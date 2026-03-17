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Manchester City-Real Madrid: 1-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Etihad Stadium di Manchester
17 Marzo 2026 ore 21:00
Manchester City
1
Real Madrid
2
Partita finita
Arbitro: Clément Turpin
  1. 22' 0-1 Vinícius Júnior (R)
  2. 41' 1-1 Erling Haaland
  3. 90+3' 1-2 Vinícius Júnior
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Manchester City 1, Real Madrid 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Manchester City 1, Real Madrid 2.22:54

  3. 90'+3'

    Gol! Manchester City 1, Real Madrid 2. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aurélien Tchouaméni con cross.22:53

  4. 90'+2'

    Decisione VAR: no gol Manchester City 1-1 Real Madrid.22:52

  5. 90'+1'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Vinícius Júnior (Real Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:51

  6. 90'+1'

    Fuorigioco. Federico Valverde(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.22:51

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  9. 90'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Real Madrid).22:50

  10. 89'

    Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abdukodir Khusanov.22:49

  11. 86'

    Fallo di Fran García (Real Madrid).22:46

  12. 86'

    Antoine Semenyo (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  13. 85'

    Dean Huijsen (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  15. 85'

    Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).22:45

  16. 83'

    Sostituzione, Real Madrid. Dani Carvajal sostituisce Trent Alexander-Arnold.22:43

  17. 82'

    Fuorigioco. Eduardo Camavinga(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.22:42

  18. 80'

    Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:40

  19. 80'

    Fallo di Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).22:40

  21. 80'

    Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  22. 80'

    Fallo di Manuel Ángel (Real Madrid).22:39

  23. 80'

    Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  24. 78'

    Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Rayan Aït-Nouri e' colto in fuorigioco.22:38

  25. 78'

    Tiro parato. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.22:38

  27. 76'

    Fallo di Antonio Rüdiger (Real Madrid).22:36

  28. 76'

    Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  29. 76'

    Kylian Mbappé (Real Madrid) e' ammonito.22:36

  30. 74'

    Sostituzione, Real Madrid. Manuel Ángel sostituisce Thiago Pitarch.22:34

  31. 74'

    Sostituzione, Real Madrid. Eduardo Camavinga sostituisce Arda Güler.22:34

  33. 74'

    Sostituzione, Manchester City. Nico González sostituisce Rodri.22:33

  34. 73'

    Tentativo fallito. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nathan Aké.22:33

  35. 73'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).22:32

  36. 71'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Real Madrid).22:31

  37. 70'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:30

  39. 69'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:29

  40. 69'

    Tiro parato. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.22:29

  41. 69'

    Sostituzione, Real Madrid. Kylian Mbappé sostituisce Brahim Díaz.22:29

  42. 68'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:28

  43. 66'

    Tentativo fallito. Abdukodir Khusanov (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jérémy Doku da calcio d'angolo.22:26

  45. 66'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:26

  46. 65'

    Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:24

  47. 65'

    Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  48. 63'

    Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Jérémy Doku e' colto in fuorigioco.22:23

  49. 62'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:22

  51. 60'

    Tentativo fallito. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Abdukodir Khusanov.22:20

  52. 58'

    Fallo di mano di Rayan Cherki (Manchester City).22:18

  53. 57'

    Sostituzione, Manchester City. Antoine Semenyo sostituisce Matheus Nunes.22:16

  54. 56'

    Sostituzione, Manchester City. Omar Marmoush sostituisce Erling Haaland.22:16

  55. 55'

    Fallo di Brahim Díaz (Real Madrid).22:15

  57. 55'

    Marc Guéhi (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15

  58. 55'

    Tiro respinto. Marc Guéhi (Manchester City) un tiro di destro da fuori area.22:15

  59. 55'

    Tiro respinto. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area.22:15

  60. 55'

    Tiro respinto. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rodri.22:14

  61. 54'

    Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:14

  63. 54'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayan Aït-Nouri.22:14

  64. 53'

    Fuorigioco. Aurélien Tchouaméni(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.22:13

  65. 51'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Dean Huijsen (Real Madrid).22:10

  66. 50'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da centro area tira alto.22:09

  67. 50'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémy Doku con cross.22:09

  69. 47'

    Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:06

  70. 45'

    Sostituzione, Manchester City. Nathan Aké sostituisce Tijjani Reijnders.22:04

  71. 45'

    Sostituzione, Manchester City. Marc Guéhi sostituisce Rúben Dias.22:04

  72. Inizia il Secondo tempo Manchester City 1, Real Madrid 1.22:05

  73. 45'

    Sostituzione, Real Madrid. Andrii Lunin sostituisce Thibaut Courtois per infortunio.22:04

  75. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Manchester City 1, Real Madrid 1.21:50

  76. 45'+4'

    Abdukodir Khusanov (Manchester City) e' ammonito per fallo.21:48

  77. 45'+4'

    Fallo di Abdukodir Khusanov (Manchester City).21:48

  78. 45'+4'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  81. 44'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Manchester City).21:43

  82. 43'

    Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra.21:42

  83. 41'

    Gol! Manchester City 1, Real Madrid 1. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:41

  84. 41'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).21:40

  85. 40'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Erling Haaland (Manchester City).21:39

  87. 39'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Erling Haaland (Manchester City).21:39

  88. 39'

    Tiro respinto. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area.21:38

  89. 38'

    Fallo di Tijjani Reijnders (Manchester City).21:38

  90. 38'

    Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  91. 38'

    Tiro parato. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aurélien Tchouaméni.21:37

  93. 36'

    Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:36

  94. 35'

    Tiro parato. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arda Güler.21:35

  95. 30'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:29

  96. 28'

    Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arda Güler in seguito a un contropiede.21:27

  97. 26'

    Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:26

  99. 26'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku con passaggio filtrante.21:26

  100. 24'

    Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Brahim Díaz in seguito a un contropiede.21:23

  101. 23'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.21:23

  102. 22'

    Gol! Manchester City 0, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:21

  103. 20'

    Bernardo Silva (Manchester City) e' stato espulso.21:20

  105. 20'

    Decisione VAR: rigore Real Madrid.21:19

  106. 17'

    Rigore concesso da Bernardo Silva (Manchester City) per un fallo di mano in area.21:17

  107. 17'

    Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Brahim Díaz.21:17

  108. 17'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Federico Valverde.21:16

  109. 13'

    Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bernardo Silva.21:13

  111. 13'

    Matheus Nunes (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  112. 13'

    Fallo di Arda Güler (Real Madrid).21:12

  113. 10'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Fran García (Real Madrid).21:10

  114. 10'

    Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Rodri.21:10

  115. 6'

    Fallo di Matheus Nunes (Manchester City).21:06

  117. 6'

    Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  118. 6'

    Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da centro area.21:05

  119. 4'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).21:03

  120. 4'

    Tiro parato. Rodri (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tijjani Reijnders.21:03

  121. 3'

    Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:02

  123. Tiro parato. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:01

  124. Inizia il Primo tempo.21:00

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  127. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Etihad Stadium
    Città: Manchester
    Capienza: 55000 spettatori19:55

Formazioni Manchester City - Real Madrid

Manchester City
Real Madrid
TITOLARI MANCHESTER CITY
  • (25) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (45) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
  • (21) RAYAN AÏT-NOURI (D)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (27) MATHEUS NUNES (D)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (C)
  • (4) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (20) BERNARDO SILVA (C)
  • (16) RODRI (C)
  • (10) RAYAN CHERKI (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
  • (47) PHIL FODEN (C)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (26) SAVINHO (A)
  • (7) OMAR MARMOUSH (A)
  • (14) NICO GONZÁLEZ (C)
  • (33) NICO O'REILLY (C)
  • (42) ANTOINE SEMENYO (A)
  • (15) MARC GUÉHI (D)
  • (1) JAMES TRAFFORD (P)
  • (5) JOHN STONES (D)
  • (6) NATHAN AKÉ (D)
  • (82) RICO LEWIS (D)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
  • Pep Guardiola
TITOLARI REAL MADRID
  • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
  • (24) DEAN HUIJSEN (D)
  • (12) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
  • (20) FRAN GARCÍA (D)
  • (22) ANTONIO RÜDIGER (D)
  • (15) ARDA GÜLER (C)
  • (14) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (45) THIAGO PITARCH (C)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (C)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (A)
  • (21) BRAHIM DÍAZ (A)
PANCHINA REAL MADRID
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (37) MANUEL ÁNGEL (C)
  • (28) JORGE CESTERO (C)
  • (16) GONZALO GARCÍA (A)
  • (30) FRANCO MASTANTUONO (A)
  • (27) DIEGO AGUADO (D)
  • (18) ÁLVARO CARRERAS (D)
  • (38) CÉSAR PALACIOS (C)
  • (2) DANI CARVAJAL (D)
  • (4) DAVID ALABA (D)
  • (13) ANDRII LUNIN (P)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
ALLENATORE REAL MADRID
  • Álvaro Arbeloa
PREPARTITA

Manchester City - Real Madrid è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.
Arbitro di Manchester City - Real Madrid sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Manchester City si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Manchester City ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Manchester City e Real Madrid si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match Manchester City ha vinto 5 volte, il Real Madrid ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Manchester City-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Manchester City ha perso tre delle ultime quattro partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid (1V), lo stesso numero di sconfitte subite nei primi 12 incontri con i Blancos nella competizione (4V, 5N, 3P).
  • Il Real Madrid punta a eliminare il Manchester City dalla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la quinta volta (dopo il 2015-16, 2021-22, 2023-24 e 2024-25); solo il Bayern Monaco è stato eliminato da una singola avversaria in più di cinque occasioni nella fase a eliminazione diretta della competizione (7 volte contro il Real Madrid).
  • Dopo i quarti di finale del 2014-15 con il Bayern Monaco (7-4 il punteggio complessivo vs Porto), Pep Guardiola non ha mai più visto la sua squadra superare un turno a eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo aver perso la gara d'andata, non essendoci riuscito in ciascuna delle cinque occasioni successive, di cui tutte le tre affrontate con il Manchester City.
  • Il Real Madrid ha vinto la gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee con almeno 3 gol di scarto in 36 occasioni; nelle 35 situazioni del genere precedenti nessuna squadra è mai riuscita a eliminarlo nella gara di ritorno.
  • L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, potrebbe non raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva (eliminato ai playoff nel 2024-25), dopo che nelle prime 15 edizioni da allenatore nella competizione era successo solo una volta (2016-17 con il Manchester City).
  • Álvaro Arbeloa potrebbe diventare il primo allenatore del Real Madrid a vincere tutte le sue prime quattro gare nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League; al momento è già uno dei soli due allenatori, insieme a Carlo Ancelotti, ad aver vinto le prime tre.
  • Il Manchester City ha tentato solo otto tiri e registrato un xG di 0.59 nella gara d'andata, entrambi record negativi per i Citizens in una partita di UEFA Champions League in questa stagione. Prima della scorsa settimana, il Real Madrid subiva in media 15 tiri e 1.51 xG contro nella competizione in questa stagione.
  • Oltre ad aver segnato tutti i tre gol della sua squadra nella vittoria per 3-0, Fede Valverde ha completato più dribbling (4), vinto più duelli (11) ed effettuato più contrasti (4) di qualsiasi altro giocatore del Real Madrid nella gara d'andata contro il Manchester City la scorsa settimana.
  • Erling Haaland non ha tentato alcun tiro nella gara d'andata contro il Real Madrid; è stata solo la seconda volta nella sua carriera in UEFA Champions League in cui gli è successo, dopo la sfida contro il Paris Saint-Germain con il Borussia Dortmund nel marzo 2020, e quindi è stata la prima volta in assoluto in 38 presenze nella competizione con il Man City.
  • Thiago Pitarch del Real Madrid - alla sua prima da titolare nella competizione - ha completato nella gara di andata tutti i 18 passaggi effettuati sotto alta pressione degli avversari contro il Manchester City. Tra i giocatori che hanno registrato il 100% in questo dato nelle gare d'andata degli ottavi di finale di questa stagione, nessuno ha tentato così tanti passaggi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Manchester CityReal Madrid
Partite giocate911
Numero di partite vinte58
Numero di partite perse33
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati1527
Gol totali subiti1213
Media gol subiti per partita1.31.2
Percentuale possesso palla60.056.2
Numero totale di passaggi55245855
Numero totale di passaggi riusciti50115164
Tiri nello specchio della porta6176
Percentuale di tiri in porta59.254.7
Numero totale di cross143132
Numero medio di cross riusciti3634
Duelli per partita vinti413516
Duelli per partita persi371500
Corner subiti2756
Corner guadagnati5465
Numero di punizioni a favore93128
Numero di punizioni concesse93120
Tackle totali127166
Percentuale di successo nei tackle59.862.0
Fuorigiochi totali1010
Numero totale di cartellini gialli1522
Numero totale di cartellini rossi13

Manchester City - Real Madrid Live

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