(4) TSUYOSHI WATANABE (D)
(33) FLORIAN KASTENMEIER (P)
(39) LIAM BOSSIN (P)
(20) MATS DEIJL (D)
ALLENATORE FEYENOORD
Giovanni van Bronckhorst
TITOLARI COMO
(97) ROBERT SÁNCHEZ (P)
(99) TREVOH CHALOBAH (D)
(4) JACOBO RAMÓN (D)
(3) ÁLEX VALLE (D)
(28) IVAN SMOLCIC (D)
(6) LUIS MILLA (C)
(11) ASSANE DIAO (C)
(16) KAIKI (C)
(20) MARTIN BATURINA (C)
(5) MÁXIMO PERRONE (C)
(10) NICO PAZ (A)
PANCHINA COMO
(27) YAN COUTO (D)
(7) LUCAS DA CUNHA (C)
(21) SAMUELE RICCI (C)
(9) TASOS DOUVIKAS (A)
(13) ALBERTO DOSSENA (D)
(30) MATTIA LIBERALI (C)
(1) JEAN BUTEZ (P)
(2) MARC OLIVER KEMPF (D)
(17) JESÚS RODRÍGUEZ (A)
(12) LORENZO GINELLI (P)
ALLENATORE COMO
Cesc Fàbregas
PREPARTITA
Feyenoord - Como è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam. Arbitro di Feyenoord - Como sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Attualmente il Feyenoord si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Como si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Como ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.
Feyenoord e Como è la prima che si affrontano in campionato.
Feyenoord-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Feyenoord e Como si affronteranno per la prima volta in assoluto; la squadra olandese ha perso soltanto in una delle otto occasioni (5V, 2N) in cui ha ospitato un'avversaria italiana in Coppa dei Campioni/Champions League, sebbene si tratti proprio dell'ultimo precedente (0-2 contro l'Inter nel marzo 2025).
Delle ultime 48 sfide tra squadre olandesi e italiane in UEFA Champions League, solo 10 sono state vinte dalle formazioni dei Paesi Bassi (25 vittorie per le italiane e 13 pareggi).
Il Como potrebbe diventare soltanto la terza squadra italiana a vincere le prime due partite in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo la Sampdoria nel 1991/92 e il Verona nel 1985/86.
Il Feyenoord ha vinto solo il 27% delle partite disputate in UEFA Champions League dal 2000 a oggi (11 su 41), dopo avere registrato una percentuale di vittorie del 47% in Coppa dei Campioni/Champions League prima del 2000 (25 su 53).
Il Como ha completato il 90% dei passaggi nella gara vinta per 4-1 contro l'RB Lipsia nell'ultimo turno: è la percentuale più alta mai registrata da una squadra al debutto in UEFA Champions League, a partire dal 2003/04.
Il Feyenoord ha registrato solo il 28.4% di possesso palla nella prima giornata contro il Barcellona: è il secondo dato più basso tra tutte le squadre nel turno inaugurale di questa UEFA Champions League, davanti soltanto a quello dello Slovan Bratislava (27.9%). Inoltre, la squadra olandese ha completato solo due sequenze di almeno 10 passaggi su azione: meno di qualunque altra avversaria nel primo turno.
Il Como è la terza squadra per numero di dribbling portati a buon fine (14) nella prima giornata di questa UEFA Champions League, mentre sale al secondo posto per percentuale di riuscita (64% - 14 su 22), dietro soltanto all'Inter (82% - 9 su 11).
Nico Paz, del Como, ha effettuato tre 'line-breaking passes' che hanno portato a un gol nella prima giornata contro l'RB Lipsia: più di qualsiasi altro giocatore nel turno inaugurale di questa UEFA Champions League.
Mika Mármol è il giocatore del Feyenoord che ha vinto il maggior numero di duelli (8 su 13) e ha effettuato più contrasti (5) nella sfida contro il Barcellona, oltre ad avere collezionato il maggior numero di 'line-breaking passes' (16) nelle file degli olandesi allo Spotify Camp Nou.
Martin Baturina ha preso parte alla metà dei quattro gol del Como contro l'RB Lipsia nel turno precedente (2 su 4), segnando la prima marcatura e fornendo l'assist per la seconda; inoltre è stato il giocatore dei lariani che ha creato più occasioni (3) e completato più 'line-breaking passes' (4) nel match.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: