Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Galatasaray - Juventus, gara di andata dei playoff di UEFA Champions League. La Vecchia Signora vola ad Istanbul per affrontare la formazione turca, squadra ricca di talento e con molti volti noti, ex del nostro campionato.15:40

Spalletti deve fare a meno dei suoi tre attaccanti, la scelta dovrebbe cadere su McKennie da falso nueve, con Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz alle sue spalle. Proprio l'ingresso dell'ex Atalanta é la grande novitá, con Miretti in panchina: schema che potrebbe cambiare visto la duttilitá dell'olandese.18:27

Luciano Spalletti ha perso solo due delle sue ultime 16 partite di Champions League (10V, 4N, 2P), tra Inter, Napoli e Juventus. Il tecnico di Certaldo è imbattuto nelle sei più recenti (3V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).18:29

Partita apertissima e giocata ad alti ritmi, due squadre che stanno dando il massimo.19:08

Tensione tra Osimhen e Gatti, faccia a faccia tra i due giganti.20:00

PREPARTITA

Galatasaray - Juventus è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Juventus sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Galatasaray si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Juventus si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11; la Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

Galatasaray e Juventus si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray ha vinto 2 volte, la Juventus ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Galatasaray-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il settimo incontro in Champions League tra Galatasaray e Juventus, ma soltanto il primo nelle fasi a eliminazione diretta della competizione. La squadra turca ha perso solo uno dei sei precedenti contro i bianconeri (2V, 3N, 1P), vincendo l'ultimo incontro per 1-0 nel dicembre 2013.

La Juventus non è riuscita a vincere nessuna delle tre partite esterne di Champions League contro il Galatasaray (1N, 2P); in questa competizione, solamente contro il il Deportivo La Coruña (4 - 2N 2P) ha affrontato più trasferte senza ottenere alcun successo.

Il Galatasaray ha perso solo due delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre italiane (5V, 4N, 2P), mentre in casa è imbattuto nella competizione contro questo tipo di avversarie (5V, 3N).

Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque gare di Champions League contro avversarie turche tra il 1996 e il settembre 2003 (3V, 2N), la Juventus non ha ottenuto alcun successo nelle successive tre (1N, 2P).

Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta del Galatasaray in Champions League dalla stagione 2013/14 (sconfitta per 0-2 in trasferta contro il Chelsea agli ottavi di finale). La squadra turca è imbattuta nelle partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (2V, 2N), con le sue due vittorie arrivate entrambe per 3-2 nei quarti di finale contro il Real Madrid (nel 2000/01 e nel 2012/13).

La Juventus è imbattuta nelle cinque partite di Champions League disputate sotto la guida di Luciano Spalletti (3V, 2N) ed ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione risale all'edizione 2016/17 (serie di sei), quando poi ha raggiunto la finale.

Il Galatasaray ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (6V, 4N, 1P), con l'unica sconfitta arrivata contro l’Union Saint-Gilloise lo scorso novembre (0-1). Quella è stata anche l'unica volta nelle ultime 18 partite interne nelle maggiori competizioni europee in cui il Galatasaray non è riuscito a segnare.

Luciano Spalletti ha perso solo due delle sue ultime 16 partite di Champions League (10V, 4N, 2P), tra Inter, Napoli e Juventus. Il tecnico di Certaldo è imbattuto nelle sei più recenti (3V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).

Victor Osimhen ha segnato sei gol in sei presenze in questa Champions League; l'unico giocatore del Galatasaray a segnarne di più in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League è stato Burak Yilmaz (otto in nove presenze nel 2012/13).

Kenan Yildiz (maggio 2005) è il secondo giocatore più giovane ad aver creato almeno 10 (12) e completato almeno 10 dribbling (16) nella Champions League in corso, dietro solo a Lamine Yamal del Barcellona (luglio 2007).

