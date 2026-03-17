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Sporting Lisbona-Bodø/Glimt: 5-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio José Alvalade di Lisbona
17 Marzo 2026 ore 18:45
Sporting Lisbona
5
Bodø/Glimt
0
Partita finita
Arbitro: Sandro Schärer
  1. 34' 1-0 Gonçalo Inácio
  2. 61' 2-0 Pote
  3. 78' 3-0 Luis Suárez (R)
  4. 92' 4-0 Maxi Araújo
  5. 121' 5-0 Rafael Nel
0'
45'
90'
90'
124'

Incontro terminato, Sporting Lisbona 5, Bodø / Glimt 0.

  1. 120'+5'

    Secondo tempo supplementare terminato, Sporting Lisbona 5, Bodø / Glimt 0.21:23

  3. 120'+4'

    Tentativo fallito. Zeno Debast (Sporting Lisbona) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.21:23

  4. 120'+4'

    Fallo di Nuno Santos (Sporting Lisbona).21:22

  5. 120'+4'

    Isak Määttä (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22

  6. 120'+1'

    Gol! Sporting Lisbona 5, Bodø / Glimt 0. Rafael Nel (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daniel Bragança.21:20

  7. 120'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:19

  9. 120'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  10. 120'

    Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).21:18

  11. 118'

    Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.21:17

  12. 118'

    Rafael Nel (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  13. 118'

    Fallo di Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt).21:17

  15. 116'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Rafael Nel sostituisce Luis Suárez.21:14

  16. 115'

    Gara riprende.21:13

  17. 115'

    Gara momentaneamente sospesa, Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) per infortunio.21:13

  18. 114'

    Tiro parato. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Patrick Berg con cross.21:13

  19. 114'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diomande (Sporting Lisbona).21:12

  21. 111'

    Tentativo fallito. Sondre Auklend (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:10

  22. 110'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Souleymane Faye sostituisce Trincão.21:09

  23. 110'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Ousmane Diomande sostituisce Maxi Araújo per infortunio.21:08

  24. 110'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  25. 110'

    Fallo di Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt).21:08

  27. 109'

    Gara riprende.21:07

  28. 107'

    Gara momentaneamente sospesa, Maxi Araújo (Sporting Lisbona) per infortunio.21:06

  29. Inizia il Secondo tempo supplementare Sporting Lisbona 4, Bodø / Glimt 0.21:04

  30. 105'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Haitam Aleesami sostituisce Jostein Gundersen.21:03

  31. 105'+3'

    Daniel Bassi (Bodø / Glimt) e' ammonito.21:01

  33. 105'+3'

    Primo tempo supplementare terminato, Sporting Lisbona 4, Bodø / Glimt 0.21:01

  34. 105'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:59

  35. 104'

    Nuno Santos (Sporting Lisbona) e' ammonito.20:57

  36. 104'

    Fallo di Trincão (Sporting Lisbona).20:57

  37. 104'

    Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57

  39. 103'

    Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).20:57

  40. 103'

    Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57

  41. 101'

    Gara riprende.20:54

  42. 100'

    Gara momentaneamente sospesa, Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) per infortunio.20:54

  43. 100'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).20:53

  45. 98'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:51

  46. 98'

    Daniel Bassi (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  47. 97'

    Tiro respinto. Daniel Bragança (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area. Assist di Nuno Santos con cross.20:50

  48. 97'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).20:50

  49. 95'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Zeno Debast (Sporting Lisbona).20:48

  51. 95'

    Tiro respinto. Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Daniel Bassi.20:48

  52. 92'

    Gol! Sporting Lisbona 4, Bodø / Glimt 0. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Trincão.20:45

  53. Inizia il Primo tempo supplementare Sporting Lisbona 3, Bodø / Glimt 0.20:44

  54. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 3, Bodø / Glimt 0.20:38

  55. 90'+5'

    Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).20:38

  57. 90'+5'

    Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  58. 90'+2'

    Fallo di Zeno Debast (Sporting Lisbona).20:34

  59. 90'+2'

    Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34

  60. 90'+1'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Sondre Auklend sostituisce Sondre Fet.20:34

  61. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33

  63. 90'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).20:33

  64. 88'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  65. 88'

    Fallo di Isak Määttä (Bodø / Glimt).20:30

  66. 87'

    Tiro parato. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuno Santos con cross.20:30

  67. 87'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).20:29

  69. 85'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Ole Didrik Blomberg.20:27

  70. 84'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Daniel Bassi sostituisce Håkon Evjen.20:27

  71. 84'

    Fallo di Zeno Debast (Sporting Lisbona).20:27

  72. 84'

    Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:27

  73. 83'

    Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto da calcio d'angolo.20:26

  75. 83'

    Tiro respinto. Nuno Santos (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area.20:26

  76. 83'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).20:26

  77. 81'

    Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nuno Santos con cross.20:24

  78. 81'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).20:23

  79. 81'

    Tiro respinto. Zeno Debast (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area.20:23

  81. 80'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).20:23

  82. 80'

    Tiro parato. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:23

  83. 80'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).20:22

  84. 80'

    Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nuno Santos.20:22

  85. 79'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Jens Petter Hauge.20:22

  87. 79'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.20:22

  88. 78'

    Gol! Sporting Lisbona 3, Bodø / Glimt 0. Luis Suárez (Sporting Lisbona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:21

  89. 77'

    Decisione VAR: rigore Sporting Lisbona.20:20

  90. 75'

    Rigore concesso da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) per un fallo di mano in area.20:18

  91. 75'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17

  93. 75'

    Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).20:17

  94. 74'

    Iván Fresneda (Sporting Lisbona) e' ammonito.20:16

  95. 73'

    Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:16

  96. 73'

    Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  97. 73'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).20:15

  99. 71'

    Tiro parato. Zeno Debast (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Santos.20:13

  100. 69'

    Fuorigioco. Zeno Debast(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Luis Suárez e' colto in fuorigioco.20:12

  101. 68'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Daniel Bragança sostituisce Hidemasa Morita.20:11

  102. 68'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Nuno Santos sostituisce Pote.20:11

  103. 68'

    Kasper Høgh (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.20:10

  105. 68'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  106. 68'

    Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).20:10

  107. 66'

    Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Geny Catamo.20:09

  108. 65'

    Fuorigioco. Zeno Debast(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Pote e' colto in fuorigioco.20:08

  109. 64'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Zeno Debast sostituisce Eduardo Quaresma.20:07

  111. 63'

    Fuorigioco. Luis Suárez(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Pote e' colto in fuorigioco.20:06

  112. 63'

    Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luis Suárez con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:06

  113. 63'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).20:05

  114. 61'

    Gol! Sporting Lisbona 2, Bodø / Glimt 0. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luis Suárez.20:04

  115. 58'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).20:01

  117. 58'

    Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  118. 57'

    Tentativo fallito. Iván Fresneda (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maxi Araújo con cross.20:00

  119. 56'

    Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Trincão con cross da calcio d'angolo.19:59

  120. 55'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:58

  121. 55'

    Tiro respinto. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area.19:58

  123. 55'

    Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Maxi Araújo con cross.19:58

  124. 54'

    Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morten Hjulmand.19:56

  125. 52'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:54

  126. 50'

    Tiro parato. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.19:53

  127. 48'

    Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Luis Suárez.19:50

  129. 48'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Hidemasa Morita con cross.19:50

  130. 47'

    Tiro parato. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:50

  131. 46'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.19:49

  132. 46'

    Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).19:49

  133. 46'

    Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49

  135. Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 1, Bodø / Glimt 0.19:48

  136. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 1, Bodø / Glimt 0.19:31

  137. 45'+1'

    Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).19:31

  138. 45'+1'

    Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  139. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  141. 43'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  142. 43'

    Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:28

  143. 43'

    Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:27

  144. 43'

    Tiro respinto. Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:27

  145. 42'

    Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.19:27

  147. 42'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Trincão (Sporting Lisbona).19:26

  148. 41'

    Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maxi Araújo.19:26

  149. 40'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:25

  150. 37'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).19:22

  151. 37'

    Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:22

  153. 37'

    Fallo di mano di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).19:21

  154. 34'

    Gol! Sporting Lisbona 1, Bodø / Glimt 0. Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Trincão con cross da calcio d'angolo.19:19

  155. 34'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:19

  156. 33'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  157. 33'

    Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:18

  159. 32'

    Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Iván Fresneda.19:17

  160. 31'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Trincão.19:16

  161. 31'

    Tiro respinto. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Geny Catamo.19:15

  162. 27'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).19:12

  163. 27'

    Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  165. 25'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).19:10

  166. 23'

    Fallo di Pote (Sporting Lisbona).19:08

  167. 23'

    Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  168. 22'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Kasper Høgh (Bodø / Glimt).19:07

  169. 21'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:06

  171. 21'

    Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area.19:06

  172. 18'

    Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Geny Catamo.19:02

  173. 17'

    Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maxi Araújo.19:02

  174. 16'

    Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jens Petter Hauge in seguito a un contropiede.19:01

  175. 11'

    Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).18:56

  177. 11'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

  178. 10'

    Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maxi Araújo.18:55

  179. 10'

    Tentativo fallito. Iván Fresneda (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:55

  180. 9'

    Tiro respinto. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Maxi Araújo.18:54

  181. 8'

    Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Maxi Araújo.18:53

  183. 8'

    Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:52

  184. 6'

    Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.18:50

  185. 5'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  186. 5'

    Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).18:50

  187. 5'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).18:49

  189. 5'

    Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  190. 4'

    Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Geny Catamo con passaggio filtrante.18:49

  191. 3'

    Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Maxi Araújo.18:48

  192. Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).18:45

  193. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  195. Inizia il Primo tempo.18:45

  196. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

  198. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio José Alvalade
    Città: Lisbona
    Capienza: 50044 spettatori17:34

Formazioni Sporting Lisbona - Bodø/Glimt

Sporting Lisbona
Bodø/Glimt
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (1) RUI SILVA (P)
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (72) EDUARDO QUARESMA (D)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (20) MAXI ARAÚJO (D)
  • (5) HIDEMASA MORITA (C)
  • (42) MORTEN HJULMAND (C)
  • (17) TRINCÃO (C)
  • (10) GENY CATAMO (C)
  • (8) POTE (C)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (23) DANIEL BRAGANÇA (C)
  • (26) OUSMANE DIOMANDE (D)
  • (90) RAFAEL NEL (A)
  • (58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
  • (15) SOULEYMANE FAYE (A)
  • (13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (6) ZENO DEBAST (D)
  • (11) NUNO SANTOS (D)
  • (78) MAURO COUTO (A)
  • (52) JOÃO SIMÕES (C)
  • (41) DIEGO CALLAI (P)
  • (12) JOÃO VIRGÍNIA (P)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Rui Manuel Gomes Borges
TITOLARI BODø/GLIMT
  • (12) NIKITA HAIKIN (P)
  • (6) JOSTEIN GUNDERSEN (D)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (4) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (19) SONDRE FET (C)
  • (7) PATRICK BERG (C)
  • (26) HÅKON EVJEN (C)
  • (10) JENS PETTER HAUGE (A)
  • (9) KASPER HØGH (A)
  • (11) OLE DIDRIK BLOMBERG (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
  • (2) VILLADS NIELSEN (D)
  • (8) SONDRE AUKLEND (C)
  • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
  • (14) ULRIK SALTNES (C)
  • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
  • (94) AUGUST MIKKELSEN (A)
  • (21) ANDREAS HELMERSEN (A)
  • (23) MAGNUS RIISNÆS (C)
  • (24) DANIEL BASSI (A)
  • (5) HAITAM ALEESAMI (D)
  • (22) ANDERS KLYNGE (C)
  • (45) ISAK SJONG (P)
ALLENATORE BODø/GLIMT
  • Kjetil Knutsen
PREPARTITA

Sporting Lisbona - Bodø/Glimt è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 18:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Bodø/Glimt sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Sporting Lisbona si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Sporting Lisbona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; Bodø/Glimt ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15.

Sporting Lisbona e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Con uno svantaggio di tre gol maturato all'andata, lo Sporting Lisbona potrebbe essere la terza squadra portoghese a venire eliminata da un’avversaria norvegese nella fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea, dopo l’União de Leiria contro il Molde (Coppa UEFA 2003-2004) e lo stesso Sporting contro il Viking (Coppa UEFA 1999-2000).
  • Il Bodø/Glimt vanta il 100% di successi contro le squadre portoghesi nelle competizioni europee (3 vittorie su 3) e lo Sporting all'andata è stata la terza avversaria diversa battuta dai norvegesi (dopo il 3-2 contro il Porto e il 2-1 contro il Braga nella scorsa edizione dell'Europa League).
  • Lo Sporting Lisbona ha vinto tutte e tre le partite casalinghe contro squadre norvegesi nelle competizioni europee, mantenendo sempre la porta inviolata; una di queste è stata la vittoria per 4-0 contro il Lyn nel settembre 1971 (Coppa delle Coppe).
  • Lo Sporting Lisbona ha già ribaltato uno svantaggio di tre gol nella gara di ritorno della fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea, eliminando il Manchester United nei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1963-64 (sconfitta per 1-4 all'andata, vittoria per 5-0 in casa al ritorno).
  • Il Bodø/Glimt punta a diventare la seconda squadra norvegese a raggiungere i quarti di finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo il Rosenborg nell'edizione 1996-97.
  • Lo Sporting vive la sua più lunga serie senza vittorie nella fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea (sei partite - 3 pareggi e 3 sconfitte) e non è riuscito a segnare nelle ultime tre gare; non resta senza trovare la rete per quattro gare consecutive da settembre 1982 (4).
  • Il Bodø/Glimt ha vinto tutte le ultime cinque partite in questa competizione e potrebbe eguagliare la più lunga striscia di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per una squadra al di fuori dei cinque principali campionati europei (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia): le serie di sei succesi di fila di Benfica (1990), Spartak Mosca (1995) e Ajax (2021).
  • Kasper Høgh ha segnato cinque gol per il Bodø/Glimt in UEFA Champions League in questa stagione: solo due giocatori danesi hanno segnato di più in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League: Søren Lerby con l'Ajax nel 1979-80 (10) e Bent Löfqvist con il B1913 nel 1961-62 (6).
  • Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona ha registrato una media di 15.1 line-breaking passes ogni 90 minuti in UEFA Champions League in questa stagione, meno solo di Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund (18.3) tra i difensori (minimo 500 minuti giocati).
  • Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt è stato coinvolto in sei gol nelle sue ultime sei presenze in UEFA Champions League (4 gol, 2 assist); inoltre, solo Fede Valverde (5) ha più partecipazioni attive di Hauge nella fase a eliminazione diretta di questa edizione (4 - 2 gol, 2 assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting LisbonaBodø/Glimt
Partite giocate911
Numero di partite vinte55
Numero di partite perse33
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati1722
Gol totali subiti1417
Media gol subiti per partita1.61.5
Percentuale possesso palla49.046.9
Numero totale di passaggi43044994
Numero totale di passaggi riusciti37354154
Tiri nello specchio della porta4157
Percentuale di tiri in porta54.763.3
Numero totale di cross102113
Numero medio di cross riusciti2328
Duelli per partita vinti421496
Duelli per partita persi390539
Corner subiti4687
Corner guadagnati3337
Numero di punizioni a favore121112
Numero di punizioni concesse90101
Tackle totali143189
Percentuale di successo nei tackle58.757.1
Fuorigiochi totali1113
Numero totale di cartellini gialli1913
Numero totale di cartellini rossi01

ENEL

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