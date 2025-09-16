Partita assurda allo Stadium. Anche più di Juventus-Inter di qualche giorno fa. Qui la partita era chiusa, sepolta dal 4-2 Dortmund su rigore, ma Vlahovic non era dello stesso parere. Prima il serbo la riapre, poi firma l’assist di Kelly per il clamoroso 4-4. Importante per Tudor non cominciare la Champions con 0 punti.
La Juventus tornerà in campo in Champions League il prossimo 1° ottobre con la prima trasferta europea dell’anno. Gli uomini di Tudor saranno in scena all’Estadio de la Ceramica contro il Villarreal (mercoledì 1° ottobre alle 21).
Il Dortmund cercherà invece i primi punti in casa, allo stesso giorno, alla stessa ora, contro l’Athletic al Westfalenstadion.
90'+7'
E FINISCE QUI!!! Clamoroso 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund. Sembrava una partita finita sul 2-4, ma Vlahovic e Kelly l'hanno ripresa per i capelli.22:55
90'+7'
TUTTO BUONO!!! Gol convalidato e 4-4 allo Stadium22:54
90'+7'
Altro check del VAR. Questa volta per una possibile posizione di fuorigioco di Kelly sullo spiovente di Vlahovic.22:53
90'+6'
GOL! JUVENTUS-Borussia Dortmund 4-4. Rete di Lloyd Kelly. Non è possibile. Col recupero che sta per scadere, arriva il clamoroso pareggio della Juventus col colpo di testa di Kelly e batte Kobel sull’assist di Vlahovic.
Col risultato al sicuro, Kovac inserisce Gross al posto di Guirassy in questo finale.22:48
90'+1'
CI PROVA LOCATELLI!!! Il capitano della Juve vede uno spazio dopo aver arpionato il pallone, ma non riesce a trovare la porta col suo destro da fuori22:48
90'+1'
6 minuti di recupero in questo pazzo secondo tempo...22:47
90'
Eccolo Zhegrova che prova il sinistro dal limite, ma che finisce per essere un assist per Adzic. Il montenegrino non riesce a controllare in area22:46
87'
A questo punto Tudor si gioca la carta Zhegrova che fa il suo debutto nella Juve. L’ex Lille prende il posto di Yildiz.22:43
86'
GOL! Juventus-BORUSSIA DORTMUND 2-4. Rete di Ramy Bansebaini. Il difensore dei gialloneri spiazza Di Gregorio col mancino e manda la Juve a -2 quando mancano 4 minuti più recupero.22:42
85'
RIGORE CONFERMATO!!! Dortmund che può andare sul 2-422:42
84'
VAR IN CORSO!!! C'è comunque il check del VAR. Bisogna vedere se il movimento di Kelly è considerato 'naturale' o se è effettivamente rigore.22:41
84'
L'ARBITRO CHIAMA RIGORE!!! Letexier ci ha pensato qualche secondo, ma per il direttore di gara francese c'è stato un tocco di mano di Kelly sul tiro di Guirassy. Il difensore britannico si è immolato sulla sua conclusione, è vero, ma è davvero difficile chiamare il rigore qui senza rivedere le immagini.23:24
83'
CONTROPIEDE DORTMUND!!! Brandt per Guirassy che calcia però male e centra in pieno Kelly. Poteva fare meglio qui l'attaccante ex Stoccarda.22:39
80'
PALO DI YILDIZ!!! Azione prolungata della Juventus. Thuram serve all'indietro Yildiz che è ben appostato come un cecchino, ma Kobel la tocca sul palo salvando la porta.23:23
78'
Buona avanzata di Joao Mario che serve Vlahovic, il serbo però commette fallo su Anton22:35
76'
1° gol in carriera con la maglia del Dortmund per Couto. Ed è tutto regolare. Non c'era fallo di Sabitzer su Thuram23:23
74'
GOL! Juventus-BORUSSIA DORTMUND 2-3. Rete di Yan Couto. Palla persa da Khéphren Thuram, Sabitzer per Couto che si inserisce in area e fa partire un destro che batte Di Gregorio. Tedeschi in vantaggio per la terza volta in questa partita. E Thuram protesta per l’intervento subito.22:32
72'
E finisce la partita dell'autore dell'1-2 provvisorio: Nmecha lascia il posto a Jobe Bellingham22:28
71'
DENTRO BRANDT!!! Cambi anche per Kovac che fa entrare uno dei senatori di questa squadra. Brandt prende il posto di Beier davanti.22:27
70'
Dentro anche Adzic al posto di Openda. Adzic che ha regalato il 4-3 contro l'Inter qualche giorno fa.22:26
69'
CAMBIA TUDOR!!! Il tecnico croato mette di nuovo mano ai cambi. Dentro Locatelli, lasciato a sorpresa in panchina, che prende il posto di uno spento Koopmeiners22:26
68'
E siamo già a 3 gol stagionali per Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. 3 gol in 4 gare22:30
67'
GOL! JUVENTUS-Borussia Dortmund 2-2. Rete di Dusan Vlahovic. Un gol ad ogni azione. Nuovo pareggio della Juventus, questa volta con Vlahovic che viene lanciato da Yildiz e batte Kobel. Ci sono le montagne russe qui allo Stadium.
C'è stato un check del VAR per valutare se Guirassy potesse dar fastidio, nella visuale, a Di Gregorio ma è tutto buono.23:21
65'
GOL! Juventus-BORUSSIA DORTMUND 1-2. Rete di Felix Nmecha. Nuovo vantaggio dei tedeschi che, dopo aver subito il pareggio, trovano subito il clamoroso 1-2. Adeyemi appoggia per Nmecha che batte Di Gregorio con un destro dal limite. Partita pazza.23:21
63'
Anche troppo scatenato qui Adeyemi che travolge addirittura Bremer che finisce terra. E la differenza di stazza è evidente. Un Adeyemi totalmente diverso rispetto a quello del primo tempo23:19
63'
GOL! JUVENTUS-Borussia Dortmund 1-1. Rete di Kenan Yildiz. Fantastico gol del pareggio con Yildiz che disegna una parabola incredibile per battere Kobel. Destro a giro... Alla Del Piero.
Ancora Adeyemi che in questo secondo tempo sta davvero mettendo in difficoltà la retroguardia della Juve. Il suo servizio non raggiunge però Nmecha che viene anticipato.22:18
61'
TOCCA A VLAHOVIC!!! Tudor butta nella mischia anche Dusan Vlahovic al posto di un David davvero anonimo.23:19
60'
CAMBIA QUALCOSA TUDOR!!! Il tecnico della Juventus inserisce un vero uomo di fascia destra: dentro Joao Mario al posto di McKennie22:16
57'
CHANCE JUVENTUS!!! Occasioni da una parte e dall'altra. Qui ci prova Koopmeiners dopo un uno-due con Openda, sinistro alle stelle dell'ex Atalanta22:14
56'
DORTMUND VICINO AL RADDOPPIO!!! Adeyhemi per Guirassy, è tutto buono per l'arbitro, ma Di Gregorio salva la Juventus con una grande parata sulla conclusione ravvicinata dell'attaccante guineano.22:13
55'
Cambiaso prova a sfiondare sulla fascia ma rifila una manata a Couto22:12
53'
L'avevamo detto all'intervallo. Anche se nel primo tempo non avevano combinato niente, basta davvero un non nulla per accendere questi giocatori. Parlano i numeri a loro favore. Attendiamo ora la risposta della Juve.22:11
52'
GOL! Juventus-BORUSSIA DORTMUND 0-1. Rete di Karim Adeyemi. Guirassy tocca per Adeyemi all'altezza del limite dell'area, movimento immediato dell'ex Salisburgo che trova lo spazio per calciare e fredda Di Gregorio. Vantaggio degli ospiti.22:10
51'
PALO DI BEIER!!! Lungo lancio del Dortmund dalle retrovie, Di Gregorio viene anticipato da Beier che colpisce clamorosamente il palo22:09
47'
ROVESCIATA DI OPENDA!!! Gran palla di Koopmeiners che trova Openda in area: rovesciata dal belga che finisce di poco a lato. Peccato, c'era anche il fuorigioco22:03
46'
SI RIPARTE ALLO STADIUM!!!22:02
Cosa serve? Sicuramente maggiore precisione nell’area avversaria. Openda svaria su tutto il fronte d’attacco ma, per adesso, sembra che lui e David si pestino un po’ i piedi. Aspettiamo inoltre che si accendi Koopmeiners. Dall’altra parte, il Dortmund ha tante armi, ma né Guirassy né Adeyemi hanno spaventato Di Gregorio. Merito della difesa della Juventus che è stata brava a contenerli, ma - per ora - entrambi non sembrano ispirati. Poi, si sa, basta un niente per accendere questo tipo di giocatori.21:52
Thuram, Openda, Bremer, ancora Openda. Sono diverse le occasioni create dalla Juventus, che non ha però trovato lo specchio della porta. La squadra di Tudor non conduce la partita, ma tiene ritmi alti in fase di pressing, recuperando diversi palloni pronta per riversarsi nell’area avversaria. Il piano partita sembra lo stesso di quello visto contro l’Inter.21:50
45'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 dopo i primi 45 minuti all'Allianz Stadium. Il Dortmund tiene la palla, ma è la Juventus a creare le occasioni pericolose21:48
44'
Lo spiovente di Adeyemi viene respinto dalla difesa della Juventus. Il Dortmund prova a rituffarsi in avanti in questo finale.21:46
42'
Primo giallo del match. Arriva ai danni di Anton per il fallo su Koopmeiners.21:43
41'
Uscita impegnativa di Di Gregorio sul cross da destra di Couto. Esce con i pugni addirittura il portiere della Juventus anche se non c'era un vero e proprio pericolo in area21:42
40'
ANCORA OPENDA!!! Il belga cerca David, palla deviata, Openda prova il sinistro ma non è così preciso e ci arriva sul primo palo Kobel. La Juventus continua a spingere comunque.21:57
38'
Combinazione Sabitzer-Adeyemi, ma l'austriaco non riesce a controllare il pallone di ritorno e viene fermato nell'area di rigore juventina21:39
37'
CHE TIRACCIO DI ADEYEMI!!! Prima vera combinazione tra Guirassy e Adeyemi: il capocannoniere della scorsa Champions serve il compagno di reparto che calcia col mancino lontanissimo dalla porta21:38
36'
Si sgancia sulla destra Kalulu dopo un'ottima palla recuperata, ma il suo cross non trova né Openda né David in area21:37
35'
Non sarebbe stato comunque gol. Openda era in posizione di fuorigioco sulla deviazione di Kelly. L'arbitro ha fischiato qualche secondo dopo, una volta ripartita l'azione21:37
34'
OCCASIONE PER OPENDA!!! Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Openda ben piazzato che però centra in pieno Kobel in uscita. Ghiotta chance per i bianconeri.21:56
32'
DAVID, NON VA!!! Yildiz fornisce un'ottima palla per David che ha tutto il tempo per calciare dal limite dell'area ma manda alto sopra la traversa.21:33
30'
Intanto hanno segnato su tutti i campi finora. Benfica-Qarabag 2-1, Real Madrid-Marsiglia 1-1 e Tottenham-Villarreal 1-0. Si attende il gol solo qui all'Allianz Stadium21:55
29'
Traffico nei pressi dell'area di rigore del Dortmund: Thuram guadagna un pallone preziosissimo, ma l'arbitro ferma tutto per un fallo. Il centrocampista juventino ha messo una mano in faccia al giocatore del Dortmund. Niente da fare.21:30
28'
Buon intervento di Kelly che va a coprire egregiamente su Adeyemi lanciato in area. Applausi per il difensore britannico che qualche giorno fa ha anche segnato il momentaneo 1-0 in Juventus-Inter21:28
26'
Prima abbiamo visto la situazione possesso palla. Ma la Juventus è comunque la squadra che calcia di più: 4 conclusioni a 1 per i bianconeri finora.21:27
25'
CI PROVA BREMER!!! Conclusione dalla distanza anche di Bremer e non è un tiro banale, col pallone che sfiora il palo alla destra di Kobel. Brividi per il Dortmund.21:27
21'
CONTROPIEDE JUVE!!! Sul conseguente contropiede della Juventus, Openda lancia Yildiz in area di rigore ma Bensebaini anticipa sul turco mandando in angolo.21:22
20'
ADEYEMI A TERRA!!! Tanto, tantissimo spazio concesso ad Adeyemi che fnisce poi a terra al limite dell'area, ma per l'arbitro Letexier non c'è niente.21:22
18'
Questa era una bella giocata nello spazio per Openda che prova ad azionarsi sulla sinistra, capisce tutto Ryerson che anticipa sull'ex Lipsia.21:20
16'
67% di possesso palla per il Dortmund. 15' sono troppo pochi, ma è chiara l'intenzione delle due squadre21:20
15'
Proteste di McKennie per il fallo che gli è stato fischiato su Svensson. Richiamo dell'arbitro: aggiunge che ha anche rischiato il giallo con questo intervento21:17
13'
Tenta il break David che viene fermato fallosamente da Bensebaini. Buona punizione per la Juventus e richiamo verbale al difensore del Dortmund. La Juve cerca questo. Rubare palla e sfruttare la propria velocità, magari conquistando qualche fallo in una zona pericolosa di campo.21:14
10'
Guirassy, quasi da trequartista, cerca il corridoio per Adeyemi in area, ma c'è Koopmeiner che va a chiudere sull'attaccante del Dortmund21:11
7'
Per adesso il possesso palla continua a tenerlo il Borussia Dortmund. La Juventus aspetta ed è pronta a partire in velocità, ma lascia far fare la partita agli avversari21:08
4'
CHANCE JUVE!!! Prima occasione per i padroni di casa col destro da fuori di Thuram, leggermente deviato da Nmecha, ci arriva Kobel che devia in angolo21:05
2'
Prima offensiva del Dortmund col cross in mezzo di Couto da destra, ma ci pensa Bremer a mettere fuori21:03
1'
SI PARTE!!! Primo possesso Dortmund allo Stadium21:01
Il direttore di gara sarà il sig. François Letexier, l’arbitro che ha diretto la finale degli Europei Spagna-Inghilterra. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni e dal quarto ufficiale, il sig. Jérémie Pignard. Alla sala VAR ci saranno Jérôme Brisard (VAR) e Willy Delajod (AVAR).19:48
Sono 9 i precedenti in competizioni UEFA tra Juventus e Borussia Dortmund. Il bilancio sorride nettamente ai bianconeri con 6 vittorie, un pareggio oltre ai 2 successi dei gialloneri. L'ultima sfida risale agli ottavi di finale della stagione 2014/2015, con la Juve che vinse 2-1 l'andata in casa e 3-0 al ritorno. Fu l'anno della finale di Champions contro il Barcellona a Berlino. A proposito di finali, però, il Dortmund ha il precedente vincente proprio nell'ultimo atto del '97, quando i gialloneri vinsero 3-1 sulla squadra di Lippi (Riedle, Riedle, Del Piero, Ricken).18:43
Sono davvero tante le defezioni per il Dortmund, invece, con Kovac che deve fare a meno dell'ex Emre Can, Schlotterbeck, Süle, Özcan, Duranville, Fábio Silva, Drewes e Anselmino. Rispetto alla gara di sabato vinta contro l'Union Berlino, c'è solo un cambio nella formazione di partenza. Dentro Sabitzer al posto di Gross che parte dalla panchina insieme al minore dei fratelli Bellingham.20:08
Nella Juve out solo Miretti e Milik (il polacco non è neanche non nella lista Champions). Tudor ha, in pratica, tutta la rosa a disposizione per questo debutto col Dortmund e compie qualche cambiatto rispetto alla gara con l’Inter. C’è David davanti al posto di Vlahovic, con Openda che parte per la prima volta da titolare al fianco di Yildiz (Conceiçao parte dalla panchina). Torna Cambiaso sulla fascia sinistra, c’è McKennie su quella destra, così Kalulu può tornare a fare il difensore.20:04
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Borussia Dortmund si schiera in un 3-4-3 in cui figurano: Kobel - Ryerson, Anton, Bensebaini - Y.Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson - Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Niko Kovac. A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Jo.Bellingham, Brandt, Gross, Chukwuemeka, C.Campbell, F.Mane, Kabar.19:59
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus giocherà con un 3-4-2-1 in cui figurano: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - McKennie, K.Thuram, Koopmeiners, Cambiaso - Openda, Yildiz - David. All. Igor Tudor. A disposizione: Perin, Pinsoglio - Gatti, Rugani, Cabal - João Mário, Locatelli, Adzic, Kostic - Zhegrova, Conceição, Vlahovic.19:54
Ben diverso il percorso del Borussia Dortmund che, dopo la finale col Real Madrid nel 2024, l’anno scorso è comunque giunta ai quarti di finale, eliminata solo dal Barcellona. Col rischio di ribaltarla al ritorno peraltro: 4-0 Barça all’andata, 3-1 Dortmund al ritorno (con tripletta di Guirassy) con partita dominata dai gialloneri in casa.18:22
Juventus che torna in Champions dopo la disfatta della stagione scorsa. Non essere entrati nelle prime 8, per andare direttamente agli ottavi di finale, fu già una beffa... Considerando che la Juve era tra le prime 8 alla pausa invernale. Poi, il passo dietro clamoroso con Bruges e Benfica con un punto conquistato in due giornate. Come se non bastasse, agli spareggi si è andati peggio contro il PSV che ha eliminato i bianconeri. E dire che il PSV vinse una sola partita in due mesi in tutte le competizioni: quella di ritorno contro la Juve.18:20
Per il Dortmund, invece, è un 2 su 3 in campionato. Dopo il pareggio, pirotecnico, per 3-3 sul campo del St Pauli alla prima giornata, la squadra di Kovac ha poi vinto le gare contro Union Berlino e Heidenheim senza subire gol. Il Dortmund ha giocato anche in Coppa di Germania battendo per 1-0 l'Essen.17:54
Juventus che arriva a questa partita forte del 3 su 3 maturato in campionato. Gli uomini di Tudor sono a punteggio pieno in Serie A dopo le vittorie contro Parma, Genoa e Inter, guardando tutti dall’alto verso il basso insieme al Napoli. I bianconeri non hanno sempre brillato in queste gare, ma si è visto uno spirito diverso - in questa primissima parte di stagione - rispetto alla Juve smarrita di un anno fa.17:52
Benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Borussia Dortmund, gara valida per la Giornata 1 della League Phase della Champions League 2025-2026. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.17:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41507 spettatori17:49
Formazioni Juventus - Borussia Dortmund
Juventus
Borussia Dortmund
TITOLARI JUVENTUS
(16) MICHELE DI GREGORIO (P)
(6) LLOYD KELLY (D)
(3) BREMER (D)
(15) PIERRE KALULU (D)
(27) ANDREA CAMBIASO (C)
(8) TEUN KOOPMEINERS (C)
(22) WESTON MCKENNIE (C)
(19) KHÉPHREN THURAM (C)
(10) KENAN YILDIZ (A)
(20) LOÏS OPENDA (A)
(30) JONATHAN DAVID (A)
PANCHINA JUVENTUS
(18) FILIP KOSTIC (C)
(32) JUAN CABAL (D)
(24) DANIELE RUGANI (D)
(5) MANUEL LOCATELLI (C)
(4) FEDERICO GATTI (D)
(9) DUSAN VLAHOVIC (A)
(17) VASILIJE ADZIC (C)
(11) EDON ZHEGROVA (A)
(25) JOÃO MÁRIO (D)
(23) CARLO PINSOGLIO (P)
(7) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
(1) MATTIA PERIN (P)
ALLENATORE JUVENTUS
Igor Tudor
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
(1) GREGOR KOBEL (P)
(5) RAMY BENSEBAINI (D)
(3) WALDEMAR ANTON (D)
(26) JULIAN RYERSON (D)
(2) YAN COUTO (C)
(24) DANIEL SVENSSON (C)
(20) MARCEL SABITZER (C)
(8) FELIX NMECHA (C)
(27) KARIM ADEYEMI (A)
(14) MAXIMILIAN BEIER (A)
(9) SERHOU GUIRASSY (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
(17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
(7) JOBE BELLINGHAM (C)
(13) PASCAL GROß (C)
(37) COLE CAMPBELL (A)
(31) SILAS OSTRZINSKI (P)
(33) ALEXANDER MEYER (P)
(42) ALMUGERA KABAR (D)
(39) FILIPPO MANÉ (D)
(10) JULIAN BRANDT (C)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
Niko Kovac
