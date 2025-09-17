Virgilio Sport
Bayern Monaco-Chelsea: 3-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera
17 Settembre 2025 ore 21:00
Bayern Monaco
3
Chelsea
1
Partita finita
Arbitro: José María Sánchez Martínez
  1. 20' 1-0 Trevoh Chalobah (A)
  2. 27' 2-0 Harry Kane (R)
  3. 29' 2-1 Cole Palmer
  4. 63' 3-1 Harry Kane
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Bayern Monaco 3, Chelsea 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 3, Chelsea 1.22:56

  3. 90'+6'

    Andrey Santos (Chelsea) e' ammonito per fallo.22:55

  4. 90'+6'

    Nicolas Jackson (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55

  5. 90'+6'

    Fallo di Andrey Santos (Chelsea).22:55

  6. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:53

  7. 90'+4'

    Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:53

  9. 90'+4'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  10. 90'+3'

    Tentativo fallito. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:52

  11. 90'+2'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51

  12. 90'+2'

    Fallo di Estêvão (Chelsea).22:51

  13. 90'+1'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Nicolas Jackson sostituisce Harry Kane.22:50

  15. 90'+1'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Serge Gnabry.22:50

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:50

  17. 90'

    Decisione VAR: no gol Bayern Monaco 3-1 Chelsea.22:49

  18. 89'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Cole Palmer (Chelsea) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:48

  19. 89'

    Fuorigioco. Andrey Santos(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Cole Palmer e' colto in fuorigioco.22:48

  21. 88'

    Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tosin Adarabioyo.22:47

  22. 85'

    Konrad Laimer (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:44

  23. 85'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:44

  24. 85'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  25. 85'

    Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:44

  27. 85'

    Andrey Santos (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  28. 85'

    Michael Olise (Bayern Monaco) e' ammonito.22:44

  29. 85'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:44

  30. 85'

    Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  31. 84'

    Fuorigioco. Serge Gnabry(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.22:43

  33. 81'

    Sostituzione, Chelsea. Estêvão sostituisce Enzo Fernández.22:40

  34. 78'

    Gara riprende.22:37

  35. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Trevoh Chalobah (Chelsea) per infortunio.22:36

  36. 77'

    Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:36

  37. 77'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  39. 76'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  40. 76'

    Fallo di Andrey Santos (Chelsea).22:35

  41. 75'

    Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:34

  42. 75'

    Trevoh Chalobah (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  43. 75'

    Tentativo fallito. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:34

  45. 73'

    Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).22:32

  46. 73'

    Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32

  47. 71'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Luis Díaz.22:30

  48. 68'

    Sostituzione, Chelsea. Andrey Santos sostituisce Reece James.22:27

  49. 68'

    Sostituzione, Chelsea. Alejandro Garnacho sostituisce Pedro Neto.22:27

  51. 68'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sacha Boey.22:27

  52. 64'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Aleksandar Pavlovic.22:23

  53. 63'

    Gol! Bayern Monaco 3, Chelsea 1. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Serge Gnabry.22:22

  54. 62'

    Fuorigioco. Aleksandar Pavlovic(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Sacha Boey e' colto in fuorigioco.22:22

  55. 60'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).22:19

  57. 60'

    Cole Palmer (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  58. 60'

    Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Kane.22:19

  59. 57'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Robert Sánchez (Chelsea).22:16

  60. 57'

    Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konrad Laimer.22:16

  61. 55'

    Fallo di Serge Gnabry (Bayern Monaco).22:14

  63. 55'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  64. 55'

    Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Kane.22:14

  65. 52'

    Tiro parato. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Pedro.22:11

  66. 51'

    Gara riprende.22:10

  67. 51'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Sacha Boey sostituisce Josip Stanisic per infortunio.22:10

  69. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Josip Stanisic (Bayern Monaco) per infortunio.22:10

  70. 49'

    Gara riprende.22:08

  71. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Josip Stanisic (Bayern Monaco) per infortunio.22:07

  72. 46'

    Fuorigioco. Moisés Caicedo(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Malo Gusto e' colto in fuorigioco.22:05

  73. 45'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Min-Jae Kim sostituisce Jonathan Tah.22:04

  75. Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 2, Chelsea 1.22:05

  76. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Bayern Monaco 2, Chelsea 1.21:48

  77. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Chelsea).21:48

  78. 45'+2'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Konrad Laimer.21:48

  79. 45'

    Fuorigioco. Luis Díaz(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Jonathan Tah e' colto in fuorigioco.21:46

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  82. 45'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Robert Sánchez (Chelsea).21:45

  83. 44'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Chelsea).21:44

  84. 43'

    Jonathan Tah (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  85. 43'

    Fallo di João Pedro (Chelsea).21:43

  87. 42'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:43

  88. 41'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Malo Gusto (Chelsea).21:42

  89. 40'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Tosin Adarabioyo (Chelsea).21:41

  90. 40'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Michael Olise.21:41

  91. 38'

    Tentativo fallito. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise.21:38

  93. 36'

    Tentativo fallito. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:36

  94. 36'

    Tiro respinto. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cole Palmer.21:36

  95. 34'

    Tentativo fallito. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pedro Neto.21:34

  96. 33'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:33

  97. 33'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  99. 33'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:33

  100. 33'

    Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  101. 31'

    Gara riprende.21:31

  102. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, João Pedro (Chelsea) per infortunio.21:30

  103. 29'

    Jonathan Tah (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.21:29

  105. 29'

    Gol! Bayern Monaco 2, Chelsea 1. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Malo Gusto in seguito a un contropiede.21:29

  106. 27'

    Gol! Bayern Monaco 2, Chelsea 0. Harry Kane (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:27

  107. 25'

    Rigore per Bayern Monaco. Harry Kane e'stato atterrato in area di rigore.21:26

  108. 25'

    Rigore concesso da Moisés Caicedo (Chelsea) per un fallo in area.21:26

  109. 20'

    Autorete di Trevoh Chalobah, Chelsea. Bayern Monaco 1, Chelsea 0..21:21

  111. 20'

    Gara riprende.21:20

  112. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bayern Monaco).21:20

  113. 19'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  114. 19'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).21:19

  115. 19'

    Tiro respinto. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Luis Díaz.21:19

  117. 18'

    Fuorigioco. Marc Cucurella(Chelsea) prova il lancio lungo, ma João Pedro e' colto in fuorigioco.21:19

  118. 17'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:18

  119. 17'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  120. 15'

    Fuorigioco. Michael Olise(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Serge Gnabry e' colto in fuorigioco.21:16

  121. 14'

    Fallo di mano di Marc Cucurella (Chelsea).21:15

  123. 13'

    Tentativo fallito. Marc Cucurella (Chelsea) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Moisés Caicedo da calcio d'angolo.21:13

  124. 12'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:12

  125. 11'

    Tentativo fallito. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:11

  126. 9'

    Tentativo fallito. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Josip Stanisic.21:10

  127. 8'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Luis Díaz con cross.21:08

  129. 7'

    Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Cole Palmer.21:07

  130. Inizia il Primo tempo.21:01

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Arena
    Città: Monaco di Baviera
    Capienza: 75000 spettatori19:52

Formazioni Bayern Monaco - Chelsea

Bayern Monaco
Chelsea
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (44) JOSIP STANISIC (D)
  • (27) KONRAD LAIMER (D)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (2) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (17) MICHAEL OLISE (C)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (7) SERGE GNABRY (C)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (14) LUIS DÍAZ (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (3) MIN-JAE KIM (D)
  • (23) SACHA BOEY (D)
  • (40) JONAS URBIG (P)
  • (11) NICOLAS JACKSON (A)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
  • (20) TOM BISCHOF (C)
  • (47) DAVID SANTOS (C)
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (30) CASSIANO KIALA (D)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
TITOLARI CHELSEA
  • (1) ROBERT SÁNCHEZ (P)
  • (27) MALO GUSTO (D)
  • (4) TOSIN ADARABIOYO (D)
  • (3) MARC CUCURELLA (D)
  • (23) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (7) PEDRO NETO (C)
  • (8) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (25) MOISÉS CAICEDO (C)
  • (24) REECE JAMES (C)
  • (10) COLE PALMER (C)
  • (20) JOÃO PEDRO (A)
PANCHINA CHELSEA
  • (41) ESTÊVÃO (A)
  • (29) WESLEY FOFANA (D)
  • (11) JAMIE GITTENS (A)
  • (49) ALEJANDRO GARNACHO (A)
  • (38) MARC GUIU (A)
  • (12) FILIP JØRGENSEN (P)
  • (35) TED CURD (P)
  • (17) ANDREY SANTOS (C)
  • (40) FACUNDO BUONANOTTE (C)
  • (32) TYRIQUE GEORGE (A)
  • (21) JORREL HATO (D)
  • (34) JOSH ACHEAMPONG (D)
ALLENATORE CHELSEA
  • Enzo Maresca
PREPARTITA

Bayern Monaco - Chelsea è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Chelsea sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Bayern Monaco si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Chelsea si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Bayern Monaco ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; Chelsea ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Bayern Monaco e Chelsea si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Bayern Monaco ha vinto 3 volte, Chelsea ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bayern Monaco-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bayern Monaco ha vinto tre delle ultime quattro partite contro il Chelsea in Champions League (1N, sconfitta ai rigori nella finale 2011-12), vincendo entrambe le sfide contro i Blues negli ottavi di finale del 2019-20 nei loro incontri più recenti (3-0 in trasferta e 4-1 in casa).
  • Il Chelsea ha perso il 60% delle partite contro il Bayern Monaco in Coppa dei Campioni/Champions League (1V, 1N, 3P); si tratta della percentuale di sconfitte più alta contro qualsiasi squadra affrontata in almeno cinque occasioni dai londinesi nelle due competizioni. Inoltre, solo il Barcellona (4) ha ottenuto più vittorie totali contro i Blues in Coppa dei Campioni/Champions League.
  • Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 11 partite casalinghe contro squadre inglesi in Champions League (8V, 2N): quella sconfitta è arrivata contro il Liverpool di Jürgen Klopp nel marzo 2019 (3-1). Il Bayern ha battuto cinque diverse squadre inglesi in questo parziale, tra cui il Chelsea (3V contro l'Arsenal, 1V contro il Manchester City, 2V contro il Manchester United e 1V contro il Tottenham Hotspur).
  • Il Chelsea tornerà in Champions League nel 2025-26 dopo due anni di assenza. Dall'ultima partita disputata nell'aprile 2023, i Blues hanno vinto 12 delle 13 successive sfide affrontate nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni, 1P).
  • Dal 2003-04, anno in cui è stata eliminata la seconda fase a gironi, il Bayern Monaco è la squadra con la percentuale di vittorie più alta nella fase a gironi/campionato della Champions League (73%), vincendo 93 delle 128 sfide al di fuori della fase a eliminazione diretta.
  • Il Bayern Monaco ha registrato la media più alta di pressioni ad alta intensità nell'ultimo terzo di campo a partita nella scorsa Champions League (122,1). Il club tedesco risulta anche primo in assoluto in questa metrica (1.709), nonostante abbia giocato solo 14 delle 17 partite disponibili nel 2024-25.
  • Nelle ultime tre stagioni (dal 2022-23), il centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich è in testa alla classifica dei giocatori della Champions League sia per passaggi completati (2.525) che per occasioni create (83). La scorsa stagione, invece, è stato il miglior giocatore della competizione per passaggi che superano la linea avversaria (219).
  • Cole Palmer del Chelsea ha preso parte attivamente a otto gol nelle sue ultime otto partite di club in competizioni internazionali (tre gol, cinque assist); tre di queste sono arrivate nella sua ultima apparizione nella finale della Coppa del Mondo per club 2025 contro il PSG (due gol, un assist).
  • Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer è attualmente a quota 99 vittorie in Champions League (150 presenze) e potrebbe diventare il quarto giocatore a raggiungere quota 100 vittorie, dopo Cristiano Ronaldo (115), Thomas Müller (111) e Iker Casillas (101).
  • L'ala del Chelsea, Estêvão, potrebbe esordire in Champions League all'Allianz Arena, a soli 18 anni e 146 giorni. Prima della stagione 2025-26, solo tre giocatori sudamericani hanno segnato nella competizione a un'età inferiore rispetto alla sua: Endrick nel 2024 (18 anni e 58 giorni), Roque Santa Cruz nel 1999 (18 anni e 71 giorni) e Lionel Messi nel 2005 (18 anni e 131 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayern MonacoChelsea
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Bayern Monaco - Chelsea Live

