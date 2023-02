(23) EMRE CAN (C)

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Chelsea è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Chelsea sarà Jesús Gil Manzano coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Borussia Dortmund nella fase a gironi ha incontrato Copenaghen, Manchester City, Siviglia, Salisburgo e Milan superando il girone con 9 punti mentre Chelsea ha incontrato Dinamo Zagabria, Milan e Salisburgo superando il girone con 13 punti.

Borussia Dortmund-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo confronto tra Borussia Dortmund e Chelsea nelle competizioni europee.

Il Borussia Dortmund non ha vinto nessuna delle ultime 10 partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee, perdendone otto (2N). L’ultima vittoria contro una squadra inglese è datata marzo 2016, quando la formazione tedesca si impose per 2-1 in trasferta contro il Tottenham in Europa League. Entrambe le reti in questa sfida furono realizzate dall’attaccante del Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang.

Il Chelsea ha vinto solo tre dei precedenti 11 incontri esterni contro squadre tedesche (3N, 5P), con due di queste vittorie arrivate in due stagioni consecutive contro lo Schalke 04 nel 2013/14 e nel 2014/15. Nell’ultima trasferta di questo tipo, durante il periodo in cui in panchina c’era Frank Lampard, la squadra inglese ha raccolto una sconfitta per 4-1 contro il Bayern Monaco nell’agosto 2020.

Graham Potter potrebbe diventare solo il secondo allenatore inglese a vincere una gara fuori casa contro una squadra tedesca in Champions League, dopo Sir Bobby Robson che ci riuscì in due occasioni. L’ultima di queste fu una vittoria per 3-1 in casa del Bayer Leverkusen nel febbraio 2003, proprio il giorno del 70° compleanno di Robson.

Il Borussia Dortmund ha perso solo quattro degli ultimi 21 incontri interni in Champions League (10V, 7N), anche se tre di queste quattro sconfitte in questo parziale sono arrivate proprio contro squadre inglesi - due sconfitte contro il Tottenham (1-2 e 0-1 nel 2018/19) e una contro il Manchester City (1-2 nel 2020/21).

Graham Potter non ha ancora perso un incontro di Champions League da quando siede sulla panchina del Chelsea (4V, 1N), ottenendo un successo in ognuna delle ultime quattro partite nel torneo. In caso di vittoria dei Blues in questa sfida, Potter diventerebbe il primo allenatore inglese a vincere cinque gare di fila nella competizione.

Il Borussia Dortmund è la squadra contro cui Kai Havertz ha giocato più incontri senza segnare nella sua carriera (sette gare, 0 gol). Inoltre, il tedesco ha perso ognuno delle quattro gare in casa del Dortmund contando tutte le competizioni (tutte e quattro con la maglia del Bayer Leverkusen).

Sebastien Haller del Borussia Dortmund ha segnato 11 gol in otto presenze in Champions League, il maggior numero di reti realizzate da un giocatore nelle sue prime otto presenze assolute in questa competizione. Inoltre, il giocatore ha segnato un gol ogni 61 minuti di gioco, la migliore media gol/minuti giocati nella storia della competizione (tra i giocatori con almeno 250 minuti giocati).

Mykhailo Mudryk è stato coinvolto in cinque gol nelle sei presenze in questa Champions League (tre reti e due assist), tutti con la maglia della sua ex squadra, lo Shakhtar Donetsk. Infatti, il giocatore ucraino conta più gol (tre) e più partecipazioni attive a rete (cinque) di qualsiasi altro giocatore del Chelsea in questo parziale nella competizione.

Youssoufa Moukoko - 18 anni e 87 giorni nel giorno di questa sfida - potrebbe diventare il più giovane giocatore tedesco a segnare con la maglia del Borussia Dortmund nella Coppa Campioni/Champions League (attualmente Felix Passlack, a 18 anni e 177 giorni contro il Legia Varsavia nel 2016).

Dove vedere Borussia Dortmund-Chelsea di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Chelsea si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 febbraio.

Borussia Dortmund-Chelsea è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Borussia Dortmund - Chelsea tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League