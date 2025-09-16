Virgilio Sport
Athletic Bilbao-Arsenal: 0-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Mamés di Bilbao
16 Settembre 2025 ore 18:45
Athletic Bilbao
0
Arsenal
2
Partita finita
Arbitro: Donatas Rumsas
  1. 72' 0-1 Gabriel Martinelli
  2. 87' 0-2 Leandro Trossard
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Athletic Bilbao 0, Arsenal 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Athletic Bilbao 0, Arsenal 2.20:42

  3. 90'+4'

    Christian Nørgaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  4. 90'+4'

    Fallo di Nico Serrano (Athletic Bilbao).20:39

  5. 90'+1'

    Martín Zubimendi (Arsenal) e' ammonito.20:36

  6. 90'+1'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).20:36

  7. 90'+1'

    Alejandro Rego (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  9. 90'+1'

    Sostituzione, Arsenal. Piero Hincapié sostituisce Riccardo Calafiori.20:36

  10. 90'+1'

    Sostituzione, Arsenal. Christian Nørgaard sostituisce Noni Madueke.20:36

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:36

  12. 90'

    Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  13. 90'

    Fallo di Nico Serrano (Athletic Bilbao).20:35

  15. 87'

    Gol! Athletic Bilbao 0, Arsenal 2. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gabriel Martinelli.20:32

  16. 85'

    Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) e' ammonito.20:30

  17. 85'

    Declan Rice (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  18. 85'

    Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).20:30

  19. 85'

    Tentativo fallito. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:30

  21. 84'

    Noni Madueke (Arsenal) e' ammonito.20:30

  22. 84'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Dani Vivian (Athletic Bilbao).20:29

  23. 83'

    Cristhian Mosquera (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  24. 83'

    Fallo di Alex Berenguer (Athletic Bilbao).20:28

  25. 82'

    Gara riprende.20:27

  27. 81'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Alejandro Rego sostituisce Mikel Vesga.20:26

  28. 81'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Nico Serrano sostituisce Unai Gómez per infortunio.20:26

  29. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Riccardo Calafiori (Arsenal) per infortunio.20:26

  30. 80'

    Riccardo Calafiori (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  31. 80'

    Fallo di Iñaki Williams (Athletic Bilbao).20:25

  33. 79'

    Gara riprende.20:25

  34. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Mikel Merino (Arsenal) per infortunio.20:22

  35. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Unai Gómez (Athletic Bilbao) per infortunio.20:22

  36. 77'

    Tiro parato. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mikel Vesga con cross.20:22

  37. 76'

    Tiro respinto. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area.20:22

  39. 75'

    Fallo di Cristhian Mosquera (Arsenal).20:20

  40. 75'

    Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  41. 72'

    Gol! Athletic Bilbao 0, Arsenal 1. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leandro Trossard in seguito a un contropiede.20:17

  42. 71'

    Sostituzione, Arsenal. Gabriel Martinelli sostituisce Eberechi Eze.20:16

  43. 71'

    Fallo di Leandro Trossard (Arsenal).20:16

  45. 71'

    Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  46. 69'

    Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  47. 69'

    Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).20:14

  48. 68'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Yuri Berchiche sostituisce Adama Boiro.20:13

  49. 68'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Gorka Guruzeta sostituisce Oihan Sancet.20:13

  51. 68'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).20:13

  52. 68'

    Alex Berenguer (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13

  53. 66'

    Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Eberechi Eze con cross.20:11

  54. 65'

    Sostituzione, Arsenal. Leandro Trossard sostituisce Viktor Gyökeres.20:10

  55. 61'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Unai Gómez sostituisce Robert Navarro.20:06

  57. 59'

    Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04

  58. 59'

    Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).20:04

  59. 58'

    Tiro parato. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oihan Sancet.20:03

  60. 56'

    Tiro parato. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jurriën Timber.20:01

  61. 53'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).19:58

  63. 53'

    Alex Berenguer (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  64. 52'

    Tiro parato. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Viktor Gyökeres.19:57

  65. 51'

    Tiro respinto. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oihan Sancet.19:57

  66. 49'

    Fallo di Jurriën Timber (Arsenal).19:54

  67. 49'

    Iñaki Williams (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  69. 48'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Declan Rice con cross in seguito a un calcio da fermo.19:53

  70. 47'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52

  71. 47'

    Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).19:52

  72. 47'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52

  73. 47'

    Fallo di Oihan Sancet (Athletic Bilbao).19:52

  75. 46'

    Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51

  76. 46'

    Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).19:51

  77. Inizia il Secondo tempo Athletic Bilbao 0, Arsenal 0.19:51

  78. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Athletic Bilbao 0, Arsenal 0.19:35

  79. 45'+4'

    Tentativo fallito. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Alex Berenguer con cross da calcio d'angolo.19:34

  81. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Declan Rice (Arsenal).19:34

  82. 45'+3'

    Tiro respinto. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:34

  83. 45'+2'

    Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  84. 45'+2'

    Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).19:32

  85. 45'+1'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).19:31

  87. 45'+1'

    Oihan Sancet (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31

  89. 45'

    Tentativo fallito. Dani Vivian (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:31

  90. 44'

    Fallo di Noni Madueke (Arsenal).19:29

  91. 44'

    Mikel Vesga (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  93. 43'

    Tentativo fallito. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Iñaki Williams con passaggio filtrante.19:28

  94. 42'

    Tiro respinto. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Declan Rice.19:27

  95. 39'

    Riccardo Calafiori (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  96. 39'

    Fallo di Mikel Vesga (Athletic Bilbao).19:24

  97. 38'

    Fallo di Declan Rice (Arsenal).19:23

  99. 38'

    Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  100. 37'

    Fallo di Noni Madueke (Arsenal).19:22

  101. 37'

    Adama Boiro (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  102. 36'

    Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21

  103. 36'

    Fallo di Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao).19:21

  105. 34'

    Fallo di mano di Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao).19:20

  106. 34'

    Gara riprende.19:19

  107. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Viktor Gyökeres (Arsenal) per infortunio.19:16

  108. 30'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Declan Rice con cross in seguito a un calcio da fermo.19:16

  109. 29'

    Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15

  111. 29'

    Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).19:15

  112. 27'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Aitor Paredes (Athletic Bilbao).19:13

  113. 26'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jurriën Timber con cross.19:12

  114. 25'

    Fallo di Eberechi Eze (Arsenal).19:10

  115. 25'

    Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  117. 24'

    Tiro parato. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.19:10

  118. 21'

    Fallo di Eberechi Eze (Arsenal).19:07

  119. 21'

    Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  120. 19'

    Fallo di mano di Mikel Merino (Arsenal).19:04

  121. 18'

    Fallo di Viktor Gyökeres (Arsenal).19:03

  123. 18'

    Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  124. 17'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  125. 17'

    Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).19:02

  126. 16'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  127. 16'

    Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).19:01

  129. 14'

    Tentativo fallito. Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:00

  130. 14'

    Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).18:59

  131. 14'

    Tiro respinto. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area.18:59

  132. 11'

    Fuorigioco. Declan Rice(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.18:56

  133. 9'

    Tiro respinto. Adama Boiro (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alex Berenguer.18:54

  135. 7'

    Declan Rice (Arsenal) e' ammonito per fallo.18:53

  136. 7'

    Fallo di Declan Rice (Arsenal).18:53

  137. 7'

    Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53

  138. 6'

    Fuorigioco. Cristhian Mosquera(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Declan Rice e' colto in fuorigioco.18:52

  139. 4'

    Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  141. 4'

    Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).18:50

  142. Inizia il Primo tempo.18:46

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52

  145. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Mamés
    Città: Bilbao
    Capienza: 53332 spettatori17:52

Formazioni Athletic Bilbao - Arsenal

Athletic Bilbao
Arsenal
TITOLARI ATHLETIC BILBAO
  • (1) UNAI SIMÓN (P)
  • (3) DANI VIVIAN (D)
  • (4) AITOR PAREDES (D)
  • (19) ADAMA BOIRO (D)
  • (2) ANDONI GOROSABEL (D)
  • (8) OIHAN SANCET (C)
  • (23) ROBERT NAVARRO (C)
  • (7) ALEX BERENGUER (C)
  • (6) MIKEL VESGA (C)
  • (18) MIKEL JAUREGIZAR (C)
  • (9) IÑAKI WILLIAMS (A)
PANCHINA ATHLETIC BILBAO
  • (22) NICO SERRANO (A)
  • (27) ÁLEX PADILLA (P)
  • (17) YURI BERCHICHE (D)
  • (21) MAROAN SANNADI (A)
  • (16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)
  • (20) UNAI GÓMEZ (C)
  • (15) ÍÑIGO LEKUE (D)
  • (30) ALEJANDRO REGO (C)
  • (34) JON DE LUIS (D)
  • (26) MIKEL SANTOS (P)
  • (11) GORKA GURUZETA (A)
  • (12) JESÚS ARESO (D)
ALLENATORE ATHLETIC BILBAO
  • Ernesto Valverde
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
  • (6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (23) MIKEL MERINO (C)
  • (41) DECLAN RICE (C)
  • (36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (14) VIKTOR GYÖKERES (A)
  • (10) EBERECHI EZE (A)
  • (20) NONI MADUEKE (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (16) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
  • (35) TOMMY SETFORD (P)
  • (56) MAX DOWMAN (C)
  • (11) GABRIEL MARTINELLI (A)
  • (5) PIERO HINCAPIÉ (D)
  • (2) WILLIAM SALIBA (D)
  • (13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (19) LEANDRO TROSSARD (A)
  • (22) ETHAN NWANERI (C)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
PREPARTITA

Athletic Bilbao - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio San Mamés di Bilbao.
Arbitro di Athletic Bilbao - Arsenal sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Athletic Bilbao-Arsenal di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming
Athletic Bilbao-Arsenal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.
Athletic Bilbao-Arsenal è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

