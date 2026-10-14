Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Slovan Bratislava - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.

Arbitro di Slovan Bratislava - Stoccarda sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Attualmente lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Stoccarda si trova 4° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9; lo Stoccarda ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1.

Slovan Bratislava e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.

Slovan Bratislava-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Includendo i turni di qualificazione, lo Slovan Bratislava e lo Stoccarda si affrontano per la quarta volta, con la squadra slovacca ancora a caccia della prima vittoria (1N 2P).

L'unico precedente tra lo Slovan Bratislava e lo Stoccarda nelle principali competizioni europee risale alla fase campionato della UEFA Champions League 2024/25, quando i tedeschi vinsero 3-1 in trasferta nel gennaio 2025.

Lo Slovan Bratislava è reduce da una striscia di 10 sconfitte consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, la serie negativa più lunga da quella del Marsiglia tra il 2012 e il 2020 (13).

Lo Stoccarda ha vinto tre delle ultime quattro partite di UEFA Champions League (1P), appena una in meno di quante ne aveva vinte nelle precedenti 22 gare nella competizione (4V 6N 12P).

Lo Slovan Bratislava ha vinto le ultime due partite casalinghe nelle principali competizioni europee della scorsa stagione (2-1 contro il Rayo Vallecano e 1-0 contro l'Häcken in UEFA Conference League); l'ultima volta che ha ottenuto tre successi interni consecutivi risale al periodo tra il 1994 e il 1995 (tre).

Lo Stoccarda punta a vincere due trasferte consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la prima volta; la loro più recente gara esterna nella competizione è stata proprio contro lo Slovan Bratislava (vittoria per 3-1 nel gennaio 2025).

Lo Stoccarda ha effettuato più inserimenti alle spalle della difesa avversaria di qualsiasi altra squadra nella prima giornata di questa UEFA Champions League (65), con tre diversi giocatori che ne hanno realizzati almeno 10: Chris Führich (14), Deniz Undav (10) ed Ermedin Demirovic (10).

Escludendo i rigori, Tigran Barseghyan ha partecipato direttamente a quattro degli ultimi cinque gol dello Slovan Bratislava in UEFA Champions League, segnandone uno e fornendo tre assist.

Chris Führich ha completato sei passaggi che hanno oltrepassato la linea difensiva avversaria nella gara dello Stoccarda in UEFA Champions League contro il Viking; nessun giocatore ha fatto meglio nelle partite della prima giornata di questa stagione.

Suleiman Camara ha segnato al suo debutto in UEFA Champions League con lo Slovan Bratislava nell'ultimo turno contro il Paris SG, effettuando più tiri (cinque) di tutti i suoi compagni di squadra messi insieme (quattro) durante la partita.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: