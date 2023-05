GOL! MANCHESTER CITY - Real Madrid 1-0! Rete di Bernardo Silva. Verticale geniale di De Bruyne per il portoghese che, da solo davanti a Courtois, calcia di potenza sul primo palo dove il portiere non puó arrivare. 21:25

ANCORA COURTOIS A DIRE DI NO A HAALAND! Colpo di testa del norvegese, incredibile parata dell'ex Atlético che mette in angolo.21:22

Modric in scivolata chiude De Bruyne in angolo: altro corner per il City.21:21

84% di possesso palla per la squadra di Guardiola, Real che si difende ma non riesce a ripartire.21:17

HAALAND! Lancio di de Bruyne, il norvegese salta anche Courtois ma non ha piú lo spazio per il tiro.21:08

Strano errore di Bernardo Silva che non controlla un facile pallone sulla fascia: tensione anche per il portoghese.21:03

Sfida tra possibili palloni d'oro: Erling Haaland ha segnato 35 gol in 28 presenze totali di UEFA Champions League, Vinícius Júnior ha preso parte a 12 gol in 11 presenze in questa Champions, realizzando sette gol e servendo cinque assist.20:20

Ancelotti aveva un unico dubbio, in difesa, con Militao che supera la concorrenza di Rudiger per fare coppia con Alaba. Confermato Camavinga da terzino sinistro, tridente pesante con Rodrygo, Benzema e Vinicius.20:15

Si deciderà tutto in questa gara, dopo il pareggio per 1-1 dell'andata: in vantaggio le Merengues con Vinicius, pareggio di De Bruyne nel secondo tempo.18:16

Tutto pronto per la Semifinale di ritorno di Champions League, all'Etihad Stadium il Manchester City di Guardiola e il Real Madrid di Ancelotti si affrontano per decidere chi sará l'avversaria dell'Inter nella Finale di Istanbul.20:06

PREPARTITA

Manchester City-Real Madrid è valevole per il ritorno di semifinale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester. Arbitro di Manchester City-Real Madrid sarà Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

La vincente incontrerà l’Inter nella finale di Champions che si disputerà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul sabato 10 giugno 2023.

La partita di andata ha visto pareggiare 1-1 le due squadre con reti nel primo tempo per il Real Madrid di Vinicius e pareggio nel secondo tempo di Kevin De Bruyne. Partita molto tesa e sentita con forti polemiche a fine match per il pareggio del Manchester City che andava annullato. Lo dimostra le immagini di Bein Sport che mostrano la palla uscita poco prima del gol. “La palla era fuori limite. È tutto. Lo ha detto la tecnologia” ha commentato Carlo Ancelotti. “Non capisco perché il VAR non l’abbia verificato. L’arbitro stasera non ha prestato attenzione a molte cose”.

Le due squadre schierano la stessa formazioni dell’andata. Due ammoniti per parte: Kroos e Camavinga per il Real, Gundogan e Bernardo Silva per il Manchester City. Nessun giocatore però rischia l’eventuale finale in quanto non diffidato.

Probabili formazioni Manchester City-Real Madrid

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guadiola

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in diretta TV e streaming

Manchester City-Real Madrid si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 17 maggio. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video.