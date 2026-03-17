Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Arsenal - Bayer Leverkusen è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Bayer Leverkusen sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4; Bayer Leverkusen ha segnato 13 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Arsenal e Bayer Leverkusen si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 1 volta, Bayer Leverkusen non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Arsenal-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Arsenal è imbattuto contro il Bayer Leverkusen in UEFA Champions League (1V, 2N), con l'unica vittoria ottenuta risalente all'unica occasione in cui ha ospitato la squadra tedesca: 4-1 ad Highbury nel febbraio 2002.

Quando ha evitato la sconfitta in trasferta nella gara d'andata, l'Arsenal ha poi superato il turno in 17 dei 20 doppi confronti a eliminazione diretta affrontati nelle principali competizioni europee. L'ultima eliminazione in queste condizioni è avvenuta con Mikel Arteta, con la sconfitta ai rigori contro lo Sporting Lisbona negli ottavi di finale di UEFA Europa League 2022-23 (pareggio 2-2 in trasferta e poi 1-1 in casa - sconfitto per 3-5 ai rigori).

Il Bayer Leverkusen ha perso otto delle 11 trasferte contro squadre inglesi in UEFA Champions League, ma ha vinto due delle ultime tre (1P), incluso un 2-0 in casa del Manchester City nella fase campionato di questa stagione.

L'Arsenal ha vinto 13 delle 16 partite casalinghe di UEFA Champions League sotto la guida di Mikel Arteta (2N, 1P), con l'unica sconfitta del genere arrivata nella semifinale della scorsa stagione contro il Paris Saint-Germain (0-1 nell'aprile 2025). In particolare, Il PSG è l'unica squadra ospite ad aver mantenuto la porta inviolata in queste 16 partite.

Il Bayer Leverkusen punta a raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League per la terza volta nella sua storia, la prima dal 2001-02, quando perse poi la finale contro il Real Madrid (l'altra stagione in cui ha raggiunto i quarti di finale è il 1997-98).

L'unico gol subito dal Bayer Leverkusen nelle ultime quattro partite di UEFA Champions League è stato il rigore trasformato da Kai Havertz nella gara d'andata. Il club tedesco non è mai riuscito (escludendo i gol subiti su rigore) a rimanere cinque match di fila con la porta inviolata nella competizione.

Il gol del Bayer Leverkusen nella gara d'andata è arrivato dal 23° calcio d'angolo affrontato dall’Arsenal in questa stagione di UEFA Champions League ed è stato il primo gol subito dai Gunners da questa situazione. Inoltre, è stata solo la terza volta in 23 calci d'angolo che l'avversario è riuscito a tentare un tiro direttamente dopo la battuta del corner.

Declan Rice ha completato il 96% dei suoi passaggi nella gara d'andata contro il Bayer Leverkusen (73/76); la percentuale più alta per un centrocampista dell'Arsenal in una gara a eliminazione diretta di UEFA Champions League dai tempi di Abou Diaby contro il Porto nel marzo 2010 (98% - minimo 50 passaggi). Rice ha inoltre effettuato lo stesso numero di defensive line-breaking passes (2) di tutti gli altri giocatori dell'Arsenal messi insieme (1 - Gyökeres e Zubimendi).

Solo Arda Güler (29) ha creato più occasioni di Alejandro Grimaldo (26) in UEFA Champions League in questa stagione. Lo spagnolo ha stabilito il record per un giocatore del Bayer Leverkusen in una singola edizione (dal 2003-04), superando le 25 di Florian Wirtz della scorsa stagione.

Il terzino destro dell'Arsenal Jurriën Timber è il giocatore con ingaggiato più contrasti senza mai essere superato in dribbling in questa stagione di UEFA Champions League (15). Inoltre, il terzino sinistro Piero Hincapié ha la più alta percentuale di successo nei duelli tra i difensori di questa edizione (77.3% - min. 20), avendone vinti 17 su 22 finora.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: