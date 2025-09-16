Partita assurda allo Stadium. Anche più di Juventus-Inter di qualche giorno fa. Qui la partita era chiusa, sepolta dal 4-2 Dortmund su rigore, ma Vlahovic non era dello stesso parere. Prima il serbo la riapre, poi firma l’assist di Kelly per il clamoroso 4-4. Importante per Tudor non cominciare la Champions con 0 punti.

Juventus che arriva a questa partita forte del 3 su 3 maturato in campionato. Gli uomini di Tudor sono a punteggio pieno in Serie A dopo le vittorie contro Parma, Genoa e Inter, guardando tutti dall’alto verso il basso insieme al Napoli. I bianconeri non hanno sempre brillato in queste gare, ma si è visto uno spirito diverso - in questa primissima parte di stagione - rispetto alla Juve smarrita di un anno fa.17:52

Per il Dortmund, invece, è un 2 su 3 in campionato. Dopo il pareggio, pirotecnico, per 3-3 sul campo del St Pauli alla prima giornata, la squadra di Kovac ha poi vinto le gare contro Union Berlino e Heidenheim senza subire gol. Il Dortmund ha giocato anche in Coppa di Germania battendo per 1-0 l'Essen.17:54

Juventus che torna in Champions dopo la disfatta della stagione scorsa. Non essere entrati nelle prime 8, per andare direttamente agli ottavi di finale, fu già una beffa... Considerando che la Juve era tra le prime 8 alla pausa invernale. Poi, il passo dietro clamoroso con Bruges e Benfica con un punto conquistato in due giornate. Come se non bastasse, agli spareggi si è andati peggio contro il PSV che ha eliminato i bianconeri. E dire che il PSV vinse una sola partita in due mesi in tutte le competizioni: quella di ritorno contro la Juve.18:20

Nella Juve out solo Miretti e Milik (il polacco non è neanche non nella lista Champions). Tudor ha, in pratica, tutta la rosa a disposizione per questo debutto col Dortmund e compie qualche cambiatto rispetto alla gara con l’Inter. C’è David davanti al posto di Vlahovic, con Openda che parte per la prima volta da titolare al fianco di Yildiz (Conceiçao parte dalla panchina). Torna Cambiaso sulla fascia sinistra, c’è McKennie su quella destra, così Kalulu può tornare a fare il difensore.20:04

Sono davvero tante le defezioni per il Dortmund, invece, con Kovac che deve fare a meno dell'ex Emre Can, Schlotterbeck, Süle, Özcan, Duranville, Fábio Silva, Drewes e Anselmino. Rispetto alla gara di sabato vinta contro l'Union Berlino, c'è solo un cambio nella formazione di partenza. Dentro Sabitzer al posto di Gross che parte dalla panchina insieme al minore dei fratelli Bellingham.20:08

Sono 9 i precedenti in competizioni UEFA tra Juventus e Borussia Dortmund. Il bilancio sorride nettamente ai bianconeri con 6 vittorie, un pareggio oltre ai 2 successi dei gialloneri. L'ultima sfida risale agli ottavi di finale della stagione 2014/2015, con la Juve che vinse 2-1 l'andata in casa e 3-0 al ritorno. Fu l'anno della finale di Champions contro il Barcellona a Berlino. A proposito di finali, però, il Dortmund ha il precedente vincente proprio nell'ultimo atto del '97, quando i gialloneri vinsero 3-1 sulla squadra di Lippi (Riedle, Riedle, Del Piero, Ricken).18:43

Il direttore di gara sarà il sig. François Letexier, l’arbitro che ha diretto la finale degli Europei Spagna-Inghilterra. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni e dal quarto ufficiale, il sig. Jérémie Pignard. Alla sala VAR ci saranno Jérôme Brisard (VAR) e Willy Delajod (AVAR).19:48

Tenta il break David che viene fermato fallosamente da Bensebaini. Buona punizione per la Juventus e richiamo verbale al difensore del Dortmund. La Juve cerca questo. Rubare palla e sfruttare la propria velocità, magari conquistando qualche fallo in una zona pericolosa di campo.21:14

Proteste di McKennie per il fallo che gli è stato fischiato su Svensson. Richiamo dell'arbitro: aggiunge che ha anche rischiato il giallo con questo intervento21:17

67% di possesso palla per il Dortmund. 15' sono troppo pochi, ma è chiara l'intenzione delle due squadre21:20

CI PROVA BREMER!!! Conclusione dalla distanza anche di Bremer e non è un tiro banale, col pallone che sfiora il palo alla destra di Kobel. Brividi per il Dortmund.21:27

Prima abbiamo visto la situazione possesso palla. Ma la Juventus è comunque la squadra che calcia di più: 4 conclusioni a 1 per i bianconeri finora.21:27

Traffico nei pressi dell'area di rigore del Dortmund: Thuram guadagna un pallone preziosissimo, ma l'arbitro ferma tutto per un fallo. Il centrocampista juventino ha messo una mano in faccia al giocatore del Dortmund. Niente da fare.21:30

Intanto hanno segnato su tutti i campi finora. Benfica-Qarabag 2-1, Real Madrid-Marsiglia 1-1 e Tottenham-Villarreal 1-0. Si attende il gol solo qui all'Allianz Stadium21:55

Non sarebbe stato comunque gol. Openda era in posizione di fuorigioco sulla deviazione di Kelly. L'arbitro ha fischiato qualche secondo dopo, una volta ripartita l'azione21:37

ANCORA OPENDA!!! Il belga cerca David, palla deviata, Openda prova il sinistro ma non è così preciso e ci arriva sul primo palo Kobel. La Juventus continua a spingere comunque.21:57

Thuram, Openda, Bremer, ancora Openda. Sono diverse le occasioni create dalla Juventus, che non ha però trovato lo specchio della porta. La squadra di Tudor non conduce la partita, ma tiene ritmi alti in fase di pressing, recuperando diversi palloni pronta per riversarsi nell’area avversaria. Il piano partita sembra lo stesso di quello visto contro l’Inter.21:50

Cosa serve? Sicuramente maggiore precisione nell’area avversaria. Openda svaria su tutto il fronte d’attacco ma, per adesso, sembra che lui e David si pestino un po’ i piedi. Aspettiamo inoltre che si accendi Koopmeiners. Dall’altra parte, il Dortmund ha tante armi, ma né Guirassy né Adeyemi hanno spaventato Di Gregorio. Merito della difesa della Juventus che è stata brava a contenerli, ma - per ora - entrambi non sembrano ispirati. Poi, si sa, basta un niente per accendere questo tipo di giocatori.21:52

Anche troppo scatenato qui Adeyemi che travolge addirittura Bremer che finisce terra. E la differenza di stazza è evidente. Un Adeyemi totalmente diverso rispetto a quello del primo tempo23:19

GOL! JUVENTUS-Borussia Dortmund 2-2. Rete di Dusan Vlahovic. Un gol ad ogni azione. Nuovo pareggio della Juventus, questa volta con Vlahovic che viene lanciato da Yildiz e batte Kobel. Ci sono le montagne russe qui allo Stadium. Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic 22:25

E siamo già a 3 gol stagionali per Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. 3 gol in 4 gare22:30

GOL! Juventus-BORUSSIA DORTMUND 2-3. Rete di Yan Couto. Palla persa da Khéphren Thuram, Sabitzer per Couto che si inserisce in area e fa partire un destro che batte Di Gregorio. Tedeschi in vantaggio per la terza volta in questa partita. E Thuram protesta per l’intervento subito.22:32

L'ARBITRO CHIAMA RIGORE!!! Letexier ci ha pensato qualche secondo, ma per il direttore di gara francese c'è stato un tocco di mano di Kelly sul tiro di Guirassy. Il difensore britannico si è immolato sulla sua conclusione, è vero, ma è davvero difficile chiamare il rigore qui senza rivedere le immagini.23:24

VAR IN CORSO!!! C'è comunque il check del VAR. Bisogna vedere se il movimento di Kelly è considerato 'naturale' o se è effettivamente rigore.22:41

GOL! JUVENTUS-Borussia Dortmund 3-4. Rete di Dusan Vlahovic. Non è ancora finita questa partita. Kalulu mette dentro per Vlahovic che brucia Bensebaini e firma il clamoroso 3-4. E manca un minuto. Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic 22:50

GOL! JUVENTUS-Borussia Dortmund 4-4. Rete di Lloyd Kelly. Non è possibile. Col recupero che sta per scadere, arriva il clamoroso pareggio della Juventus col colpo di testa di Kelly e batte Kobel sull’assist di Vlahovic. Guarda la scheda del giocatore Lloyd Kelly 23:27

E FINISCE QUI!!! Clamoroso 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund. Sembrava una partita finita sul 2-4, ma Vlahovic e Kelly l'hanno ripresa per i capelli.22:55

