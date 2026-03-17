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Arsenal-Bayer Leverkusen: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Emirates Stadium di Londra
17 Marzo 2026 ore 21:00
Arsenal
2
Bayer Leverkusen
0
Partita finita
Arbitro: Danny Makkelie
  1. 36' 1-0 Eberechi Eze
  2. 63' 2-0 Declan Rice
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0.22:51

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Cristhian Mosquera (Arsenal).22:49

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Christian Nørgaard (Arsenal) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Declan Rice con cross.22:48

  5. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Montrell Culbreath (Bayer Leverkusen).22:47

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46

  7. 90'

    Sostituzione, Arsenal. Myles Lewis-Skelly sostituisce Viktor Gyökeres.22:46

  9. 88'

    Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:44

  10. 87'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da David Raya (Arsenal).22:43

  11. 87'

    Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Montrell Culbreath.22:43

  12. 85'

    Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleix García.22:41

  13. 83'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ezequiél Fernández sostituisce Robert Andrich.22:39

  15. 80'

    Fallo di Montrell Culbreath (Bayer Leverkusen).22:36

  16. 80'

    Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  17. 78'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Janis Blaswich (Bayer Leverkusen).22:34

  18. 78'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabriel Martinelli.22:34

  19. 77'

    Tentativo fallito. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Montrell Culbreath con cross.22:33

  21. 74'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da William Saliba (Arsenal).22:30

  22. 74'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Piero Hincapié (Arsenal).22:30

  23. 73'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Declan Rice (Arsenal).22:29

  24. 71'

    Fallo di mano di Kai Havertz (Arsenal).22:27

  25. 71'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Gyökeres con cross.22:27

  27. 70'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Patrik Schick sostituisce Exequiel Palacios.22:26

  28. 69'

    Sostituzione, Arsenal. Kai Havertz sostituisce Eberechi Eze per infortunio.22:25

  29. 69'

    Gara riprende.22:25

  30. 69'

    Sostituzione, Arsenal. Gabriel Martinelli sostituisce Leandro Trossard.22:25

  31. 69'

    Sostituzione, Arsenal. Cristhian Mosquera sostituisce Ben White.22:25

  33. 68'

    Sostituzione, Arsenal. Christian Nørgaard sostituisce Martín Zubimendi.22:24

  34. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Eberechi Eze (Arsenal) per infortunio.22:24

  35. 68'

    Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bukayo Saka.22:24

  36. 66'

    Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.22:22

  37. 63'

    Gol! Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0. Declan Rice (Arsenal) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:19

  39. 62'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Robert Andrich (Bayer Leverkusen).22:18

  40. 62'

    Tiro respinto. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Leandro Trossard.22:18

  41. 60'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Montrell Culbreath sostituisce Ernest Poku.22:16

  42. 60'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Malik Tillman sostituisce Martin Terrier.22:16

  43. 59'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:15

  45. 59'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  46. 57'

    Tentativo fallito. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleix García.22:13

  47. 55'

    Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  48. 55'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:11

  49. 54'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Christian Kofane.22:10

  51. 52'

    Tiro parato. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:08

  52. 52'

    Tiro respinto. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Eberechi Eze.22:08

  53. 49'

    Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Declan Rice.22:05

  54. 49'

    Fallo di mano di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:05

  55. 46'

    Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:02

  57. 46'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02

  58. 46'

    Fallo di Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).22:02

  59. Inizia il Secondo tempo Arsenal 1, Bayer Leverkusen 0.22:01

  60. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Arsenal 1, Bayer Leverkusen 0.21:46

  61. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  63. 42'

    Fallo di Eberechi Eze (Arsenal).21:41

  64. 42'

    Martin Terrier (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  65. 40'

    Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  66. 40'

    Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:40

  67. 40'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  69. 40'

    Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).21:39

  70. 36'

    Gol! Arsenal 1, Bayer Leverkusen 0. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Leandro Trossard.21:36

  71. 33'

    Tiro parato. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:33

  72. 32'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Piero Hincapié (Arsenal).21:32

  73. 32'

    Tentativo fallito. Ben White (Arsenal) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Piero Hincapié da calcio d'angolo.21:31

  75. 32'

    Tiro parato. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eberechi Eze.21:31

  76. 31'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Aleix García (Bayer Leverkusen).21:30

  77. 30'

    Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da fuori area.21:29

  78. 29'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Janis Blaswich (Bayer Leverkusen).21:28

  79. 29'

    Tiro parato. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bukayo Saka.21:28

  81. 28'

    Fallo di Viktor Gyökeres (Arsenal).21:28

  82. 28'

    Janis Blaswich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  83. 27'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Janis Blaswich (Bayer Leverkusen).21:27

  84. 27'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martín Zubimendi.21:27

  85. 26'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Piero Hincapié (Arsenal).21:25

  87. 24'

    Gara riprende.21:24

  88. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Christian Kofane (Bayer Leverkusen) per infortunio.21:23

  89. 24'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ben White con cross.21:23

  90. 23'

    Tiro parato. Declan Rice (Arsenal) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.21:22

  91. 22'

    Fallo di mano di Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).21:21

  93. 21'

    Tentativo fallito. Gabriel Magalhães (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Bukayo Saka con cross da calcio d'angolo.21:21

  94. 21'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).21:20

  95. 20'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  96. 20'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:19

  97. 19'

    Fuorigioco. Bukayo Saka(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Ben White e' colto in fuorigioco.21:18

  99. 15'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Janis Blaswich (Bayer Leverkusen).21:15

  100. 15'

    Tiro parato. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bukayo Saka.21:15

  101. 15'

    Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eberechi Eze.21:14

  102. 11'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).21:10

  103. 10'

    Tiro respinto. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ibrahim Maza.21:09

  105. 9'

    Tentativo fallito. Gabriel Magalhães (Arsenal) in seguito a una mischia dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bukayo Saka con cross da calcio d'angolo.21:08

  106. 8'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).21:07

  107. 2'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da William Saliba (Arsenal).21:02

  108. Inizia il Primo tempo.21:00

  109. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  111. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Emirates Stadium
    Città: Londra
    Capienza: 60272 spettatori19:52

Formazioni Arsenal - Bayer Leverkusen

Arsenal
Bayer Leverkusen
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (2) WILLIAM SALIBA (D)
  • (4) BEN WHITE (D)
  • (6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (5) PIERO HINCAPIÉ (D)
  • (41) DECLAN RICE (C)
  • (7) BUKAYO SAKA (C)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (19) LEANDRO TROSSARD (C)
  • (36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (14) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
  • (16) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
  • (11) GABRIEL MARTINELLI (A)
  • (9) GABRIEL JESUS (A)
  • (20) NONI MADUEKE (A)
  • (79) KHARI RANSON (P)
  • (56) MAX DOWMAN (C)
  • (29) KAI HAVERTZ (A)
  • (3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (28) JANIS BLASWICH (P)
  • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
  • (8) ROBERT ANDRICH (D)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (19) ERNEST POKU (C)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (20) ALEJANDRO GRIMALDO (C)
  • (25) EXEQUIEL PALACIOS (C)
  • (11) MARTIN TERRIER (A)
  • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
  • (30) IBRAHIM MAZA (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
  • (14) PATRIK SCHICK (A)
  • (18) JONAS OMLIN (P)
  • (10) MALIK TILLMAN (C)
  • (6) EZEQUIÉL FERNÁNDEZ (C)
  • (15) TIM OERMANN (D)
  • (16) AXEL TAPE (D)
  • (42) MONTRELL CULBREATH (C)
  • (7) JONAS HOFMANN (C)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Kasper Hjulmand
PREPARTITA

Arsenal - Bayer Leverkusen è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.
Arbitro di Arsenal - Bayer Leverkusen sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4; Bayer Leverkusen ha segnato 13 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Arsenal e Bayer Leverkusen si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 1 volta, Bayer Leverkusen non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Arsenal-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Arsenal è imbattuto contro il Bayer Leverkusen in UEFA Champions League (1V, 2N), con l'unica vittoria ottenuta risalente all'unica occasione in cui ha ospitato la squadra tedesca: 4-1 ad Highbury nel febbraio 2002.
  • Quando ha evitato la sconfitta in trasferta nella gara d'andata, l'Arsenal ha poi superato il turno in 17 dei 20 doppi confronti a eliminazione diretta affrontati nelle principali competizioni europee. L'ultima eliminazione in queste condizioni è avvenuta con Mikel Arteta, con la sconfitta ai rigori contro lo Sporting Lisbona negli ottavi di finale di UEFA Europa League 2022-23 (pareggio 2-2 in trasferta e poi 1-1 in casa - sconfitto per 3-5 ai rigori).
  • Il Bayer Leverkusen ha perso otto delle 11 trasferte contro squadre inglesi in UEFA Champions League, ma ha vinto due delle ultime tre (1P), incluso un 2-0 in casa del Manchester City nella fase campionato di questa stagione.
  • L'Arsenal ha vinto 13 delle 16 partite casalinghe di UEFA Champions League sotto la guida di Mikel Arteta (2N, 1P), con l'unica sconfitta del genere arrivata nella semifinale della scorsa stagione contro il Paris Saint-Germain (0-1 nell'aprile 2025). In particolare, Il PSG è l'unica squadra ospite ad aver mantenuto la porta inviolata in queste 16 partite.
  • Il Bayer Leverkusen punta a raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League per la terza volta nella sua storia, la prima dal 2001-02, quando perse poi la finale contro il Real Madrid (l'altra stagione in cui ha raggiunto i quarti di finale è il 1997-98).
  • L'unico gol subito dal Bayer Leverkusen nelle ultime quattro partite di UEFA Champions League è stato il rigore trasformato da Kai Havertz nella gara d'andata. Il club tedesco non è mai riuscito (escludendo i gol subiti su rigore) a rimanere cinque match di fila con la porta inviolata nella competizione.
  • Il gol del Bayer Leverkusen nella gara d'andata è arrivato dal 23° calcio d'angolo affrontato dall’Arsenal in questa stagione di UEFA Champions League ed è stato il primo gol subito dai Gunners da questa situazione. Inoltre, è stata solo la terza volta in 23 calci d'angolo che l'avversario è riuscito a tentare un tiro direttamente dopo la battuta del corner.
  • Declan Rice ha completato il 96% dei suoi passaggi nella gara d'andata contro il Bayer Leverkusen (73/76); la percentuale più alta per un centrocampista dell'Arsenal in una gara a eliminazione diretta di UEFA Champions League dai tempi di Abou Diaby contro il Porto nel marzo 2010 (98% - minimo 50 passaggi). Rice ha inoltre effettuato lo stesso numero di defensive line-breaking passes (2) di tutti gli altri giocatori dell'Arsenal messi insieme (1 - Gyökeres e Zubimendi).
  • Solo Arda Güler (29) ha creato più occasioni di Alejandro Grimaldo (26) in UEFA Champions League in questa stagione. Lo spagnolo ha stabilito il record per un giocatore del Bayer Leverkusen in una singola edizione (dal 2003-04), superando le 25 di Florian Wirtz della scorsa stagione.
  • Il terzino destro dell'Arsenal Jurriën Timber è il giocatore con ingaggiato più contrasti senza mai essere superato in dribbling in questa stagione di UEFA Champions League (15). Inoltre, il terzino sinistro Piero Hincapié ha la più alta percentuale di successo nei duelli tra i difensori di questa edizione (77.3% - min. 20), avendone vinti 17 su 22 finora.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ArsenalBayer Leverkusen
Partite giocate911
Numero di partite vinte84
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate15
Gol totali segnati2416
Gol totali subiti515
Media gol subiti per partita0.61.4
Percentuale possesso palla54.551.6
Numero totale di passaggi40975894
Numero totale di passaggi riusciti34815129
Tiri nello specchio della porta6545
Percentuale di tiri in porta56.548.9
Numero totale di cross162138
Numero medio di cross riusciti4038
Duelli per partita vinti418443
Duelli per partita persi418453
Corner subiti2347
Corner guadagnati4748
Numero di punizioni a favore115101
Numero di punizioni concesse12195
Tackle totali97165
Percentuale di successo nei tackle67.060.6
Fuorigiochi totali1413
Numero totale di cartellini gialli2117
Numero totale di cartellini rossi01

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