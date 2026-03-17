Incontro terminato, Manchester City 1, Real Madrid 2.
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Incontro terminato, Manchester City 1, Real Madrid 2.
Secondo tempo terminato, Manchester City 1, Real Madrid 2.22:54
Gol! Manchester City 1, Real Madrid 2. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aurélien Tchouaméni con cross.22:53
Decisione VAR: no gol Manchester City 1-1 Real Madrid.22:52
GOL CANCELLATO DAL VAR: Vinícius Júnior (Real Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:51
Fuorigioco. Federico Valverde(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Real Madrid).22:50
Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abdukodir Khusanov.22:49
Fallo di Fran García (Real Madrid).22:46
Antoine Semenyo (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Dean Huijsen (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).22:45
Sostituzione, Real Madrid. Dani Carvajal sostituisce Trent Alexander-Arnold.22:43
Fuorigioco. Eduardo Camavinga(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.22:42
Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:40
Fallo di Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).22:40
Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Fallo di Manuel Ángel (Real Madrid).22:39
Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Rayan Aït-Nouri e' colto in fuorigioco.22:38
Tiro parato. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.22:38
Fallo di Antonio Rüdiger (Real Madrid).22:36
Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Kylian Mbappé (Real Madrid) e' ammonito.22:36
Sostituzione, Real Madrid. Manuel Ángel sostituisce Thiago Pitarch.22:34
Sostituzione, Real Madrid. Eduardo Camavinga sostituisce Arda Güler.22:34
Sostituzione, Manchester City. Nico González sostituisce Rodri.22:33
Tentativo fallito. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nathan Aké.22:33
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).22:32
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Real Madrid).22:31
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:29
Tiro parato. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.22:29
Sostituzione, Real Madrid. Kylian Mbappé sostituisce Brahim Díaz.22:29
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:28
Tentativo fallito. Abdukodir Khusanov (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jérémy Doku da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:26
Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:24
Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fuorigioco. Rayan Cherki(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Jérémy Doku e' colto in fuorigioco.22:23
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:22
Tentativo fallito. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Abdukodir Khusanov.22:20
Fallo di mano di Rayan Cherki (Manchester City).22:18
Sostituzione, Manchester City. Antoine Semenyo sostituisce Matheus Nunes.22:16
Sostituzione, Manchester City. Omar Marmoush sostituisce Erling Haaland.22:16
Fallo di Brahim Díaz (Real Madrid).22:15
Marc Guéhi (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Tiro respinto. Marc Guéhi (Manchester City) un tiro di destro da fuori area.22:15
Tiro respinto. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area.22:15
Tiro respinto. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rodri.22:14
Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:14
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayan Aït-Nouri.22:14
Fuorigioco. Aurélien Tchouaméni(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.22:13
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Dean Huijsen (Real Madrid).22:10
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da centro area tira alto.22:09
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémy Doku con cross.22:09
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:06
Sostituzione, Manchester City. Nathan Aké sostituisce Tijjani Reijnders.22:04
Sostituzione, Manchester City. Marc Guéhi sostituisce Rúben Dias.22:04
Inizia il Secondo tempo Manchester City 1, Real Madrid 1.22:05
Sostituzione, Real Madrid. Andrii Lunin sostituisce Thibaut Courtois per infortunio.22:04
Primo tempo terminato, Manchester City 1, Real Madrid 1.21:50
Abdukodir Khusanov (Manchester City) e' ammonito per fallo.21:48
Fallo di Abdukodir Khusanov (Manchester City).21:48
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Manchester City).21:43
Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra.21:42
Gol! Manchester City 1, Real Madrid 1. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:41
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).21:40
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Erling Haaland (Manchester City).21:39
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Erling Haaland (Manchester City).21:39
Tiro respinto. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area.21:38
Fallo di Tijjani Reijnders (Manchester City).21:38
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Tiro parato. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aurélien Tchouaméni.21:37
Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:36
Tiro parato. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arda Güler.21:35
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:29
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arda Güler in seguito a un contropiede.21:27
Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:26
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku con passaggio filtrante.21:26
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Brahim Díaz in seguito a un contropiede.21:23
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.21:23
Gol! Manchester City 0, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:21
Bernardo Silva (Manchester City) e' stato espulso.21:20
Decisione VAR: rigore Real Madrid.21:19
Rigore concesso da Bernardo Silva (Manchester City) per un fallo di mano in area.21:17
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Brahim Díaz.21:17
Vinícius Júnior (Real Madrid) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Federico Valverde.21:16
Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bernardo Silva.21:13
Matheus Nunes (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Fallo di Arda Güler (Real Madrid).21:12
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Fran García (Real Madrid).21:10
Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Rodri.21:10
Fallo di Matheus Nunes (Manchester City).21:06
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da centro area.21:05
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).21:03
Tiro parato. Rodri (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tijjani Reijnders.21:03
Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:02
Tiro parato. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Etihad Stadium
Città: Manchester
Capienza: 55000 spettatori19:55
Manchester City - Real Madrid è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.
Arbitro di Manchester City - Real Madrid sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente Manchester City si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Manchester City ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.
In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.
Manchester City e Real Madrid si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match Manchester City ha vinto 5 volte, il Real Madrid ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Manchester City-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Manchester City
|Real Madrid
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|5
|8
|Numero di partite perse
|3
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|15
|27
|Gol totali subiti
|12
|13
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.2
|Percentuale possesso palla
|60.0
|56.2
|Numero totale di passaggi
|5524
|5855
|Numero totale di passaggi riusciti
|5011
|5164
|Tiri nello specchio della porta
|61
|76
|Percentuale di tiri in porta
|59.2
|54.7
|Numero totale di cross
|143
|132
|Numero medio di cross riusciti
|36
|34
|Duelli per partita vinti
|413
|516
|Duelli per partita persi
|371
|500
|Corner subiti
|27
|56
|Corner guadagnati
|54
|65
|Numero di punizioni a favore
|93
|128
|Numero di punizioni concesse
|93
|120
|Tackle totali
|127
|166
|Percentuale di successo nei tackle
|59.8
|62.0
|Fuorigiochi totali
|10
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|22
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|3
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