Incontro terminato, PSV Eindhoven 1, Union Saint-Gilloise 3.
Incontro terminato, PSV Eindhoven 1, Union Saint-Gilloise 3.
Secondo tempo terminato, PSV Eindhoven 1, Union Saint-Gilloise 3.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Gol! PSV Eindhoven 1, Union Saint-Gilloise 3. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:32
Fuorigioco. Kevin Mac Allister(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Anan Khalaili e' colto in fuorigioco.20:31
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Rob Schoofs sostituisce Kevin Rodríguez.20:31
Fuorigioco. Kjell Scherpen(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.20:29
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).20:28
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28
Gol! PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 3. Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Rodríguez da calcio d'angolo.20:23
Tiro respinto. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Mathias Rasmussen con cross.20:23
Sostituzione, PSV Eindhoven. Dennis Man sostituisce Myron Boadu per infortunio.20:23
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).20:22
Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mathias Rasmussen con cross da calcio d'angolo.20:22
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Guus Til (PSV Eindhoven).20:22
Tiro respinto. Mathias Rasmussen (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area.20:22
Fallo di Ryan Flamingo (PSV Eindhoven).20:20
Marc Giger (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Tiro parato. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Marc Giger.20:20
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).20:19
Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).20:17
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:17
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Kamiel Van de Perre sostituisce Anouar Ait El Hadj.20:17
Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.20:16
Sostituzione, PSV Eindhoven. Paul Wanner sostituisce Ismael Saibari.20:16
Sostituzione, PSV Eindhoven. Myron Boadu sostituisce Ricardo Pepi.20:16
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise).20:12
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).20:10
Gara riprende.20:09
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Marc Giger sostituisce Promise David per infortunio.20:09
Gara momentaneamente sospesa, Promise David (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:08
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).20:07
Fuorigioco. Ousseynou Niang(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.20:06
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).20:05
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).20:05
Tiro parato. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ivan Perisic con cross.20:04
Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area tira alto in seguito a un contropiede.20:03
Tiro respinto. Mathias Rasmussen (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area.20:03
Gara riprende.20:02
Gara momentaneamente sospesa, Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:01
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Fallo di Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).20:00
Ryan Flamingo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).19:58
Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Guus Til.19:58
Tentativo fallito. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergiño Dest.19:57
Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).19:56
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise).19:55
Tiro parato. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anass Salah-Eddine con passaggio filtrante.19:55
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).19:53
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:52
Tentativo fallito. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anan Khalaili da calcio d'angolo.19:51
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).19:50
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Anouar Ait El Hadj.19:50
Sostituzione, PSV Eindhoven. Anass Salah-Eddine sostituisce Armando Obispo.19:47
Sostituzione, PSV Eindhoven. Guus Til sostituisce Jerdy Schouten.19:47
Inizia il Secondo tempo PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 2.19:48
Primo tempo terminato, PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 2.19:32
Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:31
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).19:30
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ryan Flamingo (PSV Eindhoven).19:29
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:27
Tiro respinto. Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area. Assist di Joey Veerman con cross.19:27
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:27
Gol! PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 2. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:23
Fuorigioco. Anouar Ait El Hadj(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:22
Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).19:21
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).19:20
Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Promise David (Union Saint-Gilloise) per infortunio.19:17
Matej Kovár (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).19:15
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Promise David con cross.19:15
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).19:14
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:13
Fuorigioco. Mathias Rasmussen(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Mac Allister e' colto in fuorigioco.19:08
Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivan Perisic.19:07
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ryan Flamingo (PSV Eindhoven).19:05
Tentativo fallito. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Kevin Rodríguez.19:02
Fuorigioco. Anouar Ait El Hadj(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:01
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Joey Veerman.19:00
Fuorigioco. Anouar Ait El Hadj(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:00
Tiro parato. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adem Zorgane.19:00
Tiro respinto. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Pepi.18:57
Tiro respinto. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mathias Rasmussen.18:56
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).18:56
Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.18:55
Gol! PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 1. Promise David (Union Saint-Gilloise) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:54
Rigore concesso da Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) per un fallo in area.18:52
Rigore per Union Saint-Gilloise. Christian Burgess e'stato atterrato in area di rigore.18:52
Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ruben van Bommel.18:50
Tiro respinto. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:47
Fallo di Ryan Flamingo (PSV Eindhoven).18:46
Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).18:45
Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Philips Stadion
Città: Eindhoven
Capienza: 35000 spettatori17:55
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.
Arbitro di PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Dove vedere PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming
PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.
PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.
Il calendario completo di Champions League
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND