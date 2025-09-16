Virgilio Sport
PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise: 1-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Philips Stadion di Eindhoven
16 Settembre 2025 ore 18:45
PSV Eindhoven
1
Union Saint-Gilloise
3
Partita finita
Arbitro: Anthony Taylor
  1. 9' 0-1 Promise David (R)
  2. 39' 0-2 Anouar Ait El Hadj
  3. 81' 0-3 Kevin Mac Allister
  4. 90' 1-3 Ruben van Bommel
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, PSV Eindhoven 1, Union Saint-Gilloise 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, PSV Eindhoven 1, Union Saint-Gilloise 3.20:36

  3. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  4. 90'

    Gol! PSV Eindhoven 1, Union Saint-Gilloise 3. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:32

  5. 89'

    Fuorigioco. Kevin Mac Allister(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Anan Khalaili e' colto in fuorigioco.20:31

  6. 88'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Rob Schoofs sostituisce Kevin Rodríguez.20:31

  7. 87'

    Fuorigioco. Kjell Scherpen(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.20:29

  9. 86'

    Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).20:28

  10. 86'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28

  11. 81'

    Gol! PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 3. Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Rodríguez da calcio d'angolo.20:23

  12. 81'

    Tiro respinto. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Mathias Rasmussen con cross.20:23

  13. 80'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Dennis Man sostituisce Myron Boadu per infortunio.20:23

  15. 80'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).20:22

  16. 80'

    Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mathias Rasmussen con cross da calcio d'angolo.20:22

  17. 79'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Guus Til (PSV Eindhoven).20:22

  18. 79'

    Tiro respinto. Mathias Rasmussen (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area.20:22

  19. 78'

    Fallo di Ryan Flamingo (PSV Eindhoven).20:20

  21. 78'

    Marc Giger (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20

  22. 78'

    Tiro parato. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Marc Giger.20:20

  23. 77'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).20:19

  24. 75'

    Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).20:17

  25. 75'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:17

  27. 75'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Kamiel Van de Perre sostituisce Anouar Ait El Hadj.20:17

  28. 74'

    Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.20:16

  29. 74'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Paul Wanner sostituisce Ismael Saibari.20:16

  30. 74'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Myron Boadu sostituisce Ricardo Pepi.20:16

  31. 69'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise).20:12

  33. 68'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).20:10

  34. 67'

    Gara riprende.20:09

  35. 67'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Marc Giger sostituisce Promise David per infortunio.20:09

  36. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Promise David (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:08

  37. 65'

    Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  39. 65'

    Fallo di Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).20:07

  40. 63'

    Fuorigioco. Ousseynou Niang(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.20:06

  41. 63'

    Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).20:05

  42. 63'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  43. 62'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).20:05

  45. 61'

    Tiro parato. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ivan Perisic con cross.20:04

  46. 61'

    Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area tira alto in seguito a un contropiede.20:03

  47. 61'

    Tiro respinto. Mathias Rasmussen (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area.20:03

  48. 59'

    Gara riprende.20:02

  49. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:01

  51. 58'

    Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00

  52. 58'

    Fallo di Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).20:00

  53. 56'

    Ryan Flamingo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  54. 56'

    Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).19:58

  55. 55'

    Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Guus Til.19:58

  57. 55'

    Tentativo fallito. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergiño Dest.19:57

  58. 53'

    Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).19:56

  59. 53'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  60. 53'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise).19:55

  61. 53'

    Tiro parato. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anass Salah-Eddine con passaggio filtrante.19:55

  63. 50'

    Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53

  64. 50'

    Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).19:53

  65. 50'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:52

  66. 49'

    Tentativo fallito. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anan Khalaili da calcio d'angolo.19:51

  67. 48'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).19:50

  69. 48'

    Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Anouar Ait El Hadj.19:50

  70. 45'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Anass Salah-Eddine sostituisce Armando Obispo.19:47

  71. 45'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Guus Til sostituisce Jerdy Schouten.19:47

  72. Inizia il Secondo tempo PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 2.19:48

  73. 45'+3'

    Primo tempo terminato, PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 2.19:32

  75. 45'+1'

    Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:31

  76. 45'+1'

    Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).19:30

  77. 45'+1'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  79. 45'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ryan Flamingo (PSV Eindhoven).19:29

  81. 43'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:27

  82. 43'

    Tiro respinto. Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area. Assist di Joey Veerman con cross.19:27

  83. 42'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:27

  84. 39'

    Gol! PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 2. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:23

  85. 38'

    Fuorigioco. Anouar Ait El Hadj(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:22

  87. 37'

    Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  88. 37'

    Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).19:21

  89. 35'

    Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).19:20

  90. 35'

    Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  91. 33'

    Gara riprende.19:18

  93. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Promise David (Union Saint-Gilloise) per infortunio.19:17

  94. 31'

    Matej Kovár (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  95. 31'

    Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).19:15

  96. 31'

    Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Promise David con cross.19:15

  97. 30'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).19:14

  99. 28'

    Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  100. 28'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:13

  101. 24'

    Fuorigioco. Mathias Rasmussen(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Mac Allister e' colto in fuorigioco.19:08

  102. 23'

    Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivan Perisic.19:07

  103. 21'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ryan Flamingo (PSV Eindhoven).19:05

  105. 17'

    Tentativo fallito. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Kevin Rodríguez.19:02

  106. 17'

    Fuorigioco. Anouar Ait El Hadj(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:01

  107. 16'

    Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Joey Veerman.19:00

  108. 16'

    Fuorigioco. Anouar Ait El Hadj(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:00

  109. 16'

    Tiro parato. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adem Zorgane.19:00

  111. 13'

    Tiro respinto. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Pepi.18:57

  112. 12'

    Tiro respinto. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mathias Rasmussen.18:56

  113. 11'

    Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

  114. 11'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).18:56

  115. 11'

    Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.18:55

  117. 9'

    Gol! PSV Eindhoven 0, Union Saint-Gilloise 1. Promise David (Union Saint-Gilloise) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:54

  118. 8'

    Rigore concesso da Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) per un fallo in area.18:52

  119. 8'

    Rigore per Union Saint-Gilloise. Christian Burgess e'stato atterrato in area di rigore.18:52

  120. 6'

    Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ruben van Bommel.18:50

  121. 2'

    Tiro respinto. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:47

  123. 2'

    Fallo di Ryan Flamingo (PSV Eindhoven).18:46

  124. 2'

    Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46

  125. Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).18:45

  126. Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  127. Inizia il Primo tempo.18:45

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:55

  131. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Philips Stadion
    Città: Eindhoven
    Capienza: 35000 spettatori17:55

Formazioni PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

PSV Eindhoven
Union Saint-Gilloise
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (8) SERGIÑO DEST (D)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (22) JERDY SCHOUTEN (C)
  • (23) JOEY VEERMAN (C)
  • (7) RUBEN VAN BOMMEL (C)
  • (34) ISMAEL SAIBARI (C)
  • (5) IVAN PERISIC (C)
  • (9) RICARDO PEPI (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (20) GUUS TIL (C)
  • (33) EUS WAAYERS (D)
  • (21) MYRON BOADU (A)
  • (27) DENNIS MAN (A)
  • (2) ANASS SALAH-EDDINE (D)
  • (11) COUHAIB DRIOUECH (A)
  • (39) ADAMO NAGALO (D)
  • (10) PAUL WANNER (C)
  • (1) NICK OLIJ (P)
  • (24) NIEK SCHIKS (P)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (37) KJELL SCHERPEN (P)
  • (5) KEVIN MAC ALLISTER (D)
  • (48) FEDDE LEYSEN (D)
  • (16) CHRISTIAN BURGESS (D)
  • (8) ADEM ZORGANE (C)
  • (22) OUSSEYNOU NIANG (C)
  • (4) MATHIAS RASMUSSEN (C)
  • (25) ANAN KHALAILI (C)
  • (13) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
  • (12) PROMISE DAVID (A)
  • (10) ANOUAR AIT EL HADJ (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (3) MAMADOU BARRY (D)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (27) LOUIS PATRIS (D)
  • (20) MARC GIGER (A)
  • (17) ROB SCHOOFS (C)
  • (33) SOULAIMANE BERRADI (C)
  • (6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)
  • (23) SOFIANE BOUFAL (A)
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
  • (26) ROSS SYKES (D)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • Sébastien Pocognoli
PREPARTITA

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.
Arbitro di PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Dove vedere PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming
PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.
PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League

