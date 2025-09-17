Incontro terminato, Bayern Monaco 3, Chelsea 1.
Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 3, Chelsea 1.22:56
Andrey Santos (Chelsea) e' ammonito per fallo.22:55
Nicolas Jackson (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Fallo di Andrey Santos (Chelsea).22:55
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:53
Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:53
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Tentativo fallito. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:52
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Fallo di Estêvão (Chelsea).22:51
Sostituzione, Bayern Monaco. Nicolas Jackson sostituisce Harry Kane.22:50
Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Serge Gnabry.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:50
Decisione VAR: no gol Bayern Monaco 3-1 Chelsea.22:49
GOL CANCELLATO DAL VAR: Cole Palmer (Chelsea) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:48
Fuorigioco. Andrey Santos(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Cole Palmer e' colto in fuorigioco.22:48
Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tosin Adarabioyo.22:47
Konrad Laimer (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:44
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:44
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:44
Andrey Santos (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Michael Olise (Bayern Monaco) e' ammonito.22:44
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:44
Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fuorigioco. Serge Gnabry(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.22:43
Sostituzione, Chelsea. Estêvão sostituisce Enzo Fernández.22:40
Gara riprende.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Trevoh Chalobah (Chelsea) per infortunio.22:36
Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:36
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Andrey Santos (Chelsea).22:35
Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:34
Trevoh Chalobah (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Tentativo fallito. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:34
Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).22:32
Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Luis Díaz.22:30
Sostituzione, Chelsea. Andrey Santos sostituisce Reece James.22:27
Sostituzione, Chelsea. Alejandro Garnacho sostituisce Pedro Neto.22:27
Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sacha Boey.22:27
Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Aleksandar Pavlovic.22:23
Gol! Bayern Monaco 3, Chelsea 1. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Serge Gnabry.22:22
Fuorigioco. Aleksandar Pavlovic(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Sacha Boey e' colto in fuorigioco.22:22
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).22:19
Cole Palmer (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Kane.22:19
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Robert Sánchez (Chelsea).22:16
Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konrad Laimer.22:16
Fallo di Serge Gnabry (Bayern Monaco).22:14
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Kane.22:14
Tiro parato. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Pedro.22:11
Gara riprende.22:10
Sostituzione, Bayern Monaco. Sacha Boey sostituisce Josip Stanisic per infortunio.22:10
Gara momentaneamente sospesa, Josip Stanisic (Bayern Monaco) per infortunio.22:10
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Josip Stanisic (Bayern Monaco) per infortunio.22:07
Fuorigioco. Moisés Caicedo(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Malo Gusto e' colto in fuorigioco.22:05
Sostituzione, Bayern Monaco. Min-Jae Kim sostituisce Jonathan Tah.22:04
Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 2, Chelsea 1.22:05
Primo tempo terminato, Bayern Monaco 2, Chelsea 1.21:48
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Chelsea).21:48
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Konrad Laimer.21:48
Fuorigioco. Luis Díaz(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Jonathan Tah e' colto in fuorigioco.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Robert Sánchez (Chelsea).21:45
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Chelsea).21:44
Jonathan Tah (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di João Pedro (Chelsea).21:43
Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:43
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Malo Gusto (Chelsea).21:42
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Tosin Adarabioyo (Chelsea).21:41
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Michael Olise.21:41
Tentativo fallito. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise.21:38
Tentativo fallito. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:36
Tiro respinto. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cole Palmer.21:36
Tentativo fallito. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pedro Neto.21:34
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:33
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:33
Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Gara riprende.21:31
Gara momentaneamente sospesa, João Pedro (Chelsea) per infortunio.21:30
Jonathan Tah (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.21:29
Gol! Bayern Monaco 2, Chelsea 1. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Malo Gusto in seguito a un contropiede.21:29
Gol! Bayern Monaco 2, Chelsea 0. Harry Kane (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:27
Rigore per Bayern Monaco. Harry Kane e'stato atterrato in area di rigore.21:26
Rigore concesso da Moisés Caicedo (Chelsea) per un fallo in area.21:26
Autorete di Trevoh Chalobah, Chelsea. Bayern Monaco 1, Chelsea 0..21:21
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, (Bayern Monaco).21:20
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).21:19
Tiro respinto. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Luis Díaz.21:19
Fuorigioco. Marc Cucurella(Chelsea) prova il lancio lungo, ma João Pedro e' colto in fuorigioco.21:19
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:18
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fuorigioco. Michael Olise(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Serge Gnabry e' colto in fuorigioco.21:16
Fallo di mano di Marc Cucurella (Chelsea).21:15
Tentativo fallito. Marc Cucurella (Chelsea) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Moisés Caicedo da calcio d'angolo.21:13
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:12
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:11
Tentativo fallito. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Josip Stanisic.21:10
Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Luis Díaz con cross.21:08
Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Cole Palmer.21:07
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Arena
Città: Monaco di Baviera
Capienza: 75000 spettatori19:52
Bayern Monaco - Chelsea è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Chelsea sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Bayern Monaco si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Chelsea si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Bayern Monaco ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; Chelsea ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
Bayern Monaco e Chelsea si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Bayern Monaco ha vinto 3 volte, Chelsea ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Bayern Monaco-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayern Monaco
|Chelsea
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
