Vittoria convincente dell'Inter che porta via tre punti da Amsterdam grazie alle due reti di testa di Thuram siglate a cavallo dell'intervallo, entrambe su calci d'angolo battuti da Hakan Calhanoglu. Qualche rimpianto per l'Ajax, vicinissimo al vantaggio con Godts due minuti prima del vantaggio nerazzurro, nell'occasione decisivo Yann Sommer. Nel secondo tempo gli uomini di Chivu sono partiti a tutta creando diverse palle gol, prima e dopo il raddoppio, gestendo poi senza particolari problemi il resto della seconda frazione.
Nerazzurri a quota tre punti e momentaneamente quarti per differenza reti, al pari dell'Arsenal, attesa delle gare in programma domani. L'Ajax rimanda invece l'appuntamento con la vittoria in Champions e resta fermo a zero punti in classifica.
Nel prossimo turno l'Inter ospiterà lo Slavia Praga a San Siro mentre gli olandesi saranno di scena a Marsiglia contro l'Olympique.
90'+4'
Triplice fischi di Oliver. Ajax-Inter finisce 0-2, decisiva la doppietta di Marcus Thuram.22:52
90'+3'
Fallo di mano di Dolberg, ultimi scampoli di partita.22:52
90'+2'
Chiude in attacco l'Ajax ma l'Inter sta chiudendo tutti gli spazi senza particolari affanni.22:51
90'+1'
Numero di Zielinski a centrocampo che poi guadagna un calcio di punizione prezioso per far scorrere ancora il cronometro.22:49
90'
Tre minuti di recupero.22:50
90'
OCCASIONE AJAX! Cross morbido di Gaaei dalla destra, Sommer non ci arriva in uscita alta ma Dolberg non trova la porta di testa.22:49
88'
Triangolo largo tra Bonny e Dumfries, la palla a rimorchio del francese per Frattesi viene però letta bene dalla difesa di casa che la recupera.22:47
87'
Sostituzione Inter: fuori anche Marcus Thuram, dentro Ange-Yoan Bonny.22:46
87'
Sostituzione Inter: Chivu risparmia qualche minuto ad Hakan Calhanoglu, al suo posto entra Petar Sucic.22:46
85'
Cross dalla destra di Raul Moro, Dumfries fa buona guardia su Edvardsen, toccando la palla per Sommer.22:44
84'
Ultimo cambio in casa Ajax: Ko Itakura lascia il posto a Josip Sutalo.22:43
83'
Giropalla prolungato dei nerazzurri che stanno cercando di addormentare il match.22:42
82'
Thuram ci prova ancora di testa su calcio d'angolo, stavolta non trova lo specchio da posizione defilata.22:40
81'
ESPOSITO! Thuram prolunga una rimessa laterale in area per Esposito, sinistro immediato in girata e palla deviata in calcio d'angolo.22:40
80'
Sostituzione Inter: esce anche Federico Dimarco, al suo posto entra Carlos Augusto.22:39
80'
Sostituzione Inter: Chivu prova a rivitalizzare i suoi togliendo Nicolò Barella per inserire Piotr Zielinski.22:39
79'
Contropiede dell'Inter, Dumfries tenta il servizio in orizzontale per Thuram, la palla sbatte sul braccio di McConnell ma per Oliver non c'è nulla.22:38
78'
Sembra essere subentrata un po' di stanchezza tra i giocatori dell'Inter che ora stanno subendo eccessivamente il palleggio prolungato dei padroni di casa.22:37
76'
Sostituzione Ajax: esce anche Youri Regeer, entra Oscar Gloukh.22:35
76'
Sostituzione Ajax: fuori Mika Godts, dentro l'ex Lazio Raul Moro.22:35
76'
Dimarco al cross basso dalla sinistra, la difesa dei lancieri chiude in corner.22:35
75'
Si è abbassato il ritmo della gara, anche e soprattuto per merito dell'Inter che sta cercando di gestire il doppio vantaggio.22:34
74'
Cross teso di Wijndal dalla sinistra, Klaassen la tocca di testa mandando la palla ampiamente sopra la traversa.22:32
73'
Giallo per Baas dopo il fallo su Pio Esposito.22:33
73'
Intervento provvidenziale di De Vrij che interrompe col tacco il dialogo in area tra Edvardsen e Dolberg. Poi Esposito guadagna un calcio di punizione nel cerchio di centrocampo.22:32
71'
Tentativo di combinazione volante in area tra Dimarco e Akanji, la palla di ritorno dello svizzero è però troppo lunga. L'Ajax non riesce però a ripartire e il possesso torna nerazzurro.22:30
70'
Spunto di Akanji che conquista un calcio di punizione in zona offensiva, molto utile per spezzare il ritmo dell'Ajax.22:29
69'
Sostituzione Inter: Chivu toglie Henrikh Mkhitaryan e inserisce Davide Frattesi.22:28
68'
Spinge l'Ajax che sta provando a riaprire la gara. Inter schiacciata nella propria area.22:27
67'
Sgambetto di Mkhitaryan su Edvardsen, Oliver estrae il giallo per l'armeno.22:26
65'
Lancio di Bastoni per Barella, troppo lungo per poco. Il centrocampista della Nazionale si sarebbe trovato a tu per tu con Jaros.22:24
63'
Sostituzione Ajax: fuori anche Wout Weghorst, dentro Kasper Dolberg.22:22
63'
Sostituzione Ajax: esce Kenneth Taylor, entra James McConnell.22:22
62'
Ci prova l'Ajax, spinto anche a gran voce dal proprio pubblico. Momento non semplice per l'Inter che sta tentando di non far riaprire il match ai padroni di casa.22:21
59'
ANCORA INTER! Thuram per Esposito a rimorchio, tocco verticale in area per Dumfries che non trova però il tempo per la battuta a rete da pochi passi. Iniziano a essere tante le chances create dai nerazzurri.22:19
59'
Godts perde palla al limite dell'area nerazzurra, Dumfries si invola sulla destra ma viene fermato da un fischio di Oliver per un fallo su Calhanoglu. Il direttore di gara si scusa coi nerazzurri per la potenziale azione pericolosa fermata in anticipo.22:18
57'
OCCASIONE INTER! Thuram si traveste da esterno, crossa al centro per Barella che addomestica il pallone per Dimarco. Il destro dell'esterno nerazzurro è però debole e viene gestito in due tempi da Jaros.22:16
56'
Gioco fermo. Regeer rimane a terra dopo un contatto con Thuram. Oliver ferma tutto per verificare le condizioni olandese che, poco dopo si rialza senza conseguenze.22:15
55'
Anticipo netto di De Vrij su Weghorst e servizio per Barella che conquista un calcio di punizione prezioso nel cerchio di centrocampo. Respira l'Inter che ora sta cercando di abbassare il ritmo.22:15
52'
OCCASIONE INTER! Barella ha tanto spazio sulla destra, crossa rasoterra sul primo palo per Thuram ma il francese non tocca la sfera da ottima posizione, lasciandola scorrere per un compagno alle spalle che non c'è.22:12
51'
Esposito lotta in area di rigore ma il suo tocco non raggiunge Thuram. Prova sin qui positiva dell'attaccante italiano.22:10
50'
Lancio verticale di Taylor, De Vrij scherma Weghorst col corpo e Sommer raccoglie il pallone senza problemi.22:08
47'
GOL! Ajax-INTER 0-2! Rete di Thuram. Altro colpo di testa vincente del francese su corner di Calhanoglu dalla destra, stavolta in posizione centrale svettando su Klaassen e Itakura. Raddoppio dell'Inter!
OCCASIONE INTER! Volata di Dumfries sulla destra, palla in mezzo per Esposito che la difende col corpo e serve un cioccolatino a Calhanoglu. Il turco sceglie la conclusione di potenza che carambola in corner.22:06
46'
Si ricomincia!22:04
Nella seconda frazione dovrà arrivare per forza di cose lo sbilanciamento in fase offensiva dei padroni di casa, probabilmente anche con l'ingresso di Gloukh e Dolberg dalla panchina. Chivu dovrà infondere tranquillità ai suoi per cercare di sfruttare gli spazi e chiudere quindi il match.22:02
Dopo mezz'ora senza emozioni, la gara della Johan Cruijff Arena si accende sull'asse Pio Eposito-Marcus Thuram. Il baby nerazzurro pesca il francese che si porta la palla sul destro in area e sfiora il vantaggio con un rasoterra a incrociare che esce di poco. Subito dopo Oliver concede un calcio di rigore ai nerazzurri dopo una trattenuta di Baas sempre su Thuram. Il fischietto inglese viene però richiamato dal VAR e annulla tutto per un fallo precedente del francese. Al 40' ci pensa Sommer a tenere a galla i nerazzurri chiudendo lo specchio a Godts lanciato a rete, poco dopo arriva invece il vantaggio dell'Inter su calcio d'angolo. Calhanoglu pennella in area dalla destra, Thuram anticipa tutti siglando la rete che decide, per ora, il match.21:54
45'+4'
Fine primo tempo. Ajax-Inter 0-1 dopo la rete di Thuram al 42' su assist da fermo di Calhanoglu.22:01
45'+3'
Palla di Calhanoglu troppo alta per tutti. Nulla di fatto sull'ultima chance nerazzurra della prima frazione.21:49
45'+3'
Punizione per l'Inter che fa salire molti uomini in area di rigore a pochi secondi dalla fine del primo tempo.21:48
45'+2'
Dumfries sfida Wijndal in velocità sulla destra ma perde il confronto e il pallone. Il numero due nerazzurro era stato pescato da Dimarco con una sventagliata precisa dalla sinistra.21:47
45'
Tre minuti di recupero.21:45
45'
Tuffo di testa di Weghorst in area che non trova la porta. L'attaccante olandese era però in fuorigioco.21:44
44'
Confusione in campo con l'Ajax che prova ad attaccare a testa bassa e l'Inter che non riesce a ripartire.21:44
42'
GOL! Ajax-INTER 0-1! Rete di Thuram. Stacco imperioso del francese che anticipa tutti sul corner di Calhanoglu e fredda Jaros dal limite dell'area piccola.
Gran lancio di Calhanoglu per Dumfries, tutto solo sulla destra. L'olandese alza la testa ma non trova linee di passaggio per Esposito, la difesa di casa chiude in corner.21:42
40'
MIRACOLO DI SOMMER! Godts scatta dalla propria metà campo su un lancio perfetto di Edvardsen, si presenta a tu per tu con Sommer ma viene murato dal portiere svizzero che salva i suoi.22:20
39'
Ajax che si difende con ordine, l'Inter fa fatica a trovare sbocchi dalle parti di Jaros.21:39
38'
Attacca ancora l'Inter che ha alzato il baricentro in questa fase del match.21:37
36'
NIENTE RIGORE! Thuram aveva trattenuto Baas in precedenza, viene tolto anche il cartellino al difensore olandese.21:36
35'
VAR-check in corso. Oliver viene richiamato al monitor.21:35
34'
RIGORE PER L'INTER! Thuram prende il tempo in area a Baas che lo trattiene vistosamente da dietro. Per Oliver non ci sono dubbi, penalty per i nerazzurri.21:34
33'
OCCASIONE INTER! Esposito difende palla al limite e apre per Thuram, il francese libera il destro rasoterra sul secondo palo ma il pallone esce di un soffio!21:33
32'
Sgroppata di Barella che taglia centralmente ma sbaglia l'assist per Dimarco che avrebbe avuto un'autostrada spalancata verso la porta avversaria.21:32
31'
Mezz'ora con pochissime emozioni alla Johan Cruijff Arena.21:31
30'
Respinta corta della difesa olandese, ci prova Dimarco al volo ma mastica il pallone col mancino e non trova lo specchio.21:29
29'
Buona trama offensiva dell'Inter che porta Barella al cross dalla destra, murato in corner.21:29
28'
Oliver ferma tutto per verificare un possibile tocco di braccio di Dumfries in area. C'è però subito il via libera dal VAR che non ravvisa azioni irregolari dell'esterno olandese.21:28
28'
Punizione in zona offensiva per l'Ajax dopo un pestone di Bastoni ai danni di Klaassen.21:27
26'
Barella prolunga di testa nello spazio per Esposito, Regeer è però ben posizionato e anticipa l'attaccante nerazzurro.21:26
25'
Gran recupero di Dumfries che ruba palla a Godts e ferma un contropiede innescato da una palla persa da Mkhitaryan in palleggio.22:27
22'
Non funziona lo schema dell'Ajax sul corner, Oliver ferma tutto per fuorigioco dei lancieri.21:23
22'
De Vrij anticipa tutti in area e mette la palla in corner di testa.21:21
21'
Ingenuità di Akanji che esagera coi dribbling al limite della propria area e finisce per servire Klaassen. L'olandese non riesce però a rendersi efficace in zona offensiva. L'azione termina con un fallo di Bastoni che consegna un calcio di punizione ai padroni di casa.21:21
19'
Break di Barella che apre a sinistra per Dimarco, il cross dell'esterno nerazzurro non trova però compagni in area di rigore.21:19
17'
Sbracciata, forse involontaria, di Thuram ai danni di Edvardsen, Oliver estrae il giallo per il francese.21:18
17'
Cross di Edvardsen sul secondo palo, Dumfries anticipa Godts in area piccola.21:17
16'
L'Ajax sembra aver preso campo dopo l'inizio di partita piuttosto passivo. Ritmo comunque piuttosto basso sin qui.21:16
14'
Godts si libera di due nerazzurri con un colpo di tacco a metà campo e apre a destra per Gaaei, il destro del danese dal limite è però da dimenticare.21:14
13'
Dimarco abbatte Edvardsen lanciato a rete, il gioco era però fermo per un fischio precedente di Oliver.21:13
12'
Thuram prova il sombrero su Itakura, recupera Baas che ferma il francese.21:11
10'
Palla persa dall'Inter sulla trequarti offensiva, Dumfries è costretto al fallo tattico per fermare sul nascere il contropiede avversario con Barella che era rimasto a terra dopo un contatto con Klaassen.21:10
9'
Corpo a corpo tra Itakura ed Esposito, l'attaccante classe 2005 costringe al fallo il difensore giapponese.21:08
7'
Pressing altissimo dell'Inter, Mkhitaryan ruba palla a Regeer al limite dell'area ma per Oliver l'intervento dell'armeno è falloso.22:27
6'
Cross dalla destra di Gaaei dopo una buona trama offensiva dell'Ajax, blocca tutto Sommer in presa alta.21:06
5'
E' l'Inter, come da abitudine consolidata, a fare la partita, finora però senza creare nulla di pericoloso dalle parti di Jaros.21:05
3'
Colpo di tacco di Thuram verso il dischetto del rigore, non c'è però nessuno pronto a raccogliere l'invito del francese.21:03
2'
Azione di sfondamento dei nerazzurri, due spizzate di Esposito favoriscono la conclusione di Calhanoglu prima e Dimarco poi. Jaros blocca in due tempi rischiando la beffa, c'era Thuram in agguato.21:02
Subito un pallone in area olandese, la difesa libera in fallo laterale ma l'Inter rimane alta in pressione.21:01
Si comincia!21:00
E' tutto pronto, si attende solo il fischio d'inizio dell'arbitro Oliver.20:58
Chivu deve rinunciare precauzionalmente a Lautaro Martinez, alle prese con problemi alla schiena ma comunque in panchina, e decide dunque di lanciare nel massimo palcoscenico europeo Francesco Pio Esposito. Col baby nerazzurro ci sarà Thuram in attacco. Torna dal primo minuto Dimarco sulla sinistra dopo che a Torino era stato Carlos Augusto a partire titolare. Sulla destra confermato Dumfries così come Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella in mezzo. In difesa sarà De Vrij a dover cercare di limitare Weghorst con Bastoni e Akanji a completare il reparto. Tra i pali fiducia a Sommer nonostante la non brillantissima partita con la Juventus.22:27
Heitinga conferma dieci undicesimi della formazione che ha sconfitto 3-1 lo Zwolle in campionato. L'unico cambio è in attacco dove Edvardsen prende il posto dell'assente Berghuis sulla destra del tridente che vede Weghorst al centro e Godts, autore di una doppietta quattro giorni fa, sulla sinistra. In mezzo al campo c'è l'ex Inter Klaassen, capitano dei lancieri, ai suoi fianchi trovano ancora spazio Regeer e Taylor. Sulla linea difensiva davanti a Jaros ci saranno Gaaei e Wijndal sugli esterni mentre la coppia centrale è formata da Itakura e Baas.21:23
FORMAZIONI UFFICIALI: 3-5-2 per i nerazzurri. Sommer - Akanji, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Thuram, Esposito. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Zielinski, Sucic, L. Martinez, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck.22:27
FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-3 per i padroni di casa. Jaros - Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal - Regeer, Klaassen, Taylor - Edvardsen, Weghorst, Godts. A disposizione: Heerkens, Pasveer, Lucas Rosa, Moro, Dolberg, Gloukh, McConnell, Mokio, Fitz-Jim, Sutalo, Alders, Bounida.20:44
Tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate di Eredivisie per l'Ajax e due punti di distacco dalla capolista Feyenoord, un buon momento per gli uomini di Heitinga, compagno di Chivu proprio nei biancorossi da giocatore, che tornano col morale giusto in Champions League dopo due stagioni di assenza.20:57
Dirige il match l'inglese Oliver, coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring. Il quarto ufficiale è Barrott mentre in sala VAR ci sono Gillett e Salisbury.20:39
Si apre alla Johan Cruijff Arena la Champions League 2025/26 dell'Inter, chiamata a riscattare sin da subito non solo la batosta col Paris Saint Germain, che ha macchiato lo straordinario cammino europeo della passata stagione, ma anche l'avvio di campionato poco brillante sul piano dei risultati. Sarà una serata speciale per Cristian Chivu che esordisce in Champions da allenatore contro l'Ajax, squadra con cui aveva esordito da giocatore. Calcio d'inizio alle ore 21.20:57
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Ajax-Inter, gara valida per la prima giornata del girone unico di Champions League.20:32
Formazioni Ajax - Inter
Ajax
Inter
TITOLARI AJAX
(1) VÍTEZSLAV JAROS (P)
(15) YOURI BAAS (D)
(3) ANTON GAAEI (D)
(4) KO ITAKURA (D)
(5) OWEN WIJNDAL (D)
(8) KENNETH TAYLOR (C)
(6) YOURI REGEER (C)
(18) DAVY KLAASSEN (C)
(17) OLIVER EDVARDSEN (A)
(25) WOUT WEGHORST (A)
(11) MIKA GODTS (A)
PANCHINA AJAX
(24) JORTHY MOKIO (D)
(37) JOSIP SUTALO (D)
(7) RAÚL MORO (A)
(2) LUCAS ROSA (D)
(16) JAMES MCCONNELL (C)
(28) KIAN FITZ-JIM (C)
(10) OSCAR GLOUKH (C)
(22) REMKO PASVEER (P)
(43) RAYANE BOUNIDA (A)
(9) KASPER DOLBERG (A)
(41) GERALD ALDERS (D)
(12) JOERI HEERKENS (P)
ALLENATORE AJAX
John Heitinga
TITOLARI INTER
(1) YANN SOMMER (P)
(6) STEFAN DE VRIJ (D)
(25) MANUEL AKANJI (D)
(95) ALESSANDRO BASTONI (D)
(22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
(20) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
(32) FEDERICO DIMARCO (C)
(23) NICOLÒ BARELLA (C)
(2) DENZEL DUMFRIES (C)
(94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
(9) MARCUS THURAM (A)
PANCHINA INTER
(30) CARLOS AUGUSTO (D)
(13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
(16) DAVIDE FRATTESI (C)
(31) YANN BISSECK (D)
(11) LUIS HENRIQUE (A)
(17) ANDY DIOUF (C)
(15) FRANCESCO ACERBI (D)
(14) ANGE-YOAN BONNY (A)
(7) PIOTR ZIELINSKI (C)
(8) PETAR SUCIC (C)
(12) RAFFAELE DI GENNARO (P)
(10) LAUTARO MARTÍNEZ (A)
ALLENATORE INTER
Cristian Chivu
PREPARTITA
Ajax - Inter è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Arbitro di Ajax - Inter sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Attualmente Ajax si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Inter si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Ajax ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; l'Inter ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
Ajax e Inter si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Ajax non ha mai vinto, l'Inter ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Ajax-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Ajax non ha vinto nessuna delle quattro partite di Champions League contro l'Inter (1N, 3P); quella nerazzurra è la squadra che gli olandesi hanno affrontato più volte nella competizione tra quelle contro le quali non hanno mai vinto.
L'Inter è imbattuta in tutte le 12 partite (9V, 3N) di Champions League contro squadre olandesi; tra i paesi contro cui non ha mai registrato sconfitte, contro nessuno i nerazzurri hanno disputato più incontri.
Dopo aver vinto le prime tre partite di Champions League contro squadre italiane senza subire alcun gol, l'Ajax ha strappato il successo soltanto in tre delle successive 25 sfide (9N, 13P), tenendo la porta inviolata solo in tre occasioni.
Johnny Heitinga diventerà la quinta persona diversa ad avere sia giocato che allenato l'Ajax in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Johan Cruijff, Ronald Koeman, Frank de Boer e Danny Blind. Tutte le 12 presenze dell'ex difensore con l'Ajax nella competizione sono arrivate sotto la guida di Koeman o Blind.
Tra le stagioni 2022-23 e 2024-25, l'Inter ha tenuto la porta inviolata per 20 volte in Champions League: cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Tuttavia, i nerazzurri hanno subito 13 gol nelle ultime quattro partite disputate nella scorsa stagione, incassando almeno due reti a incontro.
L'Inter è la squadra che ha schierato le formazioni titolari con l’età media più alta nella scorsa Champions League (31 anni e 34 giorni): nove delle 15 formazioni schierate lo scorso torneo dai nerazzurri avevano un'età media di 30 o più anni.
Nessuna squadra ha realizzato più gol dell'Inter (7) a seguito di un cross nella scorsa Champions League; oltre un quarto delle reti segnate dai nerazzurri nel 2024-25 sono arrivate da questa situazione di gioco (27% - 7/26).
Lautaro Martínez ha segnato con il 39% dei suoi tiri nella scorsa Champions League (nove gol su 23 tentativi): si tratta della percentuale realizzativa più alta tra i giocatori che hanno tentato almeno 15 conclusioni nell'edizione 2024-25 del torneo.
Kenneth Taylor è stato sia il capocannoniere dell'Ajax (15) sia il miglior assistman (8) in tutte le competizioni durante la stagione 2024-25; da quando ha esordito in una grande competizione europea nel 2022-23, è anche il miglior marcatore del club in Europa (8 gol).
Manuel Akanji ha completato il 90% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità nella scorsa Champions League (226/251): è la percentuale più alta di qualsiasi difensore che ha tentato almeno 200 passaggi in questa particolare situazione di gioco.
