Monaco-Paris Saint-Germain: 2-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stade Louis-II di Monaco
17 Febbraio 2026 ore 21:00
Monaco
2
Paris Saint-Germain
3
Partita finita
Arbitro: Jesús Gil Manzano
  1. 1' 1-0 Folarin Balogun
  2. 18' 2-0 Folarin Balogun
  3. 29' 2-1 Désiré Doué
  4. 41' 2-2 Achraf Hakimi
  5. 67' 2-3 Désiré Doué
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Monaco 2, Paris Saint Germain 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Monaco 2, Paris Saint Germain 3.22:54

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Vitinha da calcio d'angolo.22:53

  4. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).22:53

  5. 90'+4'

    Tiro parato. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Achraf Hakimi.22:53

  6. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Mamadou Coulibaly (Monaco).22:52

  7. 90'+2'

    Tiro parato. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Désiré Doué con cross.22:52

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  10. 90'

    Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).22:50

  11. 90'

    Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  12. 88'

    Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di João Neves.22:47

  13. 84'

    Fuorigioco. Vitinha(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.22:43

  15. 83'

    Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  16. 83'

    Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:43

  17. 83'

    Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Folarin Balogun.22:42

  18. 82'

    Tentativo fallito. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:42

  19. 81'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Bradley Barcola.22:40

  21. 81'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).22:40

  22. 81'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:40

  23. 80'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:39

  24. 79'

    Tentativo fallito. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nuno Mendes da calcio d'angolo.22:38

  25. 78'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wout Faes (Monaco).22:37

  27. 78'

    Tiro respinto. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:37

  28. 76'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35

  29. 76'

    Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:35

  30. 74'

    Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  31. 74'

    Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:33

  33. 73'

    Fuorigioco. Philipp Köhn(Monaco) prova il lancio lungo, ma Krépin Diatta e' colto in fuorigioco.22:32

  34. 72'

    Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:31

  35. 70'

    Sostituzione, Monaco. Aladji Bamba sostituisce Vanderson.22:30

  36. 70'

    Sostituzione, Monaco. Mamadou Coulibaly sostituisce Simon Adingra.22:29

  37. 70'

    Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  39. 70'

    Fallo di Krépin Diatta (Monaco).22:29

  40. 69'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.22:28

  41. 68'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Matvey Safonov (Paris Saint Germain).22:28

  42. 68'

    Tiro parato. Denis Zakaria (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Krépin Diatta.22:27

  43. 67'

    Gol! Monaco 2, Paris Saint Germain 3. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:26

  45. 66'

    Tentativo fallito. João Neves (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Désiré Doué con cross.22:25

  46. 64'

    Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Achraf Hakimi.22:23

  47. 62'

    Tentativo fallito. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Désiré Doué.22:21

  48. 58'

    Sostituzione, Monaco. Krépin Diatta sostituisce Maghnes Akliouche.22:18

  49. 58'

    Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  51. 58'

    Fallo di Denis Zakaria (Monaco).22:17

  52. 56'

    Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area.22:15

  53. 56'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Lamine Camara (Monaco).22:15

  54. 54'

    Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13

  55. 54'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Achraf Hakimi.22:13

  57. 54'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wout Faes (Monaco).22:13

  58. 52'

    Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).22:11

  59. 52'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  60. 51'

    Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:10

  61. 51'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:10

  63. 48'

    Aleksandr Golovin (Monaco) e' stato espulso.22:07

  64. 47'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Aleksandr Golovin (Monaco).22:06

  65. 47'

    Gara riprende.22:06

  66. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Vitinha (Paris Saint Germain) per infortunio.22:06

  67. 46'

    Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  69. 46'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).22:05

  70. Inizia il Secondo tempo Monaco 2, Paris Saint Germain 2.22:05

  71. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Monaco 2, Paris Saint Germain 2.21:49

  72. 45'+3'

    Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:48

  73. 45'+2'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47

  75. 45'+2'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).21:47

  76. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  77. 45'+1'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Désiré Doué in seguito a un contropiede.21:46

  78. 45'

    Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).21:45

  79. 45'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  81. 44'

    Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Achraf Hakimi.21:44

  82. 43'

    Tentativo fallito. Simon Adingra (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lamine Camara.21:43

  83. 42'

    Bradley Barcola (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  84. 42'

    Fallo di Vanderson (Monaco).21:43

  85. 41'

    Gol! Monaco 2, Paris Saint Germain 2. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:41

  87. 41'

    Tiro parato. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Neves.21:41

  88. 40'

    Tentativo fallito. Simon Adingra (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche in seguito a un contropiede.21:40

  89. 35'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Achraf Hakimi.21:36

  90. 34'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:35

  91. 34'

    Wout Faes (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  93. 32'

    Tiro parato. Simon Adingra (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandr Golovin.21:32

  94. 29'

    Denis Zakaria (Monaco) e' ammonito per fallo.21:30

  95. 29'

    Gol! Monaco 2, Paris Saint Germain 1. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bradley Barcola.21:29

  96. 27'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche con suggerimento di testa.21:28

  97. 27'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Désiré Doué sostituisce Ousmane Dembélé.21:27

  99. 24'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:24

  100. 22'

    Rigore parato! Vitinha (Paris Saint Germain) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:22

  101. 21'

    Wout Faes (Monaco) e' ammonito per fallo.21:21

  102. 21'

    Rigore per Paris Saint Germain. Khvicha Kvaratskhelia e'stato atterrato in area di rigore.21:21

  103. 21'

    Rigore concesso da Wout Faes (Monaco) per un fallo in area.21:21

  105. 18'

    Gol! Monaco 2, Paris Saint Germain 0. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche con passaggio filtrante.21:19

  106. 15'

    Tentativo fallito. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bradley Barcola.21:15

  107. 13'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wout Faes (Monaco).21:13

  108. 13'

    Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nuno Mendes.21:13

  109. 11'

    Fuorigioco. Philipp Köhn(Monaco) prova il lancio lungo, ma Folarin Balogun e' colto in fuorigioco.21:11

  111. 10'

    Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  112. 10'

    Fallo di Wout Faes (Monaco).21:10

  113. 8'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).21:09

  114. 7'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  115. 7'

    Fallo di Jordan Teze (Monaco).21:08

  117. 6'

    Fuorigioco. João Neves(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.21:06

  118. Gol! Monaco 1, Paris Saint Germain 0. Folarin Balogun (Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksandr Golovin con cross.21:02

  119. Inizia il Primo tempo.21:01

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  122. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stade Louis-II
    Città: Monaco
    Capienza: 18500 spettatori19:55

Formazioni Monaco - Paris Saint-Germain

Monaco
Paris Saint-Germain
TITOLARI MONACO
  • (16) PHILIPP KÖHN (P)
  • (12) CAIO HENRIQUE (D)
  • (2) VANDERSON (D)
  • (4) JORDAN TEZE (D)
  • (25) WOUT FAES (D)
  • (10) ALEKSANDR GOLOVIN (C)
  • (15) LAMINE CAMARA (C)
  • (11) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (24) SIMON ADINGRA (C)
  • (6) DENIS ZAKARIA (C)
  • (9) FOLARIN BALOGUN (A)
PANCHINA MONACO
  • (41) ILANE TOURÉ (C)
  • (17) STANIS IDUMBO (C)
  • (27) KRÉPIN DIATTA (C)
  • (14) MIKA BIERETH (A)
  • (40) JULES STAWIECKI (P)
  • (28) MAMADOU COULIBALY (C)
  • (23) ALADJI BAMBA (C)
  • (44) SAMUEL NIBOMBÉ (C)
  • (50) YANN LIENARD (P)
ALLENATORE MONACO
  • Sébastien Pocognoli
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (39) MATVEY SAFONOV (P)
  • (5) MARQUINHOS (D)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (25) NUNO MENDES (D)
  • (2) ACHRAF HAKIMI (D)
  • (17) VITINHA (C)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (87) JOÃO NEVES (C)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (49) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
  • (89) RENATO MARIN (P)
  • (19) LEE KANG-IN (C)
  • (4) BERALDO (D)
  • (27) DRO FERNÁNDEZ (C)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
PREPARTITA

Monaco - Paris Saint-Germain è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.
Arbitro di Monaco - Paris Saint-Germain sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Monaco si trova 21° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.

Monaco e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.

Monaco-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Monaco e PSG non si sono mai incontrati prima in competizioni europee; i monegaschi hanno perso l'unico precedente confronto in Europa contro un'avversaria francese: con un punteggio finale di 3-2 per il Marsiglia negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1998-99.
  • Il PSG ha vinto entrambe le due precedenti partite contro avversarie francesi nelle maggiori competizioni europee, contro il Brest con un 10-0 in aggregato durante il playoff della scorsa UEFA Champions League (3-0 in trasferta, 7-0 in casa).
  • Il Monaco è stato eliminato dalle ultime due sfide a eliminazione diretta di UEFA Champions League, contro la Juventus nella semifinale 2016/17 e contro il Benfica nel playoff della scorsa stagione. In quelle sfide, i monegaschi hanno perso senza segnare entrambe le partite casalinghe.
  • Con Luis Enrique, il PSG ha vinto il 67% delle partite nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (10/15), contro il 45% delle sfide nella fase a gironi/campionato della medesima competizione (10/22). I parigini non hanno vinto nessuna delle ultime tre partite della fase campionato di questa edizione (2N, 1P).
  • Il Monaco è imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di UEFA Champions League (1V, 3N), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. La squadra monegasca non subisce gol in casa nella competizione da 315 minuti, dal gol di Erling Haaland per il Manchester City lo scorso ottobre.
  • Il PSG ha avuto più marcatori diversi di qualsiasi altra squadra in questa stagione in UEFA Champions League (autoreti escluse), con 11 giocatori che hanno realizzato i 21 gol totali. Il Monaco, d'altra parte, è la squadra con il maggior differenziale negativo tra xG e gol in questa edizione (-6.5), otto reti realizzate da un valore di Expected Goals di 14.5.
  • I due giocatori con il più alto valore di Expected Goals tra quelli ancora senza reti realizzate in questa stagione della UEFA Champions League sono Maghnes Akliouche del Monaco (3.0) e Bradley Barcola del Paris Saint-Germain (2.7). Inoltre, Akliouche è anche il calciatore col maggior numero di tiri senza segnare (25), mentre Barcola è il giocatore che ha avuto più grandi occasioni (sei) rispetto a qualsiasi altro ancora senza marcature nel torneo 2025/26.
  • Vitinha sta completando una media di 100.1 passaggi ogni 90 minuti nella UEFA Champions League di questa stagione; il dato più alto per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola edizione (300+ minuti) dai tempi di Thiago Motta nel 2016/17 (113.5). Inoltre, ha completato più passaggi (806) e più passaggi sotto pressione ad alta intensità (374) di qualsiasi altro giocatore nell’edizione 2025/26.
  • Folarin Balogun è il miglior marcatore del Monaco in questa stagione di UEFA Champions League (tre gol), e ha segnato in due delle sue ultime quattro apparizioni contro il PSG in tutte le competizioni, anche se entrambi i gol sono stati realizzati al Parco dei Principi (col Reims nel gennaio 2023 e col Monaco nel novembre 2023).
  • Nuno Mendes del PSG è il terzino con più passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria (100), movimenti palla al piede in avanti (83) e possessi guadagnati (60) in questa UEFA Champions League. Il portoghese è, inoltre, l'unico difensore con almeno 10 dribbling completati (17) e almeno 10 occasioni create su azione (12) in questa edizione del torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MonacoParis Saint-Germain
Partite giocate88
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate42
Gol totali segnati821
Gol totali subiti1411
Media gol subiti per partita1.81.4
Percentuale possesso palla45.867.9
Numero totale di passaggi33895328
Numero totale di passaggi riusciti28124832
Tiri nello specchio della porta4061
Percentuale di tiri in porta45.550.4
Numero totale di cross116120
Numero medio di cross riusciti2531
Duelli per partita vinti390367
Duelli per partita persi362329
Corner subiti3321
Corner guadagnati4454
Numero di punizioni a favore10292
Numero di punizioni concesse9265
Tackle totali139136
Percentuale di successo nei tackle57.656.6
Fuorigiochi totali715
Numero totale di cartellini gialli146
Numero totale di cartellini rossi02

