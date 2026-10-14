Incontro terminato, Real Betis 3, FC Porto 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Real Betis 3, FC Porto 2.
Secondo tempo terminato, Real Betis 3, FC Porto 2.22:57
Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:56
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:56
Tentativo fallito. Santiago Giménez (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Hwang In-Beom.22:55
Tiro parato. Santiago Giménez (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hwang In-Beom con cross.22:54
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Álvaro Valles (Real Betis).22:54
Tiro parato. Santiago Giménez (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oskar Pietuszewski con cross.22:54
Ángel Ortiz (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:53
Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).22:53
Oskar Pietuszewski (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Ángel Ortiz (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Francisco Moura (FC Porto).22:52
Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).22:52
Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Tiro parato. Pablo Rosario (FC Porto) un colpo di testa dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alberto Costa.22:51
Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Antony.22:51
Tiro respinto. Alberto Costa (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:50
Sostituzione, Real Betis. Pablo Fornals sostituisce Marc Roca.22:47
Sostituzione, Real Betis. Facundo Bernal sostituisce Isco.22:47
Santiago Giménez (FC Porto) e' ammonito per fallo.22:47
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47
Fallo di Santiago Giménez (FC Porto).22:47
Sostituzione, FC Porto. Santiago Giménez sostituisce Pepê.22:46
Gol! Real Betis 3, FC Porto 2. Isco (Real Betis) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:45
Decisione VAR: rigore Real Betis.22:43
Rigore per Real Betis. Ángel Ortiz e'stato atterrato in area di rigore.22:41
Rigore concesso da Francisco Moura (FC Porto) per un fallo in area.22:41
Dani Ceballos (Real Betis) e' ammonito.22:37
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).22:37
Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:37
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37
Dani Ceballos (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).22:35
Gol! Real Betis 2, FC Porto 2. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antony.22:34
Alan Varela (FC Porto) e' ammonito per fallo.22:33
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Alan Varela (FC Porto).22:33
Gara riprende.22:32
Sostituzione, FC Porto. Hwang In-Beom sostituisce Gabri Veiga.22:32
Gara momentaneamente sospesa, (Real Betis).22:31
Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:30
Tentativo fallito. Alan Varela (FC Porto) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross in seguito a un calcio da fermo.22:29
Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:28
Oskar Pietuszewski (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Francisco Moura (FC Porto).22:26
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, Fran García (Real Betis) per infortunio.22:25
Fran García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).22:24
Sostituzione, Real Betis. Cucho Hernández sostituisce Troy Parrott.22:23
Sostituzione, Real Betis. Dani Ceballos sostituisce Nelson Deossa.22:23
Gol! Real Betis 1, FC Porto 2. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pepê.22:22
Fallo di mano di Alan Varela (FC Porto).22:20
Sostituzione, FC Porto. Alberto Costa sostituisce Martim Fernandes.22:19
Sostituzione, FC Porto. Samu Aghehowa sostituisce André Silva.22:19
Sostituzione, FC Porto. Oskar Pietuszewski sostituisce Borja Sainz.22:19
Abde Ezzalzouli (Real Betis) e' ammonito.22:17
Nelson Deossa (Real Betis) e' ammonito.22:17
André Silva (FC Porto) e' ammonito.22:17
Gol! Real Betis 1, FC Porto 1. Gabri Veiga (FC Porto) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:15
Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:14
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Antony (Real Betis) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.22:10
Fallo di Isco (Real Betis).22:09
Martim Fernandes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Gol! Real Betis 1, FC Porto 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fran García.22:07
Inizia il Secondo tempo Real Betis 0, FC Porto 0.22:06
Primo tempo terminato, Real Betis 0, FC Porto 0.21:49
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).21:48
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Isco.21:47
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Gioco pericoloso di Pepê (FC Porto).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).21:45
Tiro respinto. Isco (Real Betis) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Abde Ezzalzouli con cross.21:45
Decisione VAR: no gol Real Betis 0-0 FC Porto.21:42
Fallo di mano di Borja Sainz (FC Porto).21:40
GOL CANCELLATO DAL VAR: Martim Fernandes (FC Porto) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:40
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:39
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39
Fallo di Fran García (Real Betis).21:38
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).21:36
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).21:35
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tiro parato. Marc Roca (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:34
Fallo di Natan (Real Betis).21:32
André Silva (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tiro parato. Fran García (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:31
Fran García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Borja Sainz (FC Porto).21:29
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:28
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marc Roca.21:27
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Isco.21:24
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Isco con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Martim Fernandes (FC Porto).21:21
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).21:17
Fallo di Marc Roca (Real Betis).21:16
André Silva (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Tiro parato. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antony.21:15
Fallo di Isco (Real Betis).21:12
Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Francisco Moura (FC Porto).21:10
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Nelson Deossa.21:10
André Silva (FC Porto) colpisce la traversa con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.21:09
Marc Bartra (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di André Silva (FC Porto).21:07
Tiro respinto. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area. Assist di Victor Froholdt.21:06
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Antony.21:05
Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).21:03
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Tentativo fallito. Marc Roca (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Isco.21:03
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).21:02
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Álvaro Valles.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
Città: Siviglia
Capienza: 72000 spettatori20:01
Real Betis - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - FC Porto sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.
Attualmente il Real Betis si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il FC Porto si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Real Betis ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4; il FC Porto ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.
Real Betis e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.
Real Betis-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Betis
|FC Porto
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|0
|Gol totali subiti
|2
|2
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|55.4
|35.7
|Numero totale di passaggi
|564
|353
|Numero totale di passaggi riusciti
|494
|285
|Tiri nello specchio della porta
|5
|0
|Percentuale di tiri in porta
|35.7
|0.0
|Numero totale di cross
|10
|6
|Numero medio di cross riusciti
|3
|2
|Duelli per partita vinti
|40
|49
|Duelli per partita persi
|47
|44
|Corner subiti
|5
|5
|Corner guadagnati
|5
|2
|Numero di punizioni a favore
|11
|17
|Numero di punizioni concesse
|13
|10
|Tackle totali
|9
|19
|Percentuale di successo nei tackle
|88.9
|63.2
|Fuorigiochi totali
|0
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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