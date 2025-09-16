Virgilio Sport
Tottenham-Villarreal: 1-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tottenham Hotspur Stadium di Londra
16 Settembre 2025 ore 21:00
Tottenham
1
Villarreal
0
Partita finita
Arbitro: Rade Obrenovic
  1. 4' 1-0 Luiz Júnior (A)
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.22:51

  3. 90'+4'

    Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).22:51

  4. 90'+4'

    Alberto Moleiro (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  5. 90'+3'

    Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  6. 90'+3'

    Fallo di Ilias Akhomach (Villarreal).22:49

  7. 90'+2'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Kevin Danso sostituisce Lucas Bergvall.22:49

  9. 90'+1'

    Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  10. 90'+1'

    Fallo di Nicolas Pépé (Villarreal).22:48

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48

  12. 90'

    Tiro respinto. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Thomas Partey.22:47

  13. 89'

    Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46

  15. 89'

    Fallo di Alfonso Pedraza (Villarreal).22:46

  16. 87'

    Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).22:44

  17. 87'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  18. 86'

    Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:42

  19. 84'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:40

  21. 84'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:40

  22. 84'

    Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  23. 82'

    Sostituzione, Villarreal. Alberto Moleiro sostituisce Tajon Buchanan.22:38

  24. 81'

    Tentativo fallito. João Palhinha (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Randal Kolo Muani.22:38

  25. 78'

    Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:35

  27. 78'

    Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).22:35

  28. 78'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  29. 78'

    Sostituzione, Villarreal. Dani Parejo sostituisce Pape Gueye.22:34

  30. 78'

    Sostituzione, Villarreal. Thomas Partey sostituisce Santi Comesaña.22:34

  31. 77'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Randal Kolo Muani sostituisce Richarlison.22:34

  33. 77'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Brennan Johnson sostituisce Xavi Simons.22:33

  34. 76'

    Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  35. 76'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:32

  36. 75'

    Sostituzione, Villarreal. Ilias Akhomach sostituisce Sergi Cardona.22:31

  37. 75'

    Sostituzione, Villarreal. Alfonso Pedraza sostituisce Ayoze Pérez.22:31

  39. 70'

    Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).22:26

  40. 70'

    Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  41. 69'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Destiny Udogie sostituisce Djed Spence.22:26

  42. 69'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Pape Matar Sarr.22:25

  43. 68'

    Fallo di mano di Nicolas Pépé (Villarreal).22:24

  45. 65'

    Fallo di Xavi Simons (Tottenham Hotspur).22:22

  46. 65'

    Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22

  47. 60'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Pape Gueye (Villarreal).22:17

  48. 57'

    Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Xavi Simons.22:14

  49. 55'

    Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Santi Comesaña.22:12

  51. 55'

    Tentativo fallito. Juan Foyth (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross da calcio d'angolo.22:11

  52. 54'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).22:11

  53. 54'

    Tentativo fallito. Juan Foyth (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:10

  54. 53'

    Renato Veiga (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:10

  55. 50'

    Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  57. 50'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:06

  58. 46'

    Tiro respinto. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla lunga distanza.22:03

  59. 46'

    Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:02

  60. 46'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  61. Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.22:02

  63. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.21:46

  64. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  65. 44'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Juan Foyth (Villarreal).21:44

  66. 42'

    Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:42

  67. 41'

    Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41

  69. 41'

    Fallo di Juan Foyth (Villarreal).21:41

  70. 41'

    Tentativo fallito. Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedro Porro con cross in seguito a un calcio da fermo.21:40

  71. 39'

    Fallo di mano di Renato Veiga (Villarreal).21:38

  72. 36'

    Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:36

  73. 36'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  75. 36'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:35

  76. 35'

    Tiro respinto. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area. Assist di Cristian Romero.21:35

  77. 35'

    Santi Comesaña (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:34

  78. 34'

    Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  79. 34'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:34

  81. 33'

    Richarlison (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:33

  82. 33'

    Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).21:33

  83. 33'

    Juan Foyth (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  84. 32'

    Fallo di Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).21:32

  85. 32'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  87. 30'

    Tiro parato. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Djed Spence.21:30

  88. 30'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:29

  89. 30'

    Fallo di Xavi Simons (Tottenham Hotspur).21:29

  90. 30'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  91. 29'

    Fallo di Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).21:29

  93. 29'

    Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  94. 28'

    Fuorigioco. Mohammed Kudus(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Richarlison e' colto in fuorigioco.21:27

  95. 28'

    Tiro respinto. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rodrigo Bentancur.21:27

  96. 27'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26

  97. 27'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:26

  99. 25'

    Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Nicolas Pépé.21:24

  100. 22'

    Fuorigioco. Georges Mikautadze(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tajon Buchanan e' colto in fuorigioco.21:22

  101. 22'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:21

  102. 22'

    Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  103. 20'

    Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  105. 20'

    Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).21:20

  106. 17'

    Tiro respinto. Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da fuori area.21:17

  107. 17'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Santi Comesaña (Villarreal).21:17

  108. 12'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:12

  109. 12'

    Tiro respinto. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Georges Mikautadze.21:12

  111. 7'

    Tentativo fallito. Juan Foyth (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:06

  112. 6'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:06

  113. 6'

    Tiro respinto. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:06

  114. 4'

    Autorete di Luiz Júnior, Villarreal. Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0..21:03

  115. 3'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:03

  117. 3'

    Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  118. 3'

    Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).21:03

  119. 3'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03

  120. 2'

    Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Micky van de Ven in seguito a un calcio da fermo.21:02

  121. Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  123. Fallo di Juan Foyth (Villarreal).21:01

  124. Inizia il Primo tempo.21:00

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  127. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
    Città: Londra
    Capienza: 62850 spettatori19:54

Formazioni Tottenham - Villarreal

Tottenham
Villarreal
TITOLARI TOTTENHAM
  • (1) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (23) PEDRO PORRO (D)
  • (37) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (17) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (24) DJED SPENCE (D)
  • (29) PAPE MATAR SARR (C)
  • (30) RODRIGO BENTANCUR (C)
  • (15) LUCAS BERGVALL (C)
  • (20) MOHAMMED KUDUS (A)
  • (7) XAVI SIMONS (A)
  • (9) RICHARLISON (A)
PANCHINA TOTTENHAM
  • (39) RANDAL KOLO MUANI (A)
  • (31) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (13) DESTINY UDOGIE (D)
  • (44) DANE SCARLETT (A)
  • (33) BEN DAVIES (D)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (14) ARCHIE GRAY (C)
  • (28) WILSON ODOBERT (A)
  • (67) JUN'AI BYFIELD (D)
  • (40) BRANDON AUSTIN (P)
  • (22) BRENNAN JOHNSON (A)
ALLENATORE TOTTENHAM
  • Thomas Frank
TITOLARI VILLARREAL
  • (1) LUIZ JÚNIOR (P)
  • (15) SANTIAGO MOURIÑO (D)
  • (12) RENATO VEIGA (D)
  • (8) JUAN FOYTH (D)
  • (23) SERGI CARDONA (D)
  • (19) NICOLAS PÉPÉ (C)
  • (14) SANTI COMESAÑA (C)
  • (18) PAPE GUEYE (C)
  • (17) TAJON BUCHANAN (C)
  • (22) AYOZE PÉREZ (A)
  • (9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
PANCHINA VILLARREAL
  • (24) ALFONSO PEDRAZA (D)
  • (21) TANI OLUWASEYI (A)
  • (26) PAU NAVARRO (D)
  • (6) MANOR SOLOMON (A)
  • (13) DIEGO CONDE (P)
  • (25) ARNAU TENAS (P)
  • (3) ADRIÀ ALTI (D)
  • (4) RAFA MARÍN (D)
  • (11) ILIAS AKHOMACH (A)
  • (10) DANI PAREJO (C)
  • (20) ALBERTO MOLEIRO (C)
  • (16) THOMAS PARTEY (C)
ALLENATORE VILLARREAL
  • Marcelino García
PREPARTITA

Tottenham - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Villarreal sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Dove vedere Tottenham-Villarreal di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming
Tottenham-Villarreal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 settembre.
Tottenham-Villarreal è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

