Benfica-Qarabag: 2-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio da Luz di Lisbona
16 Settembre 2025 ore 21:00
Benfica
2
Qarabag
3
Partita finita
Arbitro: Erik Lambrechts
  1. 6' 1-0 Enzo Barrenechea
  2. 16' 2-0 Vangelis Pavlidis
  3. 30' 2-1 Leandro Andrade
  4. 48' 2-2 Camilo Durán
  5. 86' 2-3 Oleksii Kashchuk
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Benfica 2, Qarabağ 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Benfica 2, Qarabağ 3.22:53

  3. 90'+5'

    Tiro respinto. Henrique Araújo (Benfica) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Gianluca Prestianni.22:52

  4. 90'+1'

    Fallo di Heorhii Sudakov (Benfica).22:48

  5. 90'+1'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  6. 90'+1'

    Tiro respinto. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Franjo Ivanovic.22:48

  7. 90'+1'

    Franjo Ivanovic (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48

  9. 90'+1'

    Fallo di Kevin Medina (Qarabağ).22:48

  10. 90'+1'

    Tiro respinto. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Emmanuel Addai.22:48

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  12. 90'

    Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Camilo Durán.22:47

  13. 89'

    Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:46

  15. 89'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:46

  16. 86'

    Gol! Benfica 2, Qarabağ 3. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Abdellah Zoubir.22:44

  17. 82'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).22:39

  18. 81'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).22:38

  19. 80'

    Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37

  21. 80'

    Fallo di Oleksii Kashchuk (Qarabağ).22:37

  22. 79'

    Sostituzione, Benfica. Leandro Barreiro sostituisce Richard Ríos.22:36

  23. 79'

    Sostituzione, Benfica. Henrique Araújo sostituisce Vangelis Pavlidis.22:36

  24. 78'

    Gara riprende.22:35

  25. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Richard Ríos (Benfica) per infortunio.22:35

  27. 77'

    Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Elvin Cafarquliyev.22:34

  28. 77'

    Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Marko Jankovic per infortunio.22:34

  29. 76'

    Gara riprende.22:33

  30. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Jankovic (Qarabağ) per infortunio.22:31

  31. 73'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Heorhii Sudakov.22:30

  33. 71'

    Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vangelis Pavlidis.22:29

  34. 70'

    Sostituzione, Benfica. Gianluca Prestianni sostituisce Andreas Schjelderup.22:27

  35. 70'

    Sostituzione, Benfica. Franjo Ivanovic sostituisce Fredrik Aursnes.22:27

  36. 69'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:26

  37. 67'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Abdellah Zoubir (Qarabağ).22:24

  39. 67'

    Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di António Silva.22:24

  40. 66'

    Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Leandro Andrade.22:23

  41. 65'

    Fuorigioco. Kady Borges(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Bahlul Mustafazada e' colto in fuorigioco.22:22

  42. 64'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).22:21

  43. 63'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).22:20

  45. 63'

    Tiro respinto. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kady Borges.22:20

  46. 62'

    Fallo di Andreas Schjelderup (Benfica).22:19

  47. 62'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  48. 59'

    Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  49. 59'

    Fallo di Leandro Andrade (Qarabağ).22:17

  51. 57'

    Tentativo fallito. Amar Dedic (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Richard Ríos.22:14

  52. 55'

    Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:12

  53. 55'

    Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  54. 54'

    Richard Ríos (Benfica) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andreas Schjelderup.22:11

  55. 52'

    Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:09

  57. 52'

    Camilo Durán (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09

  58. 51'

    Tiro parato. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vangelis Pavlidis.22:08

  59. 48'

    Gol! Benfica 2, Qarabağ 2. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Jankovic.22:06

  60. 47'

    Gara riprende.22:05

  61. 46'

    Gara momentaneamente sospesa, Matheus Silva (Qarabağ) per infortunio.22:04

  63. 46'

    Fallo di Andreas Schjelderup (Benfica).22:03

  64. 46'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  65. Inizia il Secondo tempo Benfica 2, Qarabağ 1.22:03

  66. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Benfica 2, Qarabağ 1.21:47

  67. 45'+1'

    Tentativo fallito. Marko Jankovic (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:45

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  70. 45'

    Tiro parato. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kady Borges.21:45

  71. 43'

    Tentativo fallito. Richard Ríos (Benfica) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla destra. Assist di Amar Dedic.21:42

  72. 41'

    Gara riprende.21:41

  73. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Jankovic (Qarabağ) per infortunio.21:39

  75. 37'

    Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  76. 37'

    Fallo di Camilo Durán (Qarabağ).21:37

  77. 34'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

  78. 34'

    Fallo di Andreas Schjelderup (Benfica).21:33

  79. 33'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Amar Dedic (Benfica).21:32

  81. 33'

    Tiro parato. Marko Jankovic (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:32

  82. 33'

    Kady Borges (Qarabağ) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.21:32

  83. 32'

    Tentativo fallito. Camilo Durán (Qarabağ) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kady Borges con cross.21:32

  84. 30'

    Gol! Benfica 2, Qarabağ 1. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Camilo Durán in seguito a un calcio da fermo.21:29

  85. 29'

    Fallo di Richard Ríos (Benfica).21:29

  87. 29'

    Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  88. 27'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).21:26

  89. 25'

    Fuorigioco. Nicolás Otamendi(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.21:24

  90. 22'

    Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  91. 22'

    Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).21:21

  93. 21'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  94. 21'

    Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:20

  95. 18'

    Camilo Durán (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  96. 18'

    Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:17

  97. 16'

    Gol! Benfica 2, Qarabağ 0. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:15

  99. 12'

    Tiro respinto. Fredrik Aursnes (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andreas Schjelderup.21:11

  100. 8'

    Fallo di Andreas Schjelderup (Benfica).21:07

  101. 8'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  102. 6'

    Gol! Benfica 1, Qarabağ 0. Enzo Barrenechea (Benfica) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Heorhii Sudakov con cross da calcio d'angolo.

  103. 6'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).21:05

  105. 3'

    Andreas Schjelderup (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03

  106. 3'

    Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).21:03

  107. 2'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Camilo Durán (Qarabağ).21:02

  108. 2'

    Tiro respinto. Richard Ríos (Benfica) un tiro di destro da fuori area.21:02

  109. Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).21:01

  111. Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  112. Inizia il Primo tempo.21:00

  113. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

  115. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio da Luz
    Città: Lisbona
    Capienza: 64642 spettatori19:46

Formazioni Benfica - Qarabag

Benfica
Qarabag
TITOLARI BENFICA
  • (1) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (26) SAMUEL DAHL (D)
  • (30) NICOLÁS OTAMENDI (D)
  • (17) AMAR DEDIC (D)
  • (4) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (C)
  • (20) RICHARD RÍOS (C)
  • (8) FREDRIK AURSNES (C)
  • (5) ENZO BARRENECHEA (C)
  • (10) HEORHII SUDAKOV (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA BENFICA
  • (24) SAMUEL SOARES (P)
  • (9) FRANJO IVANOVIC (A)
  • (71) LEANDRO SANTOS (D)
  • (44) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (84) JOÃO REGO (C)
  • (64) GONÇALO OLIVEIRA (D)
  • (3) RAFAEL OBRADOR (D)
  • (86) DIOGO PRIOSTE (C)
  • (18) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (68) JOÃO VELOSO (C)
  • (25) GIANLUCA PRESTIANNI (A)
  • (39) HENRIQUE ARAÚJO (A)
ALLENATORE BENFICA
  • Bruno Miguel Silva do Nascimento
TITOLARI QARABAG
  • (99) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (81) KEVIN MEDINA (D)
  • (13) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (44) ELVIN CAFARQULIYEV (D)
  • (2) MATHEUS SILVA (D)
  • (20) KADY BORGES (C)
  • (35) PEDRO BICALHO (C)
  • (10) ABDELLAH ZOUBIR (C)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (15) LEANDRO ANDRADE (C)
  • (17) CAMILO DURÁN (A)
PANCHINA QARABAG
  • (55) BADAVI HÜSEYNOV (D)
  • (97) FABIJAN BUNTIC (P)
  • (6) CHRIS KOUAKOU (C)
  • (27) TORAL BAYRAMOV (D)
  • (18) DANI BOLT (D)
  • (11) EMMANUEL ADDAI (A)
  • (1) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
  • (21) OLEKSII KASHCHUK (C)
  • (30) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (3) SAMY MMAEE (D)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
ALLENATORE QARABAG
  • Qurban Qurbanov
PREPARTITA

Benfica - Qarabag è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Qarabag sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

