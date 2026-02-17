Secondo tempo da incubo per la Juventus, che era entrata in campo sul 1-2 grazie alla doppietta di Koopmeiners: in 45' il Galatasaray realizza quattro reti, aiutato anche dall'espulsione di Cabal per doppia ammonizione.
Dominante Osimhen, ma troppi errori in fase difensiva per la squadra di Spalletti che ha di fatto reso quasi impossibile la qualificaione.
Bianconeri che ci proveranno al ritorno, nella sfida casalinga tra otto giorni, ma sono ben tre le reti da recuperare.
GOL! GALATASARAY - Juventus 1-0! Rete di Gabriel Sara. Palla persa sanguinosa di Yildiz al limite della sua area, Lang non ne approfitta, arriva peró il centrocampista che infila Di Gregorio.19:01
13'
Cross di Conceicao, non arrivano compagni: sta crescendo peró la Juventus.18:58
11'
YILDIZ! Diagonale velenoso deviato in angolo, primo squillo del turco!18:56
10'
Rischia molto Torreira sul pressing di Koopmeiners, alla fine arriva il fallo.18:55
9'
Conceicao punta Jakobs, il portoghese guadagna l'angolo.18:54
8'
Primo vero giro palla della Juventus, Galatasaray che accenna il pressing ma poi si chiude con due linee da quattro.18:53
7'
Buon inizio del Galatasaray, Juventus per ora costretta alla difensiva.18:52
6'
YUNUS AKGUN! Conclusione dal limite del trequartista, palla di poco a lato!18:51
5'
Altro fischio di Makkelie, Bremer stende Yunus a centrocampo.18:50
4'
Nulla da fare né per la punizione di Torreira, né per la ripartenza di Conceicao.18:49
3'
Locatelli duro su Yunus, punizione dalla destra per i turchi.18:48
2'
Confermata nella Juventus la difesa a quattro e McKennie davanti, per ora Juventus che mantiene le premesse della vigilia.18:47
1'
INIZIA GALATASARAY - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri!18:45
Grandissimo, classico, ambiente alla Rams Park di Istanbul: tifo assordante da parte degli aficionados giallorossi.18:37
Dirige il match l'arbitro olandese Danny Makkelie.18:27
Luciano Spalletti ha perso solo due delle sue ultime 16 partite di Champions League (10V, 4N, 2P), tra Inter, Napoli e Juventus. Il tecnico di Certaldo è imbattuto nelle sei più recenti (3V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).18:29
Spalletti deve fare a meno dei suoi tre attaccanti, la scelta dovrebbe cadere su McKennie da falso nueve, con Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz alle sue spalle. Proprio l'ingresso dell'ex Atalanta é la grande novitá, con Miretti in panchina: schema che potrebbe cambiare visto la duttilitá dell'olandese.18:27
Galatasaray che schiera la formazione pronosticata alla vigilia, Osimhen in attacco con Yilmaz, Yunus Akgun e Lang alle sue spalle. Lucas Torreira a fa gioco, Sanchez - Bardakci coppia centrale.18:49
La formazione della JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz - McKennie.18:24
Sono ufficiali le formazioni del match: GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Gabriel Sara, Torreira - Baris Yilmaz, Yunus, Lang - Osimhen15:41
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Galatasaray - Juventus, gara di andata dei playoff di UEFA Champions League. La Vecchia Signora vola ad Istanbul per affrontare la formazione turca, squadra ricca di talento e con molti volti noti, ex del nostro campionato.15:40
Dove si gioca la partita:
Stadio: RAMS Park Città: Istanbul Capienza: 52600 spettatori15:40
Formazioni Galatasaray - Juventus
Galatasaray
Juventus
TITOLARI GALATASARAY
(1) UGURCAN ÇAKIR (P)
(42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
(6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
(4) ISMAIL JAKOBS (D)
(7) ROLAND SALLAI (D)
(77) NOA LANG (C)
(53) BARIS ALPER YILMAZ (C)
(8) GABRIEL SARA (C)
(11) YUNUS AKGÜN (C)
(34) LUCAS TORREIRA (C)
(45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
(10) LEROY SANÉ (A)
(19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
(17) EREN ELMALI (D)
(23) KAAN AYHAN (D)
(12) BATUHAN SEN (P)
(90) WILFRIED SINGO (D)
(9) MAURO ICARDI (A)
(93) SACHA BOEY (D)
(22) YÁSER ASPRILLA (A)
(20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
(21) AHMED KUTUCU (A)
ALLENATORE GALATASARAY
Okan Buruk
TITOLARI JUVENTUS
(16) MICHELE DI GREGORIO (P)
(15) PIERRE KALULU (D)
(6) LLOYD KELLY (D)
(3) BREMER (D)
(27) ANDREA CAMBIASO (D)
(8) TEUN KOOPMEINERS (C)
(5) MANUEL LOCATELLI (C)
(19) KHÉPHREN THURAM (C)
(22) WESTON MCKENNIE (A)
(7) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
(10) KENAN YILDIZ (A)
PANCHINA JUVENTUS
(1) MATTIA PERIN (P)
(13) JÉRÉMIE BOGA (A)
(18) FILIP KOSTIC (C)
(11) EDON ZHEGROVA (A)
(23) CARLO PINSOGLIO (P)
(21) FABIO MIRETTI (C)
(17) VASILIJE ADZIC (C)
(4) FEDERICO GATTI (D)
(20) LOÏS OPENDA (A)
(32) JUAN CABAL (D)
ALLENATORE JUVENTUS
Luciano Spalletti
Highlights e tabellino della partita
15'
Gol di Gabriel Sara (Galatasaray)
16'
Gol di Teun Koopmeiners (Juventus)
18'
Ammonito Andrea Cambiaso (Juventus)
32'
Gol di Teun Koopmeiners (Juventus)
34'
Sostituzione: esce Bremer ed entra Federico Gatti (Juventus)
43'
Ammonito Gabriel Sara (Galatasaray)
45'
Sostituzione: esce Andrea Cambiaso ed entra Juan Cabal (Juventus)
49'
Gol di Noa Lang (Galatasaray)
59'
Ammonito Juan Cabal (Juventus)
60'
Gol di Davinson Sánchez (Galatasaray)
67'
Espulso Juan Cabal (Juventus)
70'
Sostituzione: esce Francisco Conceição ed entra Filip Kostic (Juventus)
74'
Gol di Noa Lang (Galatasaray)
77'
Sostituzione: esce Baris Alper Yilmaz ed entra Mauro Icardi (Galatasaray)
80'
Sostituzione: esce Khéphren Thuram ed entra Fabio Miretti (Juventus)
81'
Sostituzione: esce Kenan Yildiz ed entra Loïs Openda (Juventus)
83'
Sostituzione: esce Noa Lang ed entra Sacha Boey (Galatasaray)
86'
Gol di Sacha Boey (Galatasaray)
PREPARTITA
Galatasaray - Juventus è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul. Arbitro di Galatasaray - Juventus sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente Galatasaray si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Juventus si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11; la Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.
Galatasaray e Juventus si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray ha vinto 2 volte, la Juventus ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Galatasaray-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Sarà il settimo incontro in Champions League tra Galatasaray e Juventus, ma soltanto il primo nelle fasi a eliminazione diretta della competizione. La squadra turca ha perso solo uno dei sei precedenti contro i bianconeri (2V, 3N, 1P), vincendo l'ultimo incontro per 1-0 nel dicembre 2013.
La Juventus non è riuscita a vincere nessuna delle tre partite esterne di Champions League contro il Galatasaray (1N, 2P); in questa competizione, solamente contro il il Deportivo La Coruña (4 - 2N 2P) ha affrontato più trasferte senza ottenere alcun successo.
Il Galatasaray ha perso solo due delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre italiane (5V, 4N, 2P), mentre in casa è imbattuto nella competizione contro questo tipo di avversarie (5V, 3N).
Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque gare di Champions League contro avversarie turche tra il 1996 e il settembre 2003 (3V, 2N), la Juventus non ha ottenuto alcun successo nelle successive tre (1N, 2P).
Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta del Galatasaray in Champions League dalla stagione 2013/14 (sconfitta per 0-2 in trasferta contro il Chelsea agli ottavi di finale). La squadra turca è imbattuta nelle partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (2V, 2N), con le sue due vittorie arrivate entrambe per 3-2 nei quarti di finale contro il Real Madrid (nel 2000/01 e nel 2012/13).
La Juventus è imbattuta nelle cinque partite di Champions League disputate sotto la guida di Luciano Spalletti (3V, 2N) ed ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione risale all'edizione 2016/17 (serie di sei), quando poi ha raggiunto la finale.
Il Galatasaray ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (6V, 4N, 1P), con l'unica sconfitta arrivata contro l’Union Saint-Gilloise lo scorso novembre (0-1). Quella è stata anche l'unica volta nelle ultime 18 partite interne nelle maggiori competizioni europee in cui il Galatasaray non è riuscito a segnare.
Luciano Spalletti ha perso solo due delle sue ultime 16 partite di Champions League (10V, 4N, 2P), tra Inter, Napoli e Juventus. Il tecnico di Certaldo è imbattuto nelle sei più recenti (3V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).
Victor Osimhen ha segnato sei gol in sei presenze in questa Champions League; l'unico giocatore del Galatasaray a segnarne di più in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League è stato Burak Yilmaz (otto in nove presenze nel 2012/13).
Kenan Yildiz (maggio 2005) è il secondo giocatore più giovane ad aver creato almeno 10 (12) e completato almeno 10 dribbling (16) nella Champions League in corso, dietro solo a Lamine Yamal del Barcellona (luglio 2007).
