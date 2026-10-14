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Slovan Bratislava-Stoccarda: 0-3 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava
14 Ottobre 2026 ore 21:00
Slovan Bratislava
0
Stoccarda
3
Partita finita
Arbitro: Irfan Peljto
  1. 29' 0-1 Deniz Undav
  2. 64' 0-2 Sandro Cruz (A)
  3. 90' 0-3 Ermedin Demirovic
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Slovan Bratislava 0, Stoccarda 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Stoccarda 3.22:51

  3. 90'+4'

    Tiro parato. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Undav.22:50

  4. 90'+3'

    Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:49

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Roman Cerepkai.22:48

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:46

  7. 90'

    Gol! Slovan Bratislava 0, Stoccarda 3. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lorenz Assignon con cross.22:46

  9. 89'

    Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:45

  10. 89'

    Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).22:45

  11. 86'

    Sostituzione, Stoccarda. Lorenz Assignon sostituisce Josha Vagnoman.22:42

  12. 85'

    Peter Pokorny (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.22:41

  13. 85'

    Ermedin Demirovic (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  15. 85'

    Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).22:41

  16. 83'

    Fuorigioco. Deniz Undav(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Jamie Leweling e' colto in fuorigioco.22:39

  17. 83'

    Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).22:39

  18. 83'

    Artur Gajdos (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39

  19. 82'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).22:38

  21. 82'

    César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  22. 82'

    Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).22:38

  23. 82'

    Peter Pokorny (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  24. 81'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Nino Marcelli sostituisce Suleiman Camara.22:37

  25. 81'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Andraz Sporar.22:37

  27. 81'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Roman Cerepkai sostituisce Tigran Barseghyan.22:37

  28. 81'

    Sostituzione, Stoccarda. Ermedin Demirovic sostituisce Bilal El Khannouss.22:37

  29. 80'

    Sostituzione, Stoccarda. Atakan Karazor sostituisce Angelo Stiller.22:36

  30. 79'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area.22:35

  31. 78'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).22:34

  33. 77'

    Josha Vagnoman (Stoccarda) e' ammonito per fallo.22:33

  34. 77'

    Fallo di Josha Vagnoman (Stoccarda).22:33

  35. 77'

    Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  36. 76'

    Angelo Stiller (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  37. 76'

    Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).22:32

  39. 75'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Kevin Wimmer sostituisce Sandro Cruz.22:31

  40. 75'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Cristian Martínez.22:31

  41. 75'

    Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  42. 75'

    Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).22:31

  43. 72'

    Tentativo fallito. Leo Sauer (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jamie Leweling con cross.22:28

  45. 71'

    Sostituzione, Stoccarda. Jamie Leweling sostituisce Dzenan Pejcinovic.22:27

  46. 71'

    Sostituzione, Stoccarda. Leo Sauer sostituisce Chris Führich.22:27

  47. 71'

    Deniz Undav (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  48. 71'

    Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).22:27

  49. 69'

    Tiro respinto. César Blackman (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area. Assist di Tigran Barseghyan.22:25

  51. 69'

    Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).22:25

  52. 69'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  53. 66'

    Tentativo fallito. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco alto sulla destra.22:22

  54. 64'

    Autorete di Sandro Cruz, Slovan Bratislava. Slovan Bratislava 0, Stoccarda 2..22:20

  55. 63'

    Tentativo fallito. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:19

  57. 62'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).22:18

  58. 62'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro da centro area. Assist di Deniz Undav.22:18

  59. 61'

    Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  60. 61'

    Fallo di Cristian Martínez (Slovan Bratislava).22:17

  61. 61'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tigran Barseghyan.22:17

  63. 61'

    Tiro respinto. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area. Assist di Peter Pokorny.22:17

  64. 57'

    Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  65. 57'

    Fallo di Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava).22:13

  66. 53'

    Fuorigioco. Andraz Sporar(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Suleiman Camara e' colto in fuorigioco.22:09

  67. 49'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).22:05

  69. 47'

    Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di César Blackman.22:03

  70. 46'

    Dzenan Pejcinovic (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02

  71. 46'

    Fallo di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).22:02

  72. Inizia il Secondo tempo Slovan Bratislava 0, Stoccarda 1.22:01

  73. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Stoccarda 1.21:45

  75. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  76. 45'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).21:45

  77. 45'

    Tiro parato. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.21:45

  78. 44'

    Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).21:43

  79. 44'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  81. 44'

    Tentativo fallito. Ramon Hendriks (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:43

  82. 44'

    Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dzenan Pejcinovic.21:43

  83. 41'

    Tentativo fallito. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tigran Barseghyan con cross in seguito a un contropiede.21:40

  84. 39'

    Fuorigioco. Angelo Stiller(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Deniz Undav e' colto in fuorigioco.21:39

  85. 38'

    Fallo di Josha Vagnoman (Stoccarda).21:37

  87. 38'

    Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  88. 37'

    Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).21:36

  89. 37'

    César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  90. 36'

    Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di César Blackman.21:35

  91. 34'

    Josha Vagnoman (Stoccarda) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:33

  93. 33'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).21:32

  94. 32'

    Finn Jeltsch (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  95. 32'

    Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).21:31

  96. 31'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).21:30

  97. 31'

    Tiro respinto. César Blackman (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Tigran Barseghyan.21:30

  99. 30'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).21:29

  100. 30'

    Cristian Martínez (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  101. 29'

    Gol! Slovan Bratislava 0, Stoccarda 1. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Angelo Stiller in seguito a un contropiede.21:28

  102. 27'

    Tiro respinto. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area.21:27

  103. 27'

    Tiro respinto. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area. Assist di Suleiman Camara.21:27

  105. 26'

    Bilal El Khannouss (Stoccarda) e' ammonito per fallo.21:25

  106. 26'

    Fallo di Bilal El Khannouss (Stoccarda).21:25

  107. 26'

    Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  108. 24'

    Fallo di Bilal El Khannouss (Stoccarda).21:23

  109. 24'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  111. 24'

    Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:23

  112. 24'

    Tiro parato. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:23

  113. 24'

    Tiro parato. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jeff Chabot con suggerimento di testa.21:23

  114. 22'

    Ramon Hendriks (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22

  115. 22'

    Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).21:22

  117. 21'

    Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  118. 21'

    Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).21:20

  119. 20'

    Tiro respinto. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Andraz Sporar.21:20

  120. 18'

    Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).21:17

  121. 18'

    Cristian Martínez (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  123. 15'

    Tentativo fallito. Ramon Hendriks (Stoccarda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Chris Führich con cross da calcio d'angolo.21:14

  124. 14'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).21:13

  125. 12'

    Ramon Hendriks (Stoccarda) e' ammonito per fallo.21:11

  126. 12'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).21:11

  127. 12'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  129. 9'

    Fallo di Bilal El Khannouss (Stoccarda).21:08

  130. 9'

    Cristian Martínez (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  131. 8'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).21:07

  132. 8'

    Tiro parato. Josha Vagnoman (Stoccarda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bilal El Khannouss.21:07

  133. 7'

    Fallo di Josha Vagnoman (Stoccarda).21:06

  135. 7'

    Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  136. 5'

    Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Angelo Stiller con cross da calcio d'angolo.21:04

  137. 4'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Suleiman Camara (Slovan Bratislava).21:04

  138. 3'

    Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Suleiman Camara.21:02

  139. Inizia il Primo tempo.21:00

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  143. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Národny Futbalovy Stadión
    Città: Bratislava
    Capienza: 22500 spettatori19:49

Formazioni Slovan Bratislava - Stoccarda

Slovan Bratislava
Stoccarda
TITOLARI SLOVAN BRATISLAVA
  • (71) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (12) KENAN BAJRIC (D)
  • (15) SVETOZAR MARKOVIC (D)
  • (28) CÉSAR BLACKMAN (D)
  • (57) SANDRO CRUZ (D)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (C)
  • (21) SULEIMAN CAMARA (C)
  • (20) ALEN MUSTAFIC (C)
  • (3) PETER POKORNY (C)
  • (70) CRISTIAN MARTÍNEZ (C)
  • (99) ANDRAZ SPORAR (A)
PANCHINA SLOVAN BRATISLAVA
  • (77) DANYLO IHNATENKO (C)
  • (2) SAMUEL KOZLOVSKY (D)
  • (1) ALEKSANDAR POPOVIC (P)
  • (88) DAIKI MATSUOKA (C)
  • (6) KEVIN WIMMER (D)
  • (8) ARTUR GAJDOS (C)
  • (5) RAHIM IBRAHIM (C)
  • (13) ROMAN CEREPKAI (A)
  • (49) SAHMKOU CAMARA (D)
  • (10) NINO MARCELLI (C)
  • (14) ALASANA YIRAJANG (C)
  • (29) ALEXEJ MAROS (C)
ALLENATORE SLOVAN BRATISLAVA
  • Yaya Touré
TITOLARI STOCCARDA
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (26) DENIZ UNDAV (C)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (C)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (21) GRISCHA PRÖMEL (C)
  • (17) DZENAN PEJCINOVIC (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (9) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (33) MARIUS FUNK (P)
  • (18) JAMIE LEWELING (A)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (D)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (41) DENNIS SEIMEN (P)
  • (47) YANIK SPALT (D)
  • (44) LEO SAUER (A)
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
PREPARTITA

