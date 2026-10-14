Incontro terminato, LASK Linz 3, Liverpool 6.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, LASK Linz 3, Liverpool 6.
Secondo tempo terminato, LASK Linz 3, Liverpool 6.20:35
Fallo di Luke Chambers (Liverpool).20:33
Xavier Mbuyamba (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).20:30
Tentativo fallito. Alemão (LASK Linz) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Yvan Dibango.20:29
Sostituzione, Liverpool. Luke Chambers sostituisce Rio Ngumoha per infortunio.20:27
Sostituzione, Liverpool. Alexis Mac Allister sostituisce Trey Nyoni.20:27
Sostituzione, LASK Linz. Nael Kane sostituisce Christoph Lang.20:24
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.20:23
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).20:22
Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross in seguito a un calcio da fermo.20:22
Daniel Elfadli (LASK Linz) e' ammonito per fallo.20:21
Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:21
Fallo di Daniel Elfadli (LASK Linz).20:21
Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).20:20
Gol! LASK Linz 3, Liverpool 6. Florian Flecker (LASK Linz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yvan Dibango con cross.20:19
Fuorigioco. Joe Gomez(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Rio Ngumoha e' colto in fuorigioco.20:18
Gol! LASK Linz 2, Liverpool 6. Florian Flecker (LASK Linz) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yvan Dibango.20:16
Tentativo fallito. Yvan Dibango (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Sasa Kalajdzic con passaggio filtrante.20:16
Sostituzione, Liverpool. Víctor Muñoz sostituisce Bradley Barcola.20:15
Gol! LASK Linz 1, Liverpool 6. Lewis Koumas (Liverpool) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jeremie Frimpong con cross.20:13
Sostituzione, LASK Linz. Daniel Elfadli sostituisce Alessandro Schöpf.20:12
Sostituzione, LASK Linz. Sasa Kalajdzic sostituisce Samuel Adeniran.20:12
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).20:11
Tiro respinto. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kostas Tsimikas.20:11
Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Florian Wirtz.20:10
Gol! LASK Linz 1, Liverpool 5. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jeremie Frimpong.20:08
Fuorigioco. Krystof Danek(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Christoph Lang e' colto in fuorigioco.20:05
Gol! LASK Linz 1, Liverpool 4. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yvan Dibango.20:04
Sostituzione, LASK Linz. Robert Ljubicic sostituisce Melayro Bogarde.20:04
Sostituzione, Liverpool. Joe Gomez sostituisce Ronald Araujo.20:03
Sostituzione, Liverpool. Virgil van Dijk sostituisce Jérémy Jacquet.20:03
Fallo di Lewis Koumas (Liverpool).20:03
Alemão (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Tiro parato. Krystof Danek (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alemão.20:02
Fuorigioco. Yvan Dibango(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Samuel Adeniran e' colto in fuorigioco.20:01
Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58
Fallo di Alessandro Schöpf (LASK Linz).19:58
Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Lewis Koumas e' colto in fuorigioco.19:55
Gol! LASK Linz 0, Liverpool 4. Jeremie Frimpong (Liverpool) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.19:52
Tentativo fallito. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.19:51
Fuorigioco. Bradley Barcola(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Lewis Koumas e' colto in fuorigioco.19:49
Fuorigioco. Bradley Barcola(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Kostas Tsimikas e' colto in fuorigioco.19:48
Inizia il Secondo tempo LASK Linz 0, Liverpool 3.19:47
Sostituzione, LASK Linz. Florian Flecker sostituisce Kasper Jørgensen.19:46
Primo tempo terminato, LASK Linz 0, Liverpool 3.19:32
Tentativo fallito. Trey Nyoni (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:32
Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31
Fallo di Andrés Andrade (LASK Linz).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Trey Nyoni.19:30
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jeremie Frimpong con cross.19:29
Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:28
Fallo di Samuel Adeniran (LASK Linz).19:28
Tentativo fallito. Samuel Adeniran (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Krystof Danek.19:27
Fuorigioco. Lukas Jungwirth(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Samuel Adeniran e' colto in fuorigioco.19:26
Tentativo fallito. Kasper Jørgensen (LASK Linz) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Krystof Danek con cross da calcio d'angolo.19:25
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Liverpool).19:25
Fallo di Rio Ngumoha (Liverpool).19:24
Christoph Lang (LASK Linz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24
Gol! LASK Linz 0, Liverpool 3. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Wirtz.19:22
Tentativo fallito. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Alessandro Schöpf.19:21
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).19:20
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Rio Ngumoha da calcio d'angolo.19:20
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).19:19
Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.19:19
Tentativo fallito. Jérémy Jacquet (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto da calcio d'angolo.19:18
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Melayro Bogarde (LASK Linz).19:18
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ryan Gravenberch.19:18
Ryan Gravenberch (Liverpool) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.19:17
Fuorigioco. Kostas Tsimikas(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Lewis Koumas e' colto in fuorigioco.19:15
Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).19:10
Melayro Bogarde (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Gol! LASK Linz 0, Liverpool 2. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lewis Koumas.19:09
Tiro respinto. Lewis Koumas (Liverpool) un tiro di destro da centro area.19:09
Gol! LASK Linz 0, Liverpool 1. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kostas Tsimikas con cross da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).19:07
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).19:06
Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.19:04
Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Samuel Adeniran (LASK Linz).19:03
Tentativo fallito. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kostas Tsimikas con cross da calcio d'angolo.19:02
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Kasper Jørgensen (LASK Linz).19:02
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da centro area.18:58
Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ronald Araujo.18:56
Tentativo fallito. Ronald Araujo (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.18:56
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:56
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).18:55
Tentativo fallito. Kasper Jørgensen (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Melayro Bogarde da calcio d'angolo.18:52
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Liverpool).18:52
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).18:50
Tentativo fallito. Lewis Koumas (Liverpool) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jeremie Frimpong.18:50
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Liverpool).18:49
Tiro respinto. Krystof Danek (LASK Linz) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Yvan Dibango con cross.18:49
Tentativo fallito. Jeremie Frimpong (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.18:48
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Fallo di Krystof Danek (LASK Linz).18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33
Dove si gioca la partita:
Stadio: Raiffeisen Arena
Città: Linz
Capienza: 19080 spettatori17:33
LASK - Liverpool è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz.
Arbitro di LASK - Liverpool sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente il LASK si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Liverpool si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il LASK ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7; il Liverpool ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.
LASK e Liverpool è la prima che si affrontano in campionato.
LASK-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|LASK
|Liverpool
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|1
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|50.9
|45.2
|Numero totale di passaggi
|426
|419
|Numero totale di passaggi riusciti
|345
|354
|Tiri nello specchio della porta
|3
|5
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|50.0
|Numero totale di cross
|15
|17
|Numero medio di cross riusciti
|0
|3
|Duelli per partita vinti
|40
|42
|Duelli per partita persi
|64
|46
|Corner subiti
|7
|5
|Corner guadagnati
|3
|7
|Numero di punizioni a favore
|6
|9
|Numero di punizioni concesse
|15
|11
|Tackle totali
|22
|14
|Percentuale di successo nei tackle
|45.5
|71.4
|Fuorigiochi totali
|0
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI