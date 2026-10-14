Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Real Madrid e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Champions League 2026-2027.23:04

I risultati sugli altri campi: Aston Villa-Fenerbahce 6-0, Betis-Porto 3-2, Bodo Glimt-Borussia Dortmund 1-0, Manchester City-PSG 2-4, Shakhtar-AEK Atene 3-1, Slovan Bratislava-Stoccara 0-323:00

Difficile fare un'analisi lucida dopo quanto visto in questo secondo tempo. Fino all'80' aveva dominato la Roma. DOMINATO. 3-1 meritatissimo per i giallorossi che, ad inizio ripresa, avevano messo la freccia con la doppietta di Malen. Poi, i cambi di Mourinho cambiano la partita. Endrick, Arda Güler e Espì. Tre calci d'angolo e tre gol dei blancos: in gol proprio Espì, Endrick e Rüdiger per il clamoroso 3-4. I soliti "dettagli" che si dicono nelle partite di Champions. Eccoli qua. La Roma non ha più difeso sulle palle inattive e ne paga il conto.22:58

90'+6' FINISCE QUI!!! Clamorosa vittoria del Real Madrid per 4-3 sulla Roma all'Olimpico. Clamoroso22:55

90'+5' Carreras si prende un giallo per un fallo su Pellegrini a centrocampo22:54

90'+4' Ci riprova Espì, ma calcia malissimo. L'ex Levante chiede scusa ai compagni, perché c'era Mbappé solo in area22:53

90'+3' Risponde la Roma col tiro da fuori di Rodrigo Mora, ma sbatte contro la difesa del Real22:52

90'+2' Ci prova anche MBAPPE ma il suo destro è centrale e para Gollini22:51

90'+1' 5 minuti di recupero all'Olimpico...22:51

90'+1' 2° gol stagionale per Rüdiger, ex di questa partita22:50

90' GOL! Roma-REAL MADRID 3-4. Rete di Antonio Rüdiger. E il Real Madrid la ribalta con Rudiger, ancora sugli sviluppi di un angolo. Tre gol su tre calci d'angolo. Clamoroso all'Olimpico. Assist di Arda Güler.22:50

90' E per il fallo commesso su Bernardo Silva, arriva anche il giallo per Pellegrini22:48

89' Malen chiuso da Konaté in area, poi Bernardo Silva se ne va e prende un fallo22:48

87' ANCORA REAL MADRID!!! Altro calcio d'angolo: questa volta di testa ci va Bellingham che sfiora il palo alla destra di Gollini. Il Real rischia di fare il clamoroso 4-322:46

86' Primo gol stagionale di Endrick22:46

85' GOL! Roma-REAL MADRID 3-3. Rete di Endrick. Clamoroso pareggio dei blancos che segnano ancora, questa volta col colpo di testa di Endrick servito dall'assist di Arda Guler. Incredibile all'Olimpico.22:45

85' Real Madrid, ora, totalmente in attacco sperando di firmare il pareggio22:44

84' 3° gol stagionale di Espì22:44

84' GOL! Roma-REAL MADRID 3-2. Rete di Carlos Espì. È tutto buono: l'attaccante ex Levante era in posizione regolare sul colpo di testa precedente di Bellingham e batte Gollini col gol che riapre tutto.23:10

84' VAR IN CORSO!!! Da valutare meglio la posizione di Espì che sembrava regolare 22:43

83' GOL, ANZI NO!!! In tap-in Espì segna la rete del 2-3 dopo la deviazione corta di Gollini sul colpo di testa precedente di Bellingham23:09

82' Arda Guler pennella per Mbappé, ma grande recupero di Pellegrini che manda in angolo22:41

81' Ultimo cambio per Gasperini che fa entrare Koulierakis al posto di Mario Hermoso per questo finale22:40

79' C'è un attaccante in più anche. Dentro Espì che prende il posto di Diomande22:38

78' DOPPIO CAMBIO MOURINHO!!! Dentro Carreras che prende il posto di Cucurella a sinistra22:37

77' Endrick fa paura in velocità, ne salta due, ma arriva Wesley che in spaccata manda in angolo22:37

76' CONTROPIEDE ROMA!!! Mora sterza e serve Malen che allarga per Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma si inserisce, ma calcia a lato.22:35

75' Scintille tra Balerdi e Bellingham. Sul cross di Mbappé, intercettato da Gollini, cade a terra Bellingham e su di lui Balerdi. C'è la reazione dell'inglese che porta alle scaramucce tra i due in area22:34

73' OCCHIO A MORA!!! La Roma recupera un buon pallone. Malen serve Rodrigo Mora in area, sterza e calcia col sinistro, ma è centrale e para Courtois22:32

70' Tocca a Bernardo Silva che prende il posto di Tchouaméni. Mourinho prova a cambiare il suo Real Madrid22:29

69' Giallo per Wesley per un fallo su Diomande. Punizione interessante per il Real Madrid da sinistra22:28

69' GOL, ANZI NO!!! Mbappé da solo in area, scarta Gollini e segna il 2-3, ma l'arbitro ferma tutto. C'era fuorigioco di Mbappé sull'assist di Diomande22:28

68' Rodrigo Mora vede il movimento di Malen e prova a servirlo in profondità, ma Courtois respinge in uscita22:27

66' CI PROVA MBAPPE!!! Ancora un sinistro di Mbappé che trova però i guantoni di Gollini che copre bene il primo palo22:26

65' ENDRICK A TERRA IN AREA!!! Il brasiliano salta di netto Mario Hermoso, poi va giù anche sul contatto con Gollini, ma per Letexier non c'è nulla neanche qui22:25

64' Fuori anche Mancini, appena ammonito, che lascia il posto a Balerdi22:22

63' CAMBIA GASP!!! Dentro Pellegrini che prende il posto di Soulé che lamentava ancora problemi alla caviglia22:22

62' CI PROVA MBAPPE!!! Prova a reagire il Real con Mbappé che si inserisce in area, si gira e prova il sinistro, ma Gollini risponde e manda in angolo22:21

61' Valverde ci prova con un destro al volo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma calcia alto. Fischi per Valverde22:20

60' Ammonito Mancini per una trattenuta su Mbappé22:19

60' E dentro anche Arda Güler che prende il posto di Dumfries22:19

59' CAMBI NEL REAL MADRID!!! Corre ai ripari Mourinho. Dentro Endrick al posto di un Vinicius anonimo. Da un suo errore è partito il 2-1 Roma23:07

58' GOL REGOLARE!!! ROMA-Real Madrid 3-1! Gol di Donyell Malen. L'olandese era in posizione regolare sull'imbucata, perfetta, di Soulé e batte Courtois a tu per tu.



Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen22:18

58' VAR IN CORSO!!! C'è comunque un check per capire se la decisione dell'arbitro sia corretta22:17

57' GOL, ANZI NO!!! Malen solo davanti a Courtois e lo batte per il 3-1. Ma l'arbitro annulla per fuorigioco.22:16

56' CONTROPIEDE REAL MADRID!!! Mbappé con un numero serve Vinicius, prolunga per Dumfries che crossa in mezzo ma Bellingham va giù su un contatto con Mancini. Per l'arbitro è tutto regolare. Si lamentano i giocatori del Real22:16

55' Malen riesce, con l'esterno, a servire Molina in area di rigore, ma l'argentino tocca con la mano e viene fermato proprio sul più bello. Sarebbe stato solo davanti a Courtois22:14

54' Rodrigo Mora controlla un buon pallone da sinistra, prova a sgusciare tra Dumfries e Konaté e guadagna un angolo con ovazione dei tifosi dell'Olimpico22:13

53' Real Madrid in difficoltà. Bellingham perde palla nella propria metà campo e commette fallo, poi, su Ndicka22:12

52' E siamo a 7 gol per Malen in stagione. Il primo in Champions22:11

51' GOL! ROMA-Real Madrid 2-1. Rete di Donyell Malen. Ancora una palla persa del Real nella propria metà campo. Riparte la Roma con Rodrigo Mora che piazza l'assist per Malen, conclusione deviata da Valverde che beffa Courtois.



Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen22:11

50' Soulé si rialza ed è pronto per giocare. Ma Gasperini richiama Pellegrini dalla panchina22:10

49' Gioco fermo. A terra Soulé dopo uno scontro di gioco con Diomande22:09

47' Marten de Roon (35 anni e 199 giorni) è il marcatore non italiano può anziano a segnare in Champions League/Coppa dei Campioni con la Roma, superando Gabriel Omar Batistuta (33 anni e 312 giorni) nel 2002 quando segnò all'Ajax22:07

47' E Roma che è costretta a fare un secondo cambio. Dentro Rodrigo Mora che prende il posto di Dybala. L'argentino è rimasto bloccato da un risentimento muscolare23:06

46' SI RIPARTE ALL'OLIMPICO!!!22:04

Ecco i risultati sugli altri campi: Aston Villa-Fenerbahce 3-0, Betis-Porto 0-0, Bodo Glimt-Borussia Dortmund 0-0, Manchester City-PSG 0-3. Shakhtar-AEK Atene 1-1, Slovan Bratislava-Stoccarda 0-121:52

Canovaccio della partita molto chiaro da parte della Roma, ma il Real Madrid sapeva già tutto. In fase difensiva, però, la squadra di Mourinho fatica davvero tantissimo e sono stati diversi gli errori di impostazione da parte dei blancos. La Roma deve puntare molto su questo e sulla sua aggressività, anche se immaginiamo che i giallorossi non possano tenere lo stesso ritmo del primo tempo. Occhio comunque a non lasciare spazi. È vero che il Real ha creato poco, ma ha comunque pareggiato e ha sfiorato il gol con Cucurella e Bellingham. Insomma, a loro basta un cm per segnare.21:51

Dominio totale della Roma ma, a fine primo tempo, siamo ancora con un risultato di parità. La squadra di Gasperini aggredisce il Real in tutto il perimetro del campo. Trova il gol dell'1-0 con de Roon, ma hanno occasioni per colpire anche Malen, Dybala e Soulé. Al Real Madrid, però, basta una fiammata col pareggio immediato di Mbappé, anche grazie alla deviazione di Gianluca Mancini.21:49

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-1 all'Olimpico. Al gol di de Roon, risponde Mbappé21:48

45'+2' OCCASIONE REAL MADRID!!! Mbappé fa salire il Real Madrid. Palla per Vinicius che rimette dentro da sinistra, va al tiro Bellingham che però non trova lo specchio. Che occasione mancata21:57

45' Un minuto di recupero...21:46

43' Soulé prova di nuovo la conclusione dal limite ma, questa volta, calcia alle stelle. Non contento Gasperini che voleva si giocasse di più la palla21:43

42' Scambiano Soulé-Wesley sulla destra, cross del brasiliano e deve intervenire in difesa anche Bellingham. Real Madrid che soffre da questa parte21:43

40' Pisilli cerca Malen in mezza all'area di rigore, ma Konaté prolunga in angolo. Roma che prova a rituffarsi in area dopo una minima reazione del Real Madrid21:41

39' Soulé sguscia via a destra, palla per Mancini che prolunga per Malen, ma lo anticipa Konaté21:40

38' Fallo di Cucurella che trattiene Soulé prima che parta in transizione. Ci poteva stare anche il giallo per il difensore del Real Madrid21:57

37' Konaté cerca Mbappé con un lancio verso l'area di rigore, recupera in uscita Gollini21:38

35' Giusto da segnalare: il PSG sta vincendo in casa del Manchester City per 3-0 dopo 34 minuti21:36

34' Diomande salta di netto de Roon, poi prova il crossa da destra ma trova solo l'angolo21:34

32' IL REAL MADRID SI MANGIA UN GOL!!! Courtois lancia per Cucurella che supera Soulé, ma non Gollini. Conclusione ravvicinata sballata da parte del Campione del mondo che non trova lo specchio della porta. Clamoroso errore. Sia della difesa che di Cucurella21:40

30' 55% di possesso palla per la Roma in questa prima mezz'ora di gioco21:33

28' Ancora Mbappé che prova, con un controllo, a saltare l'uomo spalle alla porta, ma è bravo Ndicka a non perderlo di vista e a strappargli la palla21:30

26' Secondo gol in questa Champions per Mbappé che, al debutto, aveva segnato anche contro l'Inter21:27

25' GOL! Roma-REAL MADRID 1-1. Rete di Kylian Mbappé. Roma vicina al raddoppio due volte, ma alla prima chance il Real la pareggia. Intervento a vuoto di Hermoso che favorisce Mbappé, destro da fuori, toccato da Gianluca Mancini, che beffa Gollini. Pareggio immediato per la squadra di Mourinho.21:56

24' QUA SE LO MANGIA MALEN!!! Dybala dà un pallone d'oro a Malen che, però, si addormenta al momento del tiro e la tocca soltanto.21:25

23' CI PROVA MALEN!!! Soulé verticalizza per Malen che prova la conclusione sul primo palo, sfugge per un attimo a Courtois che riesce a parare in due tempi.21:24

21' E questo è il primo gol di de Roon in carriera in Champions. Alla sua presenza n° 45 nella massima competizione europea21:23

20' GOL! ROMA-Real Madrid 1-0. Rete di Marten de Roon. E arriva il vantaggio, meritato, della Roma col destro da fuori dell'ex Atalanta che sorprende Courtois che non l'ha vista partire. Assist di Soulé che controlla in area ed è bravo a invitare de Roon alla conclusione



Guarda la scheda del giocatore Marten De Roon21:56

18' Occhio al Real Madrid con Bellingham che subisce un contatto in area, mentre sta calciando verso la porta. L'inglese chiede il rigore, ma c'era fuorigioco dell'ex Borussia Dortmund21:18

18' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Pisilli che si inserisce in mezzo al campo per Koné21:18

17' In lacrime Koné, delusissimo per l'infortunio e per dover uscire in questa partita importantissima21:18

17' Gioco fermo. Non si batte ancora l'angolo perché è rimasto a terra Koné. Problema muscolare per il centrocampista della Nazionale francese21:55

16' Vinicius si spinge a sinistra e guadagna un angolo. Prova a ribattere il Real Madrid21:16

15' Tiro-cross di Wesley, Courtois non trattiene, la palla resta lì, ma la difesa del Real Madrid spazza21:15

13' Risponde il Real Madrid col sinistro di Diomande: conclusione da dimenticare dell'ivoriano21:13

12' OCCASIONE ROMA!!! Molina serve Dybala a centro area, l'argentino va in spaccata cercando la deviazione a rete, ma non trova la porta di Courtois21:54

11' Malen si inserisce in area e cerca un passaggio per de Roon che si era spinto in avanti, spazza via Rudiger21:12

9' Intanto cori dei tifosi della Roma in direzione di José Mourinho, ex allenatore dei giallorossi. Con la Roma, Mou ha vinto una Conference League e fatto una finale di Europa League21:10

8' Courtois cerca, con un lungo lancio, Valverde, ma capisce tutto Wesley che chiude bene in diagonale21:09

6' Contropiede Real Madrid con Mbappé che cerca Bellingham, l'inglese finisce giù per un contatto, ma per l'arbitro Letexier non c'è nulla21:07

5' Ci prova ancora SOULE, ma questa volta la sua conclusione è facile preda per Courtois. Ma siamo già a tre conclusioni per i giallorossi21:05

4' ROMA VICINA AL GOL!!! Vinicius perde palla nella sua area di rigore, cross della Roma respinto, c'è Hermoso ben piazzato: prova il sinistro dal limite, ma arriva la grande parata di Courtois che manda in angolo21:05

2' OCCHIO A MBAPPE!!! Dall'altra parte anche il Real Madrid è subito pericoloso con Mbappé, ma è provvidenziale Ndicka con la sua chiusura prima che il francese entri in area21:03

2' SUBITO ROMA!!! Hermoso cambia gioco per Soulé, stop e se la porta sul mancino, ma la sua conclusione si perde sul fondo21:02

1' SI PARTE ALL'OLIMPICO!!! Primo possesso per la Roma...21:01

Como sconfitto a Rotterdam per 3-2 contro il Feyenoord. Nella giornata di martedì, sono arrivati anche i ko di Napoli (3-1 col Villarreal) e Inter (4-3 col Bruges). Tocca, quindi, alla Roma provare a centrare quella che sarebbe l'unica vittoria di un'italiana in questa 2a giornata di League Phase.20:47

Il direttore di gara sarà il francese François Letexier. Il fischietto classe '89 sarà coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni e dal quarto ufficiale, il sig. Bastien Dechepy. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci saranno i due neerlandesi Dennis Higler (VAR) e Pol van Boekel (AVAR).02:57

Sono 12 i precedenti in Champions/Coppa dei Campioni tra Roma e Real Madrid. Il bilancio pende dalla parte dei blancos con 8 successi oltre a 3 vittorie dei giallorossi e un pareggio. L'ultima sfida tra le due risale alla fase a gironi 2018-2019. Vittoria Real in casa per 3-0 e successo dei blancos anche all'Olimpico per 2-0 grazie ai gol di Bale e Lucas Vázquez. L'unica vittoria della Roma in casa è quella del 19 febbraio 2008, all'andata degli ottavi di finale: 2-1 per i giallorossi di Spalletti che ribaltarono il vantaggio iniziale di Raúl con i gol di Pizarro e Amantino Mancini. PS: Roma che eliminò quel Real Madrid agli ottavi, vincendo anche il ritorno al Bernabéu per 2-1.02:57

Due cambi per José Mourinho che inserisce nuovamente Dumfries a destra al posto di Alexander-Arnold. La grande sorpresa è l'assenza, dall'inizio, di Arda Güler: Mourinho dà fiducia a Diomande, che si è sbloccato col contro il Villarreal, e Vinicius, che comunque salterebbe la prossima per squalifica. C'è anche Mbappé che è già rientrato sabato scorso, in campionato, dopo l'infortunio al ginocchio patito in Nazionale con la Francia. Sono out Raúl Asencio, Rodrygo, Mendy e Militão.20:03

Un solo cambio per Gasperini rispetto all'ultima contro il Como. Torna titolare Soulé sulla trequarti al posto di Lorenzo Pellegrini che si accomoda in panchina. Da ricordare che la Roma deve fare a meno del portiere Svilar e di Cristante: sostituiti, rispettivamente, da Gollini e de Roon. Regolarmente in campo Malen a guidare l'attacco: l'olandese salterà, invece, per squalifica la prossima di campionato contro il Genoa.19:59

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Real Madrid scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Courtois - Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella - Valverde, Tchouaméni - Diomande, Bellingham, Vinicius - Mbappé. All. José Mourinho. A disposizione: Lunin, Mestre - Alexander-Arnold, Carreras, Huijsen - Espí, Thiago Pitarch, Bernardo Silva, Camavinga - Arda Güler, Brahim Díaz, Endrick.19:56

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Gollini - G.Mancini, Ndicka, Mario Hermoso - Wesley, de Roon, M.Koné, Molina - Dybala, Soulé - Malen. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: De Marzi, D.Vásquez - Ghilardi, Balerdi, Koulierakis - Rensch, Lo.Pellegrini, Mora, Lulli, Pisilli - S.Castro19:53

Roma che, invece, ha pareggiato nel debutto in Champions con un 1-1 sul campo del Fenerbahce. In una partita dai due volti: Roma dominante nel primo tempo, che meritava anche più dell'1-0 acquisito, ma una ripresa molto sottotono, con i giallorossi che hanno rischiato anche di perderla. Roma che, inoltre, arriva da due pareggi consecutivi in campionato contro Inter e Como, ma la squadra di Gasperini resta comunque a -2 dalla vetta.02:56

Real Madrid che arriva dalla vittoria sull'Inter alla prima giornata. Un 2-1 abbastanza convincente, anche se in fase difensiva la squadra di Mourinho aveva traballato un po'. Nell'ultima giornata di campionato, invece, il Real ha battuto in casa il Villarreal grazie al gol di Diomande, che si è finalmente sbloccato. Mourinho ha però “perso” Vinicius - espulso - per aver tirato i capelli a un avversario. A denotare il grande momento di difficoltà che sta vivendo l'attaccante brasiliano.02:56

Benvenuti alla diretta scritta di Roma-Real Madrid, gara valida per la Giornata 2 della League Phase di Champions League 2026-2027. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma.02:55

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