Slovan Bratislava - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.
Arbitro di Slovan Bratislava - Stoccarda sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Attualmente lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Stoccarda si trova 4° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9; lo Stoccarda ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1.

Slovan Bratislava e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.

Slovan Bratislava-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Includendo i turni di qualificazione, lo Slovan Bratislava e lo Stoccarda si affrontano per la quarta volta, con la squadra slovacca ancora a caccia della prima vittoria (1N 2P).
  • L'unico precedente tra lo Slovan Bratislava e lo Stoccarda nelle principali competizioni europee risale alla fase campionato della UEFA Champions League 2024/25, quando i tedeschi vinsero 3-1 in trasferta nel gennaio 2025.
  • Lo Slovan Bratislava è reduce da una striscia di 10 sconfitte consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, la serie negativa più lunga da quella del Marsiglia tra il 2012 e il 2020 (13).
  • Lo Stoccarda ha vinto tre delle ultime quattro partite di UEFA Champions League (1P), appena una in meno di quante ne aveva vinte nelle precedenti 22 gare nella competizione (4V 6N 12P).
  • Lo Slovan Bratislava ha vinto le ultime due partite casalinghe nelle principali competizioni europee della scorsa stagione (2-1 contro il Rayo Vallecano e 1-0 contro l'Häcken in UEFA Conference League); l'ultima volta che ha ottenuto tre successi interni consecutivi risale al periodo tra il 1994 e il 1995 (tre).
  • Lo Stoccarda punta a vincere due trasferte consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la prima volta; la loro più recente gara esterna nella competizione è stata proprio contro lo Slovan Bratislava (vittoria per 3-1 nel gennaio 2025).
  • Lo Stoccarda ha effettuato più inserimenti alle spalle della difesa avversaria di qualsiasi altra squadra nella prima giornata di questa UEFA Champions League (65), con tre diversi giocatori che ne hanno realizzati almeno 10: Chris Führich (14), Deniz Undav (10) ed Ermedin Demirovic (10).
  • Escludendo i rigori, Tigran Barseghyan ha partecipato direttamente a quattro degli ultimi cinque gol dello Slovan Bratislava in UEFA Champions League, segnandone uno e fornendo tre assist.
  • Chris Führich ha completato sei passaggi che hanno oltrepassato la linea difensiva avversaria nella gara dello Stoccarda in UEFA Champions League contro il Viking; nessun giocatore ha fatto meglio nelle partite della prima giornata di questa stagione.
  • Suleiman Camara ha segnato al suo debutto in UEFA Champions League con lo Slovan Bratislava nell'ultimo turno contro il Paris SG, effettuando più tiri (cinque) di tutti i suoi compagni di squadra messi insieme (quattro) durante la partita.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Slovan BratislavaStoccarda
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati13
Gol totali subiti61
Media gol subiti per partita6.01.0
Percentuale possesso palla27.961.9
Numero totale di passaggi285626
Numero totale di passaggi riusciti212540
Tiri nello specchio della porta43
Percentuale di tiri in porta66.723.1
Numero totale di cross417
Numero medio di cross riusciti13
Duelli per partita vinti4445
Duelli per partita persi3649
Corner subiti75
Corner guadagnati24
Numero di punizioni a favore813
Numero di punizioni concesse613
Tackle totali217
Percentuale di successo nei tackle71.471.4
Fuorigiochi totali14
Numero totale di cartellini gialli10
Numero totale di cartellini rossi00

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