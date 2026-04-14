Il Psg supera il Liverpool con un netto 0-2, lo stesso risultato dell'andata. Questa volta protagonista Ousmane Dembelè autore di una doppietta, messa a referto totalmente nel secondo tempo. Un Liverpool troppo timido e sterile non è riuscito ad opporsi ad un Psg ancora una volta perfetto.
Il Psg accede alle semifinali di Champions League dove affronterà la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid.
Grazie per aver seguito con noi la diretta del match tra Liverpool-Psg, arrivederci al prossimo turno di Champions League.23:00
90'+6'
Fine partita: LIVERPOOL-PSG 0-2 (72', 91' Dembelè).23:00
90'+2'
GOL! Liverpool-PSG 0-2! Rete di Ousmane DEMBELE'! Bravissimo Kvara a innescare Barcola che a sua volta permette a Dembelè di siglare il raddoppio praticamente a porta vuota.22:57
90'
Sono stati concessi 6 minuti di recupero!22:54
86'
Cartellino giallo per Ibrahima Konaté.22:50
82'
Sostituzione Psg: esce Warren Zaïre-Emery, entra Lucas Beraldo.22:46
79'
Prova a partire in contropiede Kvaratskhelia, decisiva la chiusura di Van Dijk.22:43
75'
Sostituzione Liverpool: esce Alexis Mac Allister, entra Curtis Jones.22:41
72'
GOL! Liverpool-PSG 0-1! Rete di Ousmane DEMBELE'! Spunto di Barcola, suggerimento di Kvara e gran tiro da fuori area di Dembelè che buca Mamardashvili e porta in vantaggio i francesi.22:38
68'
Sostituzione Liverpool: esce Joe Gomez, entra Rio Ngumoha.22:31
67'
Dopo revisione al VAR, il direttore di gara decide di tornare sui suoi passi e revocare il calcio di rigore precedentemente assegnato al Liverpool.22:30
65'
Assegnato calcio di rigore al Liverpool per presunto fallo di Pacho su MacAllister!22:29
63'
Ci prova ancora Gravenberch con il destro, bravo sempre Safonov a bloccare.22:27
59'
Suggerimento intrigante di Salah per Kerkez che con il destro non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.22:24
55'
Splendida azione personale di Gravenberch che arriva al tiro dal limite dell'area, palla di poco fuori a lato.22:19
53'
Sostituzione Psg: esce Désiré Doué per infortunio, al suo posto entra Bradley Barcola.22:16
50'
Ci prova Gakpo con il destro rasoterra, bravo Safonov a respingere in angolo.22:13
47'
Inizia il secondo tempo di LIVERPOOL-PARIS SAINT GERMAIN!22:09
46'
Sostituzione Liverpool: esce Alexander Isak, entra Cody Gakpo.22:09
46'
Sostituzione Liverpool: esce Jeremie Frimpong, entra Joe Gomez.22:08
In casa Liverpool occhio ovviamente a Gakpo e Chiesa per il secondo tempo, nel Psg invece scalpita Barcola.21:54
La prima frazione di Liverpool-Psg non è esaltante. I ritmi non sono altissimi, ma di occasioni importanti ce ne sono, soprattutto in casa Liverpool: Kerkez e Van Dijk i più pericolosi per i reds, Dembelè invece quello più vicino al gol tra i parigini. La prima frazione, inevitabilmente, termina però a reti bianche.21:53
45'+4'
Finisce il primo tempo di LIVERPOOL-PARIS SAINT GERMAIN!21:52
45'+1'
Cartellino giallo per Alexis Mac Allister.21:49
45'
Sono stati concessi 4 minuti di recupero!21:49
42'
Fase di stallo della partita, le due squadre faticano ad affondare il colpo sotto una pioggia battente.21:45
38'
Sostituzione Psg: esce Nuno Mendes per infortunio, al suo posto Lucas Hernández.21:41
36'
Ci prova Kvaratskhelia con il destro, chiude Van Dijk in calcio d'angolo.21:39
32'
Doppia occasione incredibile per il Liverpool: prima bravissimo Safonov su Kerkez e poi provvidenziale Marquinhos in scivolata su Van Dijk.21:35
31'
Sostituzione Liverpool: esce Hugo Ekitiké per infortunio, al suo posto Mohamed Salah.21:34
28'
Problemi fisici per Ekitike, gioco attualmente fermo.21:31
25'
Cross di Dembelè per Douè che prova a girarla con il destro, chiude Konatè.21:29
21'
Inserimento super puntuale di Gravenberch. che tenta il tiro con il mancino, bravo Safonov a respingere.21:26
17'
Occasione enorme per Dembelè che da posizione super ravvicinata spara altissimo sopra la traversa.21:20
15'
Momento di confusione in mezzo al campo: diversi errori, più di un fallo e gioco spezzettato.21:19
11'
Imbucata di Kvara per Dembelè, bravo Mamardashvili in uscita: sulla respinta il centravanti francese tenta un pallonetto insidioso parato però alla grande dal portiere dei Reds.21:13
7'
Tentativo di Wirtz con il mancino, blocca senza problemi Safonov.21:10
4'
Ci prova Kvaratskhelia con il destro da fuori area, blocca Mamardashvili in due tempi.21:07
1'
Inizia il primo tempo di LIVERPOOL-PARIS SAINT GERMAIN!21:03
Il PSG ha vinto 1-0 ad Anfield negli ottavi di finale della scorsa Champions League. Le uniche squadre che finora sono riuscite a conquistare due successi di fila in trasferta contro il Liverpool nelle competizioni europee sono Barcellona e Atalanta, nessuna delle quali però in due stagioni consecutive.20:31
Nessuno dei sette incontri tra Liverpool (3V) e PSG (4V) tra tutte le competizioni si è concluso con un pareggio, e due delle tre vittorie dei Reds sono arrivate in casa.20:30
Le scelte di Luis Enrique: confermato Zaire Emery a centrocampo, in avanti gioca Douè. Confermato ancora Safonov in porta.20:30
Le scelte di Slot: torna Isak titolare al fianco di Ekitike, c'è Wirtz a supporto. In difesa gioca Kerkez.20:29
Formazioni LIVERPOOL (4-3-1-2): Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Wirtz; Ekitike, Isak.20:27
Nella partita di andata il Paris Saint Germain si è imposto con il Liverpool per due reti a zero: a segno Douè e Kvaratskhelia.20:24
Benvenuti alla diretta del match tra Liverpool e Paris Saint Germain, valido per i quarti di finale di ritorno di Champions League.20:23
Dove si gioca la partita:
Stadio: Anfield Città: Liverpool Capienza: 61276 spettatori20:23
Formazioni Liverpool - Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
TITOLARI LIVERPOOL
(25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
(4) VIRGIL VAN DIJK (D)
(6) MILOS KERKEZ (D)
(30) JEREMIE FRIMPONG (D)
(5) IBRAHIMA KONATÉ (D)
(7) FLORIAN WIRTZ (C)
(22) HUGO EKITIKÉ (C)
(8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
(38) RYAN GRAVENBERCH (C)
(10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
(9) ALEXANDER ISAK (A)
PANCHINA LIVERPOOL
(42) TREY NYONI (C)
(11) MOHAMED SALAH (A)
(73) RIO NGUMOHA (A)
(18) CODY GAKPO (A)
(74) KORNEL MISCIUR (P)
(2) JOE GOMEZ (D)
(26) ANDY ROBERTSON (D)
(17) CURTIS JONES (C)
(14) FEDERICO CHIESA (A)
(28) FREDDIE WOODMAN (P)
(65) AMARA NALLO (D)
ALLENATORE LIVERPOOL
Arne Slot
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
(39) MATVEY SAFONOV (P)
(25) NUNO MENDES (D)
(51) WILLIAN PACHO (D)
(5) MARQUINHOS (D)
(2) ACHRAF HAKIMI (D)
(87) JOÃO NEVES (C)
(33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
(17) VITINHA (C)
(14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
(7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
(10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
(89) RENATO MARIN (P)
(29) BRADLEY BARCOLA (A)
(9) GONÇALO RAMOS (A)
(49) IBRAHIM MBAYE (A)
(27) DRO FERNÁNDEZ (C)
(21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
(24) SENNY MAYULU (C)
(6) ILLIA ZABARNYI (D)
(19) LEE KANG-IN (C)
(30) LUCAS CHEVALIER (P)
(4) BERALDO (D)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
Luis Enrique Martínez García
PREPARTITA
Liverpool - Paris Saint-Germain è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 aprile alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool. Arbitro di Liverpool - Paris Saint-Germain sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
329
Fuorigioco
45
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
53
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.0
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025
Serie A
Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025
Serie A
Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026
Serie A
Milan-Genoa 1-1
15-01-2026
Serie A
Verona-Bologna 2-3
25-01-2026
Serie A
Juventus-Napoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Frosinone-Venezia 1-2
18-02-2026
Serie A
Milan-Como 1-1
23-02-2026
Serie A
Fiorentina-Pisa 1-0
14-03-2026
Serie A
Udinese-Juventus 0-1
20-03-2026
Serie A
Cagliari-Napoli 0-1
Attualmente il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Catanzaro ha fatto 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 2-2 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
Liverpool e Paris Saint-Germain si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 2 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Liverpool-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nessuno dei sette incontri tra Liverpool (3V) e PSG (4V) tra tutte le competizioni si è concluso con un pareggio, e due delle tre vittorie dei Reds sono arrivate in casa.
Il PSG ha vinto 1-0 ad Anfield negli ottavi di finale della scorsa Champions League. Le uniche squadre che finora sono riuscite a conquistare due successi di fila in trasferta contro il Liverpool nelle competizioni europee sono Barcellona e Atalanta, nessuna delle quali però in due stagioni consecutive.
Questa sarà la quinta volta che il Liverpool ospiterà i campioni in carica della precedente edizione di Champions League. I Reds hanno perso i primi tre incroci (due contro il Real Madrid e uno contro il Barcellona), ma hanno vinto l'ultima, nonché l’unica sotto la guida di Arne Slot (2-0 contro il Real Madrid nel novembre 2024).
Prima dei quarti di finale di questa stagione, ci sono stati 17 casi in cui una squadra è stata eliminata dalla fase a eliminazione diretta della Champions League nonostante avesse un vantaggio di almeno due gol dalla gara d'andata; il Paris Saint-Germain è la squadra a cui è accaduto più volte (tre).
Il Liverpool ha perso quattro partite in questa Champions League, il peggior risultato in una singola edizione del torneo (quattro anche nel 2006/07 e nel 2018/19). L'ultima volta che ha subito quattro sconfitte è stata nel 2018/19, stagione in cui vinse il trofeo e unica occasione in cui ha ribaltato uno svantaggio di due o più gol subito all'andata (contro il Barcellona in semifinale).
Il PSG è primo, tra le squadre di questa Champions League, per gol segnati (36), tiri totali (259), tiri in porta (96) e tocchi nell'area di rigore avversaria (486).
Il Liverpool ha segnato 24 gol su un totale di gol previsti pari a 27.8 in questa Champions League, differenza negativa più ampia tra tutte le formazioni ancora in gara (3.8). Dalla parte opposta, solo l'Atlético Madrid (9.9) e il Barcellona (8.9) hanno superato il loro valore di xG più del PSG nel torneo (8.4 - 36 gol su 27.6 xG).
Nella Champions League in corso, Florian Wirtz è il giocatore che ha creato più occasioni su azione (28). Il suo compagno di squadra Dominik Szoboszlai è invece primo per occasioni create su palla inattiva (14), mentre nessuno conta più grandi occasioni rispetto a Mohamed Salah (8).
Vitinha del PSG è il giocatore che ha completato più passaggi sotto pressione ad alta intensità degli avversari in questa Champions League (609) e che vanta la più alta percentuale di successo di questi passaggi (93%) tra chi ne ha effettuati almeno 400.
Achraf Hakimi potrebbe entrare nella Top-5 dei giocatori del PSG con più presenze in Coppa dei Campioni/Champions League (attualmente a quota 54), superando Ángel Di María ed Edinson Cavani (54 ciascuno). Solo Michael Olise (6) ha fornito più assist di Hakimi (5) nella competizione in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: