Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 3, AEK Atene 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 3, AEK Atene 1.
Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 3, AEK Atene 1.22:53
Fallo di Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk).22:51
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).22:50
Fuorigioco. Barnabás Varga(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Oleksandr Zubkov e' colto in fuorigioco.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Barnabás Varga (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:48
Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).22:48
Gara riprende.22:47
Gara momentaneamente sospesa, Mijat Gacinovic (AEK Atene) per infortunio.22:46
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Alisson Santana.22:45
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Kauã Elias.22:45
Gol! Shakhtar Donetsk 3, AEK Atene 1. Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Isaque.22:44
Fallo di mano di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:43
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).22:41
Sostituzione, AEK Atene. Oleksandr Zubkov sostituisce Razvan Marin.22:40
Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).22:40
João Mário (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yehor Nazaryna sostituisce Marlon Gomes.22:39
Gol! Shakhtar Donetsk 2, AEK Atene 1. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa. Assist di Alisson Santana.22:37
Sostituzione, AEK Atene. Barnabás Varga sostituisce Luka Jovic.22:36
Sostituzione, AEK Atene. Kaan Kairinen sostituisce Milán Vitális.22:36
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:34
Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).22:32
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:31
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Filipe Relvas (AEK Atene).22:31
Fallo di Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk).22:30
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Tentativo fallito. Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! tira alto. Assist di Pedro Henrique.22:29
Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Zine.22:28
Sostituzione, AEK Atene. João Mário sostituisce Lovro Majer.22:28
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).22:28
Zine (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Milán Vitális (AEK Atene).22:25
Tiro respinto. Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Henrique.22:25
Fuorigioco. Valerii Bondar(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.22:24
Fallo di mano di Lazaros Rota (AEK Atene).22:23
Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:23
Milán Vitális (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:22
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Alisson Santana con cross da calcio d'angolo.22:21
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Gleiker Mendoza sostituisce Newerton.22:21
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Isaque sostituisce Pedrinho.22:21
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Harold Moukoudi (AEK Atene).22:20
Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:20
Fallo di Pedrinho (Shakhtar Donetsk).22:19
Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Razvan Marin (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:18
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).22:18
Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).22:17
Harold Moukoudi (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fuorigioco. Pedro Henrique(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.22:16
Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).22:15
Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:14
Tiro respinto. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Razvan Marin con cross.22:14
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk).22:13
Tiro parato. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:13
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:12
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).22:12
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).22:11
Fuorigioco. Filipe Relvas(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.22:11
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Razvan Marin.22:10
Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:09
Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Milán Vitális (AEK Atene).22:08
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zine.22:07
Tiro parato. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luka Jovic.22:07
Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:05
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Lovro Majer (AEK Atene).22:05
Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pedrinho.22:04
Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 1, AEK Atene 1.22:03
Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 1, AEK Atene 1.21:47
Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Stavros Pilios con cross.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).21:43
Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Harold Moukoudi (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:41
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).21:41
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).21:40
Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Milán Vitális.21:38
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.21:38
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:35
Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:35
Gol! Shakhtar Donetsk 1, AEK Atene 1. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:34
Decisione VAR: rigore Shakhtar Donetsk.21:31
Rigore per Shakhtar Donetsk. Alisson Santana e'stato atterrato in area di rigore.21:30
Rigore concesso da Filipe Relvas (AEK Atene) per un fallo in area.21:30
Gol! Shakhtar Donetsk 0, AEK Atene 1. Lovro Majer (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stavros Pilios in seguito a un contropiede.21:27
Fuorigioco. Vinícius Tobias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.21:24
Tentativo fallito. Milán Vitális (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:23
Tiro respinto. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Newerton.21:21
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:19
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Filipe Relvas (AEK Atene).21:18
Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area.21:18
Lovro Majer (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:17
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di Lovro Majer (AEK Atene).21:17
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).21:15
Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Zine.21:13
Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Razvan Marin.21:13
Fuorigioco. Pedrinho(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Valerii Bondar e' colto in fuorigioco.21:11
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Fallo di Milán Vitális (AEK Atene).21:10
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Alberto Brignoli (AEK Atene).21:09
Tiro parato. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Vinícius Tobias.21:09
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Milán Vitális (AEK Atene) per infortunio.21:05
Harold Moukoudi (AEK Atene) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Lovro Majer con cross da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stamford Bridge
Città: Londra
Capienza: 40044 spettatori19:58
Shakhtar Donetsk - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Shakhtar Donetsk - AEK Athens sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Attualmente lo Shakhtar Donetsk si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'AEK Athens si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; l'AEK Athens ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
Shakhtar Donetsk e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.
Shakhtar Donetsk-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shakhtar Donetsk
|AEK Athens
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|46.4
|49.1
|Numero totale di passaggi
|389
|405
|Numero totale di passaggi riusciti
|314
|341
|Tiri nello specchio della porta
|2
|4
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|44.4
|Numero totale di cross
|7
|19
|Numero medio di cross riusciti
|1
|6
|Duelli per partita vinti
|47
|64
|Duelli per partita persi
|53
|40
|Corner subiti
|3
|3
|Corner guadagnati
|3
|7
|Numero di punizioni a favore
|13
|14
|Numero di punizioni concesse
|15
|7
|Tackle totali
|20
|16
|Percentuale di successo nei tackle
|45.0
|62.5
|Fuorigiochi totali
|0
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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