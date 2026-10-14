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Real Betis-FC Porto: 3-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Siviglia
14 Ottobre 2026 ore 21:00
Real Betis
3
FC Porto
2
Partita finita
Arbitro: Clément Turpin
  1. 47' 1-0 Abde Ezzalzouli
  2. 54' 1-1 Gabri Veiga
  3. 61' 1-2 Samu Aghehowa
  4. 74' 2-2 Cucho Hernández
  5. 84' 3-2 Isco (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Real Betis 3, FC Porto 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Real Betis 3, FC Porto 2.22:57

  3. 90'+5'

    Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:56

  4. 90'+5'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:56

  5. 90'+5'

    Tentativo fallito. Santiago Giménez (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Hwang In-Beom.22:55

  6. 90'+4'

    Tiro parato. Santiago Giménez (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hwang In-Beom con cross.22:54

  7. 90'+3'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Álvaro Valles (Real Betis).22:54

  9. 90'+3'

    Tiro parato. Santiago Giménez (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oskar Pietuszewski con cross.22:54

  10. 90'+3'

    Ángel Ortiz (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:53

  11. 90'+3'

    Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).22:53

  12. 90'+3'

    Oskar Pietuszewski (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  13. 90'+2'

    Ángel Ortiz (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  15. 90'+2'

    Fallo di Francisco Moura (FC Porto).22:52

  16. 90'+1'

    Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).22:52

  17. 90'+1'

    Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52

  18. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  19. 90'

    Tiro parato. Pablo Rosario (FC Porto) un colpo di testa dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alberto Costa.22:51

  21. 90'

    Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Antony.22:51

  22. 89'

    Tiro respinto. Alberto Costa (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:50

  23. 87'

    Sostituzione, Real Betis. Pablo Fornals sostituisce Marc Roca.22:47

  24. 87'

    Sostituzione, Real Betis. Facundo Bernal sostituisce Isco.22:47

  25. 86'

    Santiago Giménez (FC Porto) e' ammonito per fallo.22:47

  27. 86'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47

  28. 86'

    Fallo di Santiago Giménez (FC Porto).22:47

  29. 85'

    Sostituzione, FC Porto. Santiago Giménez sostituisce Pepê.22:46

  30. 84'

    Gol! Real Betis 3, FC Porto 2. Isco (Real Betis) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:45

  31. 82'

    Decisione VAR: rigore Real Betis.22:43

  33. 81'

    Rigore per Real Betis. Ángel Ortiz e'stato atterrato in area di rigore.22:41

  34. 81'

    Rigore concesso da Francisco Moura (FC Porto) per un fallo in area.22:41

  35. 77'

    Dani Ceballos (Real Betis) e' ammonito.22:37

  36. 77'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).22:37

  37. 77'

    Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  39. 76'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:37

  40. 76'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37

  41. 75'

    Dani Ceballos (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  42. 75'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).22:35

  43. 74'

    Gol! Real Betis 2, FC Porto 2. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antony.22:34

  45. 73'

    Alan Varela (FC Porto) e' ammonito per fallo.22:33

  46. 73'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  47. 73'

    Fallo di Alan Varela (FC Porto).22:33

  48. 71'

    Gara riprende.22:32

  49. 71'

    Sostituzione, FC Porto. Hwang In-Beom sostituisce Gabri Veiga.22:32

  51. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, (Real Betis).22:31

  52. 69'

    Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:30

  53. 68'

    Tentativo fallito. Alan Varela (FC Porto) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross in seguito a un calcio da fermo.22:29

  54. 67'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:28

  55. 67'

    Oskar Pietuszewski (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  57. 66'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Francisco Moura (FC Porto).22:26

  58. 65'

    Gara riprende.22:25

  59. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Fran García (Real Betis) per infortunio.22:25

  60. 63'

    Fran García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  61. 63'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).22:24

  63. 62'

    Sostituzione, Real Betis. Cucho Hernández sostituisce Troy Parrott.22:23

  64. 62'

    Sostituzione, Real Betis. Dani Ceballos sostituisce Nelson Deossa.22:23

  65. 61'

    Gol! Real Betis 1, FC Porto 2. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pepê.22:22

  66. 59'

    Fallo di mano di Alan Varela (FC Porto).22:20

  67. 59'

    Sostituzione, FC Porto. Alberto Costa sostituisce Martim Fernandes.22:19

  69. 59'

    Sostituzione, FC Porto. Samu Aghehowa sostituisce André Silva.22:19

  70. 59'

    Sostituzione, FC Porto. Oskar Pietuszewski sostituisce Borja Sainz.22:19

  71. 56'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) e' ammonito.22:17

  72. 56'

    Nelson Deossa (Real Betis) e' ammonito.22:17

  73. 56'

    André Silva (FC Porto) e' ammonito.22:17

  75. 54'

    Gol! Real Betis 1, FC Porto 1. Gabri Veiga (FC Porto) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:15

  76. 53'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:14

  77. 53'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  78. 50'

    Antony (Real Betis) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.22:10

  79. 48'

    Fallo di Isco (Real Betis).22:09

  81. 48'

    Martim Fernandes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  82. 47'

    Gol! Real Betis 1, FC Porto 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fran García.22:07

  83. Inizia il Secondo tempo Real Betis 0, FC Porto 0.22:06

  84. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Real Betis 0, FC Porto 0.21:49

  85. 45'+3'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  87. 45'+3'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).21:48

  88. 45'+2'

    Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Isco.21:47

  89. 45'+1'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  90. 45'+1'

    Gioco pericoloso di Pepê (FC Porto).21:46

  91. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  93. 45'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).21:45

  94. 45'

    Tiro respinto. Isco (Real Betis) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Abde Ezzalzouli con cross.21:45

  95. 42'

    Decisione VAR: no gol Real Betis 0-0 FC Porto.21:42

  96. 40'

    Fallo di mano di Borja Sainz (FC Porto).21:40

  97. 40'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Martim Fernandes (FC Porto) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:40

  99. 39'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:39

  100. 39'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39

  101. 38'

    Fallo di Fran García (Real Betis).21:38

  102. 38'

    Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  103. 36'

    Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).21:36

  105. 36'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  106. 35'

    Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).21:35

  107. 35'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  108. 34'

    Tiro parato. Marc Roca (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:34

  109. 32'

    Fallo di Natan (Real Betis).21:32

  111. 32'

    André Silva (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  112. 31'

    Tiro parato. Fran García (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:31

  113. 29'

    Fran García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  114. 29'

    Fallo di Borja Sainz (FC Porto).21:29

  115. 28'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:28

  117. 27'

    Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marc Roca.21:27

  118. 24'

    Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Isco.21:24

  119. 21'

    Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Isco con cross da calcio d'angolo.21:21

  120. 21'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Martim Fernandes (FC Porto).21:21

  121. 17'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  123. 17'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).21:17

  124. 16'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).21:16

  125. 16'

    André Silva (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  126. 15'

    Tiro parato. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antony.21:15

  127. 12'

    Fallo di Isco (Real Betis).21:12

  129. 12'

    Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  130. 10'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Francisco Moura (FC Porto).21:10

  131. 9'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Nelson Deossa.21:10

  132. 9'

    André Silva (FC Porto) colpisce la traversa con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.21:09

  133. 7'

    Marc Bartra (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  135. 7'

    Fallo di André Silva (FC Porto).21:07

  136. 6'

    Tiro respinto. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area. Assist di Victor Froholdt.21:06

  137. 5'

    Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Antony.21:05

  138. 3'

    Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).21:03

  139. 3'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  141. 3'

    Tentativo fallito. Marc Roca (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Isco.21:03

  142. 2'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).21:02

  143. 2'

    Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Álvaro Valles.21:02

  144. Inizia il Primo tempo.21:01

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01

  147. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
    Città: Siviglia
    Capienza: 72000 spettatori20:01

Formazioni Real Betis - FC Porto

Real Betis
FC Porto
TITOLARI REAL BETIS
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (12) ÁNGEL ORTIZ (D)
  • (11) FRAN GARCÍA (D)
  • (4) NATAN (D)
  • (22) ISCO (C)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (C)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (7) ANTONY (C)
  • (19) TROY PARROTT (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (27) JOSÉ ANTONIO MORANTE (A)
  • (6) FACUNDO BERNAL (C)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (13) DIEGO CONDE (P)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (9) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
  • (15) ÁLVARO FIDALGO (C)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (20) GIOVANI LO CELSO (C)
  • (25) DANI CEBALLOS (C)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (2) HÉCTOR BELLERÍN (D)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (13) PABLO ROSARIO (D)
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (11) PEPÊ (A)
  • (19) ANDRÉ SILVA (A)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (9) SAMU AGHEHOWA (A)
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
  • (33) SOUZA (D)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (92) JOÃO TEIXEIRA (C)
  • (77) OSKAR PIETUSZEWSKI (A)
  • (64) LUÍS GOMES (D)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (16) HWANG IN-BEOM (C)
  • (18) NEHUÉN PÉREZ (D)
  • (29) SANTIAGO GIMÉNEZ (A)
  • (42) SEKO FOFANA (C)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
PREPARTITA

Real Betis - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - FC Porto sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Attualmente il Real Betis si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il FC Porto si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Real Betis ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4; il FC Porto ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

Real Betis e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quello tra Real Betis e Porto sarà il primo incontro in assoluto tra le due squadre, nonché la prima sfida del Real Betis contro un'avversaria portoghese in UEFA Champions League.
  • Il Porto ha vinto solo tre delle 19 trasferte contro squadre spagnole in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (3N 13P) e soltanto una delle ultime sei: 2-0 contro l'Athletic Club nel novembre 2014.
  • In tutte le principali competizioni europee, il Real Betis ha affrontato avversarie portoghesi in otto occasioni, con un bilancio in perfetta parità tra vittorie e sconfitte (3V 2N 3P). Tuttavia, la squadra non è riuscita a vincere nessuno dei due incontri contro lo Sporting Braga nei quarti di finale della scorsa UEFA Europa League (1N 1P).
  • Il Real Betis ha perso solo una delle ultime 22 partite casalinghe nella fase a gironi di una competizione europea maggiore (14V 7N): il 2-3 contro i Rangers nel dicembre 2023 in UEFA Europa League.
  • Il Real Betis ha vinto la gara d'esordio in questa edizione (3-2 in trasferta contro il Lille); in caso di successo in questo match, eguaglierebbe già il numero di vittorie ottenute nella sua precedente partecipazione alla UEFA Champions League (due nella stagione 2005/06).
  • Il Porto ha perso le ultime due partite europee (0-1 contro il Nottingham Forest e 0-2 contro il Manchester City); l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte consecutive nelle principali competizioni europee risale all'ottobre 2020.
  • L'attaccante del Real Betis Troy Parrott ha segnato quattro gol nelle sue ultime quattro presenze nelle principali competizioni europee, tanti quanti ne aveva realizzati nelle sue prime 19 partite.
  • Nella vittoria contro il Lille dello scorso turno, Pablo Fornals è stato il giocatore del Real Betis che ha registrato il maggior numero di passaggi riusciti (66), passaggi che rompono la linea avversaria (23) e occasioni create (quattro, incluso un assist).
  • Jakub Kiwior del Porto ha effettuato 25 passaggi che rompono la linea partendo dalla propria metà campo contro il Manchester City nell'ultimo turno, più di qualsiasi altro giocatore nella prima giornata di questa UEFA Champions League.
  • Il centrocampista del Real Betis, Isco, ha segnato (un gol) o fornito un assist (due) in ognuna delle sue ultime tre presenze in UEFA Champions League, la striscia più lunga della sua carriera nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real BetisFC Porto
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati30
Gol totali subiti22
Media gol subiti per partita2.02.0
Percentuale possesso palla55.435.7
Numero totale di passaggi564353
Numero totale di passaggi riusciti494285
Tiri nello specchio della porta50
Percentuale di tiri in porta35.70.0
Numero totale di cross106
Numero medio di cross riusciti32
Duelli per partita vinti4049
Duelli per partita persi4744
Corner subiti55
Corner guadagnati52
Numero di punizioni a favore1117
Numero di punizioni concesse1310
Tackle totali919
Percentuale di successo nei tackle88.963.2
Fuorigiochi totali07
Numero totale di cartellini gialli31
Numero totale di cartellini rossi00

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