Borussia Dortmund-Atalanta: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund 17 Febbraio 2026 ore 21:15
Borussia Dortmund
2
Atalanta
0
Partita finita
Arbitro: Serdar Gözübüyük
3'1-0Serhou Guirassy
42'2-0Maximilian Beier
0'
45'
90'
90'
93'
Niente da fare per l'Atalanta, sconfitta in casa dal Borussia Dortmund. I tedeschi la sbloccano subito con Guirassy, pescato al centro dal cross di Ryerson. La Dea prova a reagire ma incassa nel finale di tempo il raddoppio di Beier, mentre nella ripresa la squadra di Palladino, nonostante gli ingressi di Krstovic, Sulemana, Bellanova e Samardzic, produce troppo poco per impensierire il portiere avversario Kobel
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+3'
FINISCE QUI! L'Atalanta cade a Dortmund, decidono le reti di Guirassy e Beier nel primo tempo!23:07
90'+2'
Cross di Bellanova a cercare Krstovic, allontana Bensebaini23:06
90'
Tre minuti di recupero23:04
89'
Samardzic! Botta mancina da fuori area, blocca Kobel23:03
86'
Cross di Krstovic a cercare Sulemana, il quale non riesce ad impattare di testa da buona posizione23:00
84'
L'Atalanta trova spazio a destra con Bellanova, il suo cross però è totalmente impreciso22:58
83'
Quarto cambio nel Borussia: esce Guirassy, entra Fabio Silva22:56
83'
Terzo cambio nel Borussia: esce Nmecha, entra Sabitzer22:56
82'
Quinto cambio nell'Atalanta: esce Zalewski, entra Samardzic22:55
77'
L'Atalanta cerca una rete per provare a rendere meno proibitiva l'impresa in vista della gara di ritorno, il Borussia però non sta concedendo nulla alla squadra di Palladino22:51
74'
Buona giocata a centrocampo di Ederson, il suggerimento per Bellanova è però fuori misura22:48
72'
Quarto cambio nell'Atalanta: esce Zappacosta, entra Bellanova22:45
70'
Secondo cambio nel Borussia: esce Beier, entra Adeyemi22:43
70'
Primo cambio nel Borussia: esce Brandt, entra Chukwuemeka22:43
69'
Krstovic gira di potenza dopo l'iniziativa sulla destra di Zappacosta, tiro ribattuto22:43
67'
BORUSSIA PERICOLOSO! Carnesecchi allontana come può un corner di Ryerson, sulla corta respinta arriva Brandt che in controbalzo manda alto!22:41
64'
Buona azione del BVB, combinano di prima Guirassy, Brandt e Beier, quest'ultimo commette fallo quando entra in area e l'offensiva sfuma22:39
63'
Terzo cambio nell'Atalanta: esce De Roon, entra Sulemana22:36
60'
Bellingham si inserisce al culmine di un'azione insistita del Borussia al limite dell'area della Dea, chiude con un po' di affanno la difesa nerazzurra22:34
56'
Anton trattiene Krstovic in area, l'ex Lecce va giù forse con troppa facilità e l'arbitro lo invita a rialzarsi22:30
54'
Krstovic carica il destro dalla distanza, tiro rasoterra bloccato da Kobel22:28
52'
L'Atalanta cerca molti palloni diretti verso Krstovic, per adesso si difende bene il Borussia22:26
48'
Ammonito Anton, trattenuta su Krstovic22:21
47'
Brandt imbuca centralmente per Guirassy, il quale va giù in area nel contatto con Koussounou. Tutto regolare per il direttore di gara22:21
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!22:18
46'
Secondo cambio nell'Atalanta: esce Scamacca, entra Krstovic22:18
46'
Primo cambio nell'Atalanta: esce Djimsiti, entra Hien22:18
Partita dura per l'Atalanta a Dortmund. La squadra di Kovac ci mette solo due minuti a sbloccare la sfida con il colpo di testa di Guirassy. I nerazzurri di Palladino avrebbero la chance di pervenire al pareggio in un paio di occasioni con Zalewski, ma la difesa di casa si fa trovare pronta. Nel finale, sugli sviluppi di palla inattiva, arriva anche il 2-0 firmato da Beier, su assist ancora di Guirassy22:04
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Borussia avanti all'intervallo!22:02
45'+1'
Ammonito Scamacca, intervento imprudente su Anton22:02
45'
Un minuto di recupero22:02
42'
GOL! BORUSSIA DORTMUND-Atalanta 2-0! Rete di Beier! Nmecha fa viaggiare sulla sinistra Guirassy, il quale scappa via velocissimo e appoggia al centro per Beier che deve solo spingere in fondo al sacco! 22:00
41'
OCCASIONE BORUSSIA! Punizione di Ryerson, in mezzo all'area salta con troppa libertà Anton che manda alto di poco!21:58
40'
Scatta il giallo anche per Djimsiti per proteste21:56
40'
Ammonito Kossounou per un fallo su Guirassy21:56
38'
Prova a spingere l'Atalanta in questo finale di tempo21:54
34'
Zappacosta dalla destra crossa al centro, elevazione di Ederson che di testa non riesce a dare potenza favorendo la presa di Kobel21:51
33'
Ci riprova Nmecha di prima intenzione da fuori, soluzione potente con buona coordinazione, anche in questo caso respinta dal muro bergamasco21:50
32'
Nmecha carica il destro dal limite, conclusione murata21:48
30'
Sta crescendo l'Atalanta, il Borussia però sta tornando a fraseggiare pericolosamente sulla trequarti21:48
27'
Parabola insidiosa di Ryerson dalla bandierina, Carnesecchi sicuro in presa alta21:44
25'
Ancora Atalanta pericolosa con Zalewski! L'ex Roma e Inter conduce il contropiede e arriva nuovamente in fondo sulla sinistra, il suggerimento in mezzo viene intercettato all'ultimo da un difensore del Borussia!21:42
22'
OCCASIONE ATALANTA! Zalewski penetra in area tutto solo davanti a Kobel e appoggia al centro per Pasalic che per pochissimo non arriva alla deviazione vincente!21:39
19'
Pasalic pizzica di testa sulla punizione laterale di Bernasconi, palla lontana dallo specchio21:35
18'
Ammonito Reggiani, fallo su Zalewski21:34
16'
Errore in uscita di Djimsiti, recupero alto del Borussia con Beier che avanza fino al limite dell'area e calcia di potenza, palla alta21:33
14'
Ritmi piuttosto bassi in questo primo quarto d'ora di gioco21:30
10'
Prova ad alzare il baricentro l'Atalanta, gestisce bene il possesso però il BVB21:27
7'
De Roon imbuca per l'inserimento di Ederson, suggerimento leggermente troppo lungo, esce in sicurezza Kobel21:23
6'
Beier lanciato in profondità entra in area ma non trova compagni al centro e viene chiuso21:23
4'
Avvio in salita per la Dea, non ha approcciato bene la sfida la squadra di Palladino21:21
3'
GOL! BORUSSIA DORTMUND-Atalanta 1-0! Rete di Guirassy! Azione insistita dei tedeschi, Ryerson crossa dalla destra e sul secondo palo sbuca Guirassy che di testa batte Carnesecchi!21:20
SI PARTE! È iniziata Borussia Dortmund-Atalanta!21:17
La partita inizierà con un ritardo di 15 minuti a causa dell'arrivo tardivo allo stadio del Borussia Dortmund, il cui pullman è rimasto bloccato a lungo nel traffico21:01
Le scelte di Palladino: solito schieramento per i neroblù, con Djmsiti a comandare la difesa insieme a Kossounou e Kolasinac. Bernasconi e Zappacosta sulle corsie, intoccabili Ederson e De Roon in mediana. Torna Scamacca davanti, alle sue spalle Zalewski e Pasalic20:18
Le scelte di Kovac: emergenza per i tedeschi, privi di Emre Can, Sule, Schlotterbeck e Male. Davanti a Kobel, la linea a tre è composta da Reggiani, Anton e Bensebaini. Sugli esterni tocca a Ryerson e Svensson, in mediana giocano Bellingham e Nmecha con Beier e Brandt alle spalle Guirassy20:22
FORMZIONE UFFICIALE ATALANTA: i bergamaschi rispondono con un 3-4-2-1: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi - Pasalic, Zalewski - Scamacca20:17
FORMAZIONE UFFICIALE BORUSSIA DORTMUND: i tedeschi si schierano con un 3-4-2-1: Kobel - Reggiani, Anton, Bensebaini - Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson - Beier, Brandt, Guirassy20:21
La sfida sarà diretta dal fischietto olandese Serdar Gözübüyük19:20
Non è da meno l'Atalanta, che dall'arrivo di Palladino ha ritrovato solidità e continuità. Otto risultati utili consecutivi in campionato per la Dea, che adesso vuole continuare anche il proprio percorso europeo19:16
Undici punti nella fase a campionato per il Borussia Dortmund, che si presenta a questo delicato impegno europeo in emergenza di formazione. I tedeschi sono in un ottimo momento anche in campionato, dove i gialloneri sono reduci da sei vittorie consecutive19:14
Benvenuti alla diretta di Borussia Dortmund-Atalanta, gara valida per l'andata dei play off di Champions League!19:01
Dove si gioca la partita:
Stadio: SIGNAL IDUNA PARK Città: Dortmund Capienza: 81365 spettatori19:01
Formazioni Borussia Dortmund - Atalanta
Borussia Dortmund
Atalanta
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
(1) GREGOR KOBEL (P)
(3) WALDEMAR ANTON (D)
(49) LUCA REGGIANI (D)
(5) RAMY BENSEBAINI (D)
(8) FELIX NMECHA (C)
(24) DANIEL SVENSSON (C)
(26) JULIAN RYERSON (C)
(7) JOBE BELLINGHAM (C)
(14) MAXIMILIAN BEIER (A)
(10) JULIAN BRANDT (A)
(9) SERHOU GUIRASSY (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
(27) KARIM ADEYEMI (A)
(45) DANYLO KREVSUN (C)
(17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
(47) ELIAS BENKARA (D)
(40) SAMUELE INÁCIO (A)
(42) ALMUGERA KABAR (D)
(31) SILAS OSTRZINSKI (P)
(21) FÁBIO SILVA (A)
(2) YAN COUTO (D)
(6) SALIH ÖZCAN (C)
(20) MARCEL SABITZER (C)
(33) ALEXANDER MEYER (P)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
Niko Kovac
TITOLARI ATALANTA
(29) MARCO CARNESECCHI (P)
(19) BERAT DJIMSITI (D)
(23) SEAD KOLASINAC (D)
(3) ODILON KOSSOUNOU (D)
(15) MARTEN DE ROON (C)
(13) ÉDERSON (C)
(77) DAVIDE ZAPPACOSTA (C)
(47) LORENZO BERNASCONI (C)
(8) MARIO PASALIC (A)
(9) GIANLUCA SCAMACCA (A)
(59) NICOLA ZALEWSKI (A)
PANCHINA ATALANTA
(69) HONEST AHANOR (D)
(4) ISAK HIEN (D)
(10) LAZAR SAMARDZIC (C)
(16) RAOUL BELLANOVA (D)
(90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
(5) MITCHEL BAKKER (D)
(45) DOMINIC VAVASSORI (A)
(31) FRANCESCO ROSSI (P)
(7) KAMALDEEN SULEMANA (A)
(6) YUNUS MUSAH (C)
(42) GIORGIO SCALVINI (D)
(57) MARCO SPORTIELLO (P)
ALLENATORE ATALANTA
Raffaele Palladino
PREPARTITA
Borussia Dortmund - Atalanta è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:15 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund. Arbitro di Borussia Dortmund - Atalanta sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente Borussia Dortmund si trova 17° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 17; l'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.
Borussia Dortmund e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.
Borussia Dortmund-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Borussia Dortmund e Atalanta si sono incontrate due volte in precedenza nelle principali competizioni europee, con la squadra tedesca che ha vinto 4-3 tra andata e ritorno del sedicesimo di finale di UEFA Europa League disputato nel febbraio 2018.
L'Atalanta ha vinto ciascuna delle ultime tre partite europee contro squadre tedesche senza subire gol e ha già battuto lo Stoccarda e l'Eintracht Francoforte rispettivamente per 2-0 e 3-0 in questa UEFA Champions League.
Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime sette partite di UEFA Champions League contro avversarie italiane (3N 3P), 3-1 contro il Milan nel novembre 2023.
L'Atalanta ha perso tutte le ultime cinque gare a eliminazione diretta in UEFA Champions League: la Dea ha infatti perso 2-1 contro il PSG ai quarti di finale nel 2019-20, 4-1 tra andata e ritorno contro il Real Madrid agli ottavi nel 2020-21 e 5-2 in aggregato contro il Club Brugge nello spareggio della scorsa stagione.
Dopo aver perso solo una delle prime sei partite in UEFA Champions League in questa stagione (3V 2N 1P), il Borussia Dortmund ha perso le ultime due con un punteggio di 0-2 (contro Tottenham e Inter). I gialloneri hanno perso tre partite consecutive nella stessa edizione del torneo una sola volta in precedenza, nel 2021-22 sotto la guida di Marco Rose.
L'Atalanta ha terminato la fase a gironi con due sconfitte consecutive, perdendo contro l'Athletic (2-3) e l'Union Saint-Gilloise (0-1). L'unico precedente in cui ha subito tre sconfitte consecutive nella stessa edizione della UEFA Champions League risale alle sue prime tre partite in assoluto nella competizione, nella stagione 2019-20.
Serhou Guirassy del Borussia Dortmund ha segnato con il 29% dei suoi tiri in UEFA Champions League (18/62); considerando dal suo esordio nella competizione (da ottobre 2020) questa è la più alta percentuale realizzativa nel torneo tra i giocatori con almeno 50 tiri tentati nel periodo.
L'Atalanta dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere a causa di un infortunio: il belga è il giocatore della Dea con più partecipazioni al gol (4 - 2 reti e 2 assist), occasioni create (20, di cui 7 come chiare occasioni) e dribbling riusciti (11) in questa edizione della Champions League.
Nico Schlotterbeck ha realizzato più passaggi a rompere la linea avversaria rispetto a qualsiasi altro difensore (114) nella UEFA Champions League in corso; questa è la seconda edizione consecutiva in cui il difensore del Borussia Dortmund guida i suoi pariruolo per quanto riguarda questa metrica (201 in 12 partite nel 2024-25).
Odilon Kossounou è l'unico giocatore dell'Atalanta ad essere partito titolare in tutte le otto partite in questa edizione della Champions League. Il classe 2001 è anche il difensore centrale ad aver guadagnato più possessi (46) in questa Champions League.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: