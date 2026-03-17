Incontro terminato, Chelsea 0, Paris Saint Germain 3.
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Incontro terminato, Chelsea 0, Paris Saint Germain 3.
Secondo tempo terminato, Chelsea 0, Paris Saint Germain 3.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:47
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Moisés Caicedo (Chelsea).22:46
Gara riprende.22:42
Trevoh Chalobah(Chelsea) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:42
Gara momentaneamente sospesa, Trevoh Chalobah (Chelsea) per infortunio.22:39
Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto.22:36
Tiro parato. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alejandro Garnacho.22:34
Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto.22:31
Tentativo fallito. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Liam Delap.22:30
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.22:29
Sostituzione, Chelsea. Tosin Adarabioyo sostituisce Marc Cucurella.22:28
Tiro respinto. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Trevoh Chalobah.22:27
Liam Delap (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Willian Pacho (Paris Saint Germain).22:25
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Désiré Doué da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Josh Acheampong (Chelsea).22:24
Tiro parato. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roméo Lavia.22:23
Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Ousmane Dembélé.22:23
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Nuno Mendes.22:22
Roméo Lavia (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).22:21
Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:21
Gol! Chelsea 0, Paris Saint Germain 3. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra.22:18
Tiro parato. Liam Delap (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.22:17
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).22:17
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, Chelsea. Roméo Lavia sostituisce Enzo Fernández.22:16
Sostituzione, Chelsea. Liam Delap sostituisce João Pedro.22:16
Sostituzione, Chelsea. Alejandro Garnacho sostituisce Cole Palmer.22:15
Sostituzione, Paris Saint Germain. Désiré Doué sostituisce Bradley Barcola per infortunio.22:15
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:15
Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tentativo fallito. João Pedro (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Marc Cucurella.22:12
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Bradley Barcola (Paris Saint Germain) per infortunio.22:11
Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).22:09
Trevoh Chalobah (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).22:09
Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).22:08
Fallo di mano di Cole Palmer (Chelsea).22:07
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).22:05
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03
Fallo di Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).22:03
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).22:02
Sostituzione, Chelsea. Josh Acheampong sostituisce Mamadou Sarr.22:01
Inizia il Secondo tempo Chelsea 0, Paris Saint Germain 2.22:02
Sostituzione, Paris Saint Germain. Senny Mayulu sostituisce João Neves.22:01
Primo tempo terminato, Chelsea 0, Paris Saint Germain 2.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Robert Sánchez (Chelsea).21:43
Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha.21:43
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Matvey Safonov (Paris Saint Germain).21:43
Tiro parato. Jorrel Hato (Chelsea) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Trevoh Chalobah con suggerimento di testa.21:43
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Paris Saint Germain).21:42
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).21:41
Tiro parato. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Moisés Caicedo.21:41
Fuorigioco. Andrey Santos(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Cole Palmer e' colto in fuorigioco.21:39
Matvey Safonov (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Andrey Santos (Chelsea).21:36
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Matvey Safonov (Paris Saint Germain).21:36
Tiro parato. João Pedro (Chelsea) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Robert Sánchez.21:36
Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ousmane Dembélé.21:36
Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).21:34
Cole Palmer (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vitinha.21:33
Fuorigioco. Khvicha Kvaratskhelia(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Warren Zaïre-Emery e' colto in fuorigioco.21:32
Andrey Santos (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).21:26
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Paris Saint Germain).21:25
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bradley Barcola (Paris Saint Germain).21:24
Tiro respinto. João Pedro (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrey Santos.21:24
Tentativo fallito. João Pedro (Chelsea) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Cole Palmer con cross.21:23
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).21:21
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Mamadou Sarr (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).21:19
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:18
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:17
Gol! Chelsea 0, Paris Saint Germain 2. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Achraf Hakimi in seguito a un contropiede.21:14
Tiro respinto. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area.21:13
Matvey Safonov (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Andrey Santos (Chelsea).21:09
Tiro respinto. Trevoh Chalobah (Chelsea) un colpo di testa da centro area. Assist di Enzo Fernández con suggerimento di testa.21:09
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).21:09
Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jorrel Hato.21:09
Tiro respinto. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di destro da fuori area.21:08
Gol! Chelsea 0, Paris Saint Germain 1. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.21:06
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di João Pedro (Chelsea).21:05
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stamford Bridge
Città: Londra
Capienza: 41798 spettatori19:48
Chelsea - Paris Saint-Germain è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Chelsea - Paris Saint-Germain sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente Chelsea si trova 6° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Chelsea ha segnato 17 gol e ne ha subiti 10; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.
Chelsea e Paris Saint-Germain si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match Chelsea ha vinto 2 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Chelsea-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Chelsea
|Paris Saint-Germain
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|5
|6
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|3
|Gol totali segnati
|19
|31
|Gol totali subiti
|15
|17
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.5
|Percentuale possesso palla
|55.6
|68.6
|Numero totale di passaggi
|4876
|7419
|Numero totale di passaggi riusciti
|4352
|6745
|Tiri nello specchio della porta
|47
|85
|Percentuale di tiri in porta
|51.6
|52.8
|Numero totale di cross
|137
|161
|Numero medio di cross riusciti
|24
|44
|Duelli per partita vinti
|377
|510
|Duelli per partita persi
|416
|457
|Corner subiti
|23
|29
|Corner guadagnati
|52
|72
|Numero di punizioni a favore
|93
|121
|Numero di punizioni concesse
|114
|91
|Tackle totali
|142
|185
|Percentuale di successo nei tackle
|57.7
|59.5
|Fuorigiochi totali
|19
|21
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|2
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