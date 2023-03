(7) DANI OLMO (C)

(8) AMADOU HAIDARA (C)

(27) KONRAD LAIMER (C)

(17) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)

(10) EMIL FORSBERG (C)

(44) KEVIN KAMPL (C)

(4) KALVIN PHILLIPS (C)

(32) MÁXIMO PERRONE (C)

(21) SERGIO GÓMEZ (C)

(80) COLE PALMER (C)

(47) PHIL FODEN (C)

(5) JOHN STONES (C)

(17) KEVIN DE BRUYNE (C)

(8) ILKAY GÜNDOGAN (C)

(16) RODRI (C)

Gol! Manchester City 4, RB Lipsia 0. Ilkay Gündogan (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jack Grealish.22:06

Gol! Manchester City 3, RB Lipsia 0. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:46

Fuorigioco. Ilkay Gündogan(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Erling Haaland e' colto in fuorigioco.21:45

Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Timo Werner e' colto in fuorigioco.21:43

Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jack Grealish con passaggio filtrante.21:30

Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma David Raum e' colto in fuorigioco.21:26

Gol! Manchester City 1, RB Lipsia 0. Erling Haaland (Manchester City) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:22

Benjamin Henrichs (RB Lipsia) e' ammonito per fallo di mano.21:20

Rigore concesso da Benjamin Henrichs (RB Lipsia) per un fallo di mano in area.21:18

Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nathan Aké con passaggio filtrante.21:10

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Manchester city - Lipsia? La gara tra Manchester city e Lipsia si giocherà martedì 14 marzo 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Manchester city - Lipsia? L'arbitro del match sarà Slavko Vincic Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Manchester city - Lipsia sarà Alejandro José Hernández Hernández Dove si gioca Manchester city - Lipsia? La partita si gioca a Manchester In che stadio si gioca Manchester city - Lipsia? Stadio Etihad Stadium Chi trasmette la partita Manchester city - Lipsia? La partita tra Manchester city e Lipsia verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky Sport Football e Sky Qual è il risultato di Manchester City - Lipsia? Al 53° minuto del secondo tempo il risultato di Manchester City - Lipsia è 5-0

PREPARTITA

Manchester City – Lipsia è valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 21:00 al Etihad Stadium di Manchester. Arbitro di Manchester City – Lipsia sarà Slavko Vincic coadiuvato da Tomasz Klancnik e Andraž Kovacic. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

La partita di andata si è conclusa con il pareggio 1-1 con la squadra di Guardiola che era andata in vantaggio con la rete di Mahrez ma poi raggiunta dal Lipsia al 70′ con la rete di Gvardiol. Guardiola si affiderà a Erling Haaland che ha segnato 17 gol in 11 presenze casalinghe in Champions League. Il norvegese ha una media di un gol ogni 49 minuti nelle gare di Champions League.

Probabili formazioni Manchester City-Lipsia

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Grealish. All. Guardiola

Lipsia: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Andrè Silva. All. Rose

Dove vedere Manchester City-Lipsia in diretta TV e streaming

Manchester City-Lipsia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 14 marzo. In TV la partita sarà visibile in esclusiva su Sky, canale Sky Sport Football.