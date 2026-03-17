Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Bodø/Glimt è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 18:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Bodø/Glimt sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Sporting Lisbona si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Sporting Lisbona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; Bodø/Glimt ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15.

Sporting Lisbona e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Con uno svantaggio di tre gol maturato all'andata, lo Sporting Lisbona potrebbe essere la terza squadra portoghese a venire eliminata da un’avversaria norvegese nella fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea, dopo l’União de Leiria contro il Molde (Coppa UEFA 2003-2004) e lo stesso Sporting contro il Viking (Coppa UEFA 1999-2000).

Il Bodø/Glimt vanta il 100% di successi contro le squadre portoghesi nelle competizioni europee (3 vittorie su 3) e lo Sporting all'andata è stata la terza avversaria diversa battuta dai norvegesi (dopo il 3-2 contro il Porto e il 2-1 contro il Braga nella scorsa edizione dell'Europa League).

Lo Sporting Lisbona ha vinto tutte e tre le partite casalinghe contro squadre norvegesi nelle competizioni europee, mantenendo sempre la porta inviolata; una di queste è stata la vittoria per 4-0 contro il Lyn nel settembre 1971 (Coppa delle Coppe).

Lo Sporting Lisbona ha già ribaltato uno svantaggio di tre gol nella gara di ritorno della fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea, eliminando il Manchester United nei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1963-64 (sconfitta per 1-4 all'andata, vittoria per 5-0 in casa al ritorno).

Il Bodø/Glimt punta a diventare la seconda squadra norvegese a raggiungere i quarti di finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo il Rosenborg nell'edizione 1996-97.

Lo Sporting vive la sua più lunga serie senza vittorie nella fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea (sei partite - 3 pareggi e 3 sconfitte) e non è riuscito a segnare nelle ultime tre gare; non resta senza trovare la rete per quattro gare consecutive da settembre 1982 (4).

Il Bodø/Glimt ha vinto tutte le ultime cinque partite in questa competizione e potrebbe eguagliare la più lunga striscia di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per una squadra al di fuori dei cinque principali campionati europei (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia): le serie di sei succesi di fila di Benfica (1990), Spartak Mosca (1995) e Ajax (2021).

Kasper Høgh ha segnato cinque gol per il Bodø/Glimt in UEFA Champions League in questa stagione: solo due giocatori danesi hanno segnato di più in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League: Søren Lerby con l'Ajax nel 1979-80 (10) e Bent Löfqvist con il B1913 nel 1961-62 (6).

Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona ha registrato una media di 15.1 line-breaking passes ogni 90 minuti in UEFA Champions League in questa stagione, meno solo di Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund (18.3) tra i difensori (minimo 500 minuti giocati).

Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt è stato coinvolto in sei gol nelle sue ultime sei presenze in UEFA Champions League (4 gol, 2 assist); inoltre, solo Fede Valverde (5) ha più partecipazioni attive di Hauge nella fase a eliminazione diretta di questa edizione (4 - 2 gol, 2 assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: