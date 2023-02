PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Bayern Monaco è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Bayern Monaco sarà Michael Oliver coadiuvato da Stuart Burt e Simon Bennett. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Paris Saint-Germain nella fase a gironi ha incontrato Juventus, Maccabi Haifa, Benfica, Barcellona e Viktoria Plzen superando il girone con 14 punti mentre Bayern Monaco ha incontrato Inter, Viktoria Plzen e Barcellona superando il girone con 18 punti.

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Paris Saint-Germain ha affrontato il Bayern Monaco in 11 precedenti, tutti in Champions League. Bilancio quasi in equilibrio con sei successi per il PSG e cinque per il Bayern - entrambe le squadre hanno segnato lo stesso numero di gol (15 ciascuna).

Il Paris Saint-Germain ha perso solo una delle cinque partite casalinghe contro il Bayern Monaco in Champions League, tuttavia è stata proprio la più recente (0-1 nell'aprile 2021), dopo aver vinto le prime quattro.

Tra le squadre che hanno affrontato il Bayern Monaco almeno 10 volte in Champions League, il Paris Saint-Germain è quella con la più alta percentuale di vittorie contro i tedeschi (55% - 6/11).

Il Bayern Monaco ha vinto tutte e sei le partite giocate finora in questa Champions League, segnando 18 gol e subendone solo due. L'unica precedente occasione in cui ha vinto le prime sette gare di una stagione di Champions League è stata nel 2019-20, quando ha registrato il 100% di successi (11/11).

Il Paris Saint-Germain non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 32 partite casalinghe di Champions League (una media di 2,6 gol a partita nel parziale), anche se l'unica eccezione in questa striscia è stata la sconfitta per 0-1 proprio contro il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale nell’edizione 2020-21.

Dall'inizio della stagione 2019-20, il Bayern Monaco ha la più alta percentuale di vittorie (86,5%) e il maggior numero di vittorie totali (32) rispetto a qualsiasi squadra in Champions League. Infatti, nonostante abbia giocato 37 partite nella competizione durante questo periodo, nessuna squadra ha perso meno gare dei bavaresi (due).

Joshua Kimmich ha vinto il 76% delle sue partite con il Bayern Monaco in Champions League (50/66). Tra tutti i giocatori che hanno collezionato almeno 50 presenze nella competizione, lui è l'unico giocatore ad aver giocato per la squadra vincente in più di tre quarti delle sue partite.

Dall'inizio della stagione 2017-18, la sua prima al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ha preso parte a 57 gol in 50 presenze di Champions League (34 centri e 23 assist). Infatti, è l'unico giocatore con almeno 20 reti e 20 passaggi vincenti durante questo periodo.

Nelle ultime due stagioni di Champions League, solo Robert Lewandowski (21), Kylian Mbappé (20) e Mohamed Salah (18) hanno messo lo zampino in più reti di Leroy Sané del Bayern Monaco (17 - 10 gol, sette assist).

L'attaccante del PSG Lionel Messi è il giocatore che ha preso parte a più conclusioni dopo un movimento palla al piede (di almeno 5 metri) in questa edizione della Champions League (14 - sei conclusioni e otto occasioni create).

Tra tutte le squadre che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta di questa Champions League, il PSG è l'unica a non aver registrato alcun clean sheet finora. L'ultimo è arrivato contro il Real Madrid (1-0) nell'andata degli ottavi di finale della scorsa edizione.

L'ex attaccante del PSG Eric Maxim Choupo-Moting ha segnato in entrambi in entrambe le sfide ai quarti di finale con il Bayern contro il PSG nel 2020-21, con la squadra francese che è l'unica contro cui ha trovato più di un gol in Champions League (2). Tra tutti i giocatori del Bayern con almeno 10 presenze nella competizione, Choupo-Moting ha il miglior rapporto minuti/gol per la squadra bavarese (82).

Dove vedere Paris Saint-Germain-Bayern Monaco di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 14 febbraio.

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

