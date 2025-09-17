Nerazzurri a quota tre punti e momentaneamente quarti per differenza reti, al pari dell'Arsenal, attesa delle gare in programma domani. L'Ajax rimanda invece l'appuntamento con la vittoria in Champions e resta fermo a zero punti in classifica.

Vittoria convincente dell'Inter che porta via tre punti da Amsterdam grazie alle due reti di testa di Thuram siglate a cavallo dell'intervallo, entrambe su calci d'angolo battuti da Hakan Calhanoglu. Qualche rimpianto per l'Ajax, vicinissimo al vantaggio con Godts due minuti prima del vantaggio nerazzurro, nell'occasione decisivo Yann Sommer. Nel secondo tempo gli uomini di Chivu sono partiti a tutta creando diverse palle gol, prima e dopo il raddoppio, gestendo poi senza particolari problemi il resto della seconda frazione.

Si apre alla Johan Cruijff Arena la Champions League 2025/26 dell'Inter, chiamata a riscattare sin da subito non solo la batosta col Paris Saint Germain, che ha macchiato lo straordinario cammino europeo della passata stagione, ma anche l'avvio di campionato poco brillante sul piano dei risultati. Sarà una serata speciale per Cristian Chivu che esordisce in Champions da allenatore contro l'Ajax, squadra con cui aveva esordito da giocatore. Calcio d'inizio alle ore 21.20:57

Dirige il match l'inglese Oliver, coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring. Il quarto ufficiale è Barrott mentre in sala VAR ci sono Gillett e Salisbury.20:39

Tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate di Eredivisie per l'Ajax e due punti di distacco dalla capolista Feyenoord, un buon momento per gli uomini di Heitinga, compagno di Chivu proprio nei biancorossi da giocatore, che tornano col morale giusto in Champions League dopo due stagioni di assenza.20:57

Heitinga conferma dieci undicesimi della formazione che ha sconfitto 3-1 lo Zwolle in campionato. L'unico cambio è in attacco dove Edvardsen prende il posto dell'assente Berghuis sulla destra del tridente che vede Weghorst al centro e Godts, autore di una doppietta quattro giorni fa, sulla sinistra. In mezzo al campo c'è l'ex Inter Klaassen, capitano dei lancieri, ai suoi fianchi trovano ancora spazio Regeer e Taylor. Sulla linea difensiva davanti a Jaros ci saranno Gaaei e Wijndal sugli esterni mentre la coppia centrale è formata da Itakura e Baas.21:23

Chivu deve rinunciare precauzionalmente a Lautaro Martinez, alle prese con problemi alla schiena ma comunque in panchina, e decide dunque di lanciare nel massimo palcoscenico europeo Francesco Pio Esposito. Col baby nerazzurro ci sarà Thuram in attacco. Torna dal primo minuto Dimarco sulla sinistra dopo che a Torino era stato Carlos Augusto a partire titolare. Sulla destra confermato Dumfries così come Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella in mezzo. In difesa sarà De Vrij a dover cercare di limitare Weghorst con Bastoni e Akanji a completare il reparto. Tra i pali fiducia a Sommer nonostante la non brillantissima partita con la Juventus.22:27

Palla persa dall'Inter sulla trequarti offensiva, Dumfries è costretto al fallo tattico per fermare sul nascere il contropiede avversario con Barella che era rimasto a terra dopo un contatto con Klaassen.21:10

Godts si libera di due nerazzurri con un colpo di tacco a metà campo e apre a destra per Gaaei, il destro del danese dal limite è però da dimenticare.21:14

Barella prolunga di testa nello spazio per Esposito, Regeer è però ben posizionato e anticipa l'attaccante nerazzurro.21:26

Sgroppata di Barella che taglia centralmente ma sbaglia l'assist per Dimarco che avrebbe avuto un'autostrada spalancata verso la porta avversaria.21:32

Dumfries sfida Wijndal in velocità sulla destra ma perde il confronto e il pallone. Il numero due nerazzurro era stato pescato da Dimarco con una sventagliata precisa dalla sinistra.21:47

Dopo mezz'ora senza emozioni, la gara della Johan Cruijff Arena si accende sull'asse Pio Eposito-Marcus Thuram. Il baby nerazzurro pesca il francese che si porta la palla sul destro in area e sfiora il vantaggio con un rasoterra a incrociare che esce di poco. Subito dopo Oliver concede un calcio di rigore ai nerazzurri dopo una trattenuta di Baas sempre su Thuram. Il fischietto inglese viene però richiamato dal VAR e annulla tutto per un fallo precedente del francese. Al 40' ci pensa Sommer a tenere a galla i nerazzurri chiudendo lo specchio a Godts lanciato a rete, poco dopo arriva invece il vantaggio dell'Inter su calcio d'angolo. Calhanoglu pennella in area dalla destra, Thuram anticipa tutti siglando la rete che decide, per ora, il match.21:54

Nella seconda frazione dovrà arrivare per forza di cose lo sbilanciamento in fase offensiva dei padroni di casa, probabilmente anche con l'ingresso di Gloukh e Dolberg dalla panchina. Chivu dovrà infondere tranquillità ai suoi per cercare di sfruttare gli spazi e chiudere quindi il match.22:02

Anticipo netto di De Vrij su Weghorst e servizio per Barella che conquista un calcio di punizione prezioso nel cerchio di centrocampo. Respira l'Inter che ora sta cercando di abbassare il ritmo.22:15

OCCASIONE INTER! Thuram si traveste da esterno, crossa al centro per Barella che addomestica il pallone per Dimarco. Il destro dell'esterno nerazzurro è però debole e viene gestito in due tempi da Jaros.22:16

Tentativo di combinazione volante in area tra Dimarco e Akanji, la palla di ritorno dello svizzero è però troppo lunga. L'Ajax non riesce però a ripartire e il possesso torna nerazzurro.22:30

Si è abbassato il ritmo della gara, anche e soprattuto per merito dell'Inter che sta cercando di gestire il doppio vantaggio.22:34

Ajax - Inter è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

Arbitro di Ajax - Inter sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Ajax si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Inter si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Ajax ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; l'Inter ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Ajax e Inter si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Ajax non ha mai vinto, l'Inter ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Ajax-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Ajax non ha vinto nessuna delle quattro partite di Champions League contro l'Inter (1N, 3P); quella nerazzurra è la squadra che gli olandesi hanno affrontato più volte nella competizione tra quelle contro le quali non hanno mai vinto.

L'Inter è imbattuta in tutte le 12 partite (9V, 3N) di Champions League contro squadre olandesi; tra i paesi contro cui non ha mai registrato sconfitte, contro nessuno i nerazzurri hanno disputato più incontri.

Dopo aver vinto le prime tre partite di Champions League contro squadre italiane senza subire alcun gol, l'Ajax ha strappato il successo soltanto in tre delle successive 25 sfide (9N, 13P), tenendo la porta inviolata solo in tre occasioni.

Johnny Heitinga diventerà la quinta persona diversa ad avere sia giocato che allenato l'Ajax in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Johan Cruijff, Ronald Koeman, Frank de Boer e Danny Blind. Tutte le 12 presenze dell'ex difensore con l'Ajax nella competizione sono arrivate sotto la guida di Koeman o Blind.

Tra le stagioni 2022-23 e 2024-25, l'Inter ha tenuto la porta inviolata per 20 volte in Champions League: cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Tuttavia, i nerazzurri hanno subito 13 gol nelle ultime quattro partite disputate nella scorsa stagione, incassando almeno due reti a incontro.

L'Inter è la squadra che ha schierato le formazioni titolari con l’età media più alta nella scorsa Champions League (31 anni e 34 giorni): nove delle 15 formazioni schierate lo scorso torneo dai nerazzurri avevano un'età media di 30 o più anni.

Nessuna squadra ha realizzato più gol dell'Inter (7) a seguito di un cross nella scorsa Champions League; oltre un quarto delle reti segnate dai nerazzurri nel 2024-25 sono arrivate da questa situazione di gioco (27% - 7/26).

Lautaro Martínez ha segnato con il 39% dei suoi tiri nella scorsa Champions League (nove gol su 23 tentativi): si tratta della percentuale realizzativa più alta tra i giocatori che hanno tentato almeno 15 conclusioni nell'edizione 2024-25 del torneo.

Kenneth Taylor è stato sia il capocannoniere dell'Ajax (15) sia il miglior assistman (8) in tutte le competizioni durante la stagione 2024-25; da quando ha esordito in una grande competizione europea nel 2022-23, è anche il miglior marcatore del club in Europa (8 gol).

Manuel Akanji ha completato il 90% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità nella scorsa Champions League (226/251): è la percentuale più alta di qualsiasi difensore che ha tentato almeno 200 passaggi in questa particolare situazione di gioco.

