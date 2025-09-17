Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Bayern Monaco - Chelsea è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Chelsea sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Bayern Monaco si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Chelsea si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Bayern Monaco ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; Chelsea ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Bayern Monaco e Chelsea si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Bayern Monaco ha vinto 3 volte, Chelsea ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bayern Monaco-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayern Monaco ha vinto tre delle ultime quattro partite contro il Chelsea in Champions League (1N, sconfitta ai rigori nella finale 2011-12), vincendo entrambe le sfide contro i Blues negli ottavi di finale del 2019-20 nei loro incontri più recenti (3-0 in trasferta e 4-1 in casa).

Il Chelsea ha perso il 60% delle partite contro il Bayern Monaco in Coppa dei Campioni/Champions League (1V, 1N, 3P); si tratta della percentuale di sconfitte più alta contro qualsiasi squadra affrontata in almeno cinque occasioni dai londinesi nelle due competizioni. Inoltre, solo il Barcellona (4) ha ottenuto più vittorie totali contro i Blues in Coppa dei Campioni/Champions League.

Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 11 partite casalinghe contro squadre inglesi in Champions League (8V, 2N): quella sconfitta è arrivata contro il Liverpool di Jürgen Klopp nel marzo 2019 (3-1). Il Bayern ha battuto cinque diverse squadre inglesi in questo parziale, tra cui il Chelsea (3V contro l'Arsenal, 1V contro il Manchester City, 2V contro il Manchester United e 1V contro il Tottenham Hotspur).

Il Chelsea tornerà in Champions League nel 2025-26 dopo due anni di assenza. Dall'ultima partita disputata nell'aprile 2023, i Blues hanno vinto 12 delle 13 successive sfide affrontate nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni, 1P).

Dal 2003-04, anno in cui è stata eliminata la seconda fase a gironi, il Bayern Monaco è la squadra con la percentuale di vittorie più alta nella fase a gironi/campionato della Champions League (73%), vincendo 93 delle 128 sfide al di fuori della fase a eliminazione diretta.

Il Bayern Monaco ha registrato la media più alta di pressioni ad alta intensità nell'ultimo terzo di campo a partita nella scorsa Champions League (122,1). Il club tedesco risulta anche primo in assoluto in questa metrica (1.709), nonostante abbia giocato solo 14 delle 17 partite disponibili nel 2024-25.

Nelle ultime tre stagioni (dal 2022-23), il centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich è in testa alla classifica dei giocatori della Champions League sia per passaggi completati (2.525) che per occasioni create (83). La scorsa stagione, invece, è stato il miglior giocatore della competizione per passaggi che superano la linea avversaria (219).

Cole Palmer del Chelsea ha preso parte attivamente a otto gol nelle sue ultime otto partite di club in competizioni internazionali (tre gol, cinque assist); tre di queste sono arrivate nella sua ultima apparizione nella finale della Coppa del Mondo per club 2025 contro il PSG (due gol, un assist).

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer è attualmente a quota 99 vittorie in Champions League (150 presenze) e potrebbe diventare il quarto giocatore a raggiungere quota 100 vittorie, dopo Cristiano Ronaldo (115), Thomas Müller (111) e Iker Casillas (101).

L'ala del Chelsea, Estêvão, potrebbe esordire in Champions League all'Allianz Arena, a soli 18 anni e 146 giorni. Prima della stagione 2025-26, solo tre giocatori sudamericani hanno segnato nella competizione a un'età inferiore rispetto alla sua: Endrick nel 2024 (18 anni e 58 giorni), Roque Santa Cruz nel 1999 (18 anni e 71 giorni) e Lionel Messi nel 2005 (18 anni e 131 giorni).

