Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52

PREPARTITA

Athletic Bilbao - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio San Mamés di Bilbao.

Arbitro di Athletic Bilbao - Arsenal sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Athletic Bilbao-Arsenal di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Arsenal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Athletic Bilbao-Arsenal è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

