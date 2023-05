La più bella notizia per il Milan e la speranza a cui si aggrappano i tifosi rossoneri è rappresentata da Rafael Leao, che torna titolare dopo l'infortunio rimediato contro la Lazio e l'assenza nel derby d'andata. Stefano Pioli perde, però, Bennacer che, come accaduto sei giorni fa, viene sostituito da Messias. Il brasiliano partirà largo a destra, con Brahim Diaz dietro Giroud e Saelemaekers pronto a subentrare. Recuperato Krunic, che agirà al fianco di Tonali in mezzo al campo, mentre il tecnico rossonero apporta un cambiamento anche in difesa: a far coppia con Tomori, infatti, sarà Thiaw, con Calabria e Theo Hernandez sulle corsie e Maignan in porta. Panchina per Kjaer.20:52

Squadra che vince non si cambia per Inzaghi, il quale conferma in blocco la formazione schierata nel match d'andata. Sempre indisponibile Skriniar, sostituito dal solito Darmian, che completa una difesa formata da Acerbi e Bastoni, davanti al portiere Onana. Panchina per de Vrij. Dumfries e Dimarco sono i due esterni, con Calhanoglu ancora in cabina di regia e Barella e Mkhitaryan nel ruolo di mezzali, mentre parte nuovamente fuori Brozovic. Attacco affidato alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez, con un caldissimo Lukaku pronto a subentrare nella ripresa.20:49

Tenta una rimonta difficile, invece, il Milan, che ha vinto una sola partita delle ultime cinque disputate, perdendo anche nell'ultimo turno, sul campo dello Spezia. I rossoneri hanno bisogno di segnare due gol per portare la sfida ai tempi supplementari, mentre in caso di successo con almeno tre gol di scarto sarebbero qualificati alla finale di Istanbul, in programma il 10 giugno, dove affronterebbero la vincente della sfida tra Manchester City e Real Madrid, che si disputerà domani.20:45

La supremazia cittadina, ma soprattutto un posto a Istanbul, in finale di Champions League. È ciò che si giocano oggi, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Inter e Milan. Si riparte dal risultato di 2-0 in favore dei nerazzurri maturato all'andata, quando in tre minuti Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan indirizzarono la partita e, forse, anche il discorso qualificazione. La squadra di Simone Inzaghi vive un momento di forma brillantissimo, come testimoniano le sette vittorie consecutive in tutte le competizioni, che l'hanno riportata in piena zona Champions in campionato, ma anche in finale di Coppa Italia.20:42

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Milan? La gara tra Inter e Milan si giocherà martedì 16 maggio 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Inter - Milan? L'arbitro del match sarà Clément Turpin Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Milan sarà Jerome Brisard Dove si gioca Inter - Milan? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Milan? Stadio Giuseppe Meazza Chi trasmette la partita Inter - Milan? La partita tra Inter e Milan verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity, Canale 5, Sky Sport Football e Sky Sport 1

PREPARTITA

Inter-Milan è valevole per il ritorno della semifinale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 16 maggio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter – Milan sarà il francese Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Benjamin Pages. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

La partita di andata si è conclusa con la vittoria dell’Inter per 0-2 grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan nei primi 11 minuti di partita. Stasera sarà sold out al Meazza di Milano: incasso senza precedenti con oltre 12 milioni di euro. Non mancheranno personaggi famosi e vip in tribuna per assistere al match: atteso anche il presidente della Uefa Cerefin.

Per la partita Inzaghi, dopo il turn over schierato nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, dovrebbe schierare la formazione dello scontro di andata. Dzeko quindi di fianco a Lautaro Martinez, a centrocampo Calhanoglu dovrebbe essere preferito a Brozovic mentre la difesa avrà Darmian, Bastoni e Acerbi con sulle fasce Dumfries e Dimarco. Pioli deve ribaltare il risultato per salvare la stagione: attacco affidato a Leao che ritorna dal 1′ minuto con Giroud prima punta. In difesa Thiaw titolare al posto di Kjaer mentre a centrocampo Krunic di fianco a Tonali.

Probabili formazioni Inter-Milan

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Dove vedere Inter-Milan in diretta TV e streaming

Inter-Milan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 16 maggio. In TV la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sul satellite su Sky canale Sky Sport Uno. In streaming il match sarà trasmesso da Mediaset Infinity plus e Sky Now TV.