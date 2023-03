DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Real madrid - Liverpool? La gara tra Real madrid e Liverpool si giocherà mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Real madrid - Liverpool? L'arbitro del match sarà Felix Zwayer Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Real madrid - Liverpool sarà Marco Fritz Dove si gioca Real madrid - Liverpool? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Real madrid - Liverpool? Stadio Santiago Bernabéu Chi trasmette la partita Real madrid - Liverpool? La partita tra Real madrid e Liverpool verrà trasmessa da Sky Sport Football, Sky Sport 1, Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Real Madrid – Liverpool è valevole per gil ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Arbitro di Real Madrid – Liverpool sarà Felix Zwayer coadiuvato da Stefan Lupp e Marco Achmüller. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Nella partita di andata il Real Madrid di Carlo Ancelotti si è imposto per 5-2 sulla squadra di Klopp grazie alla doppietta di Vinicius e Benzema e rete di Militao. Nonostante ciò Klopp non si da per vinto: “Sono felice di essere qui, dopo il match d’andata ho detto che il Real Madrid è già ai quarti di finale, ma dopo tre settimane vi dico che se c’è anche un 1% di possibilità di passare, io voglio provarci“. Per il match Ancelotti recupera Benzema e Mendy, mentre nel Liverpool non ci saranno Thiago Alcantara e Luis Diaz.

Probabili formazioni RealMadrid-Liverpool

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez. All. Klopp

Dove vedere Real Madrid-Liverpool in diretta TV e streaming

Real Madrid-Liverpool si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 15 marzo. In diretta TV il match sarà disponibile sulla piattaforma Sky, canale Sky Sport Uno. In streaming la partita sarà disponibile su Mediaset Infinity plus e Now Tv.