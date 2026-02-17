Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Benfica - Real Madrid è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Real Madrid sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Benfica si trova 24° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Benfica ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.

Benfica e Real Madrid è la prima che si affrontano in campionato.

Benfica-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Benfica ha vinto tre delle quattro sfide di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni contro il Real Madrid (1P); tra le vittorie anche il 4-2 nell'ultima giornata della fase campionato di questa stagione valido per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Il Real Madrid ha vinto otto delle ultime dieci partite in UEFA Champions League contro squadre portoghesi (1N, 1P), segnando una media di 2.2 gol a partita nel parziale.

Il Benfica ha vinto solo due delle ultime otto partite di UEFA Champions League contro avversarie spagnole (1N, 5P), anche se entrambe queste vittorie sono arrivate in casa segnando esattamente quattro gol in ciascuna – 4-0 contro l'Atlético Madrid nell'ottobre 2024 e 4-2 contro il Real Madrid a gennaio.

Nelle ultime 11 partite di UEFA Champions League, il Real Madrid ha più volte perso (sei) che vinto (cinque), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 39 gare (tra aprile 2022 e marzo 2025).

Il Benfica ha vinto le ultime due partite casalinghe di UEFA Champions League (2-0 contro il Napoli e 4-2 contro il Real Madrid). L'unica volta in cui ha vinto tre gare interne di fila nella stessa edizione è stata nel 1994/95, nelle sue prime tre partite dopo il cambio nome da Coppa dei Campioni a Champions League.

Benfica e Real Madrid sono le due squadre con più gol realizzati da attacchi diretti in questa UEFA Champions League (quattro entrambe). Il Real Madrid è anche la squadra con più attacchi diretti (29), una media di 3.6 a partita in questa edizione (a fronte dei 17 del Benfica e dei suoi 2.1 a partita).

Il Real Madrid si è classificato 22° nella fase campionato di questa UEFA Champions League per recuperi offensivi (58). Tuttavia, il club spagnolo è primo in percentuale per recuperi offensivi che hanno portato ad una conclusione (31% - 18/58).

Kylian Mbappé ha segnato 13 gol in sette presenze con il Real Madrid in UEFA Champions League in questa stagione. Tra i giocatori con almeno cinque partite giocate, questa è la media gol a partita più alta mai registrata da un calciatore in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League (1.86).

Vangelis Pavlidis è a un solo gol dal diventare il secondo giocatore del Benfica a segnare almeno 10 gol in UEFA Champions League (attualmente a quota nove), dopo Óscar Cardozo (11), il miglior marcatore di tutti i tempi del club in questa competizione.

Gli attaccanti del Real Madrid Vinícius Júnior e Kylian Mbappé hanno creato 19 occasioni in combinazione nella UEFA Champions League in questa stagione, più di qualsiasi altra coppia. Infatti, l'unico giocatore con più occasioni create per un compagno di squadra in questa edizione rispetto a Vinícius per Mbappé (9) è Mbappé per Vinícius (10).

