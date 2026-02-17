Incontro terminato, Benfica 0, Real Madrid 1.
Secondo tempo terminato, Benfica 0, Real Madrid 1.23:02
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).23:00
Sostituzione, Real Madrid. Dani Carvajal sostituisce Álvaro Carreras.22:58
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:58
Fallo di Amar Dedic (Benfica).22:58
Sostituzione, Real Madrid. Thiago Pitarch sostituisce Eduardo Camavinga.22:53
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).22:52
Heorhii Sudakov (Benfica) e' ammonito per fallo.22:51
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Heorhii Sudakov (Benfica).22:51
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 12 minuti di recupero.22:50
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50
Fallo di Amar Dedic (Benfica).22:50
Fallo di mano di Álvaro Carreras (Real Madrid).22:49
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Álvaro Carreras (Real Madrid).22:46
Tiro respinto. Sidny Cabral (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area.22:46
Kylian Mbappé (Real Madrid) e' ammonito.22:46
Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Arda Güler.22:45
Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).22:43
Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Fallo di Federico Valverde (Real Madrid).22:42
Samuel Dahl (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Tentativo fallito. Sidny Cabral (Benfica) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:40
Sostituzione, Benfica. Dodi Lukébakio sostituisce Gianluca Prestianni.22:39
Sostituzione, Benfica. Sidny Cabral sostituisce Fredrik Aursnes.22:39
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Eduardo Camavinga.22:38
Gianluca Prestianni (Benfica) e' ammonito.22:37
Gianluca Prestianni (Benfica) cade ma ha simulato.22:37
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, (Real Madrid).22:35
Tiro respinto. Amar Dedic (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Richard Ríos.22:34
Sostituzione, Benfica. Heorhii Sudakov sostituisce Andreas Schjelderup.22:33
Sostituzione, Benfica. Richard Ríos sostituisce Rafa.22:32
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).22:31
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Arda Güler.22:31
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aurélien Tchouaméni.22:29
Tentativo fallito. Rafa (Benfica) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amar Dedic.22:28
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:22
Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tentativo fallito. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:20
Tiro respinto. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area.22:20
Gara riprende.22:19
Gara momentaneamente sospesa, (Real Madrid).22:11
Vinícius Júnior (Real Madrid) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:10
Gol! Benfica 0, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kylian Mbappé.22:08
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).22:08
Fuorigioco. Gianluca Prestianni(Benfica) prova il lancio lungo, ma Rafa e' colto in fuorigioco.22:05
Inizia il Secondo tempo Benfica 0, Real Madrid 0.22:04
Primo tempo terminato, Benfica 0, Real Madrid 0.21:49
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:49
Tiro respinto. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un colpo di testa da centro area. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:48
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).21:46
Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Federico Valverde con suggerimento di testa.21:46
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).21:45
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area.21:45
Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:44
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Vinícius Júnior.21:43
Gara riprende.21:39
Gara momentaneamente sospesa, Rafa (Benfica) per infortunio.21:36
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Fallo di Amar Dedic (Benfica).21:34
Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Dahl.21:29
Fuorigioco. Arda Güler(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.21:26
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Álvaro Carreras.21:26
Fallo di mano di Álvaro Carreras (Real Madrid).21:25
Tiro parato. Fredrik Aursnes (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:24
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:20
Rafa (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:19
Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Federico Valverde.21:17
Tiro parato. Amar Dedic (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:15
Tiro parato. Tomás Araújo (Benfica) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Fredrik Aursnes con cross.21:15
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Álvaro Carreras (Real Madrid).21:15
Tiro respinto. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro da centro area.21:14
Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).21:12
Amar Dedic (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eduardo Camavinga.21:09
Rafa (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).21:03
Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:02
Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio da Luz
Città: Lisbona
Capienza: 64642 spettatori19:47
Benfica - Real Madrid è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Real Madrid sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente Benfica si trova 24° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Benfica ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.
Benfica e Real Madrid è la prima che si affrontano in campionato.
Benfica-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Benfica
|Real Madrid
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|3
|5
|Numero di partite perse
|5
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|10
|21
|Gol totali subiti
|12
|12
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|45.3
|58.0
|Numero totale di passaggi
|3350
|4277
|Numero totale di passaggi riusciti
|2788
|3769
|Tiri nello specchio della porta
|38
|58
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|53.2
|Numero totale di cross
|115
|103
|Numero medio di cross riusciti
|24
|27
|Duelli per partita vinti
|405
|380
|Duelli per partita persi
|374
|365
|Corner subiti
|43
|36
|Corner guadagnati
|46
|54
|Numero di punizioni a favore
|105
|101
|Numero di punizioni concesse
|79
|84
|Tackle totali
|145
|110
|Percentuale di successo nei tackle
|60.7
|65.5
|Fuorigiochi totali
|9
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|3
