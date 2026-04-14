Nessuno dei sette incontri tra Liverpool (3V) e PSG (4V) tra tutte le competizioni si è concluso con un pareggio, e due delle tre vittorie dei Reds sono arrivate in casa.20:30

Il PSG ha vinto 1-0 ad Anfield negli ottavi di finale della scorsa Champions League. Le uniche squadre che finora sono riuscite a conquistare due successi di fila in trasferta contro il Liverpool nelle competizioni europee sono Barcellona e Atalanta, nessuna delle quali però in due stagioni consecutive.20:31

La prima frazione di Liverpool-Psg non è esaltante. I ritmi non sono altissimi, ma di occasioni importanti ce ne sono, soprattutto in casa Liverpool: Kerkez e Van Dijk i più pericolosi per i reds, Dembelè invece quello più vicino al gol tra i parigini. La prima frazione, inevitabilmente, termina però a reti bianche.21:53

PREPARTITA

Liverpool - Paris Saint-Germain è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 aprile alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Paris Saint-Germain sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 329 Fuorigioco 45 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 53 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3 25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0 07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2 18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1 23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0 14-03-2026 Serie A Udinese-Juventus 0-1 20-03-2026 Serie A Cagliari-Napoli 0-1

Attualmente il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Catanzaro ha fatto 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 2-2 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Liverpool e Paris Saint-Germain si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 2 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Liverpool-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nessuno dei sette incontri tra Liverpool (3V) e PSG (4V) tra tutte le competizioni si è concluso con un pareggio, e due delle tre vittorie dei Reds sono arrivate in casa.

Il PSG ha vinto 1-0 ad Anfield negli ottavi di finale della scorsa Champions League. Le uniche squadre che finora sono riuscite a conquistare due successi di fila in trasferta contro il Liverpool nelle competizioni europee sono Barcellona e Atalanta, nessuna delle quali però in due stagioni consecutive.

Questa sarà la quinta volta che il Liverpool ospiterà i campioni in carica della precedente edizione di Champions League. I Reds hanno perso i primi tre incroci (due contro il Real Madrid e uno contro il Barcellona), ma hanno vinto l'ultima, nonché l’unica sotto la guida di Arne Slot (2-0 contro il Real Madrid nel novembre 2024).

Prima dei quarti di finale di questa stagione, ci sono stati 17 casi in cui una squadra è stata eliminata dalla fase a eliminazione diretta della Champions League nonostante avesse un vantaggio di almeno due gol dalla gara d'andata; il Paris Saint-Germain è la squadra a cui è accaduto più volte (tre).

Il Liverpool ha perso quattro partite in questa Champions League, il peggior risultato in una singola edizione del torneo (quattro anche nel 2006/07 e nel 2018/19). L'ultima volta che ha subito quattro sconfitte è stata nel 2018/19, stagione in cui vinse il trofeo e unica occasione in cui ha ribaltato uno svantaggio di due o più gol subito all'andata (contro il Barcellona in semifinale).

Il PSG è primo, tra le squadre di questa Champions League, per gol segnati (36), tiri totali (259), tiri in porta (96) e tocchi nell'area di rigore avversaria (486).

Il Liverpool ha segnato 24 gol su un totale di gol previsti pari a 27.8 in questa Champions League, differenza negativa più ampia tra tutte le formazioni ancora in gara (3.8). Dalla parte opposta, solo l'Atlético Madrid (9.9) e il Barcellona (8.9) hanno superato il loro valore di xG più del PSG nel torneo (8.4 - 36 gol su 27.6 xG).

Nella Champions League in corso, Florian Wirtz è il giocatore che ha creato più occasioni su azione (28). Il suo compagno di squadra Dominik Szoboszlai è invece primo per occasioni create su palla inattiva (14), mentre nessuno conta più grandi occasioni rispetto a Mohamed Salah (8).

Vitinha del PSG è il giocatore che ha completato più passaggi sotto pressione ad alta intensità degli avversari in questa Champions League (609) e che vanta la più alta percentuale di successo di questi passaggi (93%) tra chi ne ha effettuati almeno 400.

Achraf Hakimi potrebbe entrare nella Top-5 dei giocatori del PSG con più presenze in Coppa dei Campioni/Champions League (attualmente a quota 54), superando Ángel Di María ed Edinson Cavani (54 ciascuno). Solo Michael Olise (6) ha fornito più assist di Hakimi (5) nella competizione in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: