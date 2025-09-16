Incontro terminato, Real Madrid 2, Marsiglia 1.
Secondo tempo terminato, Real Madrid 2, Marsiglia 1.22:59
Álvaro Carreras (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:59
CJ Egan-Riley (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:58
Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).22:58
Tentativo fallito. Leonardo Balerdi (Marsiglia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mason Greenwood con cross da calcio d'angolo.22:57
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Éder Militão (Real Madrid).22:57
Fallo di Amine Gouiri (Marsiglia).22:55
Raúl Asencio (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55
Tentativo fallito. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Pierre-Emile Højbjerg con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:54
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Raúl Asencio (Real Madrid).22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:53
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Amir Murillo (Marsiglia).22:51
Tentativo fallito. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Amine Gouiri con cross da calcio d'angolo.22:50
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Brahim Díaz (Real Madrid).22:50
Sostituzione, Marsiglia. CJ Egan-Riley sostituisce Benjamin Pavard.22:49
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:49
Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:47
Tiro parato. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.22:47
Gol! Real Madrid 2, Marsiglia 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:43
Rigore concesso da Facundo Medina (Marsiglia) per un fallo di mano in area.22:41
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kylian Mbappé con passaggio filtrante.22:41
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Kylian Mbappé.22:40
Sostituzione, Marsiglia. Amir Murillo sostituisce Emerson.22:39
Sostituzione, Marsiglia. Amine Gouiri sostituisce Timothy Weah.22:39
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Federico Valverde.22:38
Facundo Medina (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:37
Fallo di Facundo Medina (Marsiglia).22:37
Brahim Díaz (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Fuorigioco. Igor Paixão(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emerick Aubameyang e' colto in fuorigioco.22:36
Tentativo fallito. Dean Huijsen (Real Madrid) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Brahim Díaz con cross da calcio d'angolo.22:35
Sostituzione, Real Madrid. Raúl Asencio sostituisce Arda Güler.22:35
Dani Carvajal (Real Madrid) e' stato espulso per rissa.22:33
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Dani Carvajal (Real Madrid).22:32
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Gerónimo Rulli (Marsiglia) per infortunio.22:31
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Emerson (Marsiglia).22:30
Tentativo fallito. Dani Carvajal (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Mason Greenwood (Marsiglia).22:29
Sostituzione, Marsiglia. Arthur Vermeeren sostituisce Geoffrey Kondogbia.22:28
Sostituzione, Marsiglia. Igor Paixão sostituisce Matt O'Riley.22:28
Fallo di Matt O'Riley (Marsiglia).22:26
Dean Huijsen (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Franco Mastantuono.22:25
Sostituzione, Real Madrid. Vinícius Júnior sostituisce Rodrygo.22:25
Tentativo fallito. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geoffrey Kondogbia.22:20
Fuorigioco. Pierre-Emerick Aubameyang(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Emerson e' colto in fuorigioco.22:18
Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Timothy Weah.22:18
Gara riprende.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Kylian Mbappé (Real Madrid) per infortunio.22:16
Éder Militão (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:16
Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Éder Militão (Real Madrid).22:16
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Federico Valverde.22:16
Tiro parato. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aurélien Tchouaméni.22:15
Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).22:13
Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia).22:12
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Arda Güler.22:11
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:11
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Benjamin Pavard (Marsiglia).22:09
Benjamin Pavard (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:08
Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).22:08
Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Inizia il Secondo tempo Real Madrid 1, Marsiglia 1.22:07
Primo tempo terminato, Real Madrid 1, Marsiglia 1.21:51
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Dani Carvajal (Real Madrid).21:50
Tiro respinto. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:50
Tiro parato. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.21:50
Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:49
Tentativo fallito. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kylian Mbappé.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47
Fallo di Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia).21:46
Dean Huijsen (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Gara riprende.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Éder Militão (Real Madrid) per infortunio.21:44
Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aurélien Tchouaméni.21:42
Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).21:42
Emerson (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tentativo fallito. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:41
Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).21:40
Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tentativo fallito. Matt O'Riley (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Emerson.21:39
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).21:38
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:36
Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).21:36
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fallo di Éder Militão (Real Madrid).21:35
Gerónimo Rulli (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).21:35
Tiro parato. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rodrygo.21:35
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Aurélien Tchouaméni.21:34
Tiro respinto. Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Matt O'Riley.21:34
Tentativo fallito. Rodrygo (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:32
Tiro parato. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.21:32
Rodrygo (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).21:31
Gol! Real Madrid 1, Marsiglia 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:30
Rigore per Real Madrid. Rodrygo e'stato atterrato in area di rigore.21:29
Rigore concesso da Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) per un fallo in area.21:29
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:28
Tiro parato. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mason Greenwood.21:27
Gol! Real Madrid 0, Marsiglia 1. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mason Greenwood.
Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).21:23
Emerson (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dani Carvajal.21:22
Fallo di Éder Militão (Real Madrid).21:21
Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Fallo di Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).21:20
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Timothy Weah (Marsiglia) per infortunio.21:18
Fuorigioco. Aurélien Tchouaméni(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.21:17
Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrygo.21:16
Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Matt O'Riley.21:15
Tentativo fallito. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:15
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).21:13
Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matt O'Riley.21:13
Tiro parato. Dean Huijsen (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:12
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).21:12
Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Rodrygo.21:12
Tiro parato. Rodrygo (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álvaro Carreras.21:11
Tiro parato. Rodrygo (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álvaro Carreras.21:10
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).21:09
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:08
Franco Mastantuono (Real Madrid) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra.21:07
Sostituzione, Real Madrid. Dani Carvajal sostituisce Trent Alexander-Arnold per infortunio.21:07
Gara riprende.21:07
Gara momentaneamente sospesa, Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) per infortunio.21:05
Fuorigioco. Matt O'Riley(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Emerson e' colto in fuorigioco.21:05
Franco Mastantuono (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).21:04
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:03
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Santiago Bernabéu
Città: Madrid
Capienza: 81044 spettatori19:47
Real Madrid - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.
Arbitro di Real Madrid - Marsiglia sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Dove vedere Real Madrid-Marsiglia di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming
Real Madrid-Marsiglia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 settembre.
Real Madrid-Marsiglia è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.
