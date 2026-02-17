Virgilio Sport
Galatasaray-Juventus: 5-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio RAMS Park di Istanbul
17 Febbraio 2026 ore 18:45
Galatasaray
5
Juventus
2
Partita finita
Arbitro: Danny Makkelie
  1. 15' 1-0 Gabriel Sara
  2. 16' 1-1 Teun Koopmeiners
  3. 32' 1-2 Teun Koopmeiners
  4. 49' 2-2 Noa Lang
  5. 60' 3-2 Davinson Sánchez
  6. 74' 4-2 Noa Lang
  7. 86' 5-2 Sacha Boey
0'
45'
90'
90'
92'

Secondo tempo da incubo per la Juventus, che era entrata in campo sul 1-2 grazie alla doppietta di Koopmeiners: in 45' il Galatasaray realizza quattro reti, aiutato anche dall'espulsione di Cabal per doppia ammonizione.

Dominante Osimhen, ma troppi errori in fase difensiva per la squadra di Spalletti che ha di fatto reso quasi impossibile la qualificaione.

Bianconeri che ci proveranno al ritorno, nella sfida casalinga tra otto giorni, ma sono ben tre le reti da recuperare.

Le Pagelle

  1. Da Galatasaray - Juventus é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions League!20:40

  2. 90'+2'

    FINISCE GALATASARAY - JUVENTUS! 5-2 il finale!20:37

  3. 90'+1'

    Due i minuti di recupero.20:36

  4. 90'

    Rovesciata al centro di Osimhen, Sallai dal dischetto manca clamorosamente il pallone.20:35

  6. 88'

    Turchi che continuano con il palleggio, Kalulu costretto a mettere in angolo.20:34

  7. 86'

    GOL! GALATASARAY - Juventus 5-2! Rete di Sacha Boey. Sané per Osimhen che tocca per il neo entrato: da posizione defilata mette la palla a fil di palo dove Di Gregorio non puó arrivare. 20:37

  8. 85'

    Juventus che difende il risultato, troppo rischioso esporsi e prendere il gol che chiuderebbe probabilmente il discorso qualificazione.20:31

  9. 83'

    Sostituzione GALATASARAY: esce Noa Lang, entra Sacha Boey.20:28

  10. 83'

    Sostituzione GALATASARAY: esce Ismail Jakobs, entra Eren Elmali.20:28

  12. 83'

    SINGO! Conclusione dalla distanza per l'ex Torino, palla di poco a lato.20:27

  13. 81'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Kenan Yildiz, entra Loïs Openda.20:26

  14. 80'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Khéphren Thuram, entra Fabio Miretti.20:25

  15. 78'

    Doppia prima punta per Okan Buruk, che vuole il quinto gol.20:23

  16. 77'

    Sostituzione GALATASARAY: esce Baris Yilmaz, entra Mauro Icardi.20:22

  18. 77'

    Sostituzione GALATASARAY: esce Abdülkerim Bardakci, entra Wilfried Singo.20:22

  19. 76'

    Kelly perde palla nell'area piccola, dopo che Thuram gli aveva servito il pallone nonostante due avversari molto vicini. Galatasaray che ora vuole ipotecare il passaggio del turno.20:21

  20. 74'

    GOL! GALATASARAY - Juventus 4-2! Rete di Noa Lang. Errore clamoroso di Kelly che, in area, non vede l'arrivo di Osimhen: la punta ruba e serve a Lang il piú facile dei gol. 20:20

  21. 73'

    Galatasaray sulle ali dell'entusiasmo continua a spingere, lasciando peró spazi alle ripartenze juventine.20:18

  22. 71'

    4-4-1 per la Juventus, con McKennie da centrocampista e Yildiz da punta.20:16

  24. 70'

    Sostituzione GALATASARAY: esce Yunus Akgün, entra Leroy Sané.20:15

  25. 70'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Francisco Conceição, entra Filip Kostic.20:15

  26. 68'

    Si fa veramente difficile la gara per la Juventus, sotto di un gol e ora anche con un uomo in meno.20:13

  27. 67'

    ESPULSO Juan Cabal! Secondo giallo per il terzino, altro fallo su Yilmaz, che gli era scappato ancora sulla fascia. 20:12

  28. 67'

    Pressing alto della Juventus che funziona, Galatasaray costretto al lancio lungo.20:11

  30. 65'

    Yildiz non calcia benissimo l'angolo, Kelly trova una deviazione ma a lato.20:10

  31. 64'

    Grandissima giocata di Yildiz in area, due dribbling e cross: Sara in angolo.20:09

  32. 63'

    Rimonta riuscita al Galatasaray che, con due reti in 11 minuti nel secondo tempo, si ritrova ancora in vantaggio. Juventus che ora deve provare a rialzare il baricentro.20:07

  33. 60'

    GOL! GALATASARAY - Juventus 3-2! Rete di Davinson Sánchez. Punizione da posizione pericolosa, Sara mette forte al centro, al difensore serve solo una leggera deviazione per battere Di Gregorio. 20:06

  34. 59'

    AMMONITO Juan Cabal. Yilmaz in velocitá, giallo al neo entrato. 20:04

  36. 58'

    TORREIRA! Sponda di Osimhen respinta, arriva l'ex Viola che calcia male e a lato.20:03

  37. 57'

    La partita sta salendo di colpi a livello di tensione, altri contatti duri in campo.20:02

  38. 55'

    Tensione tra Osimhen e Gatti, faccia a faccia tra i due giganti.20:00

  39. 54'

    Grandissimo stacco di Thuram a centro area, il francese peró non trova la porta.19:58

  40. 53'

    Altra percussione di Conceicao, altro angolo guadagnato dal portoghese.19:58

  42. 51'

    Angolo di Conceicao, Cakir in presa alta fa sua la sfera.19:56

  43. 50'

    Turchi che pareggiano subito la partita, Juventus che si ributta in avanti.19:56

  44. 49'

    GOL! GALATASARAY - Juventus 2-2! Rete di Noa Lang. Diagonale di Yilmaz, Di Gregorio respinge, l'ex Napoli da due passi insacca il tap in. 19:55

  45. 48'

    Schema su rimessa per il Galatasaray, Yilmaz sbaglia peró il cross nonostante la libertá.19:53

  46. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:50

  48. 46'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Andrea Cambiaso, entra Juan Cabal.19:50

  49. Juventus in vantaggio in rimonta su un Galatasaray che era passato in vantaggio con Sara: risposta immediata di Koopmeiners che realizza poi la personale doppietta.19:35

  50. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI GALATASARAY - JUVENTUS! 1-2 il risultato parziale.19:35

  51. 45'+3'

    SALLAI! Su corner, il terzino arriva sul secondo palo ma calci alto!19:34

  52. 45'+1'

    Batti e ribatti nell'area della Juventus, respinta la conclusione finale di Torreira.19:31

  54. 45'

    Tre i minuti di recupero.19:31

  55. 43'

    AMMONITO Gabriel Sara. Giallo per un fallo in mediana su Locatelli.19:30

  56. 42'

    Sanchez costretto agli straordinari per fermare Yildiz, azione comunque viziata dal fuorigioco del turco.19:29

  57. 40'

    AKGUN! Risposta Galatasaray, conclusione del turco che Di Gregorio respinge in tuffo!19:26

  58. 39'

    CONCEICAO! Ripartenza rapida guidata dal portoghese, che conclude alla fine: palla a giro che termina a lato.19:24

  60. 38'

    Tensione tra le due panchine, Makkelie richiama i due allenatori per chiedere calma.19:23

  61. 36'

    Buona la reazione del Galatasaray, ma la conclusione di Yunus Akgun finisce a lato.19:21

  62. 34'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Gleison Bremer, entra Federico Gatti.19:20

  63. 34'

    Cambiaso rischia molto con un fallo su Yilmaz, il terzino é giá ammonito.19:19

  64. 33'

    Doppietta per Koop che decide di mostrare tutto il suo potenziale in una partita fondamentale come questa.19:18

  66. 32'

    GOL! Galatasaray - JUVENTUS 1-2! Rete di Teun Koopmeiners. Triangolo tra l'olandese e McKennie, l'ex Atalanta dal limite lascia partire un sinistro che si infila sotto il sette!

    Guarda la scheda del giocatore Teun Koopmeiners19:18

    Teun Koopmeiners
  67. 31'

    Proteste di Osimhen per un tocco di mano di Bremer in area, si puó continuare a giocare.19:16

  68. 30'

    OSIMHEN! Colpo di testa della punta, Di Gregorio in due tempi.19:15

  69. 29'

    Bremer esce dal campo ma vuole rientrare: Gatti comunque si sta scaldando.19:14

  70. 28'

    Attenzione, problemi anche per Bremer: entra lo staff medico della Juventus.19:12

  72. 27'

    Yunus prova una verticale per Osimhen, che peró chiedeva un pallone esterno: recupera Bremer.19:11

  73. 26'

    Problemi per Yildiz, che zoppica: l'esterno peró sembra voler continuare la partita.19:10

  74. 25'

    Gomitata involontaria del brasiliano, si alza l'ex Napoli che subito fa chiarezza con il difensore.19:10

  75. 24'

    Cross di Jakobs, rimane a terra Osimhen dopo un contrasto con Bremer.19:09

  76. 23'

    Partita apertissima e giocata ad alti ritmi, due squadre che stanno dando il massimo.19:08

  78. 21'

    Osimhen che calcia di potenza dal limite, palla alta sopra la traversa.19:07

  79. 18'

    AMMONITO Andrea Cambiaso. Yilmaz scappa, il terzino spende il fallo.19:05

  80. 17'

    Incredibile uno - due nella partita, Galatasaray che passa in vantaggio, Juventus che pareggia in meno di un minuto!19:04

  81. 16'

    GOL! Galatasaray - JUVENTUS 1-1! Rete di Teun Koopmeiners. Cross di Cambiaso per il colpo di testa di Kalulu, Cakir resìnge ma non puó nulla sul tap in dell'olandese!

    Guarda la scheda del giocatore Teun Koopmeiners19:03

    Teun Koopmeiners
  82. 15'

    GOL! GALATASARAY - Juventus 1-0! Rete di Gabriel Sara. Palla persa sanguinosa di Yildiz al limite della sua area, Lang non ne approfitta, arriva peró il centrocampista che infila Di Gregorio.19:01

  84. 13'

    Cross di Conceicao, non arrivano compagni: sta crescendo peró la Juventus.18:58

  85. 11'

    YILDIZ! Diagonale velenoso deviato in angolo, primo squillo del turco!18:56

  86. 10'

    Rischia molto Torreira sul pressing di Koopmeiners, alla fine arriva il fallo.18:55

  87. 9'

    Conceicao punta Jakobs, il portoghese guadagna l'angolo.18:54

  88. 8'

    Primo vero giro palla della Juventus, Galatasaray che accenna il pressing ma poi si chiude con due linee da quattro.18:53

  90. 7'

    Buon inizio del Galatasaray, Juventus per ora costretta alla difensiva.18:52

  91. 6'

    YUNUS AKGUN! Conclusione dal limite del trequartista, palla di poco a lato!18:51

  92. 5'

    Altro fischio di Makkelie, Bremer stende Yunus a centrocampo.18:50

  93. 4'

    Nulla da fare né per la punizione di Torreira, né per la ripartenza di Conceicao.18:49

  94. 3'

    Locatelli duro su Yunus, punizione dalla destra per i turchi.18:48

  96. 2'

    Confermata nella Juventus la difesa a quattro e McKennie davanti, per ora Juventus che mantiene le premesse della vigilia.18:47

  97. 1'

    INIZIA GALATASARAY - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri!18:45

  98. Grandissimo, classico, ambiente alla Rams Park di Istanbul: tifo assordante da parte degli aficionados giallorossi.18:37

  99. Dirige il match l'arbitro olandese Danny Makkelie.18:27

  100. Luciano Spalletti ha perso solo due delle sue ultime 16 partite di Champions League (10V, 4N, 2P), tra Inter, Napoli e Juventus. Il tecnico di Certaldo è imbattuto nelle sei più recenti (3V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).18:29

  102. Spalletti deve fare a meno dei suoi tre attaccanti, la scelta dovrebbe cadere su McKennie da falso nueve, con Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz alle sue spalle. Proprio l'ingresso dell'ex Atalanta é la grande novitá, con Miretti in panchina: schema che potrebbe cambiare visto la duttilitá dell'olandese.18:27

  103. Galatasaray che schiera la formazione pronosticata alla vigilia, Osimhen in attacco con Yilmaz, Yunus Akgun e Lang alle sue spalle. Lucas Torreira a fa gioco, Sanchez - Bardakci coppia centrale.18:49

  104. La formazione della JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz - McKennie.18:24

  105. Sono ufficiali le formazioni del match: GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Gabriel Sara, Torreira - Baris Yilmaz, Yunus, Lang - Osimhen15:41

  106. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Galatasaray - Juventus, gara di andata dei playoff di UEFA Champions League. La Vecchia Signora vola ad Istanbul per affrontare la formazione turca, squadra ricca di talento e con molti volti noti, ex del nostro campionato.15:40

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: RAMS Park
    Città: Istanbul
    Capienza: 52600 spettatori15:40

Formazioni Galatasaray - Juventus

Galatasaray
Juventus
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (7) ROLAND SALLAI (D)
  • (77) NOA LANG (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (11) YUNUS AKGÜN (C)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (10) LEROY SANÉ (A)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (23) KAAN AYHAN (D)
  • (12) BATUHAN SEN (P)
  • (90) WILFRIED SINGO (D)
  • (9) MAURO ICARDI (A)
  • (93) SACHA BOEY (D)
  • (22) YÁSER ASPRILLA (A)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (21) AHMED KUTUCU (A)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
TITOLARI JUVENTUS
  • (16) MICHELE DI GREGORIO (P)
  • (15) PIERRE KALULU (D)
  • (6) LLOYD KELLY (D)
  • (3) BREMER (D)
  • (27) ANDREA CAMBIASO (D)
  • (8) TEUN KOOPMEINERS (C)
  • (5) MANUEL LOCATELLI (C)
  • (19) KHÉPHREN THURAM (C)
  • (22) WESTON MCKENNIE (A)
  • (7) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
  • (10) KENAN YILDIZ (A)
PANCHINA JUVENTUS
  • (1) MATTIA PERIN (P)
  • (13) JÉRÉMIE BOGA (A)
  • (18) FILIP KOSTIC (C)
  • (11) EDON ZHEGROVA (A)
  • (23) CARLO PINSOGLIO (P)
  • (21) FABIO MIRETTI (C)
  • (17) VASILIJE ADZIC (C)
  • (4) FEDERICO GATTI (D)
  • (20) LOÏS OPENDA (A)
  • (32) JUAN CABAL (D)
ALLENATORE JUVENTUS
  • Luciano Spalletti

Highlights e tabellino della partita

  • 15'

    Gol di Gabriel Sara (Galatasaray)

  • 16'

    Gol di Teun Koopmeiners (Juventus)

  • 18'

    Ammonito Andrea Cambiaso (Juventus)

  • 32'

    Gol di Teun Koopmeiners (Juventus)

  • 34'

    Sostituzione: esce Bremer ed entra Federico Gatti (Juventus)

  • 43'

    Ammonito Gabriel Sara (Galatasaray)

  • 45'

    Sostituzione: esce Andrea Cambiaso ed entra Juan Cabal (Juventus)

  • 49'

    Gol di Noa Lang (Galatasaray)

  • 59'

    Ammonito Juan Cabal (Juventus)

  • 60'

    Gol di Davinson Sánchez (Galatasaray)

  • 67'

    Espulso Juan Cabal (Juventus)

  • 70'

    Sostituzione: esce Francisco Conceição ed entra Filip Kostic (Juventus)

  • 74'

    Gol di Noa Lang (Galatasaray)

  • 77'

    Sostituzione: esce Baris Alper Yilmaz ed entra Mauro Icardi (Galatasaray)

  • 80'

    Sostituzione: esce Khéphren Thuram ed entra Fabio Miretti (Juventus)

  • 81'

    Sostituzione: esce Kenan Yildiz ed entra Loïs Openda (Juventus)

  • 83'

    Sostituzione: esce Noa Lang ed entra Sacha Boey (Galatasaray)

  • 86'

    Gol di Sacha Boey (Galatasaray)

PREPARTITA

Galatasaray - Juventus è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Juventus sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Galatasaray si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Juventus si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).
Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11; la Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

Galatasaray e Juventus si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray ha vinto 2 volte, la Juventus ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Galatasaray-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà il settimo incontro in Champions League tra Galatasaray e Juventus, ma soltanto il primo nelle fasi a eliminazione diretta della competizione. La squadra turca ha perso solo uno dei sei precedenti contro i bianconeri (2V, 3N, 1P), vincendo l'ultimo incontro per 1-0 nel dicembre 2013.
  • La Juventus non è riuscita a vincere nessuna delle tre partite esterne di Champions League contro il Galatasaray (1N, 2P); in questa competizione, solamente contro il il Deportivo La Coruña (4 - 2N 2P) ha affrontato più trasferte senza ottenere alcun successo.
  • Il Galatasaray ha perso solo due delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre italiane (5V, 4N, 2P), mentre in casa è imbattuto nella competizione contro questo tipo di avversarie (5V, 3N).
  • Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque gare di Champions League contro avversarie turche tra il 1996 e il settembre 2003 (3V, 2N), la Juventus non ha ottenuto alcun successo nelle successive tre (1N, 2P).
  • Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta del Galatasaray in Champions League dalla stagione 2013/14 (sconfitta per 0-2 in trasferta contro il Chelsea agli ottavi di finale). La squadra turca è imbattuta nelle partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (2V, 2N), con le sue due vittorie arrivate entrambe per 3-2 nei quarti di finale contro il Real Madrid (nel 2000/01 e nel 2012/13).
  • La Juventus è imbattuta nelle cinque partite di Champions League disputate sotto la guida di Luciano Spalletti (3V, 2N) ed ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione risale all'edizione 2016/17 (serie di sei), quando poi ha raggiunto la finale.
  • Il Galatasaray ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (6V, 4N, 1P), con l'unica sconfitta arrivata contro l’Union Saint-Gilloise lo scorso novembre (0-1). Quella è stata anche l'unica volta nelle ultime 18 partite interne nelle maggiori competizioni europee in cui il Galatasaray non è riuscito a segnare.
  • Luciano Spalletti ha perso solo due delle sue ultime 16 partite di Champions League (10V, 4N, 2P), tra Inter, Napoli e Juventus. Il tecnico di Certaldo è imbattuto nelle sei più recenti (3V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).
  • Victor Osimhen ha segnato sei gol in sei presenze in questa Champions League; l'unico giocatore del Galatasaray a segnarne di più in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League è stato Burak Yilmaz (otto in nove presenze nel 2012/13).
  • Kenan Yildiz (maggio 2005) è il secondo giocatore più giovane ad aver creato almeno 10 (12) e completato almeno 10 dribbling (16) nella Champions League in corso, dietro solo a Lamine Yamal del Barcellona (luglio 2007).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GalatasarayJuventus
Partite giocate88
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse41
Numero di partite pareggiate14
Gol totali segnati914
Gol totali subiti1110
Media gol subiti per partita1.41.2
Percentuale possesso palla50.648.8
Numero totale di passaggi36533611
Numero totale di passaggi riusciti30803081
Tiri nello specchio della porta3949
Percentuale di tiri in porta51.356.3
Numero totale di cross141138
Numero medio di cross riusciti4138
Duelli per partita vinti396343
Duelli per partita persi387387
Corner subiti4243
Corner guadagnati3045
Numero di punizioni a favore7974
Numero di punizioni concesse95123
Tackle totali130121
Percentuale di successo nei tackle56.956.2
Fuorigiochi totali1714
Numero totale di cartellini gialli1514
Numero totale di cartellini rossi10

Galatasaray - Juventus Live

