Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01

GOL CANCELLATO DAL VAR: Martim Fernandes (FC Porto) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:40

PREPARTITA

Real Betis - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.

Arbitro di Real Betis - FC Porto sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Attualmente il Real Betis si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il FC Porto si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Real Betis ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4; il FC Porto ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

Real Betis e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quello tra Real Betis e Porto sarà il primo incontro in assoluto tra le due squadre, nonché la prima sfida del Real Betis contro un'avversaria portoghese in UEFA Champions League.

Il Porto ha vinto solo tre delle 19 trasferte contro squadre spagnole in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (3N 13P) e soltanto una delle ultime sei: 2-0 contro l'Athletic Club nel novembre 2014.

In tutte le principali competizioni europee, il Real Betis ha affrontato avversarie portoghesi in otto occasioni, con un bilancio in perfetta parità tra vittorie e sconfitte (3V 2N 3P). Tuttavia, la squadra non è riuscita a vincere nessuno dei due incontri contro lo Sporting Braga nei quarti di finale della scorsa UEFA Europa League (1N 1P).

Il Real Betis ha perso solo una delle ultime 22 partite casalinghe nella fase a gironi di una competizione europea maggiore (14V 7N): il 2-3 contro i Rangers nel dicembre 2023 in UEFA Europa League.

Il Real Betis ha vinto la gara d'esordio in questa edizione (3-2 in trasferta contro il Lille); in caso di successo in questo match, eguaglierebbe già il numero di vittorie ottenute nella sua precedente partecipazione alla UEFA Champions League (due nella stagione 2005/06).

Il Porto ha perso le ultime due partite europee (0-1 contro il Nottingham Forest e 0-2 contro il Manchester City); l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte consecutive nelle principali competizioni europee risale all'ottobre 2020.

L'attaccante del Real Betis Troy Parrott ha segnato quattro gol nelle sue ultime quattro presenze nelle principali competizioni europee, tanti quanti ne aveva realizzati nelle sue prime 19 partite.

Nella vittoria contro il Lille dello scorso turno, Pablo Fornals è stato il giocatore del Real Betis che ha registrato il maggior numero di passaggi riusciti (66), passaggi che rompono la linea avversaria (23) e occasioni create (quattro, incluso un assist).

Jakub Kiwior del Porto ha effettuato 25 passaggi che rompono la linea partendo dalla propria metà campo contro il Manchester City nell'ultimo turno, più di qualsiasi altro giocatore nella prima giornata di questa UEFA Champions League.

Il centrocampista del Real Betis, Isco, ha segnato (un gol) o fornito un assist (due) in ognuna delle sue ultime tre presenze in UEFA Champions League, la striscia più lunga della sua carriera nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: