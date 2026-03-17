Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Manchester City - Real Madrid è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Real Madrid sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Manchester City si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Manchester City ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Manchester City e Real Madrid si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match Manchester City ha vinto 5 volte, il Real Madrid ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Manchester City-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester City ha perso tre delle ultime quattro partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid (1V), lo stesso numero di sconfitte subite nei primi 12 incontri con i Blancos nella competizione (4V, 5N, 3P).

Il Real Madrid punta a eliminare il Manchester City dalla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la quinta volta (dopo il 2015-16, 2021-22, 2023-24 e 2024-25); solo il Bayern Monaco è stato eliminato da una singola avversaria in più di cinque occasioni nella fase a eliminazione diretta della competizione (7 volte contro il Real Madrid).

Dopo i quarti di finale del 2014-15 con il Bayern Monaco (7-4 il punteggio complessivo vs Porto), Pep Guardiola non ha mai più visto la sua squadra superare un turno a eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo aver perso la gara d'andata, non essendoci riuscito in ciascuna delle cinque occasioni successive, di cui tutte le tre affrontate con il Manchester City.

Il Real Madrid ha vinto la gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee con almeno 3 gol di scarto in 36 occasioni; nelle 35 situazioni del genere precedenti nessuna squadra è mai riuscita a eliminarlo nella gara di ritorno.

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, potrebbe non raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva (eliminato ai playoff nel 2024-25), dopo che nelle prime 15 edizioni da allenatore nella competizione era successo solo una volta (2016-17 con il Manchester City).

Álvaro Arbeloa potrebbe diventare il primo allenatore del Real Madrid a vincere tutte le sue prime quattro gare nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League; al momento è già uno dei soli due allenatori, insieme a Carlo Ancelotti, ad aver vinto le prime tre.

Il Manchester City ha tentato solo otto tiri e registrato un xG di 0.59 nella gara d'andata, entrambi record negativi per i Citizens in una partita di UEFA Champions League in questa stagione. Prima della scorsa settimana, il Real Madrid subiva in media 15 tiri e 1.51 xG contro nella competizione in questa stagione.

Oltre ad aver segnato tutti i tre gol della sua squadra nella vittoria per 3-0, Fede Valverde ha completato più dribbling (4), vinto più duelli (11) ed effettuato più contrasti (4) di qualsiasi altro giocatore del Real Madrid nella gara d'andata contro il Manchester City la scorsa settimana.

Erling Haaland non ha tentato alcun tiro nella gara d'andata contro il Real Madrid; è stata solo la seconda volta nella sua carriera in UEFA Champions League in cui gli è successo, dopo la sfida contro il Paris Saint-Germain con il Borussia Dortmund nel marzo 2020, e quindi è stata la prima volta in assoluto in 38 presenze nella competizione con il Man City.

Thiago Pitarch del Real Madrid - alla sua prima da titolare nella competizione - ha completato nella gara di andata tutti i 18 passaggi effettuati sotto alta pressione degli avversari contro il Manchester City. Tra i giocatori che hanno registrato il 100% in questo dato nelle gare d'andata degli ottavi di finale di questa stagione, nessuno ha tentato così tanti passaggi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: