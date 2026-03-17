Incontro terminato, Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0.
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Incontro terminato, Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0.
Secondo tempo terminato, Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0.22:51
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Cristhian Mosquera (Arsenal).22:49
Tiro parato. Christian Nørgaard (Arsenal) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Declan Rice con cross.22:48
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Montrell Culbreath (Bayer Leverkusen).22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46
Sostituzione, Arsenal. Myles Lewis-Skelly sostituisce Viktor Gyökeres.22:46
Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:44
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da David Raya (Arsenal).22:43
Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Montrell Culbreath.22:43
Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleix García.22:41
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ezequiél Fernández sostituisce Robert Andrich.22:39
Fallo di Montrell Culbreath (Bayer Leverkusen).22:36
Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Janis Blaswich (Bayer Leverkusen).22:34
Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabriel Martinelli.22:34
Tentativo fallito. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Montrell Culbreath con cross.22:33
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da William Saliba (Arsenal).22:30
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Piero Hincapié (Arsenal).22:30
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Declan Rice (Arsenal).22:29
Fallo di mano di Kai Havertz (Arsenal).22:27
Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Gyökeres con cross.22:27
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Patrik Schick sostituisce Exequiel Palacios.22:26
Sostituzione, Arsenal. Kai Havertz sostituisce Eberechi Eze per infortunio.22:25
Gara riprende.22:25
Sostituzione, Arsenal. Gabriel Martinelli sostituisce Leandro Trossard.22:25
Sostituzione, Arsenal. Cristhian Mosquera sostituisce Ben White.22:25
Sostituzione, Arsenal. Christian Nørgaard sostituisce Martín Zubimendi.22:24
Gara momentaneamente sospesa, Eberechi Eze (Arsenal) per infortunio.22:24
Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bukayo Saka.22:24
Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.22:22
Gol! Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0. Declan Rice (Arsenal) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:19
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Robert Andrich (Bayer Leverkusen).22:18
Tiro respinto. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Leandro Trossard.22:18
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Montrell Culbreath sostituisce Ernest Poku.22:16
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Malik Tillman sostituisce Martin Terrier.22:16
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:15
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tentativo fallito. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleix García.22:13
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:11
Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Christian Kofane.22:10
Tiro parato. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:08
Tiro respinto. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Eberechi Eze.22:08
Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Declan Rice.22:05
Fallo di mano di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:05
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:02
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02
Fallo di Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).22:02
Inizia il Secondo tempo Arsenal 1, Bayer Leverkusen 0.22:01
Primo tempo terminato, Arsenal 1, Bayer Leverkusen 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fallo di Eberechi Eze (Arsenal).21:41
Martin Terrier (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:40
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).21:39
Gol! Arsenal 1, Bayer Leverkusen 0. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Leandro Trossard.21:36
Tiro parato. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:33
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Piero Hincapié (Arsenal).21:32
Tentativo fallito. Ben White (Arsenal) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Piero Hincapié da calcio d'angolo.21:31
Tiro parato. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eberechi Eze.21:31
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Aleix García (Bayer Leverkusen).21:30
Tiro respinto. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da fuori area.21:29
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Janis Blaswich (Bayer Leverkusen).21:28
Tiro parato. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bukayo Saka.21:28
Fallo di Viktor Gyökeres (Arsenal).21:28
Janis Blaswich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Janis Blaswich (Bayer Leverkusen).21:27
Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martín Zubimendi.21:27
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Piero Hincapié (Arsenal).21:25
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Christian Kofane (Bayer Leverkusen) per infortunio.21:23
Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ben White con cross.21:23
Tiro parato. Declan Rice (Arsenal) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.21:22
Fallo di mano di Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).21:21
Tentativo fallito. Gabriel Magalhães (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Bukayo Saka con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).21:20
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:19
Fuorigioco. Bukayo Saka(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Ben White e' colto in fuorigioco.21:18
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Janis Blaswich (Bayer Leverkusen).21:15
Tiro parato. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bukayo Saka.21:15
Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eberechi Eze.21:14
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).21:10
Tiro respinto. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ibrahim Maza.21:09
Tentativo fallito. Gabriel Magalhães (Arsenal) in seguito a una mischia dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bukayo Saka con cross da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).21:07
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da William Saliba (Arsenal).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Emirates Stadium
Città: Londra
Capienza: 60272 spettatori19:52
Arsenal - Bayer Leverkusen è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.
Arbitro di Arsenal - Bayer Leverkusen sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Attualmente Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4; Bayer Leverkusen ha segnato 13 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.
Arsenal e Bayer Leverkusen si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 1 volta, Bayer Leverkusen non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Arsenal-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Arsenal
|Bayer Leverkusen
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|8
|4
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|5
|Gol totali segnati
|24
|16
|Gol totali subiti
|5
|15
|Media gol subiti per partita
|0.6
|1.4
|Percentuale possesso palla
|54.5
|51.6
|Numero totale di passaggi
|4097
|5894
|Numero totale di passaggi riusciti
|3481
|5129
|Tiri nello specchio della porta
|65
|45
|Percentuale di tiri in porta
|56.5
|48.9
|Numero totale di cross
|162
|138
|Numero medio di cross riusciti
|40
|38
|Duelli per partita vinti
|418
|443
|Duelli per partita persi
|418
|453
|Corner subiti
|23
|47
|Corner guadagnati
|47
|48
|Numero di punizioni a favore
|115
|101
|Numero di punizioni concesse
|121
|95
|Tackle totali
|97
|165
|Percentuale di successo nei tackle
|67.0
|60.6
|Fuorigiochi totali
|14
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|21
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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