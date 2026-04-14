Atletico Madrid-Barcellona: 1-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid 14 Aprile 2026 ore 21:00
Atletico Madrid
1
Barcellona
2
Partita finita
Arbitro: Clément Turpin
4'0-1Lamine Yamal
24'0-2Ferran Torres
31'1-2Ademola Lookman
0'
45'
90'
90'
98'
Cala il sipario al Wanda Metropolitano di Madrid, il triplice fischio di Turpin decreta il passaggio del turno dei Colchoneros! Una gara pazzesca quella odierna, aperta subito al minuto 4' dalla rete di Yamal che gela i tifosi di casa con un freddo rasoterra con cui batte Musso, raddoppia poi Ferran Torres che allo scoccare del 24' combina bene con Olmo trovando l'incrocio dei pali lontano; le sorprese non terminano qui, al minuto 31' è Ademola Lookman ad accorciare le distanze sfruttando il suggerimento di Griezmann. Nella ripresa si assiste ad una gara dalla schiacciante impronta agonistica, come testimoniato dal dato dei falli di gioco. Al minuto 79' dura tegola per Flick che perde Eric Garcia a causa di un fallo da ultimo uomo che costa al centrale l'espulsione diretta; nel finale assedio totale del Barca che non riesce però ad agguantare il pareggio nonostante la nitida occasione per Ronald Araujo al minuto 97'. Termina al minuto 98' questa intensa gara, sorride l'Atletico.
Nonostante la sconfitta per 1-2, la compagine guidata dal Cholo si avvale della vittoria per 0-2 guadagnata nella sfida d'andata del Camp Nou e timbra il pass per le semifinali della UEFA Champions League, fase del torneo in cui 'El Atleti' andrà ad affrontare la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona che emergerà dalla serata di domani; abbandona la competizione il Barca, non è sufficiente la vittoria del Metropolitano.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di questo appassionante match, arrivederci ai prossimi appuntamenti con la UEFA Chmapions League!23:14
90'+8'
TRIPLICE FISCHIO DI TURPIN! Atletico Madrid-Barcellona termina 1-2.23:03
90'+7'
ARAUJO SOPRA LA TRAVERSA! Traversone perfetto di Bardghji, sul suggerimento svetta il subentrato Araujo che colpisce di testa mancando lo specchio.23:01
90'+6'
De Jong prova a suonare la carica con un cross velenoso, interviene Musso che con coraggio e sicurezza abbraccia la sfera svettando su tutti.22:58
90'+5'
Scintille tra Araujo ed un giocatore biancorosso, Turpin interviene e seda le polemiche.22:57
90'+3'
Barcellona interamente proiettato in avanti, difende l'Atletico con tutti i suoi uomini.22:55
90'
Sono 8' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Letexier, si giocherà fino al 98'.22:53
89'
Sostituzione Atletico Madrid: esce dal campo Jorge Resurrección Merodio, dentro Johnny Cardoso.22:55
89'
Sostituzione Barcellona: esce dal campo João Pedro Cavaco Cancelo, lo sostituisce Ronald Araujo.22:54
89'
Sostituzione Barcellona: fuori Dani Olmo, lo sostituisce Roony Bardghji.22:53
89'
Ultimo giro d'orologio della sfida, poi sarà assegnato il recpero.22:51
88'
Allungo di Sorloth che spacca in due il centrocampo, poi il subentrato serve per Molina che calcia debolmente in porta, conclusione che diviene facile preda per Garcia.22:51
86'
Tentativo in acrobazia di Nico Gonzalez, palla che termina non di poco sul fondo.22:49
83'
Llorente sfida Cancelo lungo l'out di destra, il terzino blaugrana chiude in sicurezza in fallo laterale.22:46
81'
Sostituzione Barcellona: fuori Pablo Páez Gavira, lo sostituisce Frenkie de Jong.22:44
80'
Ultimi seicento secondi del match, poi spazio al recupero!22:44
79'
ESPULSO DIRETTAMENTE Eric Garcia: Sorloth era proiettato verso lo specchio avversario, Garcia lo atterra con un fallo tattico che viene punito con la sanzione più pesante dopo un on-field review da parte del direttore di gara.22:44
78'
CHECK IN CORSO: si valuta l'eventuale espulsione per un difensore blaugrana, si tratta del centrale di difesa Eric Garcia.22:45
76'
Sostituzione Atletico Madrid: fuori Antoine Griezman, dentro per lui Alexander Sørloth.22:39
74'
PRODIGIOSO GARCIA! Intervento determinante dell'estremo dei catalani, Normand calcia in porta a pochi metri dallo specchio blaugrana ma il numero 13 alla corte di Flick nega la gioia del gol con la gamba destra.22:38
71'
Gioco che riprende a Madrid, minuti agonisticamente molto accesi tra le due compagini.22:37
69'
AMMONITO Pablo Páez Gavira: primo giallo del match.22:36
69'
Ruggeri necessita di cure mediche dopo un contatto involontario da parte di Gavi, gioco fermo al Wanda Metropolitano.22:32
68'
Sostituzione Atletico Madrid: fuori Ferran Torres, subentra per lui Robert Lewandowski.22:32
68'
Sostituzione Barcellona: fuori Fermín López, lo sostituisce Marcus Rashford.22:32
66'
Sostituzione Atletico Madrid: esce dal campo Ademola Lookman, subentra per lui Nico González.22:29
66'
Sostituzione Atletico Madrid: fuori Giuliano Simeone, lo sostituisce Álex Baena.22:29
65'
Ancora Dani Olmo! Conclusione dall'interno dell'area avversaria, spagnolo che spedisce però oltre la traversa.22:28
62'
Brivido per l'Atletico con Yamal che prova a sgusciare sulla linea di fondo, sarà però soltanto rinvio per Musso.22:25
62'
Olmo prova la conclusione da fuori, respinge la retroguardia biancorossa, sarà corner per i catalani.22:24
60'
Suggerimento estroso di Julian Alvarez che di prima intenzione vuole far correre Simeone sull'out di destra, diagonale puntuale di Martin che ritorna da Garcia.22:23
59'
Aumentano ora i giri del motore blaugrana, Atletico che attende nella propria metà di campo.22:22
57'
RETE REVOCATA A FERRAN TORRES! Lo spagnolo avrebbe siglato la doppietta personale al minuto 55', gol che viene però annullato da Turpin dopo un check da parte della sala VAR, parziale ancora sull'1-2 al Metropolitano.22:21
52'
LOOKMAN DA FUORI! Conclusione da posizione defilata da parte dell'attaccante di Simeone, che calcia in porta mancando lo specchio d'un soffio.22:15
50'
Rinvio profondo di Musso verso Griezmann, francese che non addomestica e Olmo può recuperare.22:13
46'
Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dall'Atletico Madrid.22:09
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.22:09
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:56
Si chiude dopo un copioso extra-time la prima frazione di gioco al Metropolitano di Madrid, parziale che sorride momentaneamente ai Blaugrana. Parte subito forte la compagine catalana, al minuto 4' un rapido Yamal scambia con Ferran Torres e gela Musso a pochi metri dallo specchio; continuano le avanzate degli uomini di Flick, proprio al 24' Olmo duetta efficacemente con Torres che sigla lo 0-2. Atletico che però reagisce e lo dimostra al minuto 31' con un'iniziativa personale di Griezmann che trova Lookman, tap-in del nigeriano e risultato sull'1-2.21:56
45'+6'
FISCHIO DI TURPIN: termina il primo tempo.21:51
45'+6'
Palla totalmente fuori dallo specchio, svanisce la possibilità da calcio piazzato per gli ospiti, sarà break.21:51
45'+4'
Punizione da posizione velenosa guadagnata dal Barcellona allo scadere, buon lavoro di protezione da parte di Ferran Torres che crea una chance insidiosa.21:50
45'+2'
Chiude Kounde' su Lookman, ex Atalanta che tenta la giocata ma il centrale di Flick chiude in fallo laterale.21:47
45'
Sono 4' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara Turpin, si giocherà fino al 49'.21:46
44'
Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi sarà possibile recupero.21:43
41'
Olmo cade a terra in area biancorossa, Torres reclama un calcio di rigore ma Turpin fa giocare senza interruzioni.21:41
40'
Superate le porte del minuto 40', vantaggio del Barcellona per 1-2 che non è però ancora sufficiente per accedere ai tempi supplementari.21:40
38'
Yamal prova ad avviare il contropiede ospite, costretto poi ad arrestare la corsa per attendere l'arrivo di soluzioni amiche, ben schierata la formazione del Cholo.21:39
36'
Simeone prova il filtrante per Griezmann, è però fuori misura e sarà soltanto rinvio dal fondo per Garcia.21:37
33'
Nuovo possesso della formazione di Flick, attende pazientemente l'Atletico che chiude gli spazi agli avversari.21:35
31'
GOL! GOL LOOKMAN! ATLETICO MADRID-Barcellona: 1-2. Accorcia l'Atleti, firma Ademola Lookman! Gara pazzesca in questa prima mezz'ora di gioco, reagiscono i Colchoneros e lo fanno con un'azione personale di Griezmann, che giunto in area avversaria trova il suggerimento giusto per Ademola Lookman, poi tap-in a colpo sicuro del nigeriano e gara totalmente riaperta. 21:34
28'
Riprende il gioco a Madrid, gara sullo 0-2.21:31
26'
Resta a terra Fermin Lopez in area biancorossa, necessita di cure mediche al minuto 26'.21:45
24'
GOL! GOL TORRES! Atletico Madrid-BARCELLONA: 0-2. Raddoppio pesantissimo della formazione ospite, la firma è di Ferran Torres! Sulla trequarti biancorossa, Dani Olmo combina perfettamente con il proprio compagno di reparto, che a tu per tu con Musso trova l'incrocio dei pali lontano. Doppio vantaggio del Barca, assist a cura di Dani Olmo.21:29
22'
DECISIVO MARTIN! Guizzo di Lookman che serve al centro per Griezmann, poi il francese prova a concludere in spaccata ma trova la respinta di Martin.21:23
20'
Scocca il 20', spinge il Barca, resiste l'Atletico agli attacchi blaugrana.21:20
18'
Malinteso tra Yamal ed Olmo, filtrante aereo tra connazionali che non va a buon fine, palla tra i guantoni di Musso.21:19
15'
Pedri si libera bene dalla marcatura di Koke, poi appoggia su Gavi e prosegue il possesso.21:18
13'
Palla profonda di Alvarez verso lo scatto di Lookman, traiettoria fuori misura e rimessa per il Barca.21:13
10'
Palla morbida di Ruggeri verso il secondo palo, il rimpallo arriva sui piedi di Koke che tenta la conclusione spedendo però oltre lo specchio.21:10
8'
Primo messaggio da parte della formazione del Cholo, squillo di Lookman che calcia in porta ma sopra la traversa. Rinvio dal fondo per Garcia.21:09
8'
Che ritmi a Madrid, gara subito accesa!21:08
6'
Atletico che reagisce subito, chiusura determinante di Dani Olmo che mette in sicurezza in fallo laterale sull'avanzata di Molina.21:08
4'
GOL! GOL LAMINE YAMAL! Atletico Madrid-BARCELLONA: 0-1. Subito i Blaugrana, subito il talento Lamine Yamal! Esplode il settore ospiti del Metropolitano, pallone sanguinoso perso dal centrocampo dei Colchoneros, ne approfitta Yamal che recupera la sfera, la appoggia verso Ferran Torres che di prima intenzione ricambia l'assist allo spagnolo che resta freddo e batte Musso. Avanti il Barca, assist servito da Ferran Torres.21:06
4'
Rimessa laterale a favore dei padroni di casa, sale Molina lungo l'out di sinistra.21:04
1'
Il primo pallone della gara di ritorno è amministrato dal Barcellona.21:03
1'
PARTITI! Al via Atletico Madrid-Barcellona.21:02
Fischio d'inizio programmato alle ore 21:00.20:57
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:57
FORMAZIONI UFFICIALI: ATLETICO MADRID 4-4-2). Scendono in campo: Musso; Molina-Le Normand-Lenglet-Ruggeri; Simeone-Llorente-Koke-Lookman; Griezmann-Alvarez J. Allenatore: Diego Simeone. A disposizione: Martinez, Bonar, Cardoso, Baena, Vargas, Mendoza, Diaz, Almada, Gonzalez, Sorloth, Esquivel, Oblak.20:14
A coadiuvare il fischietto transaplino sono designati gli assistenti di linea Nicolas Danos-Benjamin Pages; il IV Uomo ufficiale sarà il connazionale Francois Letexier; postazione VAR presidiata dal Sig. Jerome Brisard, ausiliato dall'A.VAR Willy Delajod.20:14
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Clement Turpin, di nazionalità francese.20:13
Luci accese al Wanda Metropolitano di Madrid, è tempo di Atletico Madrid-Barcellona! Gara di ritorno dei quarti di finale della corrente stagione di Champions, sfida da dentro o fuori per Colchoneros e Blaugrana; l'incrocio d'andata della scorsa settimana è terminato con il risultato di 0-2 a favore dei biancorossi di Madrid, che hanno espugnato il Camp Nou con la complicità delle reti di Julian Alvarez e Sorloth, approfittando di una dura tegola per i Catalani che hanno subito, al minuto 44', l'espulsione diretta del centrale di difesa Pau Cubarsi'. Match, quello odierno, che mette quindi in palio il pass per le semifinali del massimo torneo europeo per club.20:12
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atletico Madrid-Barcellona, gara valida per i quarti di finale di ritorno della UEFA Champions League.20:12
Dove si gioca la partita:
Stadio: Riyadh Air Metropolitano Città: Madrid Capienza: 70460 spettatori20:12
Formazioni Atletico Madrid - Barcellona
Atletico Madrid
Barcellona
TITOLARI ATLETICO MADRID
(1) JUAN MUSSO (P)
(15) CLÉMENT LENGLET (D)
(24) ROBIN LE NORMAND (D)
(3) MATTEO RUGGERI (D)
(16) NAHUEL MOLINA (D)
(20) GIULIANO SIMEONE (C)
(22) ADEMOLA LOOKMAN (C)
(6) KOKE (C)
(14) MARCOS LLORENTE (C)
(7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
(19) JULIÁN ALVAREZ (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
(23) NICO GONZÁLEZ (A)
(31) SALVI ESQUIVEL (P)
(5) JOHNNY CARDOSO (C)
(10) ÁLEX BAENA (C)
(9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
(30) DANI MARTINEZ (D)
(4) RODRIGO MENDOZA (C)
(32) JAVIER BOÑAR (D)
(34) JULIO DÍAZ (C)
(13) JAN OBLAK (P)
(21) OBED VARGAS (C)
(11) THIAGO ALMADA (C)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
Diego Simeone
TITOLARI BARCELLONA
(13) JOAN GARCÍA (P)
(24) ERIC GARCÍA (D)
(18) GERARD MARTÍN (D)
(2) JOÃO CANCELO (D)
(23) JULES KOUNDÉ (D)
(20) DANI OLMO (C)
(6) GAVI (C)
(16) FERMÍN LÓPEZ (C)
(10) LAMINE YAMAL (C)
(8) PEDRI (C)
(7) FERRAN TORRES (A)
PANCHINA BARCELLONA
(3) ALEJANDRO BALDE (D)
(31) DIEGO KOCHEN (P)
(21) FRENKIE DE JONG (C)
(4) RONALD ARAUJO (D)
(36) ÁLVARO CORTÉS (D)
(43) TOMÁS MARQUÉS (C)
(9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
(25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
(14) MARCUS RASHFORD (A)
(28) ROONY BARDGHJI (A)
(42) XAVI ESPART (D)
(17) MARC CASADÓ (C)
ALLENATORE BARCELLONA
Hansi Flick
PREPARTITA
Atletico Madrid - Barcellona è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 aprile alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Arbitro di Atletico Madrid - Barcellona sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Catanzaro ha fatto 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 2-2 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
Atletico Madrid e Barcellona si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Atletico Madrid ha vinto 3 volte, il Barcellona ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Atletico Madrid-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questo sarà il sesto incrocio tra Atlético Madrid e Barcellona in questa stagione (due in Liga, due in Copa del Rey e due in Champions League), record tra le due formazioni nell’arco di una sola annata dal 2013/14 (sei). In generale, soltanto nel 1985/86 si sono affrontate più di sei volte (otto).
Oltre alla vittoria per 2-0 nella gara d'andata dei quarti di Champions League, l'Atlético Madrid ha battuto il Barcellona anche per 4-0 in Copa del Rey. L'ultima volta che ha centrato tre successi nella stessa stagione risale al 1995/96.
Dall'inizio della scorsa stagione, metà delle sconfitte dell'Atlético Madrid al Riyadh Air Metropolitano sono arrivate contro il Barcellona di Hansi Flick (3/6). Quella blaugrana è l'unica formazione ad aver vinto lì più di una volta nel periodo (tre), mentre Real Betis, Lille e Bodø/Glimt sono le sole altre tre ad aver conquistato un successo in casa dei Colchoneros dall’inizio della stagione 2024/25 (una ciascuna).
Lo 0-2 rimediato dal Barcellona contro l'Atlético Madrid al Camp Nou è stato, tra Coppa dei Campioni e Champions League, la 195ª sconfitta in una gara d'andata in casa di un turno a eliminazione diretta con almeno due gol di scarto. Solo due delle 194 squadre a cui è accaduto finora sono passate al turno successivo: il Manchester United contro il PSG nel 2018/19 e l'Ajax contro il Benfica nel 1968/69.
L'Atlético Madrid ha vinto cinque delle sei partite interne di questa Champions League (1P) e nessuna squadra ha segnato più gol in casa rispetto alla squadra di Diego Simeone (20).
Nessuna squadra ha subito più gol del Barcellona in Champions League dall'inizio della scorsa stagione (43). I blaugrana, inoltre, ne hanno concesso almeno uno in ognuna delle ultime 14 gare e nessuna formazione spagnola è arrivata a 15 nella competizione con almeno una rete al passivo.
Il Barcellona è stato in blocco basso solo per l'8% delle fasi di costruzione avversarie in Champions League in questa stagione, la percentuale più bassa nel torneo in corso. Infatti, la squadra di Hansi Flick è al primo posto per percentuale di tempo in blocco alto (51%) durante le fasi di costruzione avversarie.
Julián Alvarez ha segnato nove gol in questa Champions League, record per un giocatore dell'Atlético Madrid in una singola edizione del torneo. L'unico giocatore che finora è andato in doppia cifra di reti in una singola annata nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) con il club è stato Radamel Falcao (12 nell’Europa League 2011/12).
L'attaccante dell'Atlético Madrid Julián Alvarez ha registrato più pressioni ad alta intensità di qualsiasi altro giocatore in questa Champions League (767) e solo Ayoub El Kaabi (123) ne ha effettuate di più nell'area avversaria rispetto all'argentino (116).
Lamine Yamal è il giocatore del Barcellona con più dribbling riusciti (37) e tiri totali (32) in questa Champions League. Inoltre, nessun giocatore blaugrana ha creato più occasioni del diciottenne (20) e solo Fermín López (10) ha contribuito a più marcature (9 - 5G, 4A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: