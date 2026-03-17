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Chelsea-Paris Saint-Germain: 0-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stamford Bridge di Londra
17 Marzo 2026 ore 21:00
Chelsea
0
Paris Saint-Germain
3
Partita finita
Arbitro: Slavko Vincic
  1. 6' 0-1 Khvicha Kvaratskhelia
  2. 14' 0-2 Bradley Barcola
  3. 62' 0-3 Senny Mayulu
0'
45'
90'
90'

Incontro terminato, Chelsea 0, Paris Saint Germain 3.

Le Pagelle

  1. 90'

    Secondo tempo terminato, Chelsea 0, Paris Saint Germain 3.22:47

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:47

  4. 89'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Moisés Caicedo (Chelsea).22:46

  5. 86'

    Gara riprende.22:42

  6. 86'

    Trevoh Chalobah(Chelsea) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:42

  7. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Trevoh Chalobah (Chelsea) per infortunio.22:39

  9. 79'

    Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto.22:36

  10. 78'

    Tiro parato. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alejandro Garnacho.22:34

  11. 75'

    Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto.22:31

  12. 73'

    Tentativo fallito. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Liam Delap.22:30

  13. 73'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.22:29

  15. 71'

    Sostituzione, Chelsea. Tosin Adarabioyo sostituisce Marc Cucurella.22:28

  16. 70'

    Tiro respinto. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Trevoh Chalobah.22:27

  17. 68'

    Liam Delap (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  18. 68'

    Fallo di Willian Pacho (Paris Saint Germain).22:25

  19. 68'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Désiré Doué da calcio d'angolo.22:24

  21. 67'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Josh Acheampong (Chelsea).22:24

  22. 67'

    Tiro parato. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roméo Lavia.22:23

  23. 66'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Ousmane Dembélé.22:23

  24. 66'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Nuno Mendes.22:22

  25. 65'

    Roméo Lavia (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  27. 65'

    Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).22:21

  28. 65'

    Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:21

  29. 62'

    Gol! Chelsea 0, Paris Saint Germain 3. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra.22:18

  30. 61'

    Tiro parato. Liam Delap (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.22:17

  31. 60'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).22:17

  33. 60'

    Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  34. 60'

    Sostituzione, Chelsea. Roméo Lavia sostituisce Enzo Fernández.22:16

  35. 59'

    Sostituzione, Chelsea. Liam Delap sostituisce João Pedro.22:16

  36. 59'

    Sostituzione, Chelsea. Alejandro Garnacho sostituisce Cole Palmer.22:15

  37. 59'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Désiré Doué sostituisce Bradley Barcola per infortunio.22:15

  39. 59'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:15

  40. 59'

    Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  41. 56'

    Tentativo fallito. João Pedro (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Marc Cucurella.22:12

  42. 55'

    Gara riprende.22:11

  43. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Bradley Barcola (Paris Saint Germain) per infortunio.22:11

  45. 53'

    Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  46. 53'

    Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).22:09

  47. 52'

    Trevoh Chalobah (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  48. 52'

    Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).22:09

  49. 51'

    Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  51. 51'

    Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).22:08

  52. 51'

    Fallo di mano di Cole Palmer (Chelsea).22:07

  53. 49'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).22:05

  54. 49'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  55. 46'

    Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03

  57. 46'

    Fallo di Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).22:03

  58. 46'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  59. 46'

    Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).22:02

  60. 45'

    Sostituzione, Chelsea. Josh Acheampong sostituisce Mamadou Sarr.22:01

  61. Inizia il Secondo tempo Chelsea 0, Paris Saint Germain 2.22:02

  63. 45'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Senny Mayulu sostituisce João Neves.22:01

  64. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Chelsea 0, Paris Saint Germain 2.21:46

  65. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  66. 44'

    Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:44

  67. 43'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Robert Sánchez (Chelsea).21:43

  69. 43'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha.21:43

  70. 43'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Matvey Safonov (Paris Saint Germain).21:43

  71. 43'

    Tiro parato. Jorrel Hato (Chelsea) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Trevoh Chalobah con suggerimento di testa.21:43

  72. 42'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Paris Saint Germain).21:42

  73. 42'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).21:41

  75. 42'

    Tiro parato. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Moisés Caicedo.21:41

  76. 39'

    Fuorigioco. Andrey Santos(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Cole Palmer e' colto in fuorigioco.21:39

  77. 37'

    Matvey Safonov (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  78. 37'

    Fallo di Andrey Santos (Chelsea).21:36

  79. 36'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Matvey Safonov (Paris Saint Germain).21:36

  81. 36'

    Tiro parato. João Pedro (Chelsea) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Robert Sánchez.21:36

  82. 36'

    Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ousmane Dembélé.21:36

  83. 34'

    Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).21:34

  84. 34'

    Cole Palmer (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  85. 33'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vitinha.21:33

  87. 32'

    Fuorigioco. Khvicha Kvaratskhelia(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Warren Zaïre-Emery e' colto in fuorigioco.21:32

  88. 26'

    Andrey Santos (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  89. 26'

    Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).21:26

  90. 25'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Paris Saint Germain).21:25

  91. 25'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bradley Barcola (Paris Saint Germain).21:24

  93. 24'

    Tiro respinto. João Pedro (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrey Santos.21:24

  94. 23'

    Tentativo fallito. João Pedro (Chelsea) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Cole Palmer con cross.21:23

  95. 21'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).21:21

  96. 21'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  97. 20'

    Mamadou Sarr (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  99. 20'

    Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).21:19

  100. 18'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:18

  101. 17'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:17

  102. 14'

    Gol! Chelsea 0, Paris Saint Germain 2. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Achraf Hakimi in seguito a un contropiede.21:14

  103. 13'

    Tiro respinto. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area.21:13

  105. 9'

    Matvey Safonov (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  106. 9'

    Fallo di Andrey Santos (Chelsea).21:09

  107. 9'

    Tiro respinto. Trevoh Chalobah (Chelsea) un colpo di testa da centro area. Assist di Enzo Fernández con suggerimento di testa.21:09

  108. 9'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).21:09

  109. 9'

    Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jorrel Hato.21:09

  111. 8'

    Tiro respinto. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di destro da fuori area.21:08

  112. 6'

    Gol! Chelsea 0, Paris Saint Germain 1. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.21:06

  113. 6'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  114. 6'

    Fallo di João Pedro (Chelsea).21:05

  115. Inizia il Primo tempo.21:00

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  119. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stamford Bridge
    Città: Londra
    Capienza: 41798 spettatori19:48

Formazioni Chelsea - Paris Saint-Germain

Chelsea
Paris Saint-Germain
TITOLARI CHELSEA
  • (1) ROBERT SÁNCHEZ (P)
  • (3) MARC CUCURELLA (D)
  • (19) MAMADOU SARR (D)
  • (21) JORREL HATO (D)
  • (23) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (8) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (10) COLE PALMER (C)
  • (25) MOISÉS CAICEDO (C)
  • (7) PEDRO NETO (C)
  • (17) ANDREY SANTOS (C)
  • (20) JOÃO PEDRO (A)
PANCHINA CHELSEA
  • (4) TOSIN ADARABIOYO (D)
  • (41) ESTÊVÃO (A)
  • (49) ALEJANDRO GARNACHO (A)
  • (28) TEDDY SHARMAN-LOWE (P)
  • (45) ROMÉO LAVIA (C)
  • (38) MARC GUIU (A)
  • (9) LIAM DELAP (A)
  • (34) JOSH ACHEAMPONG (D)
  • (62) SHUMAIRA MHEUKA (A)
  • (76) RYAN KAVUMA-MCQUEEN (A)
  • (29) WESLEY FOFANA (D)
  • (50) MAX MERRICK (P)
ALLENATORE CHELSEA
  • Liam Rosenior
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (39) MATVEY SAFONOV (P)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (5) MARQUINHOS (D)
  • (25) NUNO MENDES (D)
  • (2) ACHRAF HAKIMI (D)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (87) JOÃO NEVES (C)
  • (17) VITINHA (C)
  • (10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (24) SENNY MAYULU (C)
  • (19) LEE KANG-IN (C)
  • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (27) DRO FERNÁNDEZ (C)
  • (49) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (89) RENATO MARIN (P)
  • (4) BERALDO (D)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
PREPARTITA

Chelsea - Paris Saint-Germain è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Chelsea - Paris Saint-Germain sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Chelsea si trova 6° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Chelsea ha segnato 17 gol e ne ha subiti 10; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Chelsea e Paris Saint-Germain si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match Chelsea ha vinto 2 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Chelsea-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain (2N, 3P); si tratta della sua striscia senza successi più lunga contro un’avversaria nella competizione (al pari di quella contro il Bayern Monaco, tra aprile 2005 e settembre 2025).
  • Il Paris Saint-Germain è imbattuto nelle ultime cinque partite contro squadre inglesi in UEFA Champions League (4V, 1N) e potrebbe arrivare a sei contro queste squadre per la prima volta nella competizione.
  • Il Paris Saint-Germain punta a superare per la quarta volta di fila una squadra inglese nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League (dopo Liverpool, Aston Villa e Arsenal la scorsa annata). Prima della scorsa stagione, i parigini erano riusciti ad eliminare una formazione inglese solo due volte su sei nei turni a eliminazione diretta nella competizione.
  • Il Chelsea parte con tre gol di svantaggio e solo una squadra nella storia della UEFA Champions League è riuscita a eliminare i detentori del titolo nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso l'andata con almeno tre gol di scarto: il Deportivo La Coruña contro il Milan nei quarti di finale del 2003-04 (sconfitta per 1-4 in trasferta, vittoria per 4-0 in casa).
  • Il Chelsea ha perso le ultime tre partite della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League e non è mai arrivato a quattro sconfitte di fila; nella gara d'andata ha subito cinque gol, soli due in meno di quanti ne ha incassati al massimo in un doppio confronto a eliminazione diretta nella competizione (7 in totale vs Bayern Monaco nel 2019-20, ottavi di finale).
  • Il Paris Saint-Germain ha vinto il 66.7% delle partite nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League con Luis Enrique (12/18). Tra gli allenatori con almeno 15 gare alla guida di una squadra nella fase a eliminazione diretta, questa è la percentuale di vittorie più alta, a pari merito con quella dello stesso Luis Enrique con il Barcellona (66.7% - 10/15).
  • Nella gara d'andata tra Paris Saint-Germain (5) e Chelsea (2) sono stati segnati sette gol con soli 18 tiri totali. Tra le partite a eliminazione diretta con almeno 5 gol segnati, solo una (dal 2003-04) ha registrato una percentuale realizzativa delle conclusioni più alta in UEFA Champions League: il 41.2% tra Manchester City e Schalke 04 nel marzo 2019 (7 reti con 17 tiri totali).
  • Il Paris Saint-Germain ha più marcatori diversi (esclusi autogol) di qualsiasi altra squadra in UEFA Champions League in questa annata (13); si tratta già del suo record in una singola edizione, superando i 12 della scorsa stagione, quando il club parigino si aggiudicò il trofeo.
  • Enzo Fernández è il giocatore del Chelsea con più partecipazioni attive (5) in UEFA Champions League in questa stagione (3 gol, 2 assist), collezionando un gol e un assist anche nella gara d'andata contro il Paris Saint-Germain; è anche il giocatore dei Blues con più defensive line-breaking passes (12) e occasioni create (13) in questa edizione.
  • Khvicha Kvaratskhelia ha una media di un gol (6) o un assist (4) ogni 63 minuti nella UEFA Champions League di questa stagione (10 in 10 partite): la miglior media per un giocatore del Paris SG con almeno cinque partecipazioni attive in una singola edizione, davanti a Kylian Mbappé nel 2022-23 (65).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ChelseaParis Saint-Germain
Partite giocate911
Numero di partite vinte56
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati1931
Gol totali subiti1517
Media gol subiti per partita1.71.5
Percentuale possesso palla55.668.6
Numero totale di passaggi48767419
Numero totale di passaggi riusciti43526745
Tiri nello specchio della porta4785
Percentuale di tiri in porta51.652.8
Numero totale di cross137161
Numero medio di cross riusciti2444
Duelli per partita vinti377510
Duelli per partita persi416457
Corner subiti2329
Corner guadagnati5272
Numero di punizioni a favore93121
Numero di punizioni concesse11491
Tackle totali142185
Percentuale di successo nei tackle57.759.5
Fuorigiochi totali1921
Numero totale di cartellini gialli138
Numero totale di cartellini rossi12

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