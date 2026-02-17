Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Benfica-Real Madrid: 0-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio da Luz di Lisbona
17 Febbraio 2026 ore 21:00
Benfica
0
Real Madrid
1
Partita finita
Arbitro: François Letexier
  1. 50' 0-1 Vinícius Júnior
0'
45'
90'
90'
103'

Incontro terminato, Benfica 0, Real Madrid 1.

  1. 90'+14'

    Secondo tempo terminato, Benfica 0, Real Madrid 1.23:02

  3. 90'+12'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).23:00

  4. 90'+9'

    Sostituzione, Real Madrid. Dani Carvajal sostituisce Álvaro Carreras.22:58

  5. 90'+9'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:58

  6. 90'+9'

    Fallo di Amar Dedic (Benfica).22:58

  7. 90'+4'

    Sostituzione, Real Madrid. Thiago Pitarch sostituisce Eduardo Camavinga.22:53

  9. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).22:52

  10. 90'+2'

    Heorhii Sudakov (Benfica) e' ammonito per fallo.22:51

  11. 90'+2'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  12. 90'+2'

    Fallo di Heorhii Sudakov (Benfica).22:51

  13. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:50

  15. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 12 minuti di recupero.22:50

  16. 90'+1'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50

  17. 90'+1'

    Fallo di Amar Dedic (Benfica).22:50

  18. 90'

    Fallo di mano di Álvaro Carreras (Real Madrid).22:49

  19. 88'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Álvaro Carreras (Real Madrid).22:46

  21. 88'

    Tiro respinto. Sidny Cabral (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area.22:46

  22. 87'

    Kylian Mbappé (Real Madrid) e' ammonito.22:46

  23. 86'

    Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Arda Güler.22:45

  24. 85'

    Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).22:43

  25. 85'

    Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43

  27. 83'

    Fallo di Federico Valverde (Real Madrid).22:42

  28. 83'

    Samuel Dahl (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  29. 81'

    Tentativo fallito. Sidny Cabral (Benfica) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:40

  30. 81'

    Sostituzione, Benfica. Dodi Lukébakio sostituisce Gianluca Prestianni.22:39

  31. 80'

    Sostituzione, Benfica. Sidny Cabral sostituisce Fredrik Aursnes.22:39

  33. 79'

    Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Eduardo Camavinga.22:38

  34. 78'

    Gianluca Prestianni (Benfica) e' ammonito.22:37

  35. 78'

    Gianluca Prestianni (Benfica) cade ma ha simulato.22:37

  36. 76'

    Gara riprende.22:35

  37. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, (Real Madrid).22:35

  39. 75'

    Tiro respinto. Amar Dedic (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Richard Ríos.22:34

  40. 74'

    Sostituzione, Benfica. Heorhii Sudakov sostituisce Andreas Schjelderup.22:33

  41. 74'

    Sostituzione, Benfica. Richard Ríos sostituisce Rafa.22:32

  42. 72'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).22:31

  43. 72'

    Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Arda Güler.22:31

  45. 70'

    Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aurélien Tchouaméni.22:29

  46. 69'

    Tentativo fallito. Rafa (Benfica) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amar Dedic.22:28

  47. 63'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:22

  48. 63'

    Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  49. 61'

    Tentativo fallito. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:20

  51. 61'

    Tiro respinto. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area.22:20

  52. 60'

    Gara riprende.22:19

  53. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, (Real Madrid).22:11

  54. 51'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:10

  55. 50'

    Gol! Benfica 0, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kylian Mbappé.22:08

  57. 49'

    Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  58. 49'

    Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).22:08

  59. 46'

    Fuorigioco. Gianluca Prestianni(Benfica) prova il lancio lungo, ma Rafa e' colto in fuorigioco.22:05

  60. Inizia il Secondo tempo Benfica 0, Real Madrid 0.22:04

  61. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Benfica 0, Real Madrid 0.21:49

  63. 45'+3'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:49

  64. 45'+3'

    Tiro respinto. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un colpo di testa da centro area. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:48

  65. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).21:48

  66. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  67. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).21:46

  69. 45'+1'

    Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Federico Valverde con suggerimento di testa.21:46

  70. 45'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).21:45

  71. 45'

    Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area.21:45

  72. 44'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:44

  73. 43'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Vinícius Júnior.21:43

  75. 39'

    Gara riprende.21:39

  76. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Rafa (Benfica) per infortunio.21:36

  77. 34'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  78. 34'

    Fallo di Amar Dedic (Benfica).21:34

  79. 29'

    Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Dahl.21:29

  81. 26'

    Fuorigioco. Arda Güler(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.21:26

  82. 26'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Álvaro Carreras.21:26

  83. 25'

    Fallo di mano di Álvaro Carreras (Real Madrid).21:25

  84. 24'

    Tiro parato. Fredrik Aursnes (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:24

  85. 20'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:20

  87. 20'

    Rafa (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  88. 19'

    Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:19

  89. 17'

    Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Federico Valverde.21:17

  90. 15'

    Tiro parato. Amar Dedic (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:15

  91. 15'

    Tiro parato. Tomás Araújo (Benfica) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Fredrik Aursnes con cross.21:15

  93. 15'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Álvaro Carreras (Real Madrid).21:15

  94. 14'

    Tiro respinto. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro da centro area.21:14

  95. 12'

    Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).21:12

  96. 12'

    Amar Dedic (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  97. 9'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eduardo Camavinga.21:09

  99. 3'

    Rafa (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  100. 3'

    Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).21:03

  101. 2'

    Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:02

  102. Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01

  103. Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:01

  105. Inizia il Primo tempo.21:01

  106. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio da Luz
    Città: Lisbona
    Capienza: 64642 spettatori19:47

Formazioni Benfica - Real Madrid

Benfica
Real Madrid
TITOLARI BENFICA
  • (1) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (17) AMAR DEDIC (D)
  • (30) NICOLÁS OTAMENDI (D)
  • (44) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (26) SAMUEL DAHL (D)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (C)
  • (8) FREDRIK AURSNES (C)
  • (27) RAFA (C)
  • (18) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (25) GIANLUCA PRESTIANNI (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA BENFICA
  • (5) ENZO BARRENECHEA (C)
  • (50) DIOGO FERREIRA (P)
  • (72) ANÍSIO CABRAL (A)
  • (6) ALEXANDER BAH (D)
  • (10) HEORHII SUDAKOV (C)
  • (9) FRANJO IVANOVIC (A)
  • (20) RICHARD RÍOS (C)
  • (15) SIDNY CABRAL (D)
  • (4) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (11) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (16) MANU SILVA (C)
  • (7) BRUMA (A)
ALLENATORE BENFICA
  • José Mário dos Santos Mourinho Félix
TITOLARI REAL MADRID
  • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
  • (12) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
  • (18) ÁLVARO CARRERAS (D)
  • (22) ANTONIO RÜDIGER (D)
  • (24) DEAN HUIJSEN (D)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (C)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (14) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (15) ARDA GÜLER (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (A)
PANCHINA REAL MADRID
  • (4) DAVID ALABA (D)
  • (21) BRAHIM DÍAZ (C)
  • (30) FRANCO MASTANTUONO (A)
  • (36) JOAN MARTÍNEZ (D)
  • (45) THIAGO PITARCH (C)
  • (28) JORGE CESTERO (C)
  • (2) DANI CARVAJAL (D)
  • (13) ANDRII LUNIN (P)
  • (16) GONZALO GARCÍA (A)
  • (19) DANI CEBALLOS (C)
  • (23) FERLAND MENDY (D)
  • (20) FRAN GARCÍA (D)
ALLENATORE REAL MADRID
  • Álvaro Arbeloa
PREPARTITA

Benfica - Real Madrid è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Real Madrid sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Benfica si trova 24° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Benfica ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.

Benfica e Real Madrid è la prima che si affrontano in campionato.

Benfica-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Benfica ha vinto tre delle quattro sfide di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni contro il Real Madrid (1P); tra le vittorie anche il 4-2 nell'ultima giornata della fase campionato di questa stagione valido per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.
  • Il Real Madrid ha vinto otto delle ultime dieci partite in UEFA Champions League contro squadre portoghesi (1N, 1P), segnando una media di 2.2 gol a partita nel parziale.
  • Il Benfica ha vinto solo due delle ultime otto partite di UEFA Champions League contro avversarie spagnole (1N, 5P), anche se entrambe queste vittorie sono arrivate in casa segnando esattamente quattro gol in ciascuna – 4-0 contro l'Atlético Madrid nell'ottobre 2024 e 4-2 contro il Real Madrid a gennaio.
  • Nelle ultime 11 partite di UEFA Champions League, il Real Madrid ha più volte perso (sei) che vinto (cinque), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 39 gare (tra aprile 2022 e marzo 2025).
  • Il Benfica ha vinto le ultime due partite casalinghe di UEFA Champions League (2-0 contro il Napoli e 4-2 contro il Real Madrid). L'unica volta in cui ha vinto tre gare interne di fila nella stessa edizione è stata nel 1994/95, nelle sue prime tre partite dopo il cambio nome da Coppa dei Campioni a Champions League.
  • Benfica e Real Madrid sono le due squadre con più gol realizzati da attacchi diretti in questa UEFA Champions League (quattro entrambe). Il Real Madrid è anche la squadra con più attacchi diretti (29), una media di 3.6 a partita in questa edizione (a fronte dei 17 del Benfica e dei suoi 2.1 a partita).
  • Il Real Madrid si è classificato 22° nella fase campionato di questa UEFA Champions League per recuperi offensivi (58). Tuttavia, il club spagnolo è primo in percentuale per recuperi offensivi che hanno portato ad una conclusione (31% - 18/58).
  • Kylian Mbappé ha segnato 13 gol in sette presenze con il Real Madrid in UEFA Champions League in questa stagione. Tra i giocatori con almeno cinque partite giocate, questa è la media gol a partita più alta mai registrata da un calciatore in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League (1.86).
  • Vangelis Pavlidis è a un solo gol dal diventare il secondo giocatore del Benfica a segnare  almeno 10 gol in UEFA Champions League (attualmente a quota nove), dopo Óscar Cardozo (11), il miglior marcatore di tutti i tempi del club in questa competizione.
  • Gli attaccanti del Real Madrid Vinícius Júnior e Kylian Mbappé hanno creato 19 occasioni in combinazione nella UEFA Champions League in questa stagione, più di qualsiasi altra coppia. Infatti, l'unico giocatore con più occasioni create per un compagno di squadra in questa edizione rispetto a Vinícius per Mbappé (9) è Mbappé per Vinícius (10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BenficaReal Madrid
Partite giocate88
Numero di partite vinte35
Numero di partite perse53
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati1021
Gol totali subiti1212
Media gol subiti per partita1.51.5
Percentuale possesso palla45.358.0
Numero totale di passaggi33504277
Numero totale di passaggi riusciti27883769
Tiri nello specchio della porta3858
Percentuale di tiri in porta50.053.2
Numero totale di cross115103
Numero medio di cross riusciti2427
Duelli per partita vinti405380
Duelli per partita persi374365
Corner subiti4336
Corner guadagnati4654
Numero di punizioni a favore105101
Numero di punizioni concesse7984
Tackle totali145110
Percentuale di successo nei tackle60.765.5
Fuorigiochi totali96
Numero totale di cartellini gialli1218
Numero totale di cartellini rossi03

Benfica - Real Madrid Live

HeyLight

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio