Nella ripresa, il Porto dovrà continuare ad innescare i suoi uomini di maggiore qualità e lavorare sulle corsie per sorprendere in ampiezza la retroguardia nerazzurra e rimettere in discussione la qualificazione. L'Inter è chiamata a fare male in contropiede dopo la riconquista del pallone alla luce del baricentro alto mantenuto dai portoghesi nel primo tempo. 21:55

Al termine del primo tempo, le due squadre tornano negli spogliatoi senza essere riuscite a sbloccare il parziale. Il Porto gestisce il possesso palla e va vicina alla rete del vantaggio in un paio di occasioni, in particolar modo con Evanilson. L'Inter attende nella propria metà campo per poi pungere in ripartenza. Dzeko non capitalizza la chance più nitida da goal: il suggerimento di Barella non è stato infatti dosato coi giri giusti.21:52

OCCASIONE PORTO! Sulla palla invitante scodellata da Pepê, Eustaquio si butta dentro e non arriva per questione di pochi centimetri.21:48

Galeno sfida a duello Dumfries in velocità senza tuttavia sgusciar via come avrebbe voluto.21:41

Simone Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro in attacco. In panchina Brozovic, Lukaku e Skriniar. Indisponibile Gosens.20:58

Il Porto ha perso tre delle cinque sfide contro l'Inter in Champions League, anche se tutte le sconfitte sono arrivate fuori casa; all'Estadio do Dragão ha ottenuto una vittoria e un pareggio contro i nerazzurri17:45

I nerazzurri si presentano in Portogallo dopo aver vinto per 1-0 nella gara d'andata, grazie al gol realizzato da Romelu Lukaku.17:35

Presso lo Estádio do Dragão è tutto pronto per Porto-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.17:29

PREPARTITA

Porto – Inter è valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto. Arbitro di Porto – Inter sarà Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

La partita di andata, giocata il 22 febbraio, ha visto l’Inter vincere 1-0 grazie alla rete Luaku all’86’. La squadra di Inzaghi quindi parte stasera con il vantaggio della vittoria casalinga ma dovrà fifendersi dalla squadra portoghese che cercherà al do Dragão la qualificazione ai quarti di Champions. Per il match Inzaghi in attacco pensa a Dzeko per affiancare Lautaro, Dimarco sulla sinistra con Dumfries (Gosens non disponibile per il match); Skriniar è partito con la squadra ma difficilmente partirà dal primo minuto. Lato Porto Otavio non sarà del match in quanto squalificato: al suo posto pronto Eustaquio. Assente anche Joao Mario come annunciato da Conceicao mentre davanti sicuro l’impego di Taremi.

Probabili formazioni Porto-Inter

Porto: D. Costa; Manafá, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio; Pepê, Taremi, Galeno. All. Conceicao

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Dove vedere Porto-Inter in diretta TV e streaming

FC Porto-Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 14 marzo. In TV il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sul satellite sulla piattaforma Sky, canale Sky Sport Uno.