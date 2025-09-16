Incontro terminato, Athletic Bilbao 0, Arsenal 2.
Secondo tempo terminato, Athletic Bilbao 0, Arsenal 2.20:42
Christian Nørgaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di Nico Serrano (Athletic Bilbao).20:39
Martín Zubimendi (Arsenal) e' ammonito.20:36
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).20:36
Alejandro Rego (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Sostituzione, Arsenal. Piero Hincapié sostituisce Riccardo Calafiori.20:36
Sostituzione, Arsenal. Christian Nørgaard sostituisce Noni Madueke.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:36
Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Nico Serrano (Athletic Bilbao).20:35
Gol! Athletic Bilbao 0, Arsenal 2. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gabriel Martinelli.20:32
Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) e' ammonito.20:30
Declan Rice (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).20:30
Tentativo fallito. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:30
Noni Madueke (Arsenal) e' ammonito.20:30
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Dani Vivian (Athletic Bilbao).20:29
Cristhian Mosquera (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Alex Berenguer (Athletic Bilbao).20:28
Gara riprende.20:27
Sostituzione, Athletic Bilbao. Alejandro Rego sostituisce Mikel Vesga.20:26
Sostituzione, Athletic Bilbao. Nico Serrano sostituisce Unai Gómez per infortunio.20:26
Gara momentaneamente sospesa, Riccardo Calafiori (Arsenal) per infortunio.20:26
Riccardo Calafiori (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Iñaki Williams (Athletic Bilbao).20:25
Gara riprende.20:25
Gara momentaneamente sospesa, Mikel Merino (Arsenal) per infortunio.20:22
Gara momentaneamente sospesa, Unai Gómez (Athletic Bilbao) per infortunio.20:22
Tiro parato. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mikel Vesga con cross.20:22
Tiro respinto. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area.20:22
Fallo di Cristhian Mosquera (Arsenal).20:20
Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Gol! Athletic Bilbao 0, Arsenal 1. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leandro Trossard in seguito a un contropiede.20:17
Sostituzione, Arsenal. Gabriel Martinelli sostituisce Eberechi Eze.20:16
Fallo di Leandro Trossard (Arsenal).20:16
Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).20:14
Sostituzione, Athletic Bilbao. Yuri Berchiche sostituisce Adama Boiro.20:13
Sostituzione, Athletic Bilbao. Gorka Guruzeta sostituisce Oihan Sancet.20:13
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).20:13
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13
Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Eberechi Eze con cross.20:11
Sostituzione, Arsenal. Leandro Trossard sostituisce Viktor Gyökeres.20:10
Sostituzione, Athletic Bilbao. Unai Gómez sostituisce Robert Navarro.20:06
Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).20:04
Tiro parato. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oihan Sancet.20:03
Tiro parato. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jurriën Timber.20:01
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).19:58
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Tiro parato. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Viktor Gyökeres.19:57
Tiro respinto. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oihan Sancet.19:57
Fallo di Jurriën Timber (Arsenal).19:54
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Declan Rice con cross in seguito a un calcio da fermo.19:53
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52
Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).19:52
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52
Fallo di Oihan Sancet (Athletic Bilbao).19:52
Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).19:51
Inizia il Secondo tempo Athletic Bilbao 0, Arsenal 0.19:51
Primo tempo terminato, Athletic Bilbao 0, Arsenal 0.19:35
Tentativo fallito. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Alex Berenguer con cross da calcio d'angolo.19:34
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Declan Rice (Arsenal).19:34
Tiro respinto. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:34
Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).19:32
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).19:31
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Dani Vivian (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:31
Fallo di Noni Madueke (Arsenal).19:29
Mikel Vesga (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Tentativo fallito. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Iñaki Williams con passaggio filtrante.19:28
Tiro respinto. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Declan Rice.19:27
Riccardo Calafiori (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Mikel Vesga (Athletic Bilbao).19:24
Fallo di Declan Rice (Arsenal).19:23
Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Noni Madueke (Arsenal).19:22
Adama Boiro (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Fallo di Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao).19:21
Fallo di mano di Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao).19:20
Gara riprende.19:19
Gara momentaneamente sospesa, Viktor Gyökeres (Arsenal) per infortunio.19:16
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Declan Rice con cross in seguito a un calcio da fermo.19:16
Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15
Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).19:15
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Aitor Paredes (Athletic Bilbao).19:13
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jurriën Timber con cross.19:12
Fallo di Eberechi Eze (Arsenal).19:10
Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tiro parato. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.19:10
Fallo di Eberechi Eze (Arsenal).19:07
Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di mano di Mikel Merino (Arsenal).19:04
Fallo di Viktor Gyökeres (Arsenal).19:03
Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).19:02
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).19:01
Tentativo fallito. Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:00
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).18:59
Tiro respinto. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area.18:59
Fuorigioco. Declan Rice(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.18:56
Tiro respinto. Adama Boiro (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alex Berenguer.18:54
Declan Rice (Arsenal) e' ammonito per fallo.18:53
Fallo di Declan Rice (Arsenal).18:53
Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53
Fuorigioco. Cristhian Mosquera(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Declan Rice e' colto in fuorigioco.18:52
Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).18:50
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Mamés
Città: Bilbao
Capienza: 53332 spettatori17:52
Athletic Bilbao - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio San Mamés di Bilbao.
Arbitro di Athletic Bilbao - Arsenal sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Dove vedere Athletic Bilbao-Arsenal di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming
Athletic Bilbao-Arsenal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.
Athletic Bilbao-Arsenal è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.
Il calendario completo di Champions League
