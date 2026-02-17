Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Monaco - Paris Saint-Germain è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.

Arbitro di Monaco - Paris Saint-Germain sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Monaco si trova 21° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.

Monaco e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.

Monaco-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Monaco e PSG non si sono mai incontrati prima in competizioni europee; i monegaschi hanno perso l'unico precedente confronto in Europa contro un'avversaria francese: con un punteggio finale di 3-2 per il Marsiglia negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1998-99.

Il PSG ha vinto entrambe le due precedenti partite contro avversarie francesi nelle maggiori competizioni europee, contro il Brest con un 10-0 in aggregato durante il playoff della scorsa UEFA Champions League (3-0 in trasferta, 7-0 in casa).

Il Monaco è stato eliminato dalle ultime due sfide a eliminazione diretta di UEFA Champions League, contro la Juventus nella semifinale 2016/17 e contro il Benfica nel playoff della scorsa stagione. In quelle sfide, i monegaschi hanno perso senza segnare entrambe le partite casalinghe.

Con Luis Enrique, il PSG ha vinto il 67% delle partite nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (10/15), contro il 45% delle sfide nella fase a gironi/campionato della medesima competizione (10/22). I parigini non hanno vinto nessuna delle ultime tre partite della fase campionato di questa edizione (2N, 1P).

Il Monaco è imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di UEFA Champions League (1V, 3N), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. La squadra monegasca non subisce gol in casa nella competizione da 315 minuti, dal gol di Erling Haaland per il Manchester City lo scorso ottobre.

Il PSG ha avuto più marcatori diversi di qualsiasi altra squadra in questa stagione in UEFA Champions League (autoreti escluse), con 11 giocatori che hanno realizzato i 21 gol totali. Il Monaco, d'altra parte, è la squadra con il maggior differenziale negativo tra xG e gol in questa edizione (-6.5), otto reti realizzate da un valore di Expected Goals di 14.5.

I due giocatori con il più alto valore di Expected Goals tra quelli ancora senza reti realizzate in questa stagione della UEFA Champions League sono Maghnes Akliouche del Monaco (3.0) e Bradley Barcola del Paris Saint-Germain (2.7). Inoltre, Akliouche è anche il calciatore col maggior numero di tiri senza segnare (25), mentre Barcola è il giocatore che ha avuto più grandi occasioni (sei) rispetto a qualsiasi altro ancora senza marcature nel torneo 2025/26.

Vitinha sta completando una media di 100.1 passaggi ogni 90 minuti nella UEFA Champions League di questa stagione; il dato più alto per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola edizione (300+ minuti) dai tempi di Thiago Motta nel 2016/17 (113.5). Inoltre, ha completato più passaggi (806) e più passaggi sotto pressione ad alta intensità (374) di qualsiasi altro giocatore nell’edizione 2025/26.

Folarin Balogun è il miglior marcatore del Monaco in questa stagione di UEFA Champions League (tre gol), e ha segnato in due delle sue ultime quattro apparizioni contro il PSG in tutte le competizioni, anche se entrambi i gol sono stati realizzati al Parco dei Principi (col Reims nel gennaio 2023 e col Monaco nel novembre 2023).

Nuno Mendes del PSG è il terzino con più passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria (100), movimenti palla al piede in avanti (83) e possessi guadagnati (60) in questa UEFA Champions League. Il portoghese è, inoltre, l'unico difensore con almeno 10 dribbling completati (17) e almeno 10 occasioni create su azione (12) in questa edizione del torneo.

