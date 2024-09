PREPARTITA

Young Boys - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - Aston Villa sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Dove vedere Young Boys-Aston Villa di Champions League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Young Boys-Aston Villa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 17 settembre.

Young Boys-Aston Villa è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

