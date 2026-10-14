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Feyenoord-Como: 3-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam
14 Ottobre 2026 ore 18:45
Feyenoord
3
Como
2
Partita finita
Arbitro: Donatas Rumsas
  1. 18' 0-1 Assane Diao
  2. 20' 1-1 Gjivai Zechiël
  3. 52' 2-1 Anis Hadj Moussa
  4. 81' 3-1 Robert Sánchez (A)
  5. 90+3' 3-2 Tasos Douvikas
0'
45'
90'
90'
94'

Prima sconfitta in questa Champions League per il Como che perde per 3-2 sul campo del Feyenoord. Lariani che passano in vantaggio con Diao, immediato il pareggio di Zechiël, con il primo tempo che vede gli olandesi chiudere in avanti.

Nella seconda frazione dilagano i locali con le reti di Moussa e l'autogol, sempre sul tiro dell'esterno, di Sanchez. Inutile nel finale la rete di Douvikas.

  1. Da Feyenoord - Como é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions League!20:44

  2. 90'+4'

    FINISCE FEYENOORD - COMO! 3-2 il finale.20:42

  3. 90'+3'

    GOL! Feyenoord - COMO 3-2! Rete di Tasos Douvikas. Lancio di Ramon, il greco si invola e battle sul suo Palo Ernst.

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas20:41

  4. 90'+1'

    Sostituzione FEYENOORD: esce Anis Hadj Moussa, entra Jerayno Schaken.20:39

  5. 90'+1'

    Tre i minuti di recupero.20:38

  7. 90'

    LIBERALI! L'ex Milan si libera in area e conclude, Ernst attento.20:38

  8. 89'

    Conclusione di Paz dalla distanza, palla ampiamente a lato.20:36

  9. 88'

    Gran palla in verticale di Paz per Douvikas, attento Watanabe in chiusura.20:36

  10. 87'

    Ci prova ancora Zechiël, respinto il suo tiro. Feyenoord che sta chiudendo in avanti.20:35

  11. 84'

    AMMONITO Givairo Read. Fallo del terzino su Jesus Rodriguez. 20:31

  13. 82'

    Serata sfortunata per il Como, che vede anche l'autogol di Sanchez dopo una deviazione di Ramon sul tiro di Moussa.20:31

  14. 81'

    GOL! FEYENOORD - Como 3-1! Autorete di Robert Sánchez. Conclusione di Moussa deviata, sfortunato il portiere che vede la palla prendere prima il palo e poi finire sulla sua schiena. 20:30

  15. 81'

    MOUSSA! Doppio passo e destro potente che Sanchez mette in angolo.20:28

  16. 79'

    Sostituzione COMO: esce Martin Baturina, entra Mattia Liberali.20:27

  17. 79'

    Sostituzione FEYENOORD: esce Nacho Ferri, entra Tobias van den Elshout.20:27

  19. 79'

    Sostituzione FEYENOORD: esce Jeremiah St. Juste, entra Tsuyoshi Watanabe.20:26

  20. 79'

    PAZ! bella azione del Como, conclusione dell'argentino di poco a lato!20:26

  21. 78'

    OCCASIONE FEYENOORD! Cross basso di Moussa, Diarra sul secondo palo non ci arriva per la facile deviazione.20:25

  22. 78'

    Rischia moltissimo Ramon con un fallo su Ferri: il centrale é giá ammonito.20:24

  23. 77'

    Cross di Paz, Rodriguez non ci arriva.20:23

  25. 76'

    Grandissima chiusura di Ramon che poi prova l'immediato lancio per Paz: attento Read.20:23

  26. 74'

    AMMONITO Lucas da Cunha. Altro fallo per fermare il contropiede del Feyenoord. 20:22

  27. 72'

    St Juste duro su Nico Paz: punizione da posizione favorevole per il Como.20:20

  28. 69'

    AMMONITO Jacobo Ramón. Il centrale ferma con le cattive Marmol, che si era lanciato palla al piede. 20:17

  29. 69'

    Conclusione di Jesus Rodriguez, lo spagnolo rientra e calcia: il connazionale Marmol manda in angolo.20:15

  31. 67'

    Sicuramente meglio il Como dopo i cambi, on piú equilibrio.20:14

  32. 66'

    DA CUNHA! Conclusione del centrocampista, attento Ernst.20:13

  33. 64'

    OCCASIONE COMO! Cross di Baturina, Douvikas di testa manda di poco alto.20:11

  34. 63'

    Cross di Valle respinto, ma ora il Como é stabilmente nella trequarti del Feyenoord.20:11

  35. 62'

    Como ora piú classico, con una prima punta vera, Douvikas, due esterni larghi e Paz sulla trequarti.20:09

  37. 60'

    Sostituzione COMO: esce Ivan Smolcic, centra Yan Couto. 20:09

  38. 60'

    Sostituzione COMO: esce Luis Milla, entra Lucas da Cunha.20:08

  39. 60'

    Sostituzione COMO: esce Kaiki Bruno, entra Tasos Douvikas20:07

  40. 60'

    Fabregas prepara ben tre cambi, il tecnico non contento di quello che sta vedendo in campo.20:07

  41. 59'

    Altra conclusione di Diarra, attento Sanchez.20:06

  43. 58'

    Diarra si accentra e calcia di potenza, respinge Ramon.20:05

  44. 57'

    AMMONITO Ivan Smolcic. Il terzino ferma il contropiede con un fallo tattico. 20:04

  45. 56'

    Reazione importante del Como, che si é buttato tutto nella trequarti del Feyenoord.20:03

  46. 54'

    Gli olandesi coronano l'ottimo inizio di secondo tempo con il gol, Como che ora deve ripredere la partita.20:02

  47. 52'

    GOL! FEYENOORD - Como 2-1! Rete di Anis Hadj Moussa. Cambiogioco di Diarra per l'esterno che rientra sul sinistro e conclude sul primo palo. 20:00

  49. 52'

    Cross di Javi Lopez che taglia tutta l'area piccola, ma nessun compagno é pronto per la deviazione.19:59

  50. 50'

    AMMONITO Gaoussou Diarra. Smolcic lo anticipa, la punta lo stende. 19:57

  51. 49'

    Anche in questo secondo tempo il Feyenoord pressa con aggressivitá, non lasciando al Como il suo classico possesso palla.19:56

  52. 47'

    Nessun cambio nel Como, con Jesus Rodriguez ancora in campo nonostante il problema nel finale del primo tempo.19:53

  53. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:53

  55. 46'

    Sostituzione FEYENOORD: esce Luciano Valente, entra Gaoussou Diarra.19:51

  56. Lariani che perdono Diao per infortunio, con il sostituto Jesus Rodriguez anche lui infortunatosi nel finale.19:38

  57. Primo tempo non facile per il Como, che soffre ma passa in vantaggio con la grande cavalcata di Diao. Il vantaggio dura solo due minuti, con la stupenda risposta di Zechiël.19:37

  58. 45'+5'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FEYENOORD - COMO! 1-1 il parziale.19:36

  59. 45'+4'

    Sanchez alza sopra la traversa un colpo di testa di Valente.19:36

  61. 45'+2'

    READ! Conclusione dal limite che quasi sorprende Sanchez, il portiere respinge.19:34

  62. 45'+1'

    Tre i minuti di recupero.19:33

  63. 45'

    Cross di Javi Lopez, Kaiki sono si fida e manda in angolo.19:33

  64. 44'

    A terra Jesus Rodriguez, che sembra aver problemi fisici. Per ora Fabregas non chiama il cambio, ma manda Yan Couto a scaldarsi.19:32

  65. 42'

    Como che sta faticando a difendere il pallone quando riparte, con il pressing del Feyenoord molto efficace.19:30

  67. 40'

    Ancora schiacciato nella sua trequarti il Como, che sta soffrendo il possesso palla degli olandesi.19:26

  68. 39'

    Moussa rientra e prova il sinistro a giro, palla lontanissima dalla porta di Sanchez.19:26

  69. 38'

    Valente prova il filtrante per Ferri, che peró non scatta.19:25

  70. 37'

    Contropiede Como, ma Baturina viene subito fermato da Marmol.19:24

  71. 35'

    Como che ha resistito all'assalto del Feyenoord e ora comincia a riprendere metri.19:21

  73. 33'

    Conclusione dalla distanza di Baturina, Ernst non trattiene ma nessuno ne approfitta.19:21

  74. 31'

    Palla persa sanguinosa di Milla al limite, non ne approfitta Vanhoutte che scarica male su Valente.19:18

  75. 29'

    Altro cross pericoloso di Read, non ci arriva per poco Ferri. Buon momento per gli olandesi.19:16

  76. 27'

    Ci prova ancora dalla distanza Zechiël, palla alta.19:13

  77. 25'

    Partita non cattiva ma nessuna delle due squadre sta togliendo la gamba: molti i fischi di Rumšas.19:12

  79. 24'

    Cambio che costringe Rodriguez a giocare sulla destra, lui abituato a stazionare sulla sinistra.19:11

  80. 23'

    Sostituzione COMO: esce Assane Diao, entra Jesús Rodríguez.19:10

  81. 23'

    Attenzione, problemi per Diao che si distende a terra: cambio obbligato per Fabregas.19:09

  82. 22'

    Nemmeno il tempo di festeggiare per il Como che arriva il pareggio locale: gran conclusione di Zechiël, ma troppo leggero Perrone nella chiusura.19:09

  83. 20'

    GOL! FEYENOORD - Como 1-1! Rete di Gjivai Zechiël. Pareggio immediato degli olandesi con un gran gol da fuori area della mezzala. Assist di Valente. 19:08

  85. 18'

    GOL! Feyenoord - COMO 0-1! Rete di Assane Diao. L'esterno vince il duello fisico con Marmol, e da posizione defilata infila Erst. Assist di Ramon.

    Guarda la scheda del giocatore Assane Diao19:06

  86. 17'

    Ferri di potenza, ottima chiusura in scivolata di Ramon.19:03

  87. 15'

    Milla non controlla in area il pallone di Kaiki, con il Como che lascia molto spazio da attaccare per i suoi centrocampisti.19:02

  88. 14'

    Meglio il Feyenoord in questi ultimi minuti, con il Como costretto alla difensiva.19:00

  89. 12'

    Cross di Read deviato, Smolcic anticipa tutti sul secondo palo calciando lontano.18:59

  91. 10'

    Contropiede Feyenoord, Ramon costretto a stendere Ferri.18:56

  92. 8'

    Cross di Valle, Diao anticipato sul secondo palo.18:55

  93. 7'

    Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Targhalline debolmente a lato.18:54

  94. 6'

    Ferri difende bene un pallone in area e guadagna l'angolo. Como che dovrá faticare molto con l'ariete spagnolo.18:53

  95. 4'

    Como sempre efficace in pressing, ma Feyenoord che sta cercando il possesso palla.18:51

  97. 2'

    Baturina sulla trequarti non azzarda il tiro ma prova il filtrante per Kaiki, intercetta la difesa olandese.18:49

  98. 1'

    INIZIA FEYENOORD - COMO! Primo pallone per la squadra di Fabregas.18:48

  99. Dirige il match l'arbitro lituano Donatas Rumšas.18:12

  100. Fabregas opta per un attacco leggero, con Douvikas inizialmente in panchina con Paz da probabile falso nueve. Alle sue spalle Diao, Baturina e Kaiki, a centrocampo Milla preferito a Da Cuhna. Smolcic e Valle da terzini.18:09

  101. Van Bronckhorst schiera il suo 4-3-3 che tante soddisfazioni sta dando in campionato, tridente di attacco con Hadj Moussa, Ferri e Valente, in difesa spazio ai due spagnoli Mika Mármol e Javi Lopez. A centrocampo occhi puntati su Gjivai Zechiël.18:09

  103. La formazione del COMO (4-2-3-1): Sánchez - Smolčić, Ramón, Chalobah, Valle - Perrone, Milla - Kaiki Bruno, Baturina, Diao - Paz.18:01

  104. Sono ufficiali le formazioni del match: FEYENOORD (4-3-3), Ernst - Read, St. Juste, Mika Mármol, Javi López - Zechiel, Vanhoutte, Targhalline - Hadj Moussa, Ferri, Valente.18:00

  105. Prima sfida in assoluto tra Feyenoord e Como, con la squadra di Fabregas che vuole continuare a brillare dopo la vittoria con il Lipsia mentre gli olandesi sono alla ricerca dei primi punti dopo la sconfitta per 5-1 con il Barcellona.17:59

  106. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Feyenoord-Como, sfida valevole per la seconda giornata di Champions League.17:59

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Feijenoord
    Città: Rotterdam
    Capienza: 47500 spettatori17:59

Formazioni Feyenoord - Como

Feyenoord
Como
TITOLARI FEYENOORD
  • (1) TJARK ERNST (P)
  • (6) JEREMIAH ST. JUSTE (D)
  • (35) MIKA MÁRMOL (D)
  • (16) JAVI LÓPEZ (D)
  • (26) GIVAIRO READ (D)
  • (34) CHARLES VANHOUTTE (C)
  • (8) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
  • (10) LUCIANO VALENTE (A)
  • (19) NACHO FERRI (A)
  • (23) ANIS HADJ MOUSSA (A)
PANCHINA FEYENOORD
  • (57) JERAYNO SCHAKEN (C)
  • (32) TIJME WESSELS (D)
  • (36) JIVAYNO ZINHAGEL (A)
  • (27) GAOUSSOU DIARRA (A)
  • (22) TOBIAS VAN DEN ELSHOUT (C)
  • (24) THIJS KRAAIJEVELD (C)
  • (11) GONÇALO BORGES (A)
  • (14) SEM STEIJN (C)
  • (4) TSUYOSHI WATANABE (D)
  • (33) FLORIAN KASTENMEIER (P)
  • (39) LIAM BOSSIN (P)
  • (20) MATS DEIJL (D)
ALLENATORE FEYENOORD
  • Giovanni van Bronckhorst
TITOLARI COMO
  • (97) ROBERT SÁNCHEZ (P)
  • (99) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (4) JACOBO RAMÓN (D)
  • (3) ÁLEX VALLE (D)
  • (28) IVAN SMOLCIC (D)
  • (6) LUIS MILLA (C)
  • (11) ASSANE DIAO (C)
  • (16) KAIKI (C)
  • (20) MARTIN BATURINA (C)
  • (5) MÁXIMO PERRONE (C)
  • (10) NICO PAZ (A)
PANCHINA COMO
  • (27) YAN COUTO (D)
  • (7) LUCAS DA CUNHA (C)
  • (21) SAMUELE RICCI (C)
  • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
  • (13) ALBERTO DOSSENA (D)
  • (30) MATTIA LIBERALI (C)
  • (1) JEAN BUTEZ (P)
  • (2) MARC OLIVER KEMPF (D)
  • (17) JESÚS RODRÍGUEZ (A)
  • (12) LORENZO GINELLI (P)
ALLENATORE COMO
  • Cesc Fàbregas
PREPARTITA

Feyenoord - Como è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.
Arbitro di Feyenoord - Como sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente il Feyenoord si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Como si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Como ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

Feyenoord e Como è la prima che si affrontano in campionato.

Feyenoord-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Feyenoord e Como si affronteranno per la prima volta in assoluto; la squadra olandese ha perso soltanto in una delle otto occasioni (5V, 2N) in cui ha ospitato un'avversaria italiana in Coppa dei Campioni/Champions League, sebbene si tratti proprio dell'ultimo precedente (0-2 contro l'Inter nel marzo 2025).
  • Delle ultime 48 sfide tra squadre olandesi e italiane in UEFA Champions League, solo 10 sono state vinte dalle formazioni dei Paesi Bassi (25 vittorie per le italiane e 13 pareggi).
  • Il Como potrebbe diventare soltanto la terza squadra italiana a vincere le prime due partite in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo la Sampdoria nel 1991/92 e il Verona nel 1985/86.
  • Il Feyenoord ha vinto solo il 27% delle partite disputate in UEFA Champions League dal 2000 a oggi (11 su 41), dopo avere registrato una percentuale di vittorie del 47% in Coppa dei Campioni/Champions League prima del 2000 (25 su 53).
  • Il Como ha completato il 90% dei passaggi nella gara vinta per 4-1 contro l'RB Lipsia nell'ultimo turno: è la percentuale più alta mai registrata da una squadra al debutto in UEFA Champions League, a partire dal 2003/04.
  • Il Feyenoord ha registrato solo il 28.4% di possesso palla nella prima giornata contro il Barcellona: è il secondo dato più basso tra tutte le squadre nel turno inaugurale di questa UEFA Champions League, davanti soltanto a quello dello Slovan Bratislava (27.9%). Inoltre, la squadra olandese ha completato solo due sequenze di almeno 10 passaggi su azione: meno di qualunque altra avversaria nel primo turno.
  • Il Como è la terza squadra per numero di dribbling portati a buon fine (14) nella prima giornata di questa UEFA Champions League, mentre sale al secondo posto per percentuale di riuscita (64% - 14 su 22), dietro soltanto all'Inter (82% - 9 su 11).
  • Nico Paz, del Como, ha effettuato tre 'line-breaking passes' che hanno portato a un gol nella prima giornata contro l'RB Lipsia: più di qualsiasi altro giocatore nel turno inaugurale di questa UEFA Champions League.
  • Mika Mármol è il giocatore del Feyenoord che ha vinto il maggior numero di duelli (8 su 13) e ha effettuato più contrasti (5) nella sfida contro il Barcellona, oltre ad avere collezionato il maggior numero di 'line-breaking passes' (16) nelle file degli olandesi allo Spotify Camp Nou.
  • Martin Baturina ha preso parte alla metà dei quattro gol del Como contro l'RB Lipsia nel turno precedente (2 su 4), segnando la prima marcatura e fornendo l'assist per la seconda; inoltre è stato il giocatore dei lariani che ha creato più occasioni (3) e completato più 'line-breaking passes' (4) nel match.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FeyenoordComo
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati14
Gol totali subiti51
Media gol subiti per partita5.01.0
Percentuale possesso palla28.450.5
Numero totale di passaggi308519
Numero totale di passaggi riusciti256467
Tiri nello specchio della porta26
Percentuale di tiri in porta66.750.0
Numero totale di cross56
Numero medio di cross riusciti32
Duelli per partita vinti5153
Duelli per partita persi5438
Corner subiti45
Corner guadagnati11
Numero di punizioni a favore1010
Numero di punizioni concesse129
Tackle totali2419
Percentuale di successo nei tackle54.273.7
Fuorigiochi totali85
Numero totale di cartellini gialli12
Numero totale di cartellini rossi00

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