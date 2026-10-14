Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - AEK Athens sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente lo Shakhtar Donetsk si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'AEK Athens si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lo Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; l'AEK Athens ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Shakhtar Donetsk e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Shakhtar Donetsk-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima partita di UEFA Champions League tra una squadra ucraina e una greca in quasi 20 anni, a partire da quella terminata 1-1 tra Shakhtar Donetsk e Olympiakos, nel dicembre 2006.

Lo Shakhtar Donetsk è imbattuto nelle cinque partite europee giocate contro avversarie greche (inclusi preliminari), sebbene le ultime quattro sfide siano terminate in parità, dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il PAOK Salonicco, in Coppa UEFA, nell'ottobre 2005.

Delle otto partite disputate tra squadre ucraine e greche nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, soltanto una è stata vinta da una formazione greca (tre pareggi e quattro vittorie degli ucraini): quella tra Dinamo Kiev e Panathinaikos (1-2), nel settembre 1998.

La partita si giocherà allo Stamford Bridge, stadio di casa del Chelsea; un impianto di gioco in cui l'attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk, Arda Turan, andò a segno permettendo all'Atlético Madrid di qualificarsi per la finale di UEFA Champions League nel 2014: nell'occasione realizzò il terzo gol nel successo per 3-1 contro gli inglesi nella semifinale di ritorno.

L'AEK Atene ha vinto la gara d'esordio in questa UEFA Champions League (1-0 contro il LASK) e potrebbe vincere le prime due gare di un'edizione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia.

L'AEK Atene potrebbe vincere una trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la prima volta dal novembre 1968 (2-0 contro i danesi dell'AB); i greci, infatti, non sono riusciti ad aggiudicarsi alcuna delle ultime 22 gare esterne (5N, 17P).

L'undici titolare schierato dallo Shakhtar Donetsk nella prima giornata, contro il PSV, aveva un'età media di 23 anni e 364 giorni: è la più bassa tra tutte le squadre nel turno inaugurale di questa UEFA Champions League.

L'AEK Atene ha vinto il 61.5% dei duelli nella gara d'esordio contro il LASK in questa UEFA Champions League: si tratta della percentuale più alta tra tutte le squadre nel primo turno.

L'unico gol dello Shakhtar Donetsk nella prima giornata è stato segnato dal venezuelano Gleiker Mendoza (1-1 contro il PSV); escludendo le autoreti, più della metà delle marcature totali degli ucraini in UEFA Champions League è stata realizzata da giocatori sudamericani (58% - 95/164).

Il gol vittoria dell'AEK Atene nella partita precedente è arrivato su calcio di punizione diretto, firmato da Razvan Marin. Tra le squadre con almeno 10 reti all'attivo in UEFA Champions League, l'AEK è quella che vanta la percentuale più alta di gol segnati su punizione diretta (15% - 3/20).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: