Incontro terminato, Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.
Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.22:51
Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).22:51
Alberto Moleiro (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Fallo di Ilias Akhomach (Villarreal).22:49
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Kevin Danso sostituisce Lucas Bergvall.22:49
Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Nicolas Pépé (Villarreal).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Tiro respinto. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Thomas Partey.22:47
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46
Fallo di Alfonso Pedraza (Villarreal).22:46
Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).22:44
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:42
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:40
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:40
Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Sostituzione, Villarreal. Alberto Moleiro sostituisce Tajon Buchanan.22:38
Tentativo fallito. João Palhinha (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Randal Kolo Muani.22:38
Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:35
Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).22:35
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Sostituzione, Villarreal. Dani Parejo sostituisce Pape Gueye.22:34
Sostituzione, Villarreal. Thomas Partey sostituisce Santi Comesaña.22:34
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Randal Kolo Muani sostituisce Richarlison.22:34
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Brennan Johnson sostituisce Xavi Simons.22:33
Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:32
Sostituzione, Villarreal. Ilias Akhomach sostituisce Sergi Cardona.22:31
Sostituzione, Villarreal. Alfonso Pedraza sostituisce Ayoze Pérez.22:31
Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).22:26
Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Destiny Udogie sostituisce Djed Spence.22:26
Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Pape Matar Sarr.22:25
Fallo di mano di Nicolas Pépé (Villarreal).22:24
Fallo di Xavi Simons (Tottenham Hotspur).22:22
Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Pape Gueye (Villarreal).22:17
Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Xavi Simons.22:14
Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Santi Comesaña.22:12
Tentativo fallito. Juan Foyth (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross da calcio d'angolo.22:11
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).22:11
Tentativo fallito. Juan Foyth (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:10
Renato Veiga (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:10
Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:06
Tiro respinto. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla lunga distanza.22:03
Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:02
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.22:02
Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Juan Foyth (Villarreal).21:44
Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:42
Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Fallo di Juan Foyth (Villarreal).21:41
Tentativo fallito. Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedro Porro con cross in seguito a un calcio da fermo.21:40
Fallo di mano di Renato Veiga (Villarreal).21:38
Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:36
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:35
Tiro respinto. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area. Assist di Cristian Romero.21:35
Santi Comesaña (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:34
Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:34
Richarlison (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:33
Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).21:33
Juan Foyth (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).21:32
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tiro parato. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Djed Spence.21:30
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:29
Fallo di Xavi Simons (Tottenham Hotspur).21:29
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).21:29
Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fuorigioco. Mohammed Kudus(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Richarlison e' colto in fuorigioco.21:27
Tiro respinto. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rodrigo Bentancur.21:27
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:26
Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Nicolas Pépé.21:24
Fuorigioco. Georges Mikautadze(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tajon Buchanan e' colto in fuorigioco.21:22
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:21
Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).21:20
Tiro respinto. Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da fuori area.21:17
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Santi Comesaña (Villarreal).21:17
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:12
Tiro respinto. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Georges Mikautadze.21:12
Tentativo fallito. Juan Foyth (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:06
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:06
Tiro respinto. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:06
Autorete di Luiz Júnior, Villarreal. Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0..21:03
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:03
Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).21:03
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03
Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Micky van de Ven in seguito a un calcio da fermo.21:02
Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Juan Foyth (Villarreal).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
Città: Londra
Capienza: 62850 spettatori19:54
Tottenham - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Villarreal sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Dove vedere Tottenham-Villarreal di Champions League 2025/2026, in diretta tv e streaming
Tottenham-Villarreal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 settembre.
Tottenham-Villarreal è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2025/2026. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.
