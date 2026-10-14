Incontro terminato, Slovan Bratislava 0, Stoccarda 3.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Slovan Bratislava 0, Stoccarda 3.
Secondo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Stoccarda 3.22:51
Tiro parato. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Undav.22:50
Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:49
Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Roman Cerepkai.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:46
Gol! Slovan Bratislava 0, Stoccarda 3. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lorenz Assignon con cross.22:46
Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:45
Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).22:45
Sostituzione, Stoccarda. Lorenz Assignon sostituisce Josha Vagnoman.22:42
Peter Pokorny (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.22:41
Ermedin Demirovic (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).22:41
Fuorigioco. Deniz Undav(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Jamie Leweling e' colto in fuorigioco.22:39
Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).22:39
Artur Gajdos (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39
Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).22:38
César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).22:38
Peter Pokorny (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Sostituzione, Slovan Bratislava. Nino Marcelli sostituisce Suleiman Camara.22:37
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Andraz Sporar.22:37
Sostituzione, Slovan Bratislava. Roman Cerepkai sostituisce Tigran Barseghyan.22:37
Sostituzione, Stoccarda. Ermedin Demirovic sostituisce Bilal El Khannouss.22:37
Sostituzione, Stoccarda. Atakan Karazor sostituisce Angelo Stiller.22:36
Tiro respinto. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area.22:35
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).22:34
Josha Vagnoman (Stoccarda) e' ammonito per fallo.22:33
Fallo di Josha Vagnoman (Stoccarda).22:33
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Angelo Stiller (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).22:32
Sostituzione, Slovan Bratislava. Kevin Wimmer sostituisce Sandro Cruz.22:31
Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Cristian Martínez.22:31
Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).22:31
Tentativo fallito. Leo Sauer (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jamie Leweling con cross.22:28
Sostituzione, Stoccarda. Jamie Leweling sostituisce Dzenan Pejcinovic.22:27
Sostituzione, Stoccarda. Leo Sauer sostituisce Chris Führich.22:27
Deniz Undav (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).22:27
Tiro respinto. César Blackman (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area. Assist di Tigran Barseghyan.22:25
Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).22:25
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Tentativo fallito. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco alto sulla destra.22:22
Autorete di Sandro Cruz, Slovan Bratislava. Slovan Bratislava 0, Stoccarda 2..22:20
Tentativo fallito. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:19
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).22:18
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro da centro area. Assist di Deniz Undav.22:18
Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Cristian Martínez (Slovan Bratislava).22:17
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tigran Barseghyan.22:17
Tiro respinto. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area. Assist di Peter Pokorny.22:17
Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava).22:13
Fuorigioco. Andraz Sporar(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Suleiman Camara e' colto in fuorigioco.22:09
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).22:05
Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di César Blackman.22:03
Dzenan Pejcinovic (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02
Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).22:02
Inizia il Secondo tempo Slovan Bratislava 0, Stoccarda 1.22:01
Primo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Stoccarda 1.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).21:45
Tiro parato. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.21:45
Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).21:43
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Tentativo fallito. Ramon Hendriks (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:43
Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dzenan Pejcinovic.21:43
Tentativo fallito. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tigran Barseghyan con cross in seguito a un contropiede.21:40
Fuorigioco. Angelo Stiller(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Deniz Undav e' colto in fuorigioco.21:39
Fallo di Josha Vagnoman (Stoccarda).21:37
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).21:36
César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di César Blackman.21:35
Josha Vagnoman (Stoccarda) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).21:32
Finn Jeltsch (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).21:31
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).21:30
Tiro respinto. César Blackman (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Tigran Barseghyan.21:30
Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).21:29
Cristian Martínez (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Gol! Slovan Bratislava 0, Stoccarda 1. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Angelo Stiller in seguito a un contropiede.21:28
Tiro respinto. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area.21:27
Tiro respinto. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area. Assist di Suleiman Camara.21:27
Bilal El Khannouss (Stoccarda) e' ammonito per fallo.21:25
Fallo di Bilal El Khannouss (Stoccarda).21:25
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Bilal El Khannouss (Stoccarda).21:23
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:23
Tiro parato. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:23
Tiro parato. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jeff Chabot con suggerimento di testa.21:23
Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22
Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).21:22
Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).21:20
Tiro respinto. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Andraz Sporar.21:20
Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).21:17
Cristian Martínez (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Tentativo fallito. Ramon Hendriks (Stoccarda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Chris Führich con cross da calcio d'angolo.21:14
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).21:13
Ramon Hendriks (Stoccarda) e' ammonito per fallo.21:11
Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).21:11
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Bilal El Khannouss (Stoccarda).21:08
Cristian Martínez (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).21:07
Tiro parato. Josha Vagnoman (Stoccarda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bilal El Khannouss.21:07
Fallo di Josha Vagnoman (Stoccarda).21:06
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Angelo Stiller con cross da calcio d'angolo.21:04
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Suleiman Camara (Slovan Bratislava).21:04
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Suleiman Camara.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Národny Futbalovy Stadión
Città: Bratislava
Capienza: 22500 spettatori19:49
Slovan Bratislava - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.
Arbitro di Slovan Bratislava - Stoccarda sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Attualmente lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Stoccarda si trova 4° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9; lo Stoccarda ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1.
Slovan Bratislava e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.
Slovan Bratislava-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Slovan Bratislava
|Stoccarda
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|3
|Gol totali subiti
|6
|1
|Media gol subiti per partita
|6.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|27.9
|61.9
|Numero totale di passaggi
|285
|626
|Numero totale di passaggi riusciti
|212
|540
|Tiri nello specchio della porta
|4
|3
|Percentuale di tiri in porta
|66.7
|23.1
|Numero totale di cross
|4
|17
|Numero medio di cross riusciti
|1
|3
|Duelli per partita vinti
|44
|45
|Duelli per partita persi
|36
|49
|Corner subiti
|7
|5
|Corner guadagnati
|2
|4
|Numero di punizioni a favore
|8
|13
|Numero di punizioni concesse
|6
|13
|Tackle totali
|21
|7
|Percentuale di successo nei tackle
|71.4
|71.4
|Fuorigiochi totali
|1
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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