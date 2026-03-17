Incontro terminato, Sporting Lisbona 5, Bodø / Glimt 0.
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Incontro terminato, Sporting Lisbona 5, Bodø / Glimt 0.
Secondo tempo supplementare terminato, Sporting Lisbona 5, Bodø / Glimt 0.21:23
Tentativo fallito. Zeno Debast (Sporting Lisbona) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.21:23
Fallo di Nuno Santos (Sporting Lisbona).21:22
Isak Määttä (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Gol! Sporting Lisbona 5, Bodø / Glimt 0. Rafael Nel (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daniel Bragança.21:20
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:19
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).21:18
Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.21:17
Rafael Nel (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt).21:17
Sostituzione, Sporting Lisbona. Rafael Nel sostituisce Luis Suárez.21:14
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) per infortunio.21:13
Tiro parato. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Patrick Berg con cross.21:13
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diomande (Sporting Lisbona).21:12
Tentativo fallito. Sondre Auklend (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:10
Sostituzione, Sporting Lisbona. Souleymane Faye sostituisce Trincão.21:09
Sostituzione, Sporting Lisbona. Ousmane Diomande sostituisce Maxi Araújo per infortunio.21:08
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt).21:08
Gara riprende.21:07
Gara momentaneamente sospesa, Maxi Araújo (Sporting Lisbona) per infortunio.21:06
Inizia il Secondo tempo supplementare Sporting Lisbona 4, Bodø / Glimt 0.21:04
Sostituzione, Bodø / Glimt. Haitam Aleesami sostituisce Jostein Gundersen.21:03
Daniel Bassi (Bodø / Glimt) e' ammonito.21:01
Primo tempo supplementare terminato, Sporting Lisbona 4, Bodø / Glimt 0.21:01
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:59
Nuno Santos (Sporting Lisbona) e' ammonito.20:57
Fallo di Trincão (Sporting Lisbona).20:57
Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57
Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).20:57
Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57
Gara riprende.20:54
Gara momentaneamente sospesa, Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) per infortunio.20:54
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).20:53
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:51
Daniel Bassi (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Tiro respinto. Daniel Bragança (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area. Assist di Nuno Santos con cross.20:50
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).20:50
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Zeno Debast (Sporting Lisbona).20:48
Tiro respinto. Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Daniel Bassi.20:48
Gol! Sporting Lisbona 4, Bodø / Glimt 0. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Trincão.20:45
Inizia il Primo tempo supplementare Sporting Lisbona 3, Bodø / Glimt 0.20:44
Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 3, Bodø / Glimt 0.20:38
Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).20:38
Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Zeno Debast (Sporting Lisbona).20:34
Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Sostituzione, Bodø / Glimt. Sondre Auklend sostituisce Sondre Fet.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).20:33
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Isak Määttä (Bodø / Glimt).20:30
Tiro parato. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuno Santos con cross.20:30
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).20:29
Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Ole Didrik Blomberg.20:27
Sostituzione, Bodø / Glimt. Daniel Bassi sostituisce Håkon Evjen.20:27
Fallo di Zeno Debast (Sporting Lisbona).20:27
Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:27
Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto da calcio d'angolo.20:26
Tiro respinto. Nuno Santos (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area.20:26
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).20:26
Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nuno Santos con cross.20:24
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).20:23
Tiro respinto. Zeno Debast (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area.20:23
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).20:23
Tiro parato. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:23
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).20:22
Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nuno Santos.20:22
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Jens Petter Hauge.20:22
Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.20:22
Gol! Sporting Lisbona 3, Bodø / Glimt 0. Luis Suárez (Sporting Lisbona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:21
Decisione VAR: rigore Sporting Lisbona.20:20
Rigore concesso da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) per un fallo di mano in area.20:18
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17
Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).20:17
Iván Fresneda (Sporting Lisbona) e' ammonito.20:16
Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:16
Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).20:15
Tiro parato. Zeno Debast (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Santos.20:13
Fuorigioco. Zeno Debast(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Luis Suárez e' colto in fuorigioco.20:12
Sostituzione, Sporting Lisbona. Daniel Bragança sostituisce Hidemasa Morita.20:11
Sostituzione, Sporting Lisbona. Nuno Santos sostituisce Pote.20:11
Kasper Høgh (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.20:10
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).20:10
Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Geny Catamo.20:09
Fuorigioco. Zeno Debast(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Pote e' colto in fuorigioco.20:08
Sostituzione, Sporting Lisbona. Zeno Debast sostituisce Eduardo Quaresma.20:07
Fuorigioco. Luis Suárez(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Pote e' colto in fuorigioco.20:06
Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luis Suárez con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:06
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).20:05
Gol! Sporting Lisbona 2, Bodø / Glimt 0. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luis Suárez.20:04
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).20:01
Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Tentativo fallito. Iván Fresneda (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maxi Araújo con cross.20:00
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Trincão con cross da calcio d'angolo.19:59
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:58
Tiro respinto. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area.19:58
Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Maxi Araújo con cross.19:58
Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morten Hjulmand.19:56
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:54
Tiro parato. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.19:53
Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Luis Suárez.19:50
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Hidemasa Morita con cross.19:50
Tiro parato. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:50
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.19:49
Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).19:49
Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49
Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 1, Bodø / Glimt 0.19:48
Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 1, Bodø / Glimt 0.19:31
Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).19:31
Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:28
Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:27
Tiro respinto. Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:27
Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.19:27
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Trincão (Sporting Lisbona).19:26
Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maxi Araújo.19:26
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:25
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).19:22
Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:22
Fallo di mano di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).19:21
Gol! Sporting Lisbona 1, Bodø / Glimt 0. Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Trincão con cross da calcio d'angolo.19:19
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:19
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:18
Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Iván Fresneda.19:17
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Trincão.19:16
Tiro respinto. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Geny Catamo.19:15
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).19:12
Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).19:10
Fallo di Pote (Sporting Lisbona).19:08
Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Kasper Høgh (Bodø / Glimt).19:07
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:06
Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area.19:06
Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Geny Catamo.19:02
Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maxi Araújo.19:02
Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jens Petter Hauge in seguito a un contropiede.19:01
Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).18:56
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maxi Araújo.18:55
Tentativo fallito. Iván Fresneda (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:55
Tiro respinto. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Maxi Araújo.18:54
Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Maxi Araújo.18:53
Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:52
Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.18:50
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).18:50
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).18:49
Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Geny Catamo con passaggio filtrante.18:49
Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Maxi Araújo.18:48
Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).18:45
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio José Alvalade
Città: Lisbona
Capienza: 50044 spettatori17:34
Sporting Lisbona - Bodø/Glimt è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 18:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Bodø/Glimt sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente Sporting Lisbona si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Sporting Lisbona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; Bodø/Glimt ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15.
Sporting Lisbona e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Lisbona-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Lisbona
|Bodø/Glimt
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|5
|5
|Numero di partite perse
|3
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|3
|Gol totali segnati
|17
|22
|Gol totali subiti
|14
|17
|Media gol subiti per partita
|1.6
|1.5
|Percentuale possesso palla
|49.0
|46.9
|Numero totale di passaggi
|4304
|4994
|Numero totale di passaggi riusciti
|3735
|4154
|Tiri nello specchio della porta
|41
|57
|Percentuale di tiri in porta
|54.7
|63.3
|Numero totale di cross
|102
|113
|Numero medio di cross riusciti
|23
|28
|Duelli per partita vinti
|421
|496
|Duelli per partita persi
|390
|539
|Corner subiti
|46
|87
|Corner guadagnati
|33
|37
|Numero di punizioni a favore
|121
|112
|Numero di punizioni concesse
|90
|101
|Tackle totali
|143
|189
|Percentuale di successo nei tackle
|58.7
|57.1
|Fuorigiochi totali
|11
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|19
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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