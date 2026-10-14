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Shakhtar Donetsk-AEK Athens: 3-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stamford Bridge di Londra
14 Ottobre 2026 ore 21:00
Shakhtar Donetsk
3
AEK Athens
1
Partita finita
Arbitro: Chris Kavanagh
  1. 28' 0-1 Lovro Majer
  2. 34' 1-1 Pedrinho (R)
  3. 80' 2-1 Vinícius Tobias
  4. 86' 3-1 Gleiker Mendoza
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 3, AEK Atene 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 3, AEK Atene 1.22:53

  3. 90'+3'

    Fallo di Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk).22:51

  4. 90'+3'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  5. 90'+2'

    Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  6. 90'+2'

    Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).22:50

  7. 90'+1'

    Fuorigioco. Barnabás Varga(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Oleksandr Zubkov e' colto in fuorigioco.22:49

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  10. 90'

    Barnabás Varga (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:48

  11. 90'

    Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  12. 90'

    Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).22:48

  13. 89'

    Gara riprende.22:47

  15. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Mijat Gacinovic (AEK Atene) per infortunio.22:46

  16. 87'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Alisson Santana.22:45

  17. 87'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Kauã Elias.22:45

  18. 86'

    Gol! Shakhtar Donetsk 3, AEK Atene 1. Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Isaque.22:44

  19. 85'

    Fallo di mano di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:43

  21. 84'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  22. 84'

    Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).22:41

  23. 83'

    Sostituzione, AEK Atene. Oleksandr Zubkov sostituisce Razvan Marin.22:40

  24. 82'

    Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).22:40

  25. 82'

    João Mário (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40

  27. 81'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yehor Nazaryna sostituisce Marlon Gomes.22:39

  28. 80'

    Gol! Shakhtar Donetsk 2, AEK Atene 1. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa. Assist di Alisson Santana.22:37

  29. 79'

    Sostituzione, AEK Atene. Barnabás Varga sostituisce Luka Jovic.22:36

  30. 78'

    Sostituzione, AEK Atene. Kaan Kairinen sostituisce Milán Vitális.22:36

  31. 77'

    Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34

  33. 77'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:34

  34. 75'

    Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  35. 75'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).22:32

  36. 74'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:31

  37. 74'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  39. 73'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  40. 73'

    Fallo di Filipe Relvas (AEK Atene).22:31

  41. 73'

    Fallo di Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk).22:30

  42. 73'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  43. 72'

    Tentativo fallito. Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! tira alto. Assist di Pedro Henrique.22:29

  45. 71'

    Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Zine.22:28

  46. 71'

    Sostituzione, AEK Atene. João Mário sostituisce Lovro Majer.22:28

  47. 70'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).22:28

  48. 70'

    Zine (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  49. 68'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Milán Vitális (AEK Atene).22:25

  51. 68'

    Tiro respinto. Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Henrique.22:25

  52. 67'

    Fuorigioco. Valerii Bondar(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.22:24

  53. 66'

    Fallo di mano di Lazaros Rota (AEK Atene).22:23

  54. 65'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:23

  55. 65'

    Milán Vitális (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  57. 65'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:22

  58. 65'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  59. 64'

    Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Alisson Santana con cross da calcio d'angolo.22:21

  60. 63'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Gleiker Mendoza sostituisce Newerton.22:21

  61. 63'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Isaque sostituisce Pedrinho.22:21

  63. 63'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Harold Moukoudi (AEK Atene).22:20

  64. 63'

    Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:20

  65. 62'

    Fallo di Pedrinho (Shakhtar Donetsk).22:19

  66. 62'

    Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  67. 61'

    Razvan Marin (AEK Atene) e' ammonito per fallo.22:18

  69. 61'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  70. 61'

    Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).22:18

  71. 59'

    Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).22:17

  72. 59'

    Harold Moukoudi (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  73. 58'

    Fuorigioco. Pedro Henrique(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Alisson Santana e' colto in fuorigioco.22:16

  75. 57'

    Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).22:15

  76. 57'

    Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  77. 56'

    Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.22:14

  78. 56'

    Tiro respinto. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Razvan Marin con cross.22:14

  79. 56'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk).22:13

  81. 56'

    Tiro parato. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:13

  82. 54'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:12

  83. 54'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).22:12

  84. 54'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  85. 54'

    Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  87. 54'

    Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).22:11

  88. 53'

    Fuorigioco. Filipe Relvas(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.22:11

  89. 52'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Razvan Marin.22:10

  90. 51'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:09

  91. 51'

    Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  93. 50'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  94. 50'

    Fallo di Milán Vitális (AEK Atene).22:08

  95. 50'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zine.22:07

  96. 49'

    Tiro parato. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luka Jovic.22:07

  97. 48'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:05

  99. 48'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  100. 47'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  101. 47'

    Fallo di Lovro Majer (AEK Atene).22:05

  102. 46'

    Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pedrinho.22:04

  103. Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 1, AEK Atene 1.22:03

  105. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 1, AEK Atene 1.21:47

  106. 45'

    Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Stavros Pilios con cross.21:45

  107. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  108. 43'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).21:43

  109. 43'

    Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  111. 42'

    Harold Moukoudi (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:41

  112. 42'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41

  113. 42'

    Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).21:41

  114. 40'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).21:40

  115. 38'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Milán Vitális.21:38

  117. 38'

    Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.21:38

  118. 35'

    Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:35

  119. 35'

    Stavros Pilios (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:35

  120. 34'

    Gol! Shakhtar Donetsk 1, AEK Atene 1. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:34

  121. 31'

    Decisione VAR: rigore Shakhtar Donetsk.21:31

  123. 31'

    Rigore per Shakhtar Donetsk. Alisson Santana e'stato atterrato in area di rigore.21:30

  124. 31'

    Rigore concesso da Filipe Relvas (AEK Atene) per un fallo in area.21:30

  125. 28'

    Gol! Shakhtar Donetsk 0, AEK Atene 1. Lovro Majer (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stavros Pilios in seguito a un contropiede.21:27

  126. 24'

    Fuorigioco. Vinícius Tobias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Kauã Elias e' colto in fuorigioco.21:24

  127. 23'

    Tentativo fallito. Milán Vitális (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:23

  129. 21'

    Tiro respinto. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Newerton.21:21

  130. 20'

    Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:19

  131. 20'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  132. 19'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Filipe Relvas (AEK Atene).21:18

  133. 19'

    Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area.21:18

  135. 18'

    Lovro Majer (AEK Atene) e' ammonito per fallo.21:17

  136. 18'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  137. 18'

    Fallo di Lovro Majer (AEK Atene).21:17

  138. 16'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  139. 16'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).21:15

  141. 14'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Zine.21:13

  142. 14'

    Tentativo fallito. Zine (AEK Atene) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Razvan Marin.21:13

  143. 11'

    Fuorigioco. Pedrinho(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Valerii Bondar e' colto in fuorigioco.21:11

  144. 11'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  145. 11'

    Fallo di Milán Vitális (AEK Atene).21:10

  147. 10'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Alberto Brignoli (AEK Atene).21:09

  148. 9'

    Tiro parato. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Vinícius Tobias.21:09

  149. 6'

    Gara riprende.21:06

  150. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Milán Vitális (AEK Atene) per infortunio.21:05

  151. 3'

    Harold Moukoudi (AEK Atene) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Lovro Majer con cross da calcio d'angolo.21:02

  153. 2'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:02

  154. Inizia il Primo tempo.21:00

  155. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

  157. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stamford Bridge
    Città: Londra
    Capienza: 40044 spettatori19:58

Formazioni Shakhtar Donetsk - AEK Athens

Shakhtar Donetsk
AEK Athens
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (31) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (13) PEDRO HENRIQUE (D)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (6) MARLON GOMES (C)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (11) NEWERTON (C)
  • (10) PEDRINHO (C)
  • (30) ALISSON SANTANA (C)
  • (9) KAUÃ ELIAS (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (24) VIKTOR TSUKANOV (C)
  • (99) BRUNINHO (C)
  • (49) LUCA MEIRELLES (A)
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (25) GABRIEL CARVALHO (C)
  • (77) GLEIKER MENDOZA (C)
  • (20) OLEKSANDR KARAVAIEV (C)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (23) KIRIL FESIUN (P)
  • (2) LASSINA TRAORÉ (A)
  • (8) DMYTRO KRYSKIV (C)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
TITOLARI AEK ATHENS
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (27) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (14) LOVRO MAJER (C)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (C)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
  • (90) ZINE (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (10) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (41) MARIOS BALAMOTIS (P)
  • (16) KERVIN ARRIAGA (C)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (6) KAAN KAIRINEN (C)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (C)
  • (22) CHARALAMPOS LYKOGIANNIS (D)
  • (23) JOÃO MÁRIO (C)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Shakhtar Donetsk - AEK Athens sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente lo Shakhtar Donetsk si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'AEK Athens si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; l'AEK Athens ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Shakhtar Donetsk e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Shakhtar Donetsk-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la prima partita di UEFA Champions League tra una squadra ucraina e una greca in quasi 20 anni, a partire da quella terminata 1-1 tra Shakhtar Donetsk e Olympiakos, nel dicembre 2006.
  • Lo Shakhtar Donetsk è imbattuto nelle cinque partite europee giocate contro avversarie greche (inclusi preliminari), sebbene le ultime quattro sfide siano terminate in parità, dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il PAOK Salonicco, in Coppa UEFA, nell'ottobre 2005.
  • Delle otto partite disputate tra squadre ucraine e greche nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, soltanto una è stata vinta da una formazione greca (tre pareggi e quattro vittorie degli ucraini): quella tra Dinamo Kiev e Panathinaikos (1-2), nel settembre 1998.
  • La partita si giocherà allo Stamford Bridge, stadio di casa del Chelsea; un impianto di gioco in cui l'attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk, Arda Turan, andò a segno permettendo all'Atlético Madrid di qualificarsi per la finale di UEFA Champions League nel 2014: nell'occasione realizzò il terzo gol nel successo per 3-1 contro gli inglesi nella semifinale di ritorno.
  • L'AEK Atene ha vinto la gara d'esordio in questa UEFA Champions League (1-0 contro il LASK) e potrebbe vincere le prime due gare di un'edizione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia.
  • L'AEK Atene potrebbe vincere una trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la prima volta dal novembre 1968 (2-0 contro i danesi dell'AB); i greci, infatti, non sono riusciti ad aggiudicarsi alcuna delle ultime 22 gare esterne (5N, 17P).
  • L'undici titolare schierato dallo Shakhtar Donetsk nella prima giornata, contro il PSV, aveva un'età media di 23 anni e 364 giorni: è la più bassa tra tutte le squadre nel turno inaugurale di questa UEFA Champions League.
  • L'AEK Atene ha vinto il 61.5% dei duelli nella gara d'esordio contro il LASK in questa UEFA Champions League: si tratta della percentuale più alta tra tutte le squadre nel primo turno.
  • L'unico gol dello Shakhtar Donetsk nella prima giornata è stato segnato dal venezuelano Gleiker Mendoza (1-1 contro il PSV); escludendo le autoreti, più della metà delle marcature totali degli ucraini in UEFA Champions League è stata realizzata da giocatori sudamericani (58% - 95/164).
  • Il gol vittoria dell'AEK Atene nella partita precedente è arrivato su calcio di punizione diretto, firmato da Razvan Marin. Tra le squadre con almeno 10 reti all'attivo in UEFA Champions League, l'AEK è quella che vanta la percentuale più alta di gol segnati su punizione diretta (15% - 3/20).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Shakhtar DonetskAEK Athens
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati11
Gol totali subiti10
Media gol subiti per partita1.00.0
Percentuale possesso palla46.449.1
Numero totale di passaggi389405
Numero totale di passaggi riusciti314341
Tiri nello specchio della porta24
Percentuale di tiri in porta50.044.4
Numero totale di cross719
Numero medio di cross riusciti16
Duelli per partita vinti4764
Duelli per partita persi5340
Corner subiti33
Corner guadagnati37
Numero di punizioni a favore1314
Numero di punizioni concesse157
Tackle totali2016
Percentuale di successo nei tackle45.062.5
Fuorigiochi totali02
Numero totale di cartellini gialli61
Numero totale di cartellini rossi00

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