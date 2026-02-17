Incontro terminato, Monaco 2, Paris Saint Germain 3.
Secondo tempo terminato, Monaco 2, Paris Saint Germain 3.22:54
Tentativo fallito. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Vitinha da calcio d'angolo.22:53
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).22:53
Tiro parato. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Achraf Hakimi.22:53
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Mamadou Coulibaly (Monaco).22:52
Tiro parato. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Désiré Doué con cross.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).22:50
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di João Neves.22:47
Fuorigioco. Vitinha(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.22:43
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:43
Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Folarin Balogun.22:42
Tentativo fallito. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:42
Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Bradley Barcola.22:40
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).22:40
Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:40
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:39
Tentativo fallito. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nuno Mendes da calcio d'angolo.22:38
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wout Faes (Monaco).22:37
Tiro respinto. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:37
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35
Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:35
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:33
Fuorigioco. Philipp Köhn(Monaco) prova il lancio lungo, ma Krépin Diatta e' colto in fuorigioco.22:32
Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:31
Sostituzione, Monaco. Aladji Bamba sostituisce Vanderson.22:30
Sostituzione, Monaco. Mamadou Coulibaly sostituisce Simon Adingra.22:29
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Fallo di Krépin Diatta (Monaco).22:29
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.22:28
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Matvey Safonov (Paris Saint Germain).22:28
Tiro parato. Denis Zakaria (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Krépin Diatta.22:27
Gol! Monaco 2, Paris Saint Germain 3. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:26
Tentativo fallito. João Neves (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Désiré Doué con cross.22:25
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Achraf Hakimi.22:23
Tentativo fallito. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Désiré Doué.22:21
Sostituzione, Monaco. Krépin Diatta sostituisce Maghnes Akliouche.22:18
Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Denis Zakaria (Monaco).22:17
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area.22:15
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Lamine Camara (Monaco).22:15
Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Achraf Hakimi.22:13
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wout Faes (Monaco).22:13
Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).22:11
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:10
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:10
Aleksandr Golovin (Monaco) e' stato espulso.22:07
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Aleksandr Golovin (Monaco).22:06
Gara riprende.22:06
Gara momentaneamente sospesa, Vitinha (Paris Saint Germain) per infortunio.22:06
Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).22:05
Inizia il Secondo tempo Monaco 2, Paris Saint Germain 2.22:05
Primo tempo terminato, Monaco 2, Paris Saint Germain 2.21:49
Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:48
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47
Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Désiré Doué in seguito a un contropiede.21:46
Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).21:45
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Achraf Hakimi.21:44
Tentativo fallito. Simon Adingra (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lamine Camara.21:43
Bradley Barcola (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Vanderson (Monaco).21:43
Gol! Monaco 2, Paris Saint Germain 2. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:41
Tiro parato. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Neves.21:41
Tentativo fallito. Simon Adingra (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche in seguito a un contropiede.21:40
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Achraf Hakimi.21:36
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:35
Wout Faes (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tiro parato. Simon Adingra (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandr Golovin.21:32
Denis Zakaria (Monaco) e' ammonito per fallo.21:30
Gol! Monaco 2, Paris Saint Germain 1. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bradley Barcola.21:29
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche con suggerimento di testa.21:28
Sostituzione, Paris Saint Germain. Désiré Doué sostituisce Ousmane Dembélé.21:27
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:24
Rigore parato! Vitinha (Paris Saint Germain) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:22
Wout Faes (Monaco) e' ammonito per fallo.21:21
Rigore per Paris Saint Germain. Khvicha Kvaratskhelia e'stato atterrato in area di rigore.21:21
Rigore concesso da Wout Faes (Monaco) per un fallo in area.21:21
Gol! Monaco 2, Paris Saint Germain 0. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche con passaggio filtrante.21:19
Tentativo fallito. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bradley Barcola.21:15
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wout Faes (Monaco).21:13
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nuno Mendes.21:13
Fuorigioco. Philipp Köhn(Monaco) prova il lancio lungo, ma Folarin Balogun e' colto in fuorigioco.21:11
Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Wout Faes (Monaco).21:10
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).21:09
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Jordan Teze (Monaco).21:08
Fuorigioco. João Neves(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.21:06
Gol! Monaco 1, Paris Saint Germain 0. Folarin Balogun (Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksandr Golovin con cross.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stade Louis-II
Città: Monaco
Capienza: 18500 spettatori19:55
Monaco - Paris Saint-Germain è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.
Arbitro di Monaco - Paris Saint-Germain sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Monaco si trova 21° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.
Monaco e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.
Monaco-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Monaco
|Paris Saint-Germain
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|2
|4
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|4
|2
|Gol totali segnati
|8
|21
|Gol totali subiti
|14
|11
|Media gol subiti per partita
|1.8
|1.4
|Percentuale possesso palla
|45.8
|67.9
|Numero totale di passaggi
|3389
|5328
|Numero totale di passaggi riusciti
|2812
|4832
|Tiri nello specchio della porta
|40
|61
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|50.4
|Numero totale di cross
|116
|120
|Numero medio di cross riusciti
|25
|31
|Duelli per partita vinti
|390
|367
|Duelli per partita persi
|362
|329
|Corner subiti
|33
|21
|Corner guadagnati
|44
|54
|Numero di punizioni a favore
|102
|92
|Numero di punizioni concesse
|92
|65
|Tackle totali
|139
|136
|Percentuale di successo nei tackle
|57.6
|56.6
|Fuorigiochi totali
|7
|15
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
