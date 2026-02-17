Undici punti nella fase a campionato per il Borussia Dortmund, che si presenta a questo delicato impegno europeo in emergenza di formazione. I tedeschi sono in un ottimo momento anche in campionato, dove i gialloneri sono reduci da sei vittorie consecutive19:14

Non è da meno l'Atalanta, che dall'arrivo di Palladino ha ritrovato solidità e continuità. Otto risultati utili consecutivi in campionato per la Dea, che adesso vuole continuare anche il proprio percorso europeo19:16

Le scelte di Kovac: emergenza per i tedeschi, privi di Emre Can, Sule, Schlotterbeck e Male. Davanti a Kobel, la linea a tre è composta da Reggiani, Anton e Bensebaini. Sugli esterni tocca a Ryerson e Svensson, in mediana giocano Bellingham e Nmecha con Beier e Brandt alle spalle Guirassy20:22

Le scelte di Palladino: solito schieramento per i neroblù, con Djmsiti a comandare la difesa insieme a Kossounou e Kolasinac. Bernasconi e Zappacosta sulle corsie, intoccabili Ederson e De Roon in mediana. Torna Scamacca davanti, alle sue spalle Zalewski e Pasalic20:18

Ancora Atalanta pericolosa con Zalewski! L'ex Roma e Inter conduce il contropiede e arriva nuovamente in fondo sulla sinistra, il suggerimento in mezzo viene intercettato all'ultimo da un difensore del Borussia!21:42

Sta crescendo l'Atalanta, il Borussia però sta tornando a fraseggiare pericolosamente sulla trequarti21:48

Buona azione del BVB, combinano di prima Guirassy, Brandt e Beier, quest'ultimo commette fallo quando entra in area e l'offensiva sfuma22:39

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Atalanta è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:15 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Atalanta sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Borussia Dortmund si trova 17° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 17; l'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.

Borussia Dortmund e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Borussia Dortmund e Atalanta si sono incontrate due volte in precedenza nelle principali competizioni europee, con la squadra tedesca che ha vinto 4-3 tra andata e ritorno del sedicesimo di finale di UEFA Europa League disputato nel febbraio 2018.

L'Atalanta ha vinto ciascuna delle ultime tre partite europee contro squadre tedesche senza subire gol e ha già battuto lo Stoccarda e l'Eintracht Francoforte rispettivamente per 2-0 e 3-0 in questa UEFA Champions League.

Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime sette partite di UEFA Champions League contro avversarie italiane (3N 3P), 3-1 contro il Milan nel novembre 2023.

L'Atalanta ha perso tutte le ultime cinque gare a eliminazione diretta in UEFA Champions League: la Dea ha infatti perso 2-1 contro il PSG ai quarti di finale nel 2019-20, 4-1 tra andata e ritorno contro il Real Madrid agli ottavi nel 2020-21 e 5-2 in aggregato contro il Club Brugge nello spareggio della scorsa stagione.

Dopo aver perso solo una delle prime sei partite in UEFA Champions League in questa stagione (3V 2N 1P), il Borussia Dortmund ha perso le ultime due con un punteggio di 0-2 (contro Tottenham e Inter). I gialloneri hanno perso tre partite consecutive nella stessa edizione del torneo una sola volta in precedenza, nel 2021-22 sotto la guida di Marco Rose.

L'Atalanta ha terminato la fase a gironi con due sconfitte consecutive, perdendo contro l'Athletic (2-3) e l'Union Saint-Gilloise (0-1). L'unico precedente in cui ha subito tre sconfitte consecutive nella stessa edizione della UEFA Champions League risale alle sue prime tre partite in assoluto nella competizione, nella stagione 2019-20.

Serhou Guirassy del Borussia Dortmund ha segnato con il 29% dei suoi tiri in UEFA Champions League (18/62); considerando dal suo esordio nella competizione (da ottobre 2020) questa è la più alta percentuale realizzativa nel torneo tra i giocatori con almeno 50 tiri tentati nel periodo.

L'Atalanta dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere a causa di un infortunio: il belga è il giocatore della Dea con più partecipazioni al gol (4 - 2 reti e 2 assist), occasioni create (20, di cui 7 come chiare occasioni) e dribbling riusciti (11) in questa edizione della Champions League.

Nico Schlotterbeck ha realizzato più passaggi a rompere la linea avversaria rispetto a qualsiasi altro difensore (114) nella UEFA Champions League in corso; questa è la seconda edizione consecutiva in cui il difensore del Borussia Dortmund guida i suoi pariruolo per quanto riguarda questa metrica (201 in 12 partite nel 2024-25).

Odilon Kossounou è l'unico giocatore dell'Atalanta ad essere partito titolare in tutte le otto partite in questa edizione della Champions League. Il classe 2001 è anche il difensore centrale ad aver guadagnato più possessi (46) in questa Champions League.

