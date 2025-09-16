Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Real Madrid - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Marsiglia sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Real Madrid-Marsiglia di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming

Real Madrid-Marsiglia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Real Madrid-Marsiglia è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

