Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

PREPARTITA

LASK - Liverpool è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz.

Arbitro di LASK - Liverpool sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente il LASK si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Liverpool si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il LASK ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7; il Liverpool ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

LASK e Liverpool è la prima che si affrontano in campionato.

LASK-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nei due precedenti andati in scena finora tra LASK e Liverpool, i Reds hanno vinto sia in casa (4-0) che in trasferta (3-1), nella fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24.

Il LASK non ha mai vinto nei sei precedenti contro squadre inglesi, subendo almeno tre gol in cinque di queste sei partite (20 reti totali, con una media di 3.3 a incontro).

L'ultima squadra austriaca a battere un'avversaria inglese nelle grandi competizioni europee è stata l'Austria Vienna, contro l'Arsenal, nell'ottobre 1991 (1-0 in Coppa dei Campioni); da allora, le compagini austriache non hanno più vinto in 34 match (7N, 27P).

Il Liverpool ha vinto 25 delle ultime 29 partite (4P) nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League, restando a secco di gol soltanto una volta nel periodo (0-1 contro il Galatasaray nel settembre 2025).

Questa sarà soltanto la seconda partita casalinga giocata dal LASK in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo quella persa per 1-3 contro il Górnik Zabrze, nel primo turno del settembre 1965.

Il LASK ha registrato la percentuale più bassa di duelli vinti tra tutte le squadre nella prima giornata di questa UEFA Champions League: il 38.5% (contro l'AEK Atene), ovvero solo 40 dei 104 duelli ingaggiati.

Il Liverpool ha effettuato 204 pressioni ad alta intensità nella metà campo avversaria contro l'Atlético Madrid nella gara d'esordio di UEFA Champions League: il numero più alto rispetto a qualsiasi altra squadra nella prima giornata di questa stagione.

Oltre ad avere segnato il gol del pareggio, Dominik Szoboszlai è stato il giocatore del Liverpool che nell'ultimo turno contro l'Atlético Madrid ha completato più passaggi (52), creato più occasioni (5) e portato a buon fine più dribbling (4); inoltre, soltanto Florian Wirtz ha percorso più chilometri (12.3) di lui (11.5) tra i calciatori delle due squadre.

Qualora scenda in campo, Miguel Freckleton, del LASK, diventerebbe soltanto il secondo inglese a giocare per una squadra austriaca in UEFA Champions League, dopo Bobby Clark con il Red Bull Salisburgo nella stagione 2024/25 (6 partite).

Nessun giocatore ha effettuato più pressioni ad alta intensità rispetto a Florian Wirtz, del Liverpool, nella prima giornata di questa UEFA Champions League: 84, al pari di Umarali Rakhmonaliev. Inoltre, il centrocampista tedesco è il calciatore che ha registrato il maggior numero di pressioni ad alta intensità (57) nella metà campo avversaria nel primo turno stagionale.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: