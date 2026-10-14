Incontro terminato, Manchester City 2, Paris Saint Germain 4.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Manchester City 2, Paris Saint Germain 4.
Secondo tempo terminato, Manchester City 2, Paris Saint Germain 4.22:55
Abdukodir Khusanov (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).22:54
Fallo di Iliman Ndiaye (Manchester City).22:53
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:52
Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Sostituzione, Manchester City. Nico O'Reilly sostituisce Enzo Fernández.22:50
Rigore parato! Ferran Torres (Paris Saint Germain) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:50
Rigore concesso da Matheus Nunes (Manchester City) per un fallo in area.22:48
Rigore per Paris Saint Germain. Nuno Mendes e'stato atterrato in area di rigore.22:48
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:46
Tiro respinto. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Erling Haaland.22:46
Tiro respinto. Enzo Fernández (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Josko Gvardiol.22:46
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Fabián Ruiz.22:44
Sostituzione, Paris Saint Germain. Beraldo sostituisce Warren Zaïre-Emery.22:44
Fallo di Elliot Anderson (Manchester City).22:44
Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matheus Nunes.22:43
Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).22:43
Iliman Ndiaye (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tiro parato. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elliot Anderson.22:40
Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area.22:39
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Achraf Hakimi in seguito a un contropiede.22:37
Tiro respinto. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di destro da fuori area.22:37
Sostituzione, Paris Saint Germain. João Neves sostituisce Maghnes Akliouche.22:36
Sostituzione, Paris Saint Germain. Ferran Torres sostituisce Ousmane Dembélé.22:36
Gol! Manchester City 2, Paris Saint Germain 4. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ayyoub Bouaddi.22:35
Tiro parato. Iliman Ndiaye (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:34
Erling Haaland (Manchester City) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Josko Gvardiol con cross.22:34
Fuorigioco. Antoine Semenyo(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Marc Guéhi e' colto in fuorigioco.22:32
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).22:32
Tiro respinto. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di destro da fuori area.22:32
Enzo Fernández (Manchester City) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Antoine Semenyo.22:31
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:30
Tiro respinto. Josko Gvardiol (Manchester City) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Enzo Fernández con cross.22:30
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) e' ammonito per fallo.22:29
Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:29
Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Enzo Fernández.22:28
Sostituzione, Paris Saint Germain. Khvicha Kvaratskhelia sostituisce Désiré Doué.22:26
Tentativo fallito. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Enzo Fernández in seguito a un contropiede.22:26
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antoine Semenyo.22:24
Gol! Manchester City 1, Paris Saint Germain 4. Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ousmane Dembélé.22:23
Antoine Semenyo (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:21
Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).22:21
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tentativo fallito. Iliman Ndiaye (Manchester City) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matheus Nunes con cross.22:20
Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fallo di Marquinhos (Paris Saint Germain).22:18
Fallo di Enzo Fernández (Manchester City).22:16
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:16
Fuorigioco. Josko Gvardiol(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Antoine Semenyo e' colto in fuorigioco.22:15
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).22:14
Gol! Manchester City 1, Paris Saint Germain 3. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Iliman Ndiaye con cross.22:13
Tiro parato. Iliman Ndiaye (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Elliot Anderson con cross.22:12
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:12
Antoine Semenyo (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Tiro parato. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:11
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Marc Guéhi (Manchester City).22:11
Tentativo fallito. Enzo Fernández (Manchester City) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antoine Semenyo con cross.22:09
Tiro parato. Josko Gvardiol (Manchester City) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Enzo Fernández con cross.22:08
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).22:07
Tiro respinto. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Erling Haaland.22:07
Tentativo fallito. Iliman Ndiaye (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Ayyoub Bouaddi.22:06
Inizia il Secondo tempo Manchester City 0, Paris Saint Germain 3.22:06
Sostituzione, Manchester City. Ayyoub Bouaddi sostituisce Rayan Cherki.22:05
Sostituzione, Manchester City. Matheus Nunes sostituisce Rúben Dias.22:05
Sostituzione, Manchester City. Iliman Ndiaye sostituisce Jérémy Doku.22:05
Primo tempo terminato, Manchester City 0, Paris Saint Germain 3.21:50
Tiro parato. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Elliot Anderson.21:49
Tiro respinto. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rayan Cherki.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:48
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Manchester City).21:46
Tentativo fallito. Josko Gvardiol (Manchester City) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Enzo Fernández con cross da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).21:43
Tiro respinto. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Enzo Fernández.21:42
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:42
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:41
Tiro parato. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maghnes Akliouche.21:41
Tentativo fallito. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vitinha da calcio d'angolo.21:38
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Manchester City).21:38
Gol! Manchester City 0, Paris Saint Germain 3. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Warren Zaïre-Emery.21:34
Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Désiré Doué con cross.21:34
Fallo di Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain).21:32
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Maghnes Akliouche.21:32
Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ousmane Dembélé.21:31
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:31
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).21:29
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).21:28
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jérémy Doku con cross.21:28
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:24
Fallo di Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain).21:22
Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:21
Tiro respinto. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area.21:21
Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:19
Gol! Manchester City 0, Paris Saint Germain 2. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Désiré Doué.21:17
Gol! Manchester City 0, Paris Saint Germain 1. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fabián Ruiz.21:16
Fallo di Marc Guéhi (Manchester City).21:14
Matvey Safonov (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).21:13
Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Fallo di Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).21:12
Tiro parato. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ousmane Dembélé.21:11
Marc Guéhi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain).21:05
Inizia il Primo tempo.21:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Etihad Stadium
Città: Manchester
Capienza: 61470 spettatori19:50
Manchester City - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.
Arbitro di Manchester City - Paris Saint-Germain sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente il Manchester City si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Manchester City ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; il Paris Saint-Germain ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.
Manchester City e Paris Saint-Germain si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Manchester City ha vinto 4 volte, il Paris Saint-Germain ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Manchester City-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Manchester City
|Paris Saint-Germain
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|6
|Gol totali subiti
|0
|1
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|64.3
|72.1
|Numero totale di passaggi
|635
|732
|Numero totale di passaggi riusciti
|589
|674
|Tiri nello specchio della porta
|10
|14
|Percentuale di tiri in porta
|62.5
|48.3
|Numero totale di cross
|19
|14
|Numero medio di cross riusciti
|7
|4
|Duelli per partita vinti
|44
|36
|Duelli per partita persi
|49
|44
|Corner subiti
|2
|2
|Corner guadagnati
|5
|7
|Numero di punizioni a favore
|10
|6
|Numero di punizioni concesse
|17
|8
|Tackle totali
|18
|15
|Percentuale di successo nei tackle
|44.4
|66.7
|Fuorigiochi totali
|1
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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