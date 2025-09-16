Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:55

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Dove vedere PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League