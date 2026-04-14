Nonostante la sconfitta per 1-2, la compagine guidata dal Cholo si avvale della vittoria per 0-2 guadagnata nella sfida d'andata del Camp Nou e timbra il pass per le semifinali della UEFA Champions League, fase del torneo in cui 'El Atleti' andrà ad affrontare la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona che emergerà dalla serata di domani; abbandona la competizione il Barca, non è sufficiente la vittoria del Metropolitano.

Luci accese al Wanda Metropolitano di Madrid, è tempo di Atletico Madrid-Barcellona! Gara di ritorno dei quarti di finale della corrente stagione di Champions, sfida da dentro o fuori per Colchoneros e Blaugrana; l'incrocio d'andata della scorsa settimana è terminato con il risultato di 0-2 a favore dei biancorossi di Madrid, che hanno espugnato il Camp Nou con la complicità delle reti di Julian Alvarez e Sorloth, approfittando di una dura tegola per i Catalani che hanno subito, al minuto 44', l'espulsione diretta del centrale di difesa Pau Cubarsi'. Match, quello odierno, che mette quindi in palio il pass per le semifinali del massimo torneo europeo per club.20:12

GOL! GOL LOOKMAN! ATLETICO MADRID-Barcellona: 1-2. Accorcia l'Atleti, firma Ademola Lookman! Gara pazzesca in questa prima mezz'ora di gioco, reagiscono i Colchoneros e lo fanno con un'azione personale di Griezmann, che giunto in area avversaria trova il suggerimento giusto per Ademola Lookman, poi tap-in a colpo sicuro del nigeriano e gara totalmente riaperta. 21:34

Simeone prova il filtrante per Griezmann, è però fuori misura e sarà soltanto rinvio dal fondo per Garcia.21:37

Si chiude dopo un copioso extra-time la prima frazione di gioco al Metropolitano di Madrid, parziale che sorride momentaneamente ai Blaugrana. Parte subito forte la compagine catalana, al minuto 4' un rapido Yamal scambia con Ferran Torres e gela Musso a pochi metri dallo specchio; continuano le avanzate degli uomini di Flick, proprio al 24' Olmo duetta efficacemente con Torres che sigla lo 0-2. Atletico che però reagisce e lo dimostra al minuto 31' con un'iniziativa personale di Griezmann che trova Lookman, tap-in del nigeriano e risultato sull'1-2.21:56

PREPARTITA

Atletico Madrid - Barcellona è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 aprile alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Barcellona sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Catanzaro ha fatto 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 2-2 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Atletico Madrid e Barcellona si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Atletico Madrid ha vinto 3 volte, il Barcellona ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Atletico Madrid-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il sesto incrocio tra Atlético Madrid e Barcellona in questa stagione (due in Liga, due in Copa del Rey e due in Champions League), record tra le due formazioni nell’arco di una sola annata dal 2013/14 (sei). In generale, soltanto nel 1985/86 si sono affrontate più di sei volte (otto).

Oltre alla vittoria per 2-0 nella gara d'andata dei quarti di Champions League, l'Atlético Madrid ha battuto il Barcellona anche per 4-0 in Copa del Rey. L'ultima volta che ha centrato tre successi nella stessa stagione risale al 1995/96.

Dall'inizio della scorsa stagione, metà delle sconfitte dell'Atlético Madrid al Riyadh Air Metropolitano sono arrivate contro il Barcellona di Hansi Flick (3/6). Quella blaugrana è l'unica formazione ad aver vinto lì più di una volta nel periodo (tre), mentre Real Betis, Lille e Bodø/Glimt sono le sole altre tre ad aver conquistato un successo in casa dei Colchoneros dall’inizio della stagione 2024/25 (una ciascuna).

Lo 0-2 rimediato dal Barcellona contro l'Atlético Madrid al Camp Nou è stato, tra Coppa dei Campioni e Champions League, la 195ª sconfitta in una gara d'andata in casa di un turno a eliminazione diretta con almeno due gol di scarto. Solo due delle 194 squadre a cui è accaduto finora sono passate al turno successivo: il Manchester United contro il PSG nel 2018/19 e l'Ajax contro il Benfica nel 1968/69.

L'Atlético Madrid ha vinto cinque delle sei partite interne di questa Champions League (1P) e nessuna squadra ha segnato più gol in casa rispetto alla squadra di Diego Simeone (20).

Nessuna squadra ha subito più gol del Barcellona in Champions League dall'inizio della scorsa stagione (43). I blaugrana, inoltre, ne hanno concesso almeno uno in ognuna delle ultime 14 gare e nessuna formazione spagnola è arrivata a 15 nella competizione con almeno una rete al passivo.

Il Barcellona è stato in blocco basso solo per l'8% delle fasi di costruzione avversarie in Champions League in questa stagione, la percentuale più bassa nel torneo in corso. Infatti, la squadra di Hansi Flick è al primo posto per percentuale di tempo in blocco alto (51%) durante le fasi di costruzione avversarie.

Julián Alvarez ha segnato nove gol in questa Champions League, record per un giocatore dell'Atlético Madrid in una singola edizione del torneo. L'unico giocatore che finora è andato in doppia cifra di reti in una singola annata nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) con il club è stato Radamel Falcao (12 nell’Europa League 2011/12).

L'attaccante dell'Atlético Madrid Julián Alvarez ha registrato più pressioni ad alta intensità di qualsiasi altro giocatore in questa Champions League (767) e solo Ayoub El Kaabi (123) ne ha effettuate di più nell'area avversaria rispetto all'argentino (116).

Lamine Yamal è il giocatore del Barcellona con più dribbling riusciti (37) e tiri totali (32) in questa Champions League. Inoltre, nessun giocatore blaugrana ha creato più occasioni del diciottenne (20) e solo Fermín López (10) ha contribuito a più marcature (9 - 5G, 4A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: