Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Chelsea - Paris Saint-Germain è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.

Arbitro di Chelsea - Paris Saint-Germain sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Chelsea si trova 6° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Chelsea ha segnato 17 gol e ne ha subiti 10; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Chelsea e Paris Saint-Germain si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match Chelsea ha vinto 2 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Chelsea-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain (2N, 3P); si tratta della sua striscia senza successi più lunga contro un’avversaria nella competizione (al pari di quella contro il Bayern Monaco, tra aprile 2005 e settembre 2025).

Il Paris Saint-Germain è imbattuto nelle ultime cinque partite contro squadre inglesi in UEFA Champions League (4V, 1N) e potrebbe arrivare a sei contro queste squadre per la prima volta nella competizione.

Il Paris Saint-Germain punta a superare per la quarta volta di fila una squadra inglese nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League (dopo Liverpool, Aston Villa e Arsenal la scorsa annata). Prima della scorsa stagione, i parigini erano riusciti ad eliminare una formazione inglese solo due volte su sei nei turni a eliminazione diretta nella competizione.

Il Chelsea parte con tre gol di svantaggio e solo una squadra nella storia della UEFA Champions League è riuscita a eliminare i detentori del titolo nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso l'andata con almeno tre gol di scarto: il Deportivo La Coruña contro il Milan nei quarti di finale del 2003-04 (sconfitta per 1-4 in trasferta, vittoria per 4-0 in casa).

Il Chelsea ha perso le ultime tre partite della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League e non è mai arrivato a quattro sconfitte di fila; nella gara d'andata ha subito cinque gol, soli due in meno di quanti ne ha incassati al massimo in un doppio confronto a eliminazione diretta nella competizione (7 in totale vs Bayern Monaco nel 2019-20, ottavi di finale).

Il Paris Saint-Germain ha vinto il 66.7% delle partite nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League con Luis Enrique (12/18). Tra gli allenatori con almeno 15 gare alla guida di una squadra nella fase a eliminazione diretta, questa è la percentuale di vittorie più alta, a pari merito con quella dello stesso Luis Enrique con il Barcellona (66.7% - 10/15).

Nella gara d'andata tra Paris Saint-Germain (5) e Chelsea (2) sono stati segnati sette gol con soli 18 tiri totali. Tra le partite a eliminazione diretta con almeno 5 gol segnati, solo una (dal 2003-04) ha registrato una percentuale realizzativa delle conclusioni più alta in UEFA Champions League: il 41.2% tra Manchester City e Schalke 04 nel marzo 2019 (7 reti con 17 tiri totali).

Il Paris Saint-Germain ha più marcatori diversi (esclusi autogol) di qualsiasi altra squadra in UEFA Champions League in questa annata (13); si tratta già del suo record in una singola edizione, superando i 12 della scorsa stagione, quando il club parigino si aggiudicò il trofeo.

Enzo Fernández è il giocatore del Chelsea con più partecipazioni attive (5) in UEFA Champions League in questa stagione (3 gol, 2 assist), collezionando un gol e un assist anche nella gara d'andata contro il Paris Saint-Germain; è anche il giocatore dei Blues con più defensive line-breaking passes (12) e occasioni create (13) in questa edizione.

Khvicha Kvaratskhelia ha una media di un gol (6) o un assist (4) ogni 63 minuti nella UEFA Champions League di questa stagione (10 in 10 partite): la miglior media per un giocatore del Paris SG con almeno cinque partecipazioni attive in una singola edizione, davanti a Kylian Mbappé nel 2022-23 (65).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: