Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Manchester City - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Paris Saint-Germain sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente il Manchester City si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Manchester City ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; il Paris Saint-Germain ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.

Manchester City e Paris Saint-Germain si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Manchester City ha vinto 4 volte, il Paris Saint-Germain ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Manchester City-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il nono confronto in assoluto tra Manchester City e Paris Saint-Germain; i Citizens hanno vinto quattro degli otto precedenti (2N, 2P) e sono rimasti imbattuti nelle quattro partite casalinghe disputate contro i parigini (3V, 1N).

Il Paris Saint-Germain ha perso il 50% (4/8) delle sfide contro il Manchester City; tra le squadre affrontate almeno cinque volte nelle principali competizioni europee, solo contro il Bayern Monaco (52.9% - 9/17) i parigini hanno registrato una percentuale di sconfitte superiore.

Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite di UEFA Champions League (7V, 4N) e solo una volta ha registrato una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione, arrivando a 13 gare tra ottobre 2012 e novembre 2013.

Il Paris Saint-Germain potrebbe diventare la seconda squadra a rimanere imbattuta per almeno 10 partite consecutive contro formazioni inglesi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (attualmente è a nove gare senza sconfitte – 7V, 2N), dopo il Real Madrid che ci riuscì tra il 2011 e il 2017 (11 match).

Il Paris Saint-Germain ha registrato il maggior numero di recuperi offensivi (14) e di tiri in seguito a recuperi offensivi (7) nella prima giornata di questa stagione della UEFA Champions League, oltre ad aver tenuto la percentuale più alta di possesso palla (72.1%).

Nessuna squadra vanta più cross riusciti su azione del Manchester City nella prima giornata di questa UEFA Champions League (5, al pari dell'Inter); in più, la sua percentuale di cross riusciti su azione è stata la più alta tra le formazioni che ne hanno tentati almeno 10 (35.7%).

In caso di gol in questa partita, Erling Haaland supererebbe Sergio Agüero (36 gol in 64 presenze) diventando il miglior marcatore del Manchester City in UEFA Champions League (Haaland è attualmente a quota 36 gol in 40 presenze).

Dall'inizio della scorsa stagione, Vitinha del Paris Saint-Germain guida la classifica dei centrocampisti in UEFA Champions League per passaggi riusciti (1703), line-breaking passes (327) e possessi guadagnati (106).

Rayan Cherki ha una media di 4.1 defensive line-breaking passes per 90 minuti con il Manchester City in UEFA Champions League. Dall'inizio della scorsa stagione, questa è la seconda media più alta tra tutti i giocatori nella competizione (minimo 300 minuti giocati), dietro solo a Lee Kang-In (4.5).

Ousmane Dembélé ha preso parte a 31 gol in 41 partite di UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain (20 reti e 11 assist), diventando il quinto giocatore per coinvolgimento in gol nella storia del club nella competizione, dietro solo a Kylian Mbappé (65 in 64 match), Neymar (37 in 41 presenze), Edinson Cavani (33 in 54 match) e Ángel Di María (32 in 54 presenze).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: