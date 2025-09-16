Incontro terminato, Benfica 2, Qarabağ 3.
Incontro terminato, Benfica 2, Qarabağ 3.
Secondo tempo terminato, Benfica 2, Qarabağ 3.22:53
Tiro respinto. Henrique Araújo (Benfica) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Gianluca Prestianni.22:52
Fallo di Heorhii Sudakov (Benfica).22:48
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Tiro respinto. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Franjo Ivanovic.22:48
Franjo Ivanovic (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48
Fallo di Kevin Medina (Qarabağ).22:48
Tiro respinto. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Emmanuel Addai.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Camilo Durán.22:47
Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:46
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:46
Gol! Benfica 2, Qarabağ 3. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Abdellah Zoubir.22:44
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).22:39
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).22:38
Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37
Fallo di Oleksii Kashchuk (Qarabağ).22:37
Sostituzione, Benfica. Leandro Barreiro sostituisce Richard Ríos.22:36
Sostituzione, Benfica. Henrique Araújo sostituisce Vangelis Pavlidis.22:36
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, Richard Ríos (Benfica) per infortunio.22:35
Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Elvin Cafarquliyev.22:34
Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Marko Jankovic per infortunio.22:34
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Marko Jankovic (Qarabağ) per infortunio.22:31
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Heorhii Sudakov.22:30
Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vangelis Pavlidis.22:29
Sostituzione, Benfica. Gianluca Prestianni sostituisce Andreas Schjelderup.22:27
Sostituzione, Benfica. Franjo Ivanovic sostituisce Fredrik Aursnes.22:27
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:26
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Abdellah Zoubir (Qarabağ).22:24
Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di António Silva.22:24
Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Leandro Andrade.22:23
Fuorigioco. Kady Borges(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Bahlul Mustafazada e' colto in fuorigioco.22:22
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).22:21
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).22:20
Tiro respinto. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kady Borges.22:20
Fallo di Andreas Schjelderup (Benfica).22:19
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Leandro Andrade (Qarabağ).22:17
Tentativo fallito. Amar Dedic (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Richard Ríos.22:14
Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:12
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Richard Ríos (Benfica) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andreas Schjelderup.22:11
Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:09
Camilo Durán (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09
Tiro parato. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vangelis Pavlidis.22:08
Gol! Benfica 2, Qarabağ 2. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Jankovic.22:06
Gara riprende.22:05
Gara momentaneamente sospesa, Matheus Silva (Qarabağ) per infortunio.22:04
Fallo di Andreas Schjelderup (Benfica).22:03
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Inizia il Secondo tempo Benfica 2, Qarabağ 1.22:03
Primo tempo terminato, Benfica 2, Qarabağ 1.21:47
Tentativo fallito. Marko Jankovic (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kady Borges.21:45
Tentativo fallito. Richard Ríos (Benfica) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla destra. Assist di Amar Dedic.21:42
Gara riprende.21:41
Gara momentaneamente sospesa, Marko Jankovic (Qarabağ) per infortunio.21:39
Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Camilo Durán (Qarabağ).21:37
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Fallo di Andreas Schjelderup (Benfica).21:33
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Amar Dedic (Benfica).21:32
Tiro parato. Marko Jankovic (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:32
Kady Borges (Qarabağ) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.21:32
Tentativo fallito. Camilo Durán (Qarabağ) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kady Borges con cross.21:32
Gol! Benfica 2, Qarabağ 1. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Camilo Durán in seguito a un calcio da fermo.21:29
Fallo di Richard Ríos (Benfica).21:29
Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).21:26
Fuorigioco. Nicolás Otamendi(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.21:24
Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).21:21
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:20
Camilo Durán (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:17
Gol! Benfica 2, Qarabağ 0. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:15
Tiro respinto. Fredrik Aursnes (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andreas Schjelderup.21:11
Fallo di Andreas Schjelderup (Benfica).21:07
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Gol! Benfica 1, Qarabağ 0. Enzo Barrenechea (Benfica) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Heorhii Sudakov con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).21:05
Andreas Schjelderup (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03
Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).21:03
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Camilo Durán (Qarabağ).21:02
Tiro respinto. Richard Ríos (Benfica) un tiro di destro da fuori area.21:02
Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).21:01
Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio da Luz
Città: Lisbona
Capienza: 64642 spettatori19:46
Benfica - Qarabag è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Qarabag sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